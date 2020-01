Sky: Das sind die neuen Serien und Filme im Februar

Der Februar hält auch für Sky-Nutzer wieder einige High­lights bereit. Dazu gehört in diesem Monat vor allem "The New Pope". Wir verraten Ihnen aber auch, mit welchen Serien- und Film­starts eben­falls span­nende Stunden vor dem Bild­schirm garan­tiert sind.

Sky Ticket ermög­licht es Ihnen, das Sky-Programm und einige VoD-Inhalte online zu streamen, ohne sich gleich mit einem regu­lären Abon­nement für einen längeren Zeit­raum an Sky zu binden. Monat­lich neue Staf­feln beliebter Serien wie "Babylon Berlin", "The Walking Dead" oder "The Good Doctor" und auch komplette Neuerschei­nungen warten mit dem Sky Ticket Enter­tain­ment auf Sie. Im Enter­tain­ment-Paket sind diverse Sender enthalten, unter anderem Sky 1, Sky Atlantic, Fox und TNT. Mit dem Cinema-Ticket stehen Ihnen hingegen eine große Auswahl an Filmen zur Verfü­gung. Darunter befinden sich Filme, die frisch aus dem Kino kommen, aber auch ältere Block­buster sowie Film-Klas­siker. Regel­mäßig wird das Serien- und Film-Angebot um namhafte Titel erwei­tert, die auch Sky-Ticket-Nutzer abrufen können. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Neuerschei­nungen im Februar.

Diese Serien sind neu bei Sky

Sky-Neuheiten Seri­enfans mit einem Enter­tain­ment-Paket des Pay-TV-Senders können sich auf Nach­schub freuen. Neben einigen Neustarts gehen auch mehrere Serien in eine neue Runde. Zu den größten High­lights im Februar gehört sicher­lich die lang ersehnte erste Staffel "The New Pope", das nächste Sky Original aus dem Vatikan nach der Erfolgs­serie "The Young Pope". Der exzen­trische Papst Pius XIII (Jude Law), der den Vatikan auf den Kopf gestellt hat, liegt im Koma. Wird es der briti­sche Aris­tokrat Sir John Brannox (John Malko­vich) als neuer Pontifex schaffen, das Charisma von Pius zu über­treffen? Mit der Science-Fiction-Serie "Pandora" und der Comedy-Serie "Work in Progress" gehen zwei weitere neue Serien an den Start.

Im Februar werden auch die neuen Staf­feln der Lebens­retter von "Chicago Fire" (8. Staffel) und "Chicago Med" (5. Staffel) fort­geführt. Auch die Zombie-Apoka­lypse "The Walking Dead" kehrt mit dem zweiten Teil der 10. Staffel aus der Winter­pause zurück. Wer den Anschluss verpasst hat, kann ab dem 17. Februar alle bis dahin erschie­nenen Staf­feln über das Sky Ticket abrufen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Sky

Datum Serie Staffel Sender ab 29.01. Gentleman Jack 1 Sky Atlantic, Sky Ticket ab 12.02. Bull 4 13th Street, Sky Ticket ab 14.02. Ray Donovan 7 Sky Atlantic, Sky Ticket ab 18.02. Madam Secra­tary 5 Sky 1, Sky Ticket ab 17.02. The Walking Dead 1-10/1 Sky Ticket ab 18.02. Madam Secra­tary 5 Sky 1, Sky Ticket ab 18.02. Pandora 1 Syfy, Sky Ticket ab 18.02. Work in Progress 1 Sky Atlantic, Sky Ticket ab 20.02. The New Pope 1 Sky Atlantic, Sky Ticket ab 24.02. The Walking Dead 10/2 Fox, Sky Ticket ab 24.02. Chicago Fire 8 Universal TV, Sky Ticket ab 24.02. Chicago Fire 8 Universal TV, Sky Ticket ab 24.02. Chicago Med 5 Universal TV, Sky Ticket ab 24.02. Shame­less 10 Fox, Sky Ticket ab 26.02. Room 104 3 Sky Atlantic, Sky Ticket Stand: Januar 2020

Neue Filme auf Sky

Nicht nur Seri­enjun­kies auch Film­lieb­haber können sich im Februar mit Sky Cinema auf ein paar Film-High­lights freuen. In dem Action-Film "Killerman" spielt Liam Hems­worth den Geld­wäscher Moe Diamond, der für einen Drogen­baron das Geld zunächst in Gold­barren und dann in Diamenten wech­selt. Als ein Maul­wurf des FBI die Bande warnt, entscheiden Moe Diamond und ein Partner eine Über­gabe kurz­fristig abzu­sagen und mit dem Geld des Bosses zu flüchten. Mit dem Aben­teuer "Wenn du König wärst", in dem zwei auf dem Schulhof gepei­nigte Jungen auf der Flucht das alte Schwert von König Arthur finden, können auch Fami­lien einen gemüt­lichen und span­nenden Film­abend auf der Couch verbringen.

Film-Neuerschei­nungen auf Sky Cinema

Datum Film 02.02. Alita: Battle Angel 05.02. Beale Street 07.02. Vox Lux 09.02. Ma - Sie sieht alles 15.02. Greta 16.02. Sweethe­arts 21.02. Killerman 22.02. Wenn du König wärst 23.02. BrightBurn: Son of Darkness Stand: Januar 2020

