Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Mit "Stranger Things", "Dark", "House of Cards" oder "Haus des Geldes" hat Netflix einige erfolg­reiche Titel im Programm. Neben solchen Eigen­produk­tionen hat der Strea­ming­dienst auch zahl­reiche weitere bekannte Serien, Filme, Doku­menta­tionen sowie Shows im Angebot. Regel­mäßig kommen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Inhalte im Dezember.

Diese Serien sind neu bei Netflix

Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Auch in diesem Monat gibt es wieder Serien-Nach­schub. So bietet Netflix im Januar seinen Nutzern eine Viel­zahl an neuen Serien und Staf­fel­starts. Span­nende und unter­halt­same Stunden vor dem Bild­schirm sind damit auch im neuen Monat garan­tiert. Unter den neuen Titeln befinden sich sowohl Eigen­produk­tionen als auch lizen­zierte Serien.

Zu den Serien-High­lights in diesem Monat zählt sicher­lich der Start der ersten Staf­fel von "Gomorrah". Die italie­nische Krimi-Drama­serie zeigt Macht­kämpfe und Intrigen in der neapo­lita­nischen Mafia, der Camorra. Im Zentrum steht Ciro Di Marzio, dessen Aufstieg von Macht, Verrat und Gewalt geprägt ist. Die Serie gewährt einen eindring­lichen Blick in die düstere Realität des orga­nisierten Verbre­chens in Neapel.

Die Serie "The Real World" startet im Januar in die nächste Staf­fel. In der etablierten Serie werden junge Erwach­sene mit viel­fäl­tigem Hinter­grund in ein gemein­sames Haus gesteckt, während Kameras ihren Alltag und ihre zwischen­mensch­lichen Bezie­hungen beob­achten.

Außerdem können Sie sich auf "Di4ries" (Staf­fel 2), "Du bist, was du isst: Ein Zwil­lings­expe­riment" (Staf­fel 1) sowie "Wilder (Buried Truth)" (Staf­fel 1) freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Netflix

Januar 2024 Datum Serie Staf­fel Genre 01.01. In ewiger Schuld (Fool Me Once) 1 Roman 01.01. Du bist, was du isst: Ein Zwil­lings­expe­riment 1 Doku 01.01. Gomorrah 1-3 Drama 01.01. Wilder (Buried Truth) 1 Drama 01.01. Alice 1 Biografie 01.01. Die Beschatter 1 Mystery 01.01. Louder­milk 1 Comedy 03.01. Deli­cious in Dungeon 1 Sci-Fi 04.01. The Brother Sun 1 Action 05.01. Gyeong­seong Crea­ture 1 Horror 09.01. Di4ries 2 Coming-of-Age-Serie 10.01. The Trust: A Game of Greed 1 Reality-TV 11.01. Boy Swal­lows Universe 1 Drama 11.01. Forst 1 Mystery 11.01. Cham­pion 1 Drama 17.01. Ponto Final 1 Comedy 18.01. Kübra 1 Drama 20.01. Capti­vating the King 1 K-Drama 20.01. The Real World 16 Reality-TV 21.01. Asbest 1 Drama 24.01. Queer Eye 8 Reality-TV 24.01. Six Nations: Full Contact 1 Doku 25.01. Masters of the Universe: Reve­lation 1 Spin-off 25.01. Griselda 1 Drama 27.01. Doctor Slump 1 K-Comedy 31.01. The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apoca­lypse 1 Anime 31.01. Baby Bandito 1 Krimi Stand: Januar 2023

