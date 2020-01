Sky: Das sind die neuen Serien und Filme im Januar

Sky Ticket ermög­licht es Ihnen, das Sky-Programm und einige VoD-Inhalte online zu streamen, ohne sich gleich mit einem regu­lären Abon­nement für einen längeren Zeit­raum an Sky zu binden. Monat­lich neue Staf­feln beliebter Serien wie "Babylon Berlin", "The Walking Dead" oder "The Good Doctor" und auch komplette Neuerschei­nungen warten mit dem Sky Ticket Enter­tain­ment auf Sie. Im Enter­tain­ment-Paket sind diverse Sender enthalten, unter anderem Sky 1, Sky Atlantic, Fox und TNT. Mit dem Cinema-Ticket stehen Ihnen hingegen eine große Auswahl an Filmen zur Verfü­gung. Darunter befinden sich Filme, die frisch aus dem Kino kommen, aber auch ältere Block­buster sowie Film-Klas­siker. Regel­mäßig wird das Serien- und Film-Angebot um namhafte Titel erwei­tert, die auch Sky-Ticket-Nutzer abrufen können. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Neuerschei­nungen im Januar.

Diese Serien sind neu bei Sky

Sky-Neuheiten Seri­enfans mit einem Enter­tain­ment-Paket des Pay-TV-Senders können sich auf Nach­schub freuen. Neben einigen Neustarts gehen auch mehrere Serien in eine neue Runde. Zu den größten High­lights im Januar gehört sicher­lich die lang ersehnte dritte Staffel der deut­schen Erfolgs­serie "Babylon Berlin". Als Vorlage diente der zweite Gereon-Rath-Roman "Der stumme Tod" von Volker Kutscher. Fort­gesetzt wird auch "9-1-1" mit Angela Bassett und Jennifer Love Hewitt. Fans der Hits­erie können wieder die Erst­helfer von Los Angels durch ihren Alltag begleiten. Mit der dritten Staffel wird "The Deuce" - die Serie über die Porno­branche in New York - mit James Franco und Maggie Gyllen­haal zum Abschluss gebracht.

Serien-Neuerschei­nungen auf Sky

Datum Serie Staffel Sender 01.01. Blood & Trea­sure 1 Universal TV 08.01. 9-1-1 3.1 Sky 1, Sky Ticket 10.01. Channel Zero - Butcher's Block 3 TNT Serie, Sky Ticket 13.01. The Outsider (OV) 1 Sky Q, Sky Go, Sky Ticket 14.01. The Heart Guy 4 Sky 1, Sky Ticket 14.01. Keeping Faith 2 Fox, Sky Ticket 14.01. The Righ­teous Gemstones 1 Sky Atlantic, Sky Ticket 15.01. Rick and Morty 4 TNT Comedy, Sky Ticket 20.01. Avenue 5 (OV) 1 Sky Q, Sky Go, Sky Ticket 20.01. The Deuce 3 Sky Atlantic, Sky Ticket 24.01. Babylon Berlin 3 Sky 1 29.01. Gentleman Jack 1 Sky Atlantic, Sky Ticket 20.02. The New Pope 1 Sky Atlantic, Sky Ticket Stand: Dezember 2019

Neue Filme auf Sky

Nicht nur Seri­enjun­kies auch Film­lieb­haber können sich im neuen Jahr mit Sky Cinema auf ein paar Film-High­lights freuen. Darf man ein Kind Adolf nennen? In der deut­schen Komödie "Der Vorname" von Sönke Wort­mann führt die Wahl dieses Vorna­mens für ein unge­borenes Kind zu hitzigen Diskus­sionen. Das Jugend­drama "The Hate U Give" basiert auf dem gleich­namigen erfolg­reichen Roman von Angie Thomas und handelt von einer schwarzen Teen­agerin, die beschließt nicht zu schweigen, als sie Opfer rassis­tischer Poli­zeige­walt wird. Mit "Pokémon Meis­terde­tektiv Pikachu" können auch Fami­lien einen gemüt­lichen Film­abend auf der Couch verbringen.

Film-Neuerschei­nungen auf Sky Cinema

Datum Film 01.01. Shazam! 03.01. Rate Your Date 04.01. Taxi 5 05.01. Back­trace 08.01. The Hate U Give 10.01. So viel Zeit 11.01. Die Gold­fische 12.01. Glam Girls - Hinrei­ßend verdorben 15.01. Kirsch­blüten & Dämonen 17.01. Figh­ting with My Family 18.01. Vigi­lante - Bis zum letzten Atemzug 19.01. Der Vorname 22.01. Sorry for Your Loss 25.01. Pokémon Meis­terde­tektiv Pikachu 25.01. Reprisal - Nimm dir, was dir gehört! 21.01. Lloronas Fluch 01.02. The Sun is also a Star Stand: Dezember 2019

