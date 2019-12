Sky: Das sind die neuen Serien und Filme im Dezember

Sky Ticket ermög­licht es Ihnen, das Sky-Programm und einige VoD-Inhalte online zu streamen, ohne sich gleich mit einem regu­lären Abon­nement für einen längeren Zeit­raum an Sky zu binden. Monat­lich neue Staf­feln beliebter Serien wie "Babylon Berlin", "The Walking Dead" oder "The Good Doctor" und auch komplette Neuerschei­nungen warten mit dem Sky Ticket Enter­tain­ment auf Sie. Im Enter­tain­ment-Paket sind diverse Sender enthalten, unter anderem Sky 1, Sky Atlantic, Fox und TNT. Mit dem Cinema-Ticket stehen Ihnen hingegen eine große Auswahl an Filmen zur Verfü­gung. Darunter befinden sich Filme, die frisch aus dem Kino kommen, aber auch ältere Block­buster sowie Film-Klas­siker. Regel­mäßig wird das Serien- und Film-Angebot um namhafte Titel erwei­tert, die auch Sky-Ticket-Nutzer abrufen können. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Neuerschei­nungen im Dezember.

Diese Serien sind neu bei Sky

Sky-Neuheiten Seri­enfans mit einem Enter­tain­ment-Paket des Pay-TV-Senders können sich auf Nach­schub freuen. So gehen Serien wie "Victoria" und "Die Medici - Herr­scher von Florenz" in eine neue Runde. Zudem startet die 7. Staffel der ausge­zeich­neten austra­lischen Frau­engefängnis-Drama­serie "Went­worth". Aber nicht nur Fort­setzungen warten im Dezember auf Sie, mit der Drama­serie "Emer­gence" und der Krimi­serie "Jett" werden auch ein paar neue Serien ins Programm aufge­nommen. Für einen Serien-Mara­thon über die Feier­tage und zwischen den Jahren werden auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket alle 8 Staf­feln der Erfolgs-Serie "Game of Thrones" zu sehen sein. Zudem können Sie sich jetzt schon auf den 24. Januar 2020 freuen. Denn dann startet auf Sky endlich die neue Staffel des Serien-Hits "Babylon Berlin".

Serien-Neuerschei­nungen auf Sky

Datum Serie Staffel Sender 01.12. Victoria 3 Sky Ticket 01.12. Die Medici - Herr­scher von Florenz 3 Sky Ticket 02.12. S.W.A.T 3.1 Sky 1, Sky Ticket 04.12. Emer­gence 1 Fox, Sky Ticket 06.12. JETT 1 Sky Atlantic, Sky Ticket 10.12. Silicon Valley 6 Sky Atlantic, Sky Ticket 11.12. Die Pest 2 Sky Atlantic, Sky Ticket 17.12. Our Cartoon Presi­dent 2 Sky Atlantic 18.12. Went­worth 7 Sky Atlantic, Sky Ticket 23.12. Carter 1 Universal TV 23.12. Die Medici - Herr­scher von Florenz 3 Sky 1 23.12. Game of Thrones 1-7 Sky Atlantic, Sky Ticket 23.12. Victoria 3 Sky 1 24.12. Babylon Berlin 1-2 Sky Ticket 29.12. Game of Thrones 8 TNT 24.01.2020 Babylon Berlin 3 Sky 1 20.02.2020 The New Pope 1 Sky Atlantic, Sky Ticket Stand: Dezember 2019

Neue Filme auf Sky

Soll es doch lieber ein gemüt­licher Film­abend werden statt eines langen Serien-Mara­thons, dann warten im Dezember mit Sky Cinema auch ein paar Film-High­lights auf Sie. Mit dem Histo­rien-Drama "The Favou­rite" werden die poli­tischen Machen­schaften während der Herr­schaft von Queen Anne beleuchtet. Soll es ein Film für die ganze Familie sein, geht es mit "Marry Poppins' Rück­kehr" auch kinder­freund­licher zu. Zudem können Sie sich auf Matthias Schweig­höfer und Florian David Fitz in der Komödie "100 Dinge" freuen. Die Komödie "Der Junge muss an die frische Luft" beruht auf den auto­biogra­fischen Best­seller des Enter­tainers Hape Kerke­ling.

Film-Neuerschei­nungen auf Sky Cinema

Datum Film 01.12. Widows - Tödliche Witwen 04.12. Zum Leben erweckt 2 - Weih­nachten mit Eve 06.12. Asphalt­gorillas 07.12. Manhattan Queen 08.12. Wir 11.12. He Knows Your Every Move 13.12. The Favou­rite - Intrigen und Irrsinn 14.12. Will­kommen in Marwen 15.12. Escape Room 18.12. Die Frau des Nobel­preis­trägers 20.12. Ben Is Back 22.12. 100 Dinge 25.12. Mary Poppins' Rück­kehr 26.12. Der Junge muss an die frische Luft 28.12. Close - Dem Feind zu nah 29.12. Kalte Füße 31.12. Shazam! 03.01.2020 Rate Your Date 04.01.2020 Taxi 5 05.01.2020 Back­trace 08.01.2020 The Hate U Give 10.01.2020 So viel Zeit 11.01.2020 Die Gold­fische 12.01.2020 Glam Girls - Hinrei­ßend verdorben 15.01.2020 Kirsch­blüten & Dämonen 17.01.2020 Figh­ting with My Family Stand: Dezember 2019