Dezember 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.12. Sweet Home 2 Thriller 01.12. The Good Doctor 5 Drama 01.12. S.W.A.T. 5 Action 02.12. Welcome to Samdal-ri 1 Comedy 03.12. Tale of the Nine Tailed 1 Horror 04.12. Die Tautrop­fen­tage­bücher 2 Kids 06.12. Pax Massilia 1 Krimi 07.12. Hilda 1 Anima­tion 07.12. Analog Squad 1 Drama 07.12. Der Zweite Welt­krieg: Von der Front 1 Doku 07.12. Knokke Off 1 Drama 07.12. Ich und die Walter Boys 1 Adap­tion 11.12. True Beauty 1 Roman 12.12. Unter Druck: Das US-Team für die Fußball-WM der Frauen 1 Doku 12.12. Raus aus der Single-Hölle 3 Reality-TV 13.12. German Genius 1 Komödie 13.12. 1670 1 Comedy 13.12. Dubai Bling 2 Reality-TV 13.12. 4 Blocks 1 Drama 13.12. The Influ­encer 1 Comedy 13.12. Car Masters: Von Schrott zu Reichtum, 5 Reality-TV 13.12. Se Eu Fosse Luísa Sonza 1 Doku 14.12. Yu Yu Hakusho 1 Adap­tion 14.12. The Crown 6 Drama 14.12. Der Vogel und die Löwin 2 Thriller 15.12. YOH’ Christmas 1 Comedy 15.12. Carol & The End of the World 1 Komödie 15.12. Archer 14 animierte Sitcom 15.12. The Hills 3-4 Reality-TV 20.12. Like Flowers in Sand 1 Drama 20.12. Cindy La Regia: La Serie 1 Drama 21.12. Supa Team 4 2 Anima­tion 22.12. Gyeong­seong Crea­ture 1 Horror 24.12. The Manny 1 Komödie 25.12. Star Trek Prodigy 1 Anima­tion 28.12. Die Pokémon-Concierge 1 Anime 29.12. Berlin 1 Spin-off Stand: November 2023

November 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.11. Der Fall Jens Söring: Tödliche Leiden­schaft 1 Doku 01.11. Geheim­nisse des Glau­bens 1 Doku 02.11. Alles Licht, das wir nicht sehen 1 Drama 02.11. Onimusha 1 Action-Anime 02.11. Ferry: Die Serie 1 Thriller 03.11. Daily Dose of Suns­hine 1 Drama 03.11. Der Schneider 3 Drama 03.11. Selling Sunset 6 Reality-TV 08.11. Robbie Williams 1 Doku 09.11. Nicht zu bändigen 1 Drama 10.11. At the Moment 1 Drama 14.11. How to Become a Mob Boss 1 Satire-Doku 14.11. Suburræterna 1 Drama 16.11. The Crown 6 Drama 17.11. Scott Pilgrim hebt ab 1 Action-Anime 17.11. Heilige Familie 2 Drama 17.11. Ojitos de Huevo 1 Comedy 22.11. Squid Game: The Chal­lenge 1 Reality--Game­show 30.11. Virgin River 5 Drama Stand: Oktober 2023

Oktober 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.10. Shame­less: Nicht ganz nüch­tern. 1 Comedy 04.10. Beckham 1 Doku 05.10. Lupin 3 Mystery 05.10. Ever­ything Now 1 Drama 09.10. ILHADOS com a sogra 1 Reality-TV 10.10. Diaries 2 Drama 10.10. Last One Stan­ding 2 Krimi-Komödie 11.10. Pacto de Silencio 1 Mystery-Drama 11.10. Big Vape: Der Aufstieg und Fall von Juul 1 Doku 12.10. Der Unter­gang des Hauses Usher 1 Horror 12.10. Good Night World 1 Sci-Fi-Fantasy 16.10. Die Schlümpfe 1 Anima­tion 17.10. Als ich als Vampir aufwachte 1 Teen-Komödie 18.10. Kaala Paani 1 Thriller 19.10. Bodies 1 Mystery 19.10. Captain Laser­hawk: A Blood Dragon Remix 1 Sci-Fi Anime 19.10. Neon 1 Musik 20.10. Élite 7 Teen-Thriller 20.10. Doona! 1 K-Drama 20.10. Survi­ving Para­dise 1 Reality-TV 20.10. Die Kreatur 1 Mystery 26.10. Pluto 1 Sci-Fi-Fantasy Stand: September 2023

