Sky: Das sind die neuen Serien und Filme im Januar

Foto/Logo: Sky, Montage: teltarif.de Sky Ticket ermög­licht es Ihnen, das Sky-Programm und einige Strea­ming-Inhalte online zu schauen, ohne sich gleich mit einem regu­lären Abon­nement für einen längeren Zeit­raum an Sky zu binden. Monat­lich neue Staf­feln beliebter Serien wie "Babylon Berlin", "The Walking Dead" oder "The Good Doctor" und auch komplette Neuerschei­nungen warten mit dem Sky Ticket Enter­tain­ment auf Sie. Im Enter­tain­ment-Paket sind diverse Sender enthalten, unter anderem Sky 1, Sky Atlantic, Fox und TNT. Mit dem Cinema-Ticket stehen Ihnen hingegen eine große Auswahl an Filmen zur Verfü­gung. Darunter befinden sich Filme, die frisch aus dem Kino kommen, aber auch ältere Block­buster sowie Film-Klas­siker. Regel­mäßig wird das Serien- und Film-Angebot um namhafte Titel erwei­tert, die auch Sky-Ticket-Nutzer abrufen können. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Neuerschei­nungen im Januar.

Foto/Logo: Sky, Montage: teltarif.de Seri­enfans mit einem Enter­tain­ment-Paket des Pay-TV-Senders können sich auf Nach­schub freuen. Im Januar stehen eben­falls wieder einige Neuheiten sowie Staf­fel­starts und Fort­set­zungen mit namhaften Schau­spie­lern auf dem Programm. Ab 18. Januar ist der Golden Globe-Preis­träger und Brea­king-Bad-Star Bryan Cran­ston als Haupt­dar­steller in der Show­time-Mini­serie "Your Honor" zu sehen. In dieser Thril­ler­serie spielt Cran­ston einen ange­sehenen Richter Michael Desiato in New Orleans. Sein Sohn wird in einen Unfall verwi­ckelt und beging Fahrer­flucht. Dieser Vorfall zwingt Desiato zu einem Spiel mit hohem Einsatz, Lügen, Betrug und unmög­lichen Entschei­dungen.

Ein weiteres Serien-High­light im Januar dürfte die erste Staffel von "Moon­base 8" sein. Die klamau­kige Serie handelt von einer Gruppe unbe­hol­fener Astro­nauten, die sich in der Wüste auf einen Mond­spa­zier­gang vorbe­reiten. Für weitere unter­halt­same Stunden können zum Jahres­beginn alle 9 Staf­feln der beliebten Sitcom "Scrubs" ange­schaut werden.

Des Weiteren können Sie sich auf neue Folgen und Staf­feln von "Wynonna Earp", "Super­natural" sowie "Burden of Truth" freuen.

Nicht nur Seri­enjun­kies auch Film­lieb­haber können sich im Januar mit Sky Cinema auf einige Film-High­lights freuen. Auch in den Block­buster-Premieren können sich die Zuschauer auf das "Who is Who" der Film­branche freuen. Am 8. Januar startet mit "Der Unsicht­bare" der erfolg­reichste Horror­film von 2020. In diesem Film spielt Elisa­beth Moss die in einer gewalt­tätigen Bezie­hung gefan­gene Cecilia. Als Ceci­lias miss­bräuch­licher Ex sich das Leben nimmt und ihr sein Vermögen über­lässt, vermutet sie, dass sein Tod ein Scherz war. Sie glaubt, dass ihr Ex noch am Leben sei und sie weiterhin jagt.

Ein weiteres High­light ist der erfolg­reiche Kino­film "Die Känguru-Chro­niken". Das berühmt-berüch­tigte kommu­nis­tische Känguru kommt damit auf den heimi­schen Fern­seher. Der wenig erfolg­reiche Klein­künstler Marc-Uwe (Dimitrij Schaad)lebt in Berlin-Kreuz­berg. Eines Tages klin­gelt unver­hofft ein Känguru an seiner Tür und erklärt sich kurzer­hand selbst zu seinem Mitbe­wohner. Das Känguru stellt das Leben von Marc-Uwe voll­kommen auf den Kopf.

Des Weiteren können sich Film­fans auf "Bailey – Ein Hund kehrt zurück", "Good Bye, Lenin!" sowie "Little Miss Sunshine" freuen.

