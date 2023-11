Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im November

Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Mit "Stranger Things", "Dark", "House of Cards" oder "Haus des Geldes" hat Netflix einige erfolg­reiche Titel im Programm. Neben solchen Eigen­produk­tionen hat der Strea­ming­dienst auch zahl­reiche weitere bekannte Serien, Filme, Doku­menta­tionen sowie Shows im Angebot. Regel­mäßig kommen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Inhalte im November.

Diese Serien sind neu bei Netflix

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Auch in diesem Monat gibt es wieder Serien-Nach­schub. So bietet Netflix im November seinen Nutzern eine Viel­zahl an neuen Serien und Staf­fel­starts. Span­nende und unter­halt­same Stunden vor dem Bild­schirm sind damit auch im neuen Monat garan­tiert. Unter den neuen Titeln befinden sich sowohl Eigen­produk­tionen als auch lizen­zierte Serien.

Zu den Serien-High­lights in diesem Monat zählt sicher­lich der Start der ersten Staf­fel von "Alles Licht, das wir nicht sehen". Das viel­ver­spre­chende Drama zeigt das junge Mädchen Marie-Laure. Sie ist blind und möchte, dass der Zweite Welt­krieg ein Ende findet. Dafür verbreitet sie über Radio­wellen Infor­mationen, die dem deut­schen Regime nicht gefallen. Werner ist einer der Soldaten, die Marie ausfindig machen und die Infor­mati­ons­über­tra­gung kappen sollen.

Die Antho­logie­serie "At the Moment" startet im November in die erste Staf­fel. In der neuen Serie werden zehn verschie­dene Gruppen an Menschen gezeigt, die alle einen anderen Lebens­stil aufweisen. Mitunter spielt die Liebe eine sehr große Rolle. Doch zur Liebe gehören nicht nur die Höhen, sondern auch Tiefen. Somit versucht diese Serie, ein möglichst reales Abbild von der alltäg­lichen Liebe zu schaffen und dem Zuschauer einen anderen Blick­winkel als üblich zu geben.

Außerdem können Sie sich auf neue Folgen von "Der Schneider" (Staf­fel 3), "The Crown" (Staf­fel 6) sowie "Virgin River" (Staf­fel 5) freuen.

November 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.11. Der Fall Jens Söring: Tödliche Leiden­schaft 1 Doku 01.11. Geheim­nisse des Glau­bens 1 Doku 02.11. Alles Licht, das wir nicht sehen 1 Drama 02.11. Onimusha 1 Action-Anime 02.11. Ferry: Die Serie 1 Thriller 03.11. Daily Dose of Suns­hine 1 Drama 03.11. Der Schneider 3 Drama 03.11. Selling Sunset 6 Reality-TV 08.11. Robbie Williams 1 Doku 09.11. Nicht zu bändigen 1 Drama 10.11. At the Moment 1 Drama 14.11. How to Become a Mob Boss 1 Satire-Doku 14.11. Suburræterna 1 Drama 16.11. The Crown 6 Drama 17.11. Scott Pilgrim hebt ab 1 Action-Anime 17.11. Heilige Familie 2 Drama 17.11. Ojitos de Huevo 1 Comedy 22.11. Squid Game: The Chal­lenge 1 Reality--Game­show 30.11. Virgin River 5 Drama Stand: Oktober 2023

September 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.09. S.W.A.T. 6 Action 01.09. Disen­chant­ment 5 Anima­tion 03.09. Is She the Wolf? 1 Reality-TV 06.09. Meine ganz beson­dere Hoch­zeit 1 Anime 06.09. Infamia 1 Drama 06.09. Preda­tors 1 Doku 06.09. Repor­ting for Duty 1 Komödie 06.09. Tahir's House 1 Komödie 07.09. Virgin River 5 Drama 07.09. Top Boy 3 Drama 07.09. Kung Fu Panda: The Dragon Knight 3 Anima­tion 07.09. Liebes Kind 1 Thriller 07.09. Gamera -Rebirth 1 Action 08.09. A Time Called You 1 Action 08.09. Körper in Flammen 1 Thriller 08.09. Spio­nage­ope­rationen 1 Doku 13.09. Tapie 1 Biopic 14.09. Thursday's Widows 1 Drama 14.09. Di4ries 2 Drama 15.09. Mise­duca­tion 1 Coming-of-Age-Serie 15.09. Survi­ving Summer 2 Drama 21.09. Kengan Ahura 2 Anime­serie 21.09. Sex Educa­tion 4 Drama 22.09. Song of the Bandits 1 Western 27.09. Enco­unters 1 Doku 28.09. Cast­levania: Nocturne 1 Anime­serie 29.09. Power Rangers: Cosmic Fury 3 Action Stand: August 2023