September 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.09. S.W.A.T. 6 Action 01.09. Disen­chant­ment 5 Anima­tion 03.09. Is She the Wolf? 1 Reality-TV 06.09. Meine ganz beson­dere Hoch­zeit 1 Anime 06.09. Infamia 1 Drama 06.09. Preda­tors 1 Doku 06.09. Repor­ting for Duty 1 Komödie 06.09. Tahir's House 1 Komödie 07.09. Virgin River 5 Drama 07.09. Top Boy 3 Drama 07.09. Kung Fu Panda: The Dragon Knight 3 Anima­tion 07.09. Liebes Kind 1 Thriller 07.09. Gamera -Rebirth 1 Action 08.09. A Time Called You 1 Action 08.09. Körper in Flammen 1 Thriller 08.09. Spio­nage­ope­rationen 1 Doku 13.09. Tapie 1 Biopic 14.09. Thursday's Widows 1 Drama 14.09. Di4ries 2 Drama 15.09. Mise­duca­tion 1 Coming-of-Age-Serie 15.09. Survi­ving Summer 2 Drama 21.09. Kengan Ahura 2 Anime­serie 21.09. Sex Educa­tion 4 Drama 22.09. Song of the Bandits 1 Western 27.09. Enco­unters 1 Doku 28.09. Cast­levania: Nocturne 1 Anime­serie 29.09. Power Rangers: Cosmic Fury 3 Action Stand: August 2023

August 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.08. War Sailor 1 Kriegs­drama 03.08. The Lincoln Lawyer 2 Drama 03.08. Heart­stopper 2 Drama 03.08. Choona 1 Komödie 04.08. Die Jagd auf Veer­appan 1 Doku 08.08. Zombie­verse 1 Reality-TV 10.08. PainKiller 1 Drama 11.08. Down for Love 1 Reality-TV 12.08. Black­list 10 Krimi 14.08. Heimat­erde 1 Komödie 16.08. Der Auser­wählte 1 Fantasy 16.08. Johnny Depp gegen Amber Heard 1 Doku 16.08. Zuhause bei den Furys 1 Doku 18.08. Mask Girl 1 Thriller 24.08. Ragnarök 3 Fantasy Stand: Juli 2023



Neue Filme auf Netflix

Soll es lieber ein Film statt einer kompletten Serie sein? Kein Problem! Auch Film­freunde werden im Januar mit Nach­schub versorgt. Wer sich vom Musical-Genre ange­spro­chen fühlt, sollte "Mamma Mia! Here We Go Again" nicht verpassen. Die musi­kali­sche Film­komödie ist die Fort­set­zung von "Mamma Mia!". Die Hand­lung setzt ein paar Jahre später ein, als Sophie das Hotel ihrer Mutter reno­viert. Durch viele Erzäh­lungen erfährt man mehr über Donnas Jugend in den 1970er Jahren, ihre Romanzen und die Grün­dung der Hotel­anlage. Der Film ist mit bekannten ABBA-Hits unter­malt und wird so dem Musical-Genre mehr als gerecht.

Im Januar startet ebenso die Drama­komödie "Das perfekte Geheimnis". Diese deut­sche Film­komödie aus dem Jahr 2019 handelt von einer Gruppe von Freunden, welche sich zum Abend­essen trifft und beschließt, alle einge­henden Anrufe und Nach­richten offen zu legen. Die Enthül­lungen führen zu turbu­lenten Entwick­lungen. Bezie­hungen und auch lang­jäh­rige Freund­schaften stehen an diesem Abend auf dem Spiel.

Des Weiteren erscheinen im Januar unter anderem die Filme "Der Schatz im Kivusee", "Der Bestatter" und "Ostwind: Aufbruch nach Ora".

