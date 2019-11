Sky: Das sind die neuen Serien und Filme im November

Sky Ticket ermög­licht es Ihnen, das Sky-Programm und einige VoD-Inhalte online zu streamen, ohne sich gleich mit einem regu­lären Abon­nement für einen längeren Zeit­raum an Sky zu binden. Monat­lich neue Staf­feln beliebter Serien wie "Babylon Berlin", "The Walking Dead" oder "The Good Doctor" und auch komplette Neuerschei­nungen warten mit dem Sky Ticket Enter­tain­ment auf Sie. Im Enter­tain­ment-Paket sind diverse Sender enthalten, unter anderem Sky 1, Sky Atlantic, Fox und TNT. Mit dem Cinema-Ticket stehen Ihnen hingegen eine große Auswahl an Filmen zur Verfü­gung. Darunter befinden sich Filme, die frisch aus dem Kino kommen, aber auch ältere Block­buster sowie Film-Klas­siker. Regel­mäßig wird das Serien- und Film-Angebot um namhafte Titel erwei­tert, die auch Sky-Ticket-Nutzer abrufen können. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Neuerschei­nungen im November.

Diese Serien sind neu bei Sky

Sky-Neuheiten Seri­enfans mit einem Enter­tain­ment-Paket des Pay-TV-Senders können sich auf Nach­schub freuen. So gehen Serien wie "The Good Doctor" und "American Horror Story" in eine neue Runde. Zudem steht mit der 3. Staffel das Finale der erfolg­reichen deut­schen Drama­serie "4 Blocks" an. Aber nicht nur Fort­setzungen warten im November auf Sie, mit der düsteren Super­helden-Serie "Watchmen" und "Krieg der Welten" werden auch ein paar neue Serien ins Programm aufge­nommen. Bei letz­terer handelt es sich um eine Adap­tion des gleich­namigen Science-Fiction-Romans von H.G. Wells. Ein weiteres High­light ist "His Dark Mate­rials". Die Serie basiert auf Philip Pull­mans gleich­namiger Buch­reihe, deren erstes Buch "Der Goldene Kompass" hier­zulande wohl am bekann­testen ist. Zudem können Sie sich jetzt schon auf den 24. Januar 2020 freuen. Denn dann startet auf Sky endlich die neue Staffel des Serien-Hits "Babylon Berlin".

Serien-Neuerschei­nungen auf Sky

Datum Serie Staffel Sender 03.11. Spuren verlo­rener Städte mit Albert Lin 1 Nat Geo 04.11. Watchmen 1 Sky Atlantic 05.11. Doc Martin 9 Sky 1 06.11. Krieg der Welten 1 Fox 07.11. 4 Blocks 3 TNT Serie 07.11. Britannia 2 Sky Atlantic 11.11. Rick and Morty 4 TNT Comedy 12.11. The Good Doctor 3.1 Sky 1 18.11. Wer 4 sind - Die Fantas­tischen Vier Doku Sky 1 20.11. Bosch 4 TNT Serie 22.11. Narcos 1 TNT Serie 23.11. Europa von oben 1 Nat Geo 25.11. His Dark Mate­rials 1 Sky Atlantic 26.11. Hudson & Rex 1 TNT Serie 28.11. American Horror Story: 1984 9 Fox 24.01.2020 Babylon Berlin 3 Sky 1 Stand: Oktober 2019

Neue Filme auf Sky

Soll es doch lieber ein gemüt­licher Film­abend werden statt eines langen Serien-Mara­thons, dann warten im November mit Sky Cinema auch ein paar Film-High­lights auf Sie. Mit dem Mystery-Thriller "Glass" wird die Geschichte von "Unbreak­bale" und "Split" fort­geführt. Sowohl Bruce Willis, Samuel L. Jackson als auch James McAvoy sind dabei mit von der Partie. Zudem können Sie sich auf die Film­biogra­fien "Der Spit­zenkan­didat" mit Hugh Jackman in der Haupt­rolle und "Vice - Der zweite Mann" freuen. Letz­tere widmet sich der Lebens­geschichte des ehema­ligen US-ameri­kani­schen Vize­präsi­denten Dick Cheney, gespielt von Chris­tian Bale. Soll es ein Film für die ganze Familie sein, geht es mit den Anima­tions­filmen "Lego Movie 2" und "Der Grinch" auch kinder­freund­licher zu.

Film-Neuerschei­nungen auf Sky Cinema

Datum Film 01.11. Der Spit­zenkan­didat 02.11. Holmes & Watson 03.11. Der Nuss­knacker und die vier Reiche 06.11. High Reso­lution 08.11. White Boy Rick 09.11. The Lego Movie 2 10.11. Creed II - Rocky's Legacy 13.11. Der verlo­rene Sohn 16.11. Taba­luga - Der Film 17.11. Glass 20.11. Maggies Weih­nachts­wunder 22.11. Papillon 23.11. Die unglaub­liche Reise des Fakirs, der in einem Klei­derschrank fest­steckte 24.11. Der Grinch 29.11. Vice - Der zweite Mann 30.11. Happy Deathday 2U Stand: Oktober 2019