August 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.08. War Sailor 1 Kriegs­drama 03.08. The Lincoln Lawyer 2 Drama 03.08. Heart­stopper 2 Drama 03.08. Choona 1 Komödie 04.08. Die Jagd auf Veer­appan 1 Doku 08.08. Zombie­verse 1 Reality-TV 10.08. PainKiller 1 Drama 11.08. Down for Love 1 Reality-TV 12.08. Black­list 10 Krimi 14.08. Heimat­erde 1 Komödie 16.08. Der Auser­wählte 1 Fantasy 16.08. Johnny Depp gegen Amber Heard 1 Doku 16.08. Zuhause bei den Furys 1 Doku 18.08. Mask Girl 1 Thriller 24.08. Ragnarök 3 Fantasy Stand: Juli 2023

Juli 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.07. The Rookie 4 Action 01.07. Das Haus Anubis 2 Mystery 05.07. Wieder 15 2 Dramedy 06.07. The Lincoln Lawyer 2 Thriller 06.07. Fake oder Liebe 1 Reality-TV 07.07. Hack my Home 1 Reality-TV 07.07. Fatal Seduc­tion 1 Drama 11.07. 19/20 1 Reality-TV 12.07. Quar­ter­back 1 Doku 12.07. Pasteleros contra el tiempo 1 Reality-TV 13.07. Survival of the Thickest 1 Komödie 13.07. Burn the House Down 1 Drama 13.07. Devil`s Advo­cate 1 Thriller 14.07. Too Hot to Handle 5 Reality-TV 14.07. Five Star Chef 1 Reality-TV 20.07. Süße Magno­lien 3 Liebe 25.07. Sintonia 4 Drama 27.07. The Witcher 3 Aben­teuer 28.07. Captain Fall 1 Anima­tion 28.07. D.P. 2 Drama 28.07. Eine perfekte Geschichte 1 Komödie 28.07. Der Schneider 2 Drama Stand: Juni 2023

Juni 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.06. New Amsterdam 3 Drama 01.06. The Days 1 Drama 01.06. The Mopes 1 Dramedy 02.06. Mani­fest 4 Sci-Fi-Mystery 02.06. Valeria 3 Dramedy 02.06. Scoop 1 Drama 02.06. Vortex 1 Krimi 05.06. Barra­cuda Queens 1 Drama 07.06. Liebe macht blind: Brasi­lien 3 Reality-TV 07.06. Arnold 1 Doku 08.06. Noch nie in meinem Leben 4 Komödie 08.06. Tour de France: Im Haupt­feld 1 Doku 09.06. Human Resources 2 Sitcom 09.06. Blood­hounds 1 Krimi 09.06. Tex Mex Motors 1 Reality-TV 09.06. Social Currency 1 Reality-TV 09.06. Questo Mondo: Non Mi Renderà Cattivo 1 Comedy 09.06. Der Spiel­kar­ten­mörder 1 Doku 10.06. Rick and Morty 6 Zeichen­trick 14.06. Madre de Alquiler: The Surro­gacy 1 Drama 14.06. Unser Planet 2 Doku 15.06. Black Mirror 6 Thriller 21.06. Break Point 2 Doku 22.06. Schla­fende Hunde 1 Thriller 22.06. Glamorous 1 Komödie 22.06. Skull Island 1 Aben­teuer 22.06. Let's get Divorced 1 Rom-Com 23.06. Catching Killers 3 Doku 25.06. Titans 4 Sci-Fi 28.06. Muscles & Mayhem: An Unau­tho­rized Story of American Gladia­tors 1 Doku 28.06. Delete 1 Mystery 29.06. The Witcher 3 Fantasy 29.06. Öoku: The Inner Cham­bers 1 Anime 30.06. Ist das Kuchen? 2 Reality-TV 30.06. Doom at Your Service 1 Fantasy Stand: Mai 2023

Mai 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 02.05. Love Village 1 Reality-TV 02.05. Der Schneider 1 Drama 04.05. Queen Char­lotte: Eine Bridgerton-Geschichte 1 Mini­serie 04.05. Sanc­taury 1 Drama 04.05. Larva Family 1 Kinder 08.05. Spirit Rangers 2 Kinder 10.05. Dance Brot­hers 1 Drama 11.05. Ultraman 3 Anime 12.05. Black Knight 1 Drama 12.05. Mulligan 1 Anima­tion 12.05. Queer Eye 7 Reality-TV 18.05. XO, Kitty 1 Drama 15.05. Yaki­tori: Soldiers of Misfor­tune 1 Action 19.05. Muted (El Silencio) 1 Thriller 25.05. Fubar 1 Action-Comedy 26.05. Social Currency 1 Reality-TV 30.05. I Think You Should Leave with Tim Robinson 3 Comedy Stand: Mai 2023