Film-Neuerschei­nungen auf Netflix

Januar 2024 Datum Film Genre 01.01. Mamma Mia! Here We Go Again Musical 01.01. Morbius Anima­tion 01.01. Das flie­gende Klas­sen­zimmer Roman 01.01. Sophie Scholl: Die letzten Tage Drama 01.01. Lola rennt Action 01.01. Das perfekte Geheimnis Komödie 01.01. Der Schatz im Kivusee Doku 01.01. Der Bestatter Komödie 01.01. Zwischen­sta­tion Komödie 01.01. Bitconned: Der Betrug mit der Cryp­towäh­rung Centra Doku 02.01. Ostwind: Aufbruch nach Ora Aben­teuer 02.01. Ostwind: Aris Ankunft Aben­teuer 04.01. Die Schnee­gesell­schaft Drama 05.01. Good Grief Komödie 05.01. Man on the Run Doku 10.01. Philipp Micken­becker: Warten auf ein Wunder Doku 12.01. Lift Action 13.01. Cry Macho Western 15.01. Mabo­roshi Anime 18.01. Rachid Badouri: Les fleurs du tapis Komödie 18.01. Primbon Horror 19.01. The Kitchen Sci-Fi 19.01. 60 Minuten Action 19.01. Full Circle Doku 20.01. The Many Saints of Newark Action 23.01. Jacque­line Novak: Get on Your Knees Komödie 26.01. Badland Hunters Action 30.01. Jack White­hall: Settle Down Komödie 31.01. Weil der Mensch erbärm­lich ist Drama Stand: November 2023 Dezember 2023 Datum Film Genre 01.12. May December Drama 01.12. Domi­nion: Exor­cist - Der Anfang des Bösen Horror 01.12. Fabian oder Der Gang vor die Hunde Drama 01.12. Fast & Furious 8 Action 01.12. I’m Glad It’s Christmas Weih­nachten 01.12. A Merry Christmas Wish Weih­nachten 01.12. Das perfekte Weih­nachts­dinner Weih­nachten 01.12. Christmas at the Drive-In Weih­nachten 01.12. Weih­nachten wie gemalt Weih­nachten 01.12. Verliebt im Winter Weih­nachten 02.12. 100 % Wolf Anima­tion 05.12. Stavros Halkias: Fat Rascal Comedy 06.12. Weih­nachten mal anders Weih­nachten 06.12. Insi­dious: The Red Door Horror 07.12. The Archies Drama 08.12. Leave the World Behind Thriller 08.12. Blood Vessel Thriller 12.12. Kevin Hart & Chris Rock: Head­liners Only Doku 15.12. Chicken Run: Opera­tion Nugget Anima­tion 15.12. Im Ange­sicht der ETA: Inter­view mit einem Terro­risten Doku 15.12. Familia Drama 15.12. Spider-Man: No Way Home, Extended Version Action 19.12. Trevor Noah: Where Was I Comedy 20.12. Maestro US-Biopic 20.12. Love is Blind Brazil: After the Altar Reality-TV 22.12. Rebel Moon Teil 1: Kind des Feuers Sci-Fi 24.12. Mein Schwager ist ein Vampir Komödie 25.12. Ricky Gervais: Arma­geddon Comedy 22.12. Hell Camp: Teen Night­mare Doku Stand: November 2023 November 2023 Datum Film Genre 01.11. Locked in Thriller 01.11. Diebinnen Action­komödie 01.11. Vertical Limit Aben­teuer 01.11. Spider-Man: Across the Spider-Verse Anima­tion 01.11. Nuovo Olimpo Drama 02.11. Bumblebee Sci-Fi-Action 02.11. Black Sea Thriller 02.11. The Devil’s Light Horror 03.11. NYAD Drama 08.11. Cyber­bunker: Darknet in Deutsch­land Doku 10.11. Der Killer Thriller 10.11. Forever Drama 11.11. Remi­niscence: Die Erin­nerung stirbt nie