Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Dezember

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Mit "Stranger Things", "Dark", "House of Cards" oder "Haus des Geldes" hat Netflix einige erfolg­reiche Titel im Programm. Neben solchen Eigen­produk­tionen hat der Strea­ming­dienst auch zahl­reiche weitere bekannte Serien, Filme, Doku­menta­tionen sowie Shows im Angebot. Regel­mäßig kommen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Inhalte im Dezember.

Diese Serien sind neu bei Netflix

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Auch in diesem Monat gibt es wieder Serien-Nach­schub. So bietet Netflix im Dezember seinen Nutzern eine Viel­zahl an neuen Serien und Staf­fel­starts. Span­nende und unter­halt­same Stunden vor dem Bild­schirm sind damit auch im neuen Monat garan­tiert. Unter den neuen Titeln befinden sich sowohl Eigen­produk­tionen als auch lizen­zierte Serien.

Zu den Serien-High­lights in diesem Monat zählt sicher­lich der Start der ersten Staf­fel von "Pax Massilia". Das viel­ver­spre­chende Drama zeigt die düstere Seite von Marseille. Korrup­tion ist dort alltäg­lich. Drogen, Waffen und Gewalt gilt es für die Polizei-Sonder­ein­heit zu verhin­dern. Der Kampf um die Macht über die Stadt hat gerade erst begonnen, doch schon jetzt steht fest, dass die Bürger der Stadt beschützt werden müssen und die Sicher­heit oberste Prio­rität hat.

Die Serie "Der Zweite Welt­krieg: Von der Front" startet im Dezember. In der neuen Serie wird der Zweite Welt­krieg neu beleuchtet. Archiv­auf­nahmen und Inter­views von den verschie­densten Seiten zeigen die dunkelsten Momente auf. Span­nend und zugleich erschre­ckend wird der Verlauf des Zweiten Welt­kriegs wieder­gegeben, unter anderem von Betei­ligten.

Außerdem können Sie sich auf neue Folgen von "The Good Doctor" (Staf­fel 5), "S.W.A.T." (Staf­fel 5) sowie "Raus aus der Single-Hölle" (Staf­fel 3) freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Netflix

November 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.12. Sweet Home 2 Thriller 01.12. The Good Doctor 5 Drama 01.12. S.W.A.T. 5 Action 02.12. Welcome to Samdal-ri 1 Comedy 03.12. Tale of the Nine Tailed 1 Horror 04.12. Die Tautrop­fen­tage­bücher 2 Kids 06.12. Pax Massilia 1 Krimi 07.12. Hilda 1 Anima­tion 07.12. Analog Squad 1 Drama 07.12. Der Zweite Welt­krieg: Von der Front 1 Doku 07.12. Knokke Off 1 Drama 07.12. Ich und die Walter Boys 1 Adap­tion 11.12. True Beauty 1 Roman 12.12. Unter Druck: Das US-Team für die Fußball-WM der Frauen 1 Doku 12.12. Raus aus der Single-Hölle 3 Reality-TV 13.12. German Genius 1 Komödie 13.12. 1670 1 Comedy 13.12. Dubai Bling 2 Reality-TV 13.12. 4 Blocks 1 Drama 13.12. The Influ­encer 1 Comedy 13.12. Car Masters: Von Schrott zu Reichtum, 5 Reality-TV 13.12. Se Eu Fosse Luísa Sonza 1 Doku 14.12. Yu Yu Hakusho 1 Adap­tion 14.12. The Crown 6 Drama 14.12. Der Vogel und die Löwin 2 Thriller 15.12. YOH’ Christmas 1 Comedy 15.12. Carol & The End of the World 1 Komödie 15.12. Archer 14 animierte Sitcom 15.12. The Hills 3-4 Reality-TV 20.12. Like Flowers in Sand 1 Drama 20.12. Cindy La Regia: La Serie 1 Drama 21.12. Supa Team 4 2 Anima­tion 22.12. Gyeong­seong Crea­ture 1 Horror 24.12. The Manny 1 Komödie 25.12. Star Trek Prodigy 1 Anima­tion 28.12. Die Pokémon-Concierge 1 Anime 29.12. Berlin 1 Spin-off Stand: November 2023