Soll es lieber ein Film statt einer kompletten Serie sein? Kein Problem! Auch Film­freunde werden im November mit Nach­schub versorgt. Wer sich vom Thriller-Genre ange­spro­chen fühlt, sollte "Locked in" nicht verpassen. Dieser Film handelt von einer Frau namens Kathe­rine, welche einen schweren Unfall erlitt. Im Kran­ken­haus ange­kommen, wird bei ihr das Locked-In-Syndrom fest­gestellt. Eine Mitar­bei­terin kommt ins Gespräch mit der Schwie­ger­tochter von Kathe­rine, bemerkt dabei selt­same Dinge und geht diesen auf den Grund. Geheim­nisse werden nach und nach für die Familie zum Verhängnis.

Im November startet ebenso der Horror-Film "The Devil’s Light". In diesem Film steht die Neugrün­dung einer Priester-Schule im Vorder­grund mit Spezia­lisie­rung auf Exor­zismus. Eine Nonne namens Schwester Ann hatte mit einem Dämon bereits in ihrer Kind­heit zu tun und ist nun bereit, gegen ihn anzu­kämpfen. Und das, obwohl Nonnen nicht die Befugnis dafür haben. Wie dieser Kampf gegen den Teufel ausgeht, erfahren Sie ab dem 2. November auf Netflix.

Des Weiteren erscheinen im November unter anderem die Filme "Diebinnen", "Spider-Man: Across the Spider-Verse" und "Bumblebee".

November 2023 Datum Film Genre 01.11. Locked in Thriller 01.11. Diebinnen Action­komödie 01.11. Vertical Limit Aben­teuer 01.11. Spider-Man: Across the Spider-Verse Anima­tion 01.11. Nuovo Olimpo Drama 02.11. Bumblebee Sci-Fi-Action 02.11. Black Sea Thriller 02.11. The Devil’s Light Horror 03.11. NYAD Drama 08.11. Cyber­bunker: Darknet in Deutsch­land Doku 10.11. Der Killer Thriller 10.11. Forever Drama 11.11. Remi­niscence: Die Erin­nerung stirbt nie Sci-Fi-Action 14.11. Studio 666 Horror-Komödie 16.11. Instant Family: Plötz­lich Familie Drama 16.11. In Love and Deep Water Komödie 17.11. Rustin Drama 17.11. See You On Venus Drama 18.11. Believer 2 Krimi 18.11. Mali­gnant Horror 01.11. Elena weiß Bescheid Drama Stand: Oktober 2023 Oktober 2023 Datum Film Genre 01.10. Battle of the Year Drama 01.10. Zeit der Unschuld Drama 01.10. Narziss und Gold­mund Drama 04.10. Duell am Abgrund Doku 04.10. Keys to the Heart Musik-Drama 04.10. The Suicide Squad Action 04.10. The Suicide Squad – Dubbed Version Action 04.10. UFO Science-Fiction 06.10. Reptile Krimi 06.10. Balle­rina Action-Drama 06.10. Fair Play Thriller 06.10. Tödliche Einla­dung Krimi-Komödie 08.10. The Pope’s Exor­cist Horror 11.10. Once Upon a Time Drama 13.10. Konfe­rensen Horror 15.10. Spider-Man: No Way Home Action 15.10. Résistance: Wider­stand Drama 17.10. Der Teufel auf der Ankla­gebank Doku 19.10. Crypto Boy Drama 20.10. Old Dads Komödie 23.10. The Marksman: Der Scharf­schütze Action 27.10. Die Todes­schwester Horror 27.10. Pain Hust­lers Drama Stand: September 2023 September 2023 Datum Film Genre 01.09. Friday Night Plan Komödie 01.09. Hacksaw Ridge Action 01.09. Fences Drama 01.09. Happy Ending Komödie 01.09. The Deer Hunter - Die durch die Hölle gehen Drama 01.09. Einein­halb Tage Drama 06.09. Scout’s Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America Doku 07.09. What if Drama 08.09. Rosa Peral’s Tapes Doku 13.09. Free­style Thriller 14.09. Once Upon a Crime Fantasy 14.09. Ehren­gard: Die Geschichte eine Verfüh­rung Drama 15.09. Love at First Sight 15.09. El Conde Komödie 19.09. The Saint of Second Chances Doku 22.09. Spy Kids: Arma­geddon Komödie 27.09. Over­haul/Carga Maxima Action 27.09. Banlie­usards 2 Drama 29.09. Nirgendwo Thriller Stand: August 2023 August 2023 Datum Film Genre 01.08. Vale­rian: Die Stadt der Tausend Planeten Sci-Fi-Action 01.08. Untold: Jake Paul the Problem Child Doku 02.08. Soul­cat­cher Action 02.08. Vergiftet: Die schmut­zige Wahr­heit über unser Essen Doku 02.08. Mark Caven­dish: Never Enough Doku 03.08. ZOM 100: Bucket List of the Dead Horror-Komödie 05.08. the little things Krimi 06.08. Ein Mann namens Otto Drama-Komödie 07.08. The Protégé: Made for Revenge Action-Thriller 08.08. Untold: Johnny Foot­ball Doku 11.08. Heart of Stone Action 13.08. Mission: Impos­silble - Fallout Action 15.08. Untold: Hall of Shame Doku 16.08. Pitch Perfect 3 Komödie 16.08. Jurassic World: Das gefal­lene König­reich Sci-Fi-Action 16.08. The First Purge Horror Stand: Juli 2023 Juli 2023 Datum Film Genre 01.07. Scor­pion King: Book of Souls Fantasy 01.07. The Covenant – Das Böse ist hier Horror 01.07. The Good Shep­herd Thriller 02.07. Whitney Houston: I Wanna Dance With Some­body Biopic 02.07. Jim Knopf und die Wilde 13 Aben­teuer 03.07. Unbe­kannt: Die verges­sene Pyra­mide Doku 04.07. Tom Segura: Sled­gehammer Komödie 05.07. WHAM! Doku 06.07. The Secrets We Keep – Schatten der Vergan­gen­heit Drama 06.07. Gold Brick: Der Duft des Goldes Komödie 06.07. Cash Komödie 07.07. The Out-Laws Komödie 07.07. Seasons Drama 10.07. Unbe­kannt: Killer­roboter Doku 12.07. Herr Spaß­mobil und die Tempel­ritter Aben­teuer 14.07. Bird Box Barce­lona Sci-Fi-Thriller 14.07. Love Tactics 2 Komödie 17.07. Unbe­kannt: Die Knochen­höhle Doku 19.07. Der tiefste Atemzug Doku 19.07. Los (casi) ídolos de Bahía Colo­rada Action 20.07. Venom: Let There Be Carnage Action 21.07. They Cloned Tyrone Komödie 24.07. Unbe­kannt: Die Komi­sche Zeit­maschine Doku 25.07. Mark Normand: Soup to Nuts Komödie 25.07. Dream Komödie 26.07. Verschwunden: Der Fall Lucie Blackman Doku 27.07. Para­dise Sci-Fi-Thriller 27.07. Küssen und andere lebens­wich­tige Dinge Drama 27.07. Hari Ini Akan Kita Ceri­takan Nanti Drama 27.07. Die Dame der Stille: Die Mata­vie­jitas-Morde Doku 27.07. The Murderer Komödie 28.07. Scream Horror 28.07. Hidden Strike Action 28.07. Online für Anfänger Komödie Stand: Juni 2023 Juni 2023 Datum Film Genre 01.06. A Beau­tiful Life Musik-Drama 01.06. The Art of the Steal: Der Kunst­raub Komödie 01.06. Wolke unterm Dach Drama 01.06. Jonas Deich­mann: Das Limit bin nur ich Doku 01.06. Hilfe, ich hab meine Freunde geschrumpft Familie 02.06. Missed Connec­tions Komödie 02.06. Reich­lich verliebt 2 Komödie 03.06. Those Who Wish Me Dead: They Want Me Dead Thriller 06.06. Ganz normale Männer: Der „verges­sene Holo­caust Doku 09.06. Merve macht ihr Ding Komödie 09.06. Oje, ich wachse! Komödie 09.06. Weird: The Al Yankovic Story Komödie 13.06. Mortal Kombat Action 13.06. Amy Schumer: Emer­gency Contact Komödie 15.06. La Mala Familia Doku 15.06. Bugday Tanesi Drama 16.06. Tyler Rake: Extr­action 2 Action 16.06. Black Clover: Sword of the Wizard King Fantasy 18.06. Hello Again - Ein Tag für immer Komödie 19.06. Kümmert euch um Maya Doku 20.06. 85 South: Ghetto Legends Doku 21.06. Kutsal Damacana 4y Horror 23.06. The Perfect Find Komödie 23.06. Through my Window – Über das Meer Drama 23.06. iNumber Number: Jozi Gold Thriller 23.06. Sen Inandir - Ich möchte dir glauben Liebe 23.06. Dr. Hwang Woo-suk, König der Klone Doku 25.06. Don’t Breathe 2 Horror 28.06. Run Rabbit Run Horror 28.06. Eldo­rado - Alles, was die Nazis hassen Doku 28.06. Roger Federer. The Reunion. Doku Stand: Juni 2023

Welche Abomo­delle es beim Markt­führer unter den Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unserer Netflix-Über­sicht. In einem sepa­raten Kurz-Ratgeber erläu­tern wir, wie Sie Netflix-Spiele auf iPhone und Android zocken.

