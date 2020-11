Sky: Das sind die neuen Serien und Filme im November

Sky-Neuheiten

Foto/Logo: Sky, Montage: teltarif.de Sky Ticket ermög­licht es Ihnen, das Sky-Programm und einige VoD-Inhalte online zu streamen, ohne sich gleich mit einem regu­lären Abon­nement für einen längeren Zeit­raum an Sky zu binden. Monat­lich neue Staf­feln beliebter Serien wie "Babylon Berlin", "The Walking Dead" oder "The Good Doctor" und auch komplette Neuerschei­nungen warten mit dem Sky Ticket Enter­tain­ment auf Sie. Im Enter­tain­ment-Paket sind diverse Sender enthalten, unter anderem Sky 1, Sky Atlantic, Fox und TNT. Mit dem Cinema-Ticket stehen Ihnen hingegen eine große Auswahl an Filmen zur Verfü­gung. Darunter befinden sich Filme, die frisch aus dem Kino kommen, aber auch ältere Block­buster sowie Film-Klas­siker. Regel­mäßig wird das Serien- und Film-Angebot um namhafte Titel erwei­tert, die auch Sky-Ticket-Nutzer abrufen können. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Neuerschei­nungen im November.

Diese Serien sind neu bei Sky

Foto/Logo: Sky, Montage: teltarif.de Seri­enfans mit einem Enter­tain­ment-Paket des Pay-TV-Senders können sich auf Nach­schub freuen. Im November stehen eben­falls wieder einige Neuheiten sowie Staf­fel­starts und Fort­set­zungen mit namhaften Schau­spie­lern auf dem Programm. In der HBO-Serie "The Undoing" von David E. Kelly und Oscar­preis­trä­gerin Susanne Bier gerät das Bilder­buch­leben von Grace (Nicole Kidman) und Jona­than (Hugh Grant) durch einen Mord ins Wanken.

In "The Third Day" verschlägt es Jud Law auf eine geheim­nis­volle Insel und Ethan Hawke kämpft in "The Good Lord Bird" als legen­därer Akti­vist gegen die Skla­verei. Zudem machen sich in der von Jordan Peele und J. J. Abrams produ­zierten Horror­serie "Love­craft Country" drei Afro­ame­rikaner auf eine Reise durch das von Rassismus geprägte Amerika.

Des Weiteren können Sie sich auf neue Folgen von "Our Cartoon Presi­dent", "American Dad" sowie "Went­worth" freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Sky

Neue Filme auf Sky

Nicht nur Seri­enjun­kies auch Film­lieb­haber können sich im November mit Sky Cinema auf einige Film-High­lights freuen. Auch in den Block­buster-Premieren können sich die Zuschauer auf das "Who is Who" der Film­branche freuen. In "Bad Boys for Life" geben Martin Lawrence und Will Smith ihr Come­back als coole Cops und Arnold Schwar­zen­egger schlüpft in "Termi­nator: Dark Fate" wieder in seine Para­derolle.

Passend zur Vorweih­nachts­zeit nimmt Sky Cinema die roman­tische Komödie "Last Christmas" mit der Musik von George Michael und Emilia Clarke und Emma Thompson ins Programm auf. Musi­kalisch geht es auch in dem deutsch-öster­rei­chi­schen Musi­cal­film "Ich war noch niemals in New York" zu. Dort tanzen und singen Heike Makatsch, Moritz Bleib­treu, Kaht­arina Thal­bach und Uwe Ochsen­knecht auf den Spuren von Udo Jürgens.

Des Weiteren können sich Film­fans auf alle 24 offi­ziellen Bond-Filme - von "James Bond jagt Dr. No." bis hin zu "Spectre" -, die komplette "Bourne"-Reihe sowie die "Zurück in die Zukunft"-Trilogie freuen.

Film-Neuerschei­nungen auf Sky Cinema