Oktober 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.10. Shame­less: Nicht ganz nüch­tern. 1 Comedy 04.10. Beckham 1 Doku 05.10. Lupin 3 Mystery 05.10. Ever­ything Now 1 Drama 09.10. ILHADOS com a sogra 1 Reality-TV 10.10. Diaries 2 Drama 10.10. Last One Stan­ding 2 Krimi-Komödie 11.10. Pacto de Silencio 1 Mystery-Drama 11.10. Big Vape: Der Aufstieg und Fall von Juul 1 Doku 12.10. Der Unter­gang des Hauses Usher 1 Horror 12.10. Good Night World 1 Sci-Fi-Fantasy 16.10. Die Schlümpfe 1 Anima­tion 17.10. Als ich als Vampir aufwachte 1 Teen-Komödie 18.10. Kaala Paani 1 Thriller 19.10. Bodies 1 Mystery 19.10. Captain Laser­hawk: A Blood Dragon Remix 1 Sci-Fi Anime 19.10. Neon 1 Musik 20.10. Élite 7 Teen-Thriller 20.10. Doona! 1 K-Drama 20.10. Survi­ving Para­dise 1 Reality-TV 20.10. Die Kreatur 1 Mystery 26.10. Pluto 1 Sci-Fi-Fantasy Stand: September 2023

September 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.09. S.W.A.T. 6 Action 01.09. Disen­chant­ment 5 Anima­tion 03.09. Is She the Wolf? 1 Reality-TV 06.09. Meine ganz beson­dere Hoch­zeit 1 Anime 06.09. Infamia 1 Drama 06.09. Preda­tors 1 Doku 06.09. Repor­ting for Duty 1 Komödie 06.09. Tahir's House 1 Komödie 07.09. Virgin River 5 Drama 07.09. Top Boy 3 Drama 07.09. Kung Fu Panda: The Dragon Knight 3 Anima­tion 07.09. Liebes Kind 1 Thriller 07.09. Gamera -Rebirth 1 Action 08.09. A Time Called You 1 Action 08.09. Körper in Flammen 1 Thriller 08.09. Spio­nage­ope­rationen 1 Doku 13.09. Tapie 1 Biopic 14.09. Thursday's Widows 1 Drama 14.09. Di4ries 2 Drama 15.09. Mise­duca­tion 1 Coming-of-Age-Serie 15.09. Survi­ving Summer 2 Drama 21.09. Kengan Ahura 2 Anime­serie 21.09. Sex Educa­tion 4 Drama 22.09. Song of the Bandits 1 Western 27.09. Enco­unters 1 Doku 28.09. Cast­levania: Nocturne 1 Anime­serie 29.09. Power Rangers: Cosmic Fury 3 Action Stand: August 2023

August 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.08. War Sailor 1 Kriegs­drama 03.08. The Lincoln Lawyer 2 Drama 03.08. Heart­stopper 2 Drama 03.08. Choona 1 Komödie 04.08. Die Jagd auf Veer­appan 1 Doku 08.08. Zombie­verse 1 Reality-TV 10.08. PainKiller 1 Drama 11.08. Down for Love 1 Reality-TV 12.08. Black­list 10 Krimi 14.08. Heimat­erde 1 Komödie 16.08. Der Auser­wählte 1 Fantasy 16.08. Johnny Depp gegen Amber Heard 1 Doku 16.08. Zuhause bei den Furys 1 Doku 18.08. Mask Girl 1 Thriller 24.08. Ragnarök 3 Fantasy Stand: Juli 2023

