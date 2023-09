Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Oktober

Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Mit "Stranger Things", "Dark", "House of Cards" oder "Haus des Geldes" hat Netflix einige erfolg­reiche Titel im Programm. Neben solchen Eigen­produk­tionen hat der Strea­ming­dienst auch zahl­reiche weitere bekannte Serien, Filme, Doku­menta­tionen sowie Shows im Angebot. Regel­mäßig kommen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Inhalte im Oktober.

Diese Serien sind neu bei Netflix

Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Auch in diesem Monat gibt es wieder Serien-Nach­schub. So bietet Netflix im Oktober seinen Nutzern eine Viel­zahl an neuen Serien und Staf­fel­starts. Span­nende und unter­halt­same Stunden vor dem Bild­schirm sind damit auch im neuen Monat garan­tiert. Unter den neuen Titeln befinden sich sowohl Eigen­produk­tionen als auch lizen­zierte Serien.

Zu den Serien-High­lights in diesem Monat zählt sicher­lich der Start der dritten Staf­fel von "Lupin". Das Mystery geht in die dritte Runde und zeigt das Assane Diop und seine Familie sich in Gefahr befinden. Trotz seines Erfolges in der vergan­genen Staf­fel, wo er es schaffte den Namen seines Vaters rein­zuwa­schen, steht er nun wieder vor neuen Heraus­for­derungen.

Die Horror­serie "Der Unter­gang des Hauses Usher" startet im Oktober in die erste Staf­fel. In der neuen Serie zeigen Rode­rick und Made­line Usher, wie man es schafft, mit einem Unter­nehmen eine Dynastie aufzu­bauen. Doch diese augen­schein­liche Unan­tast­bar­keit hat schwer­wie­gende Folgen. Die Kreatur Verna nimmt es mit der Familie auf und möchte den Tod jedes einzelnen Ushers.

Außerdem können Sie sich auf neue Folgen von "Élite" (Staf­fel 7), "ILHADOS com a sogra" (Staf­fel 1) sowie "Diaries" (Staf­fel 2) freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Netflix

Oktober 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.10. Shame­less: Nicht ganz nüch­tern. 1 Comedy 04.10. Beckham 1 Doku 05.10. Lupin 3 Mystery 05.10. Ever­ything Now 1 Drama 09.10. ILHADOS com a sogra 1 Reality-TV 10.10. Diaries 2 Drama 10.10. Last One Stan­ding 2 Krimi-Komödie 11.10. Pacto de Silencio 1 Mystery-Drama 11.10. Big Vape: Der Aufstieg und Fall von Juul 1 Doku 12.10. Der Unter­gang des Hauses Usher 1 Horror 12.10. Good Night World 1 Sci-Fi-Fantasy 16.10. Die Schlümpfe 1 Anima­tion 17.10. Als ich als Vampir aufwachte 1 Teen-Komödie 18.10. Kaala Paani 1 Thriller 19.10. Bodies 1 Mystery 19.10. Captain Laser­hawk: A Blood Dragon Remix 1 Sci-Fi Anime 19.10. Neon 1 Musik 20.10. Élite 7 Teen-Thriller 20.10. Doona! 1 K-Drama 20.10. Survi­ving Para­dise 1 Reality-TV 20.10. Die Kreatur 1 Mystery 26.10. Pluto 1 Sci-Fi-Fantasy Stand: September 2023

September 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.09. S.W.A.T. 6 Action 01.09. Disen­chant­ment 5 Anima­tion 03.09. Is She the Wolf? 1 Reality-TV 06.09. Meine ganz beson­dere Hoch­zeit 1 Anime 06.09. Infamia 1 Drama 06.09. Preda­tors 1 Doku 06.09. Repor­ting for Duty 1 Komödie 06.09. Tahir's House 1 Komödie 07.09. Virgin River 5 Drama 07.09. Top Boy 3 Drama 07.09. Kung Fu Panda: The Dragon Knight 3 Anima­tion 07.09. Liebes Kind 1 Thriller 07.09. Gamera -Rebirth 1 Action 08.09. A Time Called You 1 Action 08.09. Körper in Flammen 1 Thriller 08.09. Spio­nage­ope­rationen 1 Doku 13.09. Tapie 1 Biopic 14.09. Thursday's Widows 1 Drama 14.09. Di4ries 2 Drama 15.09. Mise­duca­tion 1 Coming-of-Age-Serie 15.09. Survi­ving Summer 2 Drama 21.09. Kengan Ahura 2 Anime­serie 21.09. Sex Educa­tion 4 Drama 22.09. Song of the Bandits 1 Western 27.09. Enco­unters 1 Doku 28.09. Cast­levania: Nocturne 1 Anime­serie 29.09. Power Rangers: Cosmic Fury 3 Action Stand: August 2023

