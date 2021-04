Sky: Das sind die neuen Serien und Filme im April

Sky-Neuheiten

Foto/Logo: Sky, Montage: teltarif.de Sky Ticket ermög­licht es Ihnen, das Sky-Programm und einige Strea­ming-Inhalte online zu schauen, ohne sich gleich mit einem regu­lären Abon­nement für einen längeren Zeit­raum an Sky zu binden. Monat­lich neue Staf­feln beliebter Serien wie "Babylon Berlin", "The Walking Dead" oder "The Good Doctor" und auch komplette Neuerschei­nungen warten mit dem Sky Ticket Enter­tain­ment auf Sie. Im Enter­tain­ment-Paket sind diverse Sender enthalten, unter anderem Sky 1, Sky Atlantic, Fox und TNT. Mit dem Cinema-Ticket stehen Ihnen hingegen eine große Auswahl an Filmen zur Verfü­gung. Darunter befinden sich Filme, die frisch aus dem Kino kommen, aber auch ältere Block­buster sowie Film-Klas­siker. Regel­mäßig wird das Serien- und Film-Angebot um namhafte Titel erwei­tert, die auch Sky-Ticket-Nutzer abrufen können. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Neuerschei­nungen im April.

Diese Serien sind neu bei Sky

Foto/Logo: Sky, Montage: teltarif.de Seri­enfans mit einem Enter­tain­ment-Paket des Pay-TV-Senders können sich auf Nach­schub freuen. Im April stehen eben­falls wieder einige Neuheiten sowie Staf­fel­starts und Fort­set­zungen mit namhaften Schau­spie­lern auf dem Programm. Am 22. April startet die neue Serie von den Machern von "4 Blocks". In "Para - Wir sind King" blicken vier beste Freun­dinnen an der Schwelle zum Erwach­sen­werden in eine unge­wisse Zukunft. Durch einen zufäl­ligen Fund und der Möglich­keit auf schnelles Geld wird ihre Freund­schaft auf eine harte Probe gestellt.

Ein weiteres Serien-High­light im April dürfte der Start der elften Staffel der Dramedy-Serie "Shame­less" sein. Im Mittel­punkt der Serie steht Fami­lien­vater Frank Gallagher. Das Ober­haupt der Familie schenkt dem Alkohol und Drogen mehr Aufmerk­sam­keit als seinen sechs Kindern und gibt seine Inva­liden­rente in der Kneipe aus. Die älteste Tochter muss die Mutter­rolle über­nehmen und dafür sorgen, dass genug Geld für die Versor­gung ihrer Geschwister vorhanden ist. Mit immer neuen Heraus­for­derungen findet die Finan­zie­rung nicht selten auf ille­galen Methoden statt.

Des Weiteren können Sie sich auf neue Folgen und Staf­feln von "The Good Doctor", "Chicago Fire" und "Chicago Med" freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Sky

Neue Filme auf Sky

Nicht nur Seri­enjun­kies auch Film­lieb­haber können sich im April mit Sky Cinema auf einige Film-High­lights freuen. Auch in den Block­buster-Premieren können sich die Zuschauer auf das "Who is Who" der Film­branche freuen. Am 23. April startet mit "Tenet" ein Science-Fiction-Action-Film aus dem letzten Jahr. Der Film handelt von CIA-Agenten, die auf der gesamten Welt Kugeln, Metall­schrott und Trüm­mer­teile sichern. Die Fund­stücke sind aus einem noch nicht erfun­denen Mate­rial und bewegen sich offenbar rück­wärts durch unsere Zeit.

Ein weiteres High­light im April ist sicher­lich das Film­drama "Der wunder­bare Mr. Rogers" mit Tom Hanks. Der Film erzählt die Geschichte von Fred Rogers, dem Gast­geber und Schöpfer eines beliebten Kinder­fern­seh­pro­gramms.

Des Weiteren können sich Film­fans auf "Sniper: Asssissin's End", "Irre­sis­tible" sowie die ersten beiden Teile von "Shrek" freuen.

Film-Neuerschei­nungen auf Sky Cinema

