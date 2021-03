Sky: Das sind die neuen Serien und Filme im März

Sky-Neuheiten

Foto/Logo: Sky, Montage: teltarif.de Sky Ticket ermög­licht es Ihnen, das Sky-Programm und einige Strea­ming-Inhalte online zu schauen, ohne sich gleich mit einem regu­lären Abon­nement für einen längeren Zeit­raum an Sky zu binden. Monat­lich neue Staf­feln beliebter Serien wie "Babylon Berlin", "The Walking Dead" oder "The Good Doctor" und auch komplette Neuerschei­nungen warten mit dem Sky Ticket Enter­tain­ment auf Sie. Im Enter­tain­ment-Paket sind diverse Sender enthalten, unter anderem Sky 1, Sky Atlantic, Fox und TNT. Mit dem Cinema-Ticket stehen Ihnen hingegen eine große Auswahl an Filmen zur Verfü­gung. Darunter befinden sich Filme, die frisch aus dem Kino kommen, aber auch ältere Block­buster sowie Film-Klas­siker. Regel­mäßig wird das Serien- und Film-Angebot um namhafte Titel erwei­tert, die auch Sky-Ticket-Nutzer abrufen können. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Neuerschei­nungen im März.

Diese Serien sind neu bei Sky

Foto/Logo: Sky, Montage: teltarif.de Seri­enfans mit einem Enter­tain­ment-Paket des Pay-TV-Senders können sich auf Nach­schub freuen. Im März stehen eben­falls wieder einige Neuheiten sowie Staf­fel­starts und Fort­set­zungen mit namhaften Schau­spie­lern auf dem Programm. Ab 12. März startet die zweite Staffel der Krimi-Serie "Strike". Die Serie basiert auf der Roman­reihe von Erfolgs­autorin J.K. Rowling und handelt von dem Kriegs­veteran Cormoran Strike, der als eigen­sin­niger Privat­detektiv in London tätig ist. Trotz seiner ange­schla­genen mentalen Gesund­heit über­nimmt er komplexe Verbre­chen, die selbst die Polizei nicht lösen konnte.

Ein weiteres Serien-High­light im März dürfte die fünfte Staffel von "Bull" sein. Die Serie handelt von Dr. Jason Bull, der eine enorm erfolg­reiche Bera­ter­firma für Ange­klagte bei Geschwo­renen­ver­fahren betreibt. Die Bera­tung ist aller­dings weniger eine Rechts­bera­tung - viel­mehr bezieht sich die Dienst­leis­tung darauf, wie man durch diverse Tricks die Geschwo­renen auf die eigene Seite zieht.

Des Weiteren können Sie sich auf neue Folgen und Staf­feln von "Blue Bloods", "West­world" sowie die beiden Special-Episoden von "Euphoria" freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Sky

Neue Filme auf Sky

Nicht nur Seri­enjun­kies auch Film­lieb­haber können sich im März mit Sky Cinema auf einige Film-High­lights freuen. Auch in den Block­buster-Premieren können sich die Zuschauer auf das "Who is Who" der Film­branche freuen. Am 21. März startet mit "Der Sturm" ein auf Tatsa­chen beru­hender Kata­stro­phen­film aus dem Jahre 2000. In diesem Film spielt George Clooney den Captain Billy Tyne des Fischer­boots Andrea Gail. Trotz Sturm­war­nungen und erwar­teten 30-Meter-Wellen sticht das Fischer­boot in See. Die Besat­zung hat das Ziel den Fang des Jahres zu machen, gerät aber in einen fast aussichts­losen Über­lebens­kampf gegen die Natur­gewalten.

Ein weiteres High­light im März sind sicher­lich alle Teile (Extended Versionen) der erfolg­rei­chen Film­reihen "Der Herr der Ringe" und "Der Hobbit".

Des Weiteren können sich Film­fans auf "Scooby! Voll verwe­delt", "Hulk" sowie "Tanz der Vampire" freuen.

Film-Neuerschei­nungen auf Sky Cinema

