Sky: Das sind die neuen Serien und Filme im Juni

Der Juni hält auch für Sky-Nutzer wieder einige High­lights bereit. Dazu gehört in diesem Monat u.a. das Spin-off "Penny Dreadful: City of Angels". Wir verraten Ihnen aber auch, mit welchen Serien- und Film­starts eben­falls span­nende Stunden vor dem Bild­schirm garan­tiert sind.

Foto/Logo: Sky, Montage: teltarif.de Sky Ticket ermög­licht es Ihnen, das Sky-Programm und einige VoD-Inhalte online zu streamen, ohne sich gleich mit einem regu­lären Abon­nement für einen längeren Zeit­raum an Sky zu binden. Monat­lich neue Staf­feln beliebter Serien wie "Babylon Berlin", "The Walking Dead" oder "The Good Doctor" und auch komplette Neuerschei­nungen warten mit dem Sky Ticket Enter­tain­ment auf Sie. Im Enter­tain­ment-Paket sind diverse Sender enthalten, unter anderem Sky 1, Sky Atlantic, Fox und TNT. Mit dem Cinema-Ticket stehen Ihnen hingegen eine große Auswahl an Filmen zur Verfü­gung. Darunter befinden sich Filme, die frisch aus dem Kino kommen, aber auch ältere Block­buster sowie Film-Klas­siker. Regel­mäßig wird das Serien- und Film-Angebot um namhafte Titel erwei­tert, die auch Sky-Ticket-Nutzer abrufen können. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Neuerschei­nungen im Juni.

Diese Serien sind neu bei Sky

Foto/Logo: Sky, Montage: teltarif.de Seri­enfans mit einem Enter­tain­ment-Paket des Pay-TV-Senders können sich auf Nach­schub freuen. Nachdem im Mai das Spin-off zur Biker-Serie "Sons of Anarchy": "Mayans M.C." gestartet ist und die bitter­süße Serie "Kidding" mit Jim Carrey in der Haupt­rolle fort­ge­setzt wurde, stehen im Juni eben­falls wieder einige Neuheiten sowie Staf­fel­starts auf dem Programm.

So manö­vriert Hugh Laurie (vielen besser bekannt als Dr. House) in "Avenue 5" nun auch in deut­scher Synchro­ni­sa­tion als Kapitän Ryan Clark ein Raum­schiff voller Touristen durch das All. Doch statt des erhofften vergnüg­li­chen Welt­raum-Ausflugs, erleben die Passa­giere auf der Jung­fern­fahrt der Avenue 5 einige Turbu­lenzen.

Fans der Horror­serie "Penny Dreadful können sich freuen: Das Spin-off "Penny Dreadful: City of Angels" feiert im Juni Deutsch­land­pre­miere. Statt im vikto­ria­ni­schen London ist die Hand­lung der Fort­set­zung aller­dings im Los Angeles der 1930er-Jahren ange­sie­delt. Als charis­ma­tisch-myste­riöse Dämonin Magda sorgt "Game-of-Thrones"-Star Natalie Dormer für Angst und Schre­cken.

Zudem gibt es einen Restart der dritten Staffel der Science-Fiction-Serie "West­world". Aufgrund der Corona-Krise und der dadurch bedingten Schlie­ßung der deut­schen Synchron­stu­dios stand ein Teil der Folgen zunächst nur in engli­scher Origi­nal­fas­sung mit Unter­ti­teln zur Verfü­gung. Ab 08. Juni können Sie nun alle Episoden komplett in deut­scher Synchro­ni­sa­tion sehen. Hinzu­kommen neue Staf­feln von "Schooled", "Black Monday" sowie "The Good Fight".

Serien-Neuerschei­nungen auf Sky

Neue Filme auf Sky

Nicht nur Seri­enjun­kies auch Film­lieb­haber können sich im Juni mit Sky Cinema auf einige Film-High­lights freuen. Darunter befinden sich auch ein paar TV-Premieren. So können sich alle Fans von "Downton Abbey" auf die Spiel­film-Fort­set­zung der Histo­ri­en­serie freuen. Für den Film schlüpften neben Maggie Smith auch der Groß­teil der ursprüng­li­chen Beset­zung erneut in ihre Rollen. Die Hand­lung spielt 1927 und zeigt einen offi­zi­ellen Staats­be­such des briti­schen Königs­paares im engli­schen Land­haus der Familie Crawley in York­shire.

Des Weiteren läuft der vierte Teil der "Ostwind"-Reihe. In "Ostwind - Aris Ankunft" steigt eine neue Heldin in den Sattel: Kalten­bach-Neuzu­gang Ari entdeckt ihre Kraft, Mika zu helfen und deren geliebten Hengst zu retten. Und auch für das ganz junge Publikum gibt es mit dem Anima­ti­ons­film "Everest - Ein Yeti will hoch hinaus" Nach­schub.

Bei den älteren, aber nicht weniger sehens­werten Filmen gehören sicher­lich "Sophie Scholl" - der Film widmet sich den letzten Tagen der Wider­stands­kämp­ferin im natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Deutsch­land - und "Eyes Wide Shut" zu den High­lights. "Eyes Wide Shut" ist der letzte voll­endete Film des US-ameri­ka­ni­schen Film­re­gis­seurs Stanley Kubrick und basiert auf Arthur Schnitz­lers "Traum­no­velle". In den Haupt­rollen sind Nicole Kidman und Tom Cruise zu sehen.

Film-Neuerschei­nungen auf Sky Cinema