Juli 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.07. The Rookie 4 Action 01.07. Das Haus Anubis 2 Mystery 05.07. Wieder 15 2 Dramedy 06.07. The Lincoln Lawyer 2 Thriller 06.07. Fake oder Liebe 1 Reality-TV 07.07. Hack my Home 1 Reality-TV 07.07. Fatal Seduc­tion 1 Drama 11.07. 19/20 1 Reality-TV 12.07. Quar­ter­back 1 Doku 12.07. Pasteleros contra el tiempo 1 Reality-TV 13.07. Survival of the Thickest 1 Komödie 13.07. Burn the House Down 1 Drama 13.07. Devil`s Advo­cate 1 Thriller 14.07. Too Hot to Handle 5 Reality-TV 14.07. Five Star Chef 1 Reality-TV 20.07. Süße Magno­lien 3 Liebe 25.07. Sintonia 4 Drama 27.07. The Witcher 3 Aben­teuer 28.07. Captain Fall 1 Anima­tion 28.07. D.P. 2 Drama 28.07. Eine perfekte Geschichte 1 Komödie 28.07. Der Schneider 2 Drama Stand: Juni 2023

Juni 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.06. New Amsterdam 3 Drama 01.06. The Days 1 Drama 01.06. The Mopes 1 Dramedy 02.06. Mani­fest 4 Sci-Fi-Mystery 02.06. Valeria 3 Dramedy 02.06. Scoop 1 Drama 02.06. Vortex 1 Krimi 05.06. Barra­cuda Queens 1 Drama 07.06. Liebe macht blind: Brasi­lien 3 Reality-TV 07.06. Arnold 1 Doku 08.06. Noch nie in meinem Leben 4 Komödie 08.06. Tour de France: Im Haupt­feld 1 Doku 09.06. Human Resources 2 Sitcom 09.06. Blood­hounds 1 Krimi 09.06. Tex Mex Motors 1 Reality-TV 09.06. Social Currency 1 Reality-TV 09.06. Questo Mondo: Non Mi Renderà Cattivo 1 Comedy 09.06. Der Spiel­kar­ten­mörder 1 Doku 10.06. Rick and Morty 6 Zeichen­trick 14.06. Madre de Alquiler: The Surro­gacy 1 Drama 14.06. Unser Planet 2 Doku 15.06. Black Mirror 6 Thriller 21.06. Break Point 2 Doku 22.06. Schla­fende Hunde 1 Thriller 22.06. Glamorous 1 Komödie 22.06. Skull Island 1 Aben­teuer 22.06. Let's get Divorced 1 Rom-Com 23.06. Catching Killers 3 Doku 25.06. Titans 4 Sci-Fi 28.06. Muscles & Mayhem: An Unau­tho­rized Story of American Gladia­tors 1 Doku 28.06. Delete 1 Mystery 29.06. The Witcher 3 Fantasy 29.06. Öoku: The Inner Cham­bers 1 Anime 30.06. Ist das Kuchen? 2 Reality-TV 30.06. Doom at Your Service 1 Fantasy Stand: Mai 2023



Neue Filme auf Netflix

Soll es lieber ein Film statt einer kompletten Serie sein? Kein Problem! Auch Film­freunde werden im Dezember mit Nach­schub versorgt. Wer sich vom Action-Genre ange­spro­chen fühlt, sollte "Fast & Furious 8" nicht verpassen. In dieser berühmten Film­reihe soll es in dem achten Teil etwas ruhiger vonstat­ten­gehen. Nachdem es zum Frei­spruch vieler Mitglieder der Crew kam und Dominic Toretto und Letty gehei­ratet haben, steht die nächste Action-Zeit vor der Tür. Die Entfüh­rung von Domi­nics Sohn und seiner Ex-Freundin stehen hierbei im Mittel­punkt und lassen Toretto wieder in die Welt des Verbre­chens einsteigen.

Im Dezember startet ebenso der Drama-Film "Blood Vessel". In diesem Film steht die Flucht aus einer verschmutzten Stadt im Niger für sechs Freunde im Vorder­grund. Ihr Plan ist es, mithilfe eines geheim­nis­vollen Schiffs zu fliehen. Doch die Reise birgt viele Gefahren, und das sichere Ankommen in einer besseren Welt rückt immer mehr in die Ferne.

Des Weiteren erscheinen im Dezember unter anderem die Filme "May December", "Fabian oder Der Gang vor die Hunde" und "A Merry Christmas Wish".

