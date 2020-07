Sky: Das sind die neuen Serien und Filme im August

Sky-Neuheiten

Foto/Logo: Sky, Montage: teltarif.de Sky Ticket ermög­licht es Ihnen, das Sky-Programm und einige VoD-Inhalte online zu streamen, ohne sich gleich mit einem regu­lären Abon­nement für einen längeren Zeit­raum an Sky zu binden. Monat­lich neue Staf­feln beliebter Serien wie "Babylon Berlin", "The Walking Dead" oder "The Good Doctor" und auch komplette Neuerschei­nungen warten mit dem Sky Ticket Enter­tain­ment auf Sie. Im Enter­tain­ment-Paket sind diverse Sender enthalten, unter anderem Sky 1, Sky Atlantic, Fox und TNT. Mit dem Cinema-Ticket stehen Ihnen hingegen eine große Auswahl an Filmen zur Verfü­gung. Darunter befinden sich Filme, die frisch aus dem Kino kommen, aber auch ältere Block­buster sowie Film-Klas­siker. Regel­mäßig wird das Serien- und Film-Angebot um namhafte Titel erwei­tert, die auch Sky-Ticket-Nutzer abrufen können. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Neuerschei­nungen im August.

Diese Serien sind neu bei Sky

Foto/Logo: Sky, Montage: teltarif.de Seri­enfans mit einem Enter­tain­ment-Paket des Pay-TV-Senders können sich auf Nach­schub freuen. Im August stehen eben­falls wieder einige Neuheiten sowie Staf­fel­starts und Fort­set­zungen auf dem Programm.

So geht die Biker-Serie "Mayans M.C." nach dem erfolg­rei­chen Start der ersten Staffel im Mai in die zweite Runde. Im August werden auch die neuen Staf­feln von "Save Me" und "Death in Para­dise" ausge­strahlt. Zusätz­lich startet der zweite Teil der vierten Staffel der erfolg­rei­chen Sci-Fi-Serie "Rick and Morty" und verspricht viele Aben­teuer und Gefahren in den bizarrsten Welten der Galaxie.

Als neue Serie nimmt Sky im August "Bree­ders" auf. In der Comedy-Serie versucht das Ehepaar ihr Leben, ihre Karrieren und Kinder unter einen Hut zu bekommen. Die Histo­rien-Serie "Barks­kins" startet eben­falls im August. In den fran­zö­si­schen Kolo­ni­al­ge­bieten in den heutigen Verei­nigten Staaten und Kanada gilt in den 1690er Jahren das Recht des Stär­keren und nicht des Königs. Nach myste­riösen Todes­fällen von Sied­lern droht ein Krieg zwischen Urein­woh­nern, Englän­dern und Fran­zosen.

Mit "Upright", "Love­craft Country", "Nurses" und "Dev" starten zusätz­lich unter­halt­same Serien im August.

Serien-Neuerschei­nungen auf Sky

Neue Filme auf Sky

Nicht nur Seri­enjun­kies auch Film­lieb­haber können sich im August mit Sky Cinema auf einige Film-High­lights freuen. Darunter befinden sich auch ein paar TV-Premieren. Mit "Doctor Sleeps Erwa­chen" wird vierzig Jahre nach Stephen Kings Buch­ver­fil­mung von "The Shining" der Horror­film fort­ge­setzt. Der inzwi­schen erwach­sene Danny Torrance (Ewan McGregor) kämpft als schwerer Alko­ho­liker mit dem Trauma aus der Over­look Hotel. Bereits als Kind verfügte er über die Fähig­keit, mit der er die Gedanken von anderen Menschen lesen sowie Visionen der Zukunft und Vergan­gen­heit sehen kann.

Des Weiteren läuft der fünfte und letzte Teil der "Rambo"-Reihe. In "Rambo: Last Blood" schlüpft Silvester Stal­lone in die Rolle des Kriegs­ve­te­rans John Rambo. Obwohl sich John Rambo eigent­lich auf einer Farm zur Ruhe setzen wollte, muss er zur Rettung der verschleppten Enkelin seiner Haus­häl­terin nach Mexiko und trifft dabei auf die mäch­tigsten und skru­pel­lo­sesten Drogen­kar­telle.

Ein weiteres High­light im August ist das Justiz­drama "Just Mercy". In dem Film, der auf eine wahre Bege­ben­heit beruht, kämpft der junge Bürger­rechts­an­walt Bryan Stevenson für einen unschuldig inhaf­tierten Afro­ame­ri­kaner im Todes­trakt.

Film-Neuerschei­nungen auf Sky Cinema