August 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.08. War Sailor 1 Kriegs­drama 03.08. The Lincoln Lawyer 2 Drama 03.08. Heart­stopper 2 Drama 03.08. Choona 1 Komödie 04.08. Die Jagd auf Veer­appan 1 Doku 08.08. Zombie­verse 1 Reality-TV 10.08. PainKiller 1 Drama 11.08. Down for Love 1 Reality-TV 12.08. Black­list 10 Krimi 14.08. Heimat­erde 1 Komödie 16.08. Der Auser­wählte 1 Fantasy 16.08. Johnny Depp gegen Amber Heard 1 Doku 16.08. Zuhause bei den Furys 1 Doku 18.08. Mask Girl 1 Thriller 24.08. Ragnarök 3 Fantasy Stand: Juli 2023

Juli 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.07. The Rookie 4 Action 01.07. Das Haus Anubis 2 Mystery 05.07. Wieder 15 2 Dramedy 06.07. The Lincoln Lawyer 2 Thriller 06.07. Fake oder Liebe 1 Reality-TV 07.07. Hack my Home 1 Reality-TV 07.07. Fatal Seduc­tion 1 Drama 11.07. 19/20 1 Reality-TV 12.07. Quar­ter­back 1 Doku 12.07. Pasteleros contra el tiempo 1 Reality-TV 13.07. Survival of the Thickest 1 Komödie 13.07. Burn the House Down 1 Drama 13.07. Devil`s Advo­cate 1 Thriller 14.07. Too Hot to Handle 5 Reality-TV 14.07. Five Star Chef 1 Reality-TV 20.07. Süße Magno­lien 3 Liebe 25.07. Sintonia 4 Drama 27.07. The Witcher 3 Aben­teuer 28.07. Captain Fall 1 Anima­tion 28.07. D.P. 2 Drama 28.07. Eine perfekte Geschichte 1 Komödie 28.07. Der Schneider 2 Drama Stand: Juni 2023

Juni 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.06. New Amsterdam 3 Drama 01.06. The Days 1 Drama 01.06. The Mopes 1 Dramedy 02.06. Mani­fest 4 Sci-Fi-Mystery 02.06. Valeria 3 Dramedy 02.06. Scoop 1 Drama 02.06. Vortex 1 Krimi 05.06. Barra­cuda Queens 1 Drama 07.06. Liebe macht blind: Brasi­lien 3 Reality-TV 07.06. Arnold 1 Doku 08.06. Noch nie in meinem Leben 4 Komödie 08.06. Tour de France: Im Haupt­feld 1 Doku 09.06. Human Resources 2 Sitcom 09.06. Blood­hounds 1 Krimi 09.06. Tex Mex Motors 1 Reality-TV 09.06. Social Currency 1 Reality-TV 09.06. Questo Mondo: Non Mi Renderà Cattivo 1 Comedy 09.06. Der Spiel­kar­ten­mörder 1 Doku 10.06. Rick and Morty 6 Zeichen­trick 14.06. Madre de Alquiler: The Surro­gacy 1 Drama 14.06. Unser Planet 2 Doku 15.06. Black Mirror 6 Thriller 21.06. Break Point 2 Doku 22.06. Schla­fende Hunde 1 Thriller 22.06. Glamorous 1 Komödie 22.06. Skull Island 1 Aben­teuer 22.06. Let's get Divorced 1 Rom-Com 23.06. Catching Killers 3 Doku 25.06. Titans 4 Sci-Fi 28.06. Muscles & Mayhem: An Unau­tho­rized Story of American Gladia­tors 1 Doku 28.06. Delete 1 Mystery 29.06. The Witcher 3 Fantasy 29.06. Öoku: The Inner Cham­bers 1 Anime 30.06. Ist das Kuchen? 2 Reality-TV 30.06. Doom at Your Service 1 Fantasy Stand: Mai 2023

Mai 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 02.05. Love Village 1 Reality-TV 02.05. Der Schneider 1 Drama 04.05. Queen Char­lotte: Eine Bridgerton-Geschichte 1 Mini­serie 04.05. Sanc­taury 1 Drama 04.05. Larva Family 1 Kinder 08.05. Spirit Rangers 2 Kinder 10.05. Dance Brot­hers 1 Drama 11.05. Ultraman 3 Anime 12.05. Black Knight 1 Drama 12.05. Mulligan 1 Anima­tion 12.05. Queer Eye 7 Reality-TV 18.05. XO, Kitty 1 Drama 15.05. Yaki­tori: Soldiers of Misfor­tune 1 Action 19.05. Muted (El Silencio) 1 Thriller 25.05. Fubar 1 Action-Comedy 26.05. Social Currency 1 Reality-TV 30.05. I Think You Should Leave with Tim Robinson 3 Comedy Stand: Mai 2023