Sci-Fi-Action 14.11. Studio 666 Horror-Komödie 16.11. Instant Family: Plötz­lich Familie Drama 16.11. In Love and Deep Water Komödie 17.11. Rustin Drama 17.11. See You On Venus Drama 18.11. Believer 2 Krimi 18.11. Mali­gnant Horror 01.11. Elena weiß Bescheid Drama Stand: Oktober 2023 Oktober 2023 Datum Film Genre 01.10. Battle of the Year Drama 01.10. Zeit der Unschuld Drama 01.10. Narziss und Gold­mund Drama 04.10. Duell am Abgrund Doku 04.10. Keys to the Heart Musik-Drama 04.10. The Suicide Squad Action 04.10. The Suicide Squad – Dubbed Version Action 04.10. UFO Science-Fiction 06.10. Reptile Krimi 06.10. Balle­rina Action-Drama 06.10. Fair Play Thriller 06.10. Tödliche Einla­dung Krimi-Komödie 08.10. The Pope’s Exor­cist Horror 11.10. Once Upon a Time Drama 13.10. Konfe­rensen Horror 15.10. Spider-Man: No Way Home Action 15.10. Résistance: Wider­stand Drama 17.10. Der Teufel auf der Ankla­gebank Doku 19.10. Crypto Boy Drama 20.10. Old Dads Komödie 23.10. The Marksman: Der Scharf­schütze Action 27.10. Die Todes­schwester Horror 27.10. Pain Hust­lers Drama Stand: September 2023 September 2023 Datum Film Genre 01.09. Friday Night Plan Komödie 01.09. Hacksaw Ridge Action 01.09. Fences Drama 01.09. Happy Ending Komödie 01.09. The Deer Hunter - Die durch die Hölle gehen Drama 01.09. Einein­halb Tage Drama 06.09. Scout’s Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America Doku 07.09. What if Drama 08.09. Rosa Peral’s Tapes Doku 13.09. Free­style Thriller 14.09. Once Upon a Crime Fantasy 14.09. Ehren­gard: Die Geschichte eine Verfüh­rung Drama 15.09. Love at First Sight 15.09. El Conde Komödie 19.09. The Saint of Second Chances Doku 22.09. Spy Kids: Arma­geddon Komödie 27.09. Over­haul/Carga Maxima Action 27.09. Banlie­usards 2 Drama 29.09. Nirgendwo Thriller Stand: August 2023 August 2023 Datum Film Genre 01.08. Vale­rian: Die Stadt der Tausend Planeten Sci-Fi-Action 01.08. Untold: Jake Paul the Problem Child Doku 02.08. Soul­cat­cher Action 02.08. Vergiftet: Die schmut­zige Wahr­heit über unser Essen Doku 02.08. Mark Caven­dish: Never Enough Doku 03.08. ZOM 100: Bucket List of the Dead Horror-Komödie 05.08. the little things Krimi 06.08. Ein Mann namens Otto Drama-Komödie 07.08. The Protégé: Made for Revenge Action-Thriller 08.08. Untold: Johnny Foot­ball Doku 11.08. Heart of Stone Action 13.08. Mission: Impos­silble - Fallout Action 15.08. Untold: Hall of Shame Doku 16.08. Pitch Perfect 3 Komödie 16.08. Jurassic World: Das gefal­lene König­reich Sci-Fi-Action 16.08. The First Purge Horror Stand: Juli 2023

Welche Abomo­delle es beim Markt­führer unter den Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unserer Netflix-Über­sicht. In sepa­raten Kurz-Ratge­bern erläu­tern wir, wie Sie das Netflix-Strea­ming-Abo legal teilen oder Netflix-Spiele auf iPhone und Android zocken.

Anzeige:

Mehr zum Thema Netflix