Film-Neuerschei­nungen auf Netflix

Dezember 2023 Datum Film Genre 01.12. May December Drama 01.12. Domi­nion: Exor­cist - Der Anfang des Bösen Horror 01.12. Fabian oder Der Gang vor die Hunde Drama 01.12. Fast & Furious 8 Action 01.12. I’m Glad It’s Christmas Weih­nachten 01.12. A Merry Christmas Wish Weih­nachten 01.12. Das perfekte Weih­nachts­dinner Weih­nachten 01.12. Christmas at the Drive-In Weih­nachten 01.12. Weih­nachten wie gemalt Weih­nachten 01.12. Verliebt im Winter Weih­nachten 02.12. 100 % Wolf Anima­tion 05.12. Stavros Halkias: Fat Rascal Comedy 06.12. Weih­nachten mal anders Weih­nachten 06.12. Insi­dious: The Red Door Horror 07.12. The Archies Drama 08.12. Leave the World Behind Thriller 08.12. Blood Vessel Thriller 12.12. Kevin Hart & Chris Rock: Head­liners Only Doku 15.12. Chicken Run: Opera­tion Nugget Anima­tion 15.12. Im Ange­sicht der ETA: Inter­view mit einem Terro­risten Doku 15.12. Familia Drama 15.12. Spider-Man: No Way Home, Extended Version Action 19.12. Trevor Noah: Where Was I Comedy 20.12. Maestro US-Biopic 20.12. Love is Blind Brazil: After the Altar Reality-TV 22.12. Rebel Moon Teil 1: Kind des Feuers Sci-Fi 24.12. Mein Schwager ist ein Vampir Komödie 25.12. Ricky Gervais: Arma­geddon Comedy 22.12. Hell Camp: Teen Night­mare Doku Stand: November 2023 November 2023 Datum Film Genre 01.11. Locked in Thriller 01.11. Diebinnen Action­komödie 01.11. Vertical Limit Aben­teuer 01.11. Spider-Man: Across the Spider-Verse Anima­tion 01.11. Nuovo Olimpo Drama 02.11. Bumblebee Sci-Fi-Action 02.11. Black Sea Thriller 02.11. The Devil’s Light Horror 03.11. NYAD Drama 08.11. Cyber­bunker: Darknet in Deutsch­land Doku 10.11. Der Killer Thriller 10.11. Forever Drama 11.11. Remi­niscence: Die Erin­nerung stirbt nie Sci-Fi-Action 14.11. Studio 666 Horror-Komödie 16.11. Instant Family: Plötz­lich Familie Drama 16.11. In Love and Deep Water Komödie 17.11. Rustin Drama 17.11. See You On Venus Drama 18.11. Believer 2 Krimi 18.11. Mali­gnant Horror 01.11. Elena weiß Bescheid Drama Stand: Oktober 2023 Oktober 2023 Datum Film Genre 01.10. Battle of the Year Drama 01.10. Zeit der Unschuld Drama 01.10. Narziss und Gold­mund Drama 04.10. Duell am Abgrund Doku 04.10. Keys to the Heart Musik-Drama 04.10. The Suicide Squad Action 04.10. The Suicide Squad – Dubbed Version Action 04.10. UFO Science-Fiction 06.10. Reptile Krimi 06.10. Balle­rina Action-Drama 06.10. Fair Play Thriller 06.10. Tödliche Einla­dung Krimi-Komödie 08.10. The Pope’s Exor­cist Horror 11.10. Once Upon a Time Drama 13.10. Konfe­rensen Horror 15.10. Spider-Man: No Way Home Action 15.10. Résistance: Wider­stand Drama 17.10. Der Teufel auf der Ankla­gebank Doku 19.10. Crypto Boy Drama 20.10. Old Dads Komödie 23.10. The Marksman: Der Scharf­schütze Action 27.10. Die Todes­schwester Horror 27.10. Pain Hust­lers Drama Stand: September 2023 September 2023 Datum Film Genre 01.09. Friday Night Plan Komödie 01.09. Hacksaw Ridge Action 01.09. Fences Drama 01.09. Happy Ending Komödie 01.09. The Deer Hunter - Die durch die Hölle gehen Drama 01.09. Einein­halb Tage Drama 06.09. Scout’s Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America Doku 07.09. What if Drama 08.09. Rosa Peral’s Tapes Doku 13.09. Free­style Thriller 14.09. Once Upon a Crime Fantasy 14.09. Ehren­gard: Die Geschichte eine Verfüh­rung Drama 15.09. Love at First Sight 15.09. El Conde Komödie 19.09. The Saint of Second Chances Doku 22.09. Spy Kids: Arma­geddon Komödie 27.09. Over­haul/Carga Maxima Action 27.09. Banlie­usards 2 Drama 29.09. Nirgendwo Thriller Stand: August 2023 August 2023 Datum Film Genre 01.08. Vale­rian: Die Stadt der Tausend Planeten Sci-Fi-Action 01.08. Untold: Jake Paul the Problem Child Doku 02.08. Soul­cat­cher Action 02.08. Vergiftet: Die schmut­zige Wahr­heit über unser Essen Doku 02.08. Mark Caven­dish: Never Enough Doku 03.08. ZOM 100: Bucket List of the Dead Horror-Komödie 05.08. the little things Krimi 06.08. Ein Mann namens Otto Drama-Komödie 07.08. The Protégé: Made for Revenge Action-Thriller 08.08. Untold: Johnny Foot­ball Doku 11.08. Heart of Stone Action 13.08. Mission: Impos­silble - Fallout Action 15.08. Untold: Hall of Shame Doku 16.08. Pitch Perfect 3 Komödie 16.08. Jurassic World: Das gefal­lene König­reich Sci-Fi-Action 16.08. The First Purge Horror Stand: Juli 2023 Juli 2023 Datum Film Genre 01.07. Scor­pion King: Book of Souls Fantasy 01.07. The Covenant – Das Böse ist hier Horror 01.07. The Good Shep­herd Thriller 02.07. Whitney Houston: I Wanna Dance With Some­body Biopic 02.07. Jim Knopf und die Wilde 13 Aben­teuer 03.07. Unbe­kannt: Die verges­sene Pyra­mide Doku 04.07. Tom Segura: Sled­gehammer Komödie 05.07. WHAM! Doku 06.07. The Secrets We Keep – Schatten der Vergan­gen­heit Drama 06.07. Gold Brick: Der Duft des Goldes Komödie 06.07. Cash Komödie 07.07. The Out-Laws Komödie 07.07. Seasons Drama 10.07. Unbe­kannt: Killer­roboter Doku 12.07. Herr Spaß­mobil und die Tempel­ritter Aben­teuer 14.07. Bird Box Barce­lona Sci-Fi-Thriller 14.07. Love Tactics 2 Komödie 17.07. Unbe­kannt: Die Knochen­höhle Doku 19.07. Der tiefste Atemzug Doku 19.07. Los (casi) ídolos de Bahía Colo­rada Action 20.07. Venom: Let There Be Carnage Action 21.07. They Cloned Tyrone Komödie 24.07. Unbe­kannt: Die Komi­sche Zeit­maschine Doku 25.07. Mark Normand: Soup to Nuts Komödie 25.07. Dream Komödie 26.07. Verschwunden: Der Fall Lucie Blackman Doku 27.07. Para­dise Sci-Fi-Thriller 27.07. Küssen und andere lebens­wich­tige Dinge Drama 27.07. Hari Ini Akan Kita Ceri­takan Nanti Drama 27.07. Die Dame der Stille: Die Mata­vie­jitas-Morde Doku 27.07. The Murderer Komödie 28.07. Scream Horror 28.07. Hidden Strike Action 28.07. Online für Anfänger Komödie Stand: Juni 2023

Welche Abomo­delle es beim Markt­führer unter den Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unserer Netflix-Über­sicht. In sepa­raten Kurz-Ratge­bern erläu­tern wir, wie Sie das Netflix-Strea­ming-Abo legal teilen oder Netflix-Spiele auf iPhone und Android zocken.