Neue Filme auf Netflix

Soll es lieber ein Film, statt einer kompletten Serie sein? Kein Problem! Auch Film­freunde werden im Oktober mit Nach­schub versorgt. Wer sich vom Action-Genre ange­spro­chen fühlt, sollte "The Suicide Squad" nicht verpassen. Dieser Film handelt von den verschie­densten Schurken, welche für den US-Staat Missionen erfüllen, um ihre Haft­strafe zu verkürzen. Jeder dieser Böse­wichte hat ganz beson­dere Fähig­keiten und ist bereit, diese für ihre Frei­heit einzu­setzen.

Im Oktober startet ebenso der Action-Film "Spider-Man: No Way Home". In diesem Film ist Peter Parkers Iden­tität enthüllt worden. Als sein Gesicht bekannt wird, passieren terro­ris­tische Angriffe, für die Peter verant­wort­lich gemacht wird. Obwohl er es nicht gewesen ist, möchte er alles tun, um diese Gescheh­nisse rück­gängig zu machen. Auch wenn er vieles dafür in Kauf nehmen muss.

Des Weiteren erscheinen im Oktober unter anderem die Filme "Battle of the Year", "Narziss und Gold­mund" und "UFO".

Film-Neuerschei­nungen auf Netflix

Oktober 2023 Datum Film Genre 01.10. Battle of the Year Drama 01.10. Zeit der Unschuld Drama 01.10. Narziss und Gold­mund Drama 04.10. Duell am Abgrund Doku 04.10. Keys to the Heart Musik-Drama 04.10. The Suicide Squad Action 04.10. The Suicide Squad – Dubbed Version Action 04.10. UFO Science-Fiction 06.10. Reptile Krimi 06.10. Balle­rina Action-Drama 06.10. Fair Play Thriller 06.10. Tödliche Einla­dung Krimi-Komödie 08.10. The Pope’s Exor­cist Horror 11.10. Once Upon a Time Drama 13.10. Konfe­rensen Horror 15.10. Spider-Man: No Way Home Action 15.10. Résistance: Wider­stand Drama 17.10. Der Teufel auf der Ankla­gebank Doku 19.10. Crypto Boy Drama 20.10. Old Dads Komödie 23.10. The Marksman: Der Scharf­schütze Action 27.10. Die Todes­schwester Horror 27.10. Pain Hust­lers Drama Stand: September 2023 September 2023 Datum Film Genre 01.09. Friday Night Plan Komödie 01.09. Hacksaw Ridge Action 01.09. Fences Drama 01.09. Happy Ending Komödie 01.09. The Deer Hunter - Die durch die Hölle gehen Drama 01.09. Einein­halb Tage Drama 06.09. Scout’s Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America Doku 07.09. What if Drama 08.09. Rosa Peral’s Tapes Doku 13.09. Free­style Thriller 14.09. Once Upon a Crime Fantasy 14.09. Ehren­gard: Die Geschichte eine Verfüh­rung Drama 15.09. Love at First Sight 15.09. El Conde Komödie 19.09. The Saint of Second Chances Doku 22.09. Spy Kids: Arma­geddon Komödie 27.09. Over­haul/Carga Maxima Action 27.09. Banlie­usards 2 Drama 29.09. Nirgendwo Thriller Stand: August 2023 August 2023 Datum Film Genre 01.08. Vale­rian: Die Stadt der Tausend Planeten Sci-Fi-Action 01.08. Untold: Jake Paul the Problem Child Doku 02.08. Soul­cat­cher Action 02.08. Vergiftet: Die schmut­zige Wahr­heit über unser Essen Doku 02.08. Mark Caven­dish: Never Enough Doku 03.08. ZOM 100: Bucket List of the Dead Horror-Komödie 05.08. the little things Krimi 06.08. Ein Mann namens Otto Drama-Komödie 07.08. The Protégé: Made for Revenge Action-Thriller 08.08. Untold: Johnny Foot­ball Doku 11.08. Heart of Stone Action 13.08. Mission: Impos­silble - Fallout Action 15.08. Untold: Hall of Shame Doku 16.08. Pitch Perfect 3 Komödie 16.08. Jurassic World: Das gefal­lene König­reich Sci-Fi-Action 16.08. The First Purge Horror Stand: Juli 2023 Juli 2023 Datum Film Genre 01.07. Scor­pion King: Book of Souls Fantasy 01.07. The Covenant – Das Böse ist hier Horror 01.07. The Good Shep­herd Thriller 02.07. Whