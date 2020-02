Sky: Das sind die neuen Serien und Filme im März

Sky Ticket ermög­licht es Ihnen, das Sky-Programm und einige VoD-Inhalte online zu streamen, ohne sich gleich mit einem regu­lären Abon­nement für einen längeren Zeit­raum an Sky zu binden. Monat­lich neue Staf­feln beliebter Serien wie "Babylon Berlin", "The Walking Dead" oder "The Good Doctor" und auch komplette Neuerschei­nungen warten mit dem Sky Ticket Enter­tain­ment auf Sie. Im Enter­tain­ment-Paket sind diverse Sender enthalten, unter anderem Sky 1, Sky Atlantic, Fox und TNT. Mit dem Cinema-Ticket stehen Ihnen hingegen eine große Auswahl an Filmen zur Verfü­gung. Darunter befinden sich Filme, die frisch aus dem Kino kommen, aber auch ältere Block­buster sowie Film-Klas­siker. Regel­mäßig wird das Serien- und Film-Angebot um namhafte Titel erwei­tert, die auch Sky-Ticket-Nutzer abrufen können. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Neuerschei­nungen im März.

Diese Serien sind neu bei Sky

Sky-Neuheiten Seri­enfans mit einem Enter­tain­ment-Paket des Pay-TV-Senders können sich auf Nach­schub freuen. Neben einigen Neustarts gehen auch mehrere Serien in eine neue Runde. Zu den größten High­lights im März gehört sicher­lich die lang ersehnte 8. Staffel der erfolg­reichen Anwalts­serie "Suits", die erst­mals im deut­schen Fern­sehen zu sehen sein wird.

Mit der neuen Sky Original Serie "ZeroZeroZero" geht im März eine Crime­serie über den inter­natio­nalen Koka­inhandel, die Handels­routen und Vormacht­stel­lungen in dem lukra­tiven Geschäft an den Start. Der Seri­entitel spielt hierbei auf die Rein­heits­stufen von Kokain an - drei Nullen stehen für die beste Qualität. Auch Fans von Arzt­serien können sich freuen: Der zweite Teil der 3. Staffel von "The Good Doctor" erscheint im März.

Mit der Science-Fiction-Serie "Spides", der Thril­lerserie "The Outsider" und der Drama-Serie "A Million Little Things" gehen drei weitere neue Serien an den Start. Im März wird auch die SciFi-Thril­lerserie "West­world" (3. Staffel) fort­geführt.

Serien-Neuerschei­nungen auf Sky

März 2020 Datum Serie Staffel Sender ab 03.03. Suits 8 Universal TV, Sky Ticket ab 05.03. Spides 1 SYFY, Sky Ticket ab 10.03. A Million Little Things 1 Fox, Sky Ticket ab 10.03. Andere Eltern 2 TNT Comedy, Sky Ticket ab 10.03. The Good Doctor 3.2 Sky 1, Sky Ticket ab 15.03. Unser Kosmos: Die Reise geht weiter 2 National Geogra­phics, Sky Ticket ab 20.03. The Outsider 1 Sky Atlantic, Sky Ticket ab 26.03. ZeroZeroZero 1 Sky Atlantic, Sky Ticket ab 30.03. West­world 3 Sky Atlantic, Sky Ticket Stand: Februar 2020

Februar 2020 Datum Serie Staffel Sender ab 12.02. Bull 4 13th Street, Sky Ticket ab 14.02. Ray Donovan 7 Sky Atlantic, Sky Ticket ab 18.02. Madam Secra­tary 5 Sky 1, Sky Ticket ab 17.02. The Walking Dead 1-10/1 Sky Ticket ab 18.02. Madam Secra­tary 5 Sky 1, Sky Ticket ab 18.02. Pandora 1 Syfy, Sky Ticket ab 18.02. Work in Progress 1 Sky Atlantic, Sky Ticket ab 20.02. The New Pope 1 Sky Atlantic, Sky Ticket ab 24.02. The Walking Dead 10/2 Fox, Sky Ticket ab 24.02. Chicago Fire 8 Universal TV, Sky Ticket ab 24.02. Chicago Fire 8 Universal TV, Sky Ticket ab 24.02. Chicago Med 5 Universal TV, Sky Ticket ab 24.02. Shame­less 10 Fox, Sky Ticket ab 26.02. Room 104 3 Sky Atlantic, Sky Ticket Stand: Januar 2020

Neue Filme auf Sky

Nicht nur Seri­enjun­kies auch Film­lieb­haber können sich im März mit Sky Cinema auf ein paar Film-High­lights freuen. Zu den Top-Film­starts gehören die Science-Fiction-Action­filme "Godzilla: The King of the Mons­ters", "Spider-Man: Far From Home" und "Men in Black: Inter­national". In dem Fanta­syfilm "Para­dise Hills" erwacht Uma (Emma Roberts) auf einer abge­legenen tropi­schen Insel. Auf die Insel Para­dise schi­cken reiche Fami­lien ihre unan­gepassten Töchter, um sie "perfekter" zu machen. Während des Aufent­halts auf der Insel bemerken Uma und ihre Freun­dinnen schnell, dass der Ort ein dunkles Geheimnis birgt und sie beschließen zu fliehen.

Film-Neuerschei­nungen auf Sky Cinema

März 2020 Datum Film 01.03. Dragged Across Concrete 04.03. Der goldene Hand­schuh 07.03. Drei Schritte zu dir 07.03. Little Mons­ters 12.03. Godzilla: The King of the Mons­ters 20.03. Spider-Man: Far From Home 23.03. Para­dise Hills 27.03. Men in Black: Inter­national 28.03. Stan & Ollie Stand: Februar 2020

Februar 2020 Datum Film 02.02. Alita: Battle Angel 05.02. Beale Street 07.02. Vox Lux 09.02. Ma - Sie sieht alles 15.02. Greta 16.02. Sweethe­arts 21.02. Killerman 22.02. Wenn du König wärst 23.02. BrightBurn: Son of Darkness Stand: Januar 2020

