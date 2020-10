Sky: Das sind die neuen Serien und Filme im Oktober

Sky-Neuheiten

Foto/Logo: Sky, Montage: teltarif.de Sky Ticket ermög­licht es Ihnen, das Sky-Programm und einige VoD-Inhalte online zu streamen, ohne sich gleich mit einem regu­lären Abon­nement für einen längeren Zeit­raum an Sky zu binden. Monat­lich neue Staf­feln beliebter Serien wie "Babylon Berlin", "The Walking Dead" oder "The Good Doctor" und auch komplette Neuerschei­nungen warten mit dem Sky Ticket Enter­tain­ment auf Sie. Im Enter­tain­ment-Paket sind diverse Sender enthalten, unter anderem Sky 1, Sky Atlantic, Fox und TNT. Mit dem Cinema-Ticket stehen Ihnen hingegen eine große Auswahl an Filmen zur Verfü­gung. Darunter befinden sich Filme, die frisch aus dem Kino kommen, aber auch ältere Block­buster sowie Film-Klas­siker. Regel­mäßig wird das Serien- und Film-Angebot um namhafte Titel erwei­tert, die auch Sky-Ticket-Nutzer abrufen können. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Neuerschei­nungen im Oktober.

Diese Serien sind neu bei Sky

Foto/Logo: Sky, Montage: teltarif.de Seri­enfans mit einem Enter­tain­ment-Paket des Pay-TV-Senders können sich auf Nach­schub freuen. Im September stehen eben­falls wieder einige Neuheiten sowie Staf­fel­starts und Fort­set­zungen auf dem Programm. Auch Sky setzt mit dem neuen deut­schen Sky Original "Hausen" im Hallo­ween-Monat Oktober auf Horror. So entwi­ckelt in der Horror-Mystery-Serie mit Charly Hübner ein düsterer Plat­tenbau ein bösar­tiges Eigen­leben. Zudem läuft noch die Horror-Serie "Swamp Thing" aus dem DC-Universum. Des Weiteren können Sie endlich die finale Episode der 10. Staffel von "The Walking Dead" sehen. Diese hatte aufgrund des coro­nabe­dingten Produk­tions­stopps etwas länger auf sich warten lassen.

Zu den High­lights diesen Monat gehört sicher­lich die BBC-HBO-Kopro­duk­tion "I May Destroy You" von und mit Michaela Coel. In der Drama­serie geht es um sexu­elle Gewalt sowie sexu­elle Selbst­bestim­mung in der Londoner Party­szene.

Die Drama-Serie "For Life" basiert auf wahren Bege­ben­heiten und handelt von einem unschuldig verur­teilten US-Bürger, der trotz seiner Erfah­rung weiterhin an die Justiz und die Gerech­tig­keit glaubt. Im Gefängnis hat Aaron Wallace seinen Abschluss in Jura gemacht, um seinen Fall neu aufzu­rollen und seine Unschuld zu beweisen. Nebenbei unter­stützt er seine Mithäft­linge mit seinem juris­tischen Fach­wissen.

Wer es weniger drama­tisch mag, kann sich auf die zweite Staffel der Sitcom "Single Parents" freuen. Im Mittel­punkt der Comedy-Serie steht eine Gruppe von allein­erzie­henden Eltern, die sich zusam­men­schließt ,um sich gegen­seitig bei der Erzie­hung zu unter­stützen, um so auch wieder ein Stück Frei­heit und ein eigenes Leben zu erhalten.

Neue Filme auf Sky

Nicht nur Seri­enjun­kies auch Film­lieb­haber können sich im September mit Sky Cinema auf einige Film-High­lights freuen. Dazu gehört mit Sicher­heit das drei­fach Oscar­prä­mierte Kriegs­drama "1917". Der One-Cut-Film von Sam Mendes begleitet zwei Soldaten der British Army, die 1917 als Melde­träger an der West­front einen drin­genden Befehl in die vorderste Linie bringen sollen. One-Cut bedeutet, dass der Film so gedreht und geschnitten ist, dass sich die Hand­lung wie in Echt­zeit abspielt. Mit "Tödli­ches Kommando - The Hurt Locker" (ausge­zeichnet mit sechs Oscars, unter anderem als bester Film und für die beste Regie) und "Midway - Für die Frei­heit" stehen noch zwei weitere Kriegs­filme auf dem Programm. Ersterer ist im Irak-Krieg 2004 ange­sie­delt, letz­terer erzählt von der Schlacht um Midway, einer entschei­denden Seeschlacht des Pazi­fik­kriegs im Zweiten Welt­krieg.

Eine Geschichte über Zusam­men­halt, Zuver­sicht und darüber, was es heißt, eine Familie zu sein, bekommen Sie mit dem deut­schen Fami­lien­film "Als Hitler das rosa Kanin­chen stahl", der auf dem gleich­namigen Roman von Judith Kerr basiert, erzählt. 1933: Nach Hitlers Macht­ergrei­fung muss die jüdi­sche Familie Kemper aus Deutsch­land fliehen. Dabei muss alles ganz schnell gehen, Zeit zum Packen bleibt nicht. So kommt es, dass die neun­jäh­rige Anna ihr geliebtes rosa Stoff­kanin­chen zurück­lassen muss. Doch auch wenn Anna ihr Stoff­tier vermisst, ist sie davon über­zeugt, dass schon alles irgendwie gut gehen wird, solange ihre Familie nur zusam­men­hält. Der Film möchte vor allem auch Kinder und Jugend­liche an das Thema Natio­nal­sozia­lismus und Flucht heran­führen.

Auch wenn die Kritiken nicht gerade des Lobes waren, können sich Musical-Fans vor allem wegen der gran­diosen Musik von Andrew Lloyd Webber und den Choreo­gra­fien auf die Musi­cal­ver­fil­mung "Cats" freuen. Mit unter anderem Judi Dench, Idris Elba, Taylor Swift und Jennifer Hudson ist der Film zudem äußerst promi­nent besetzt.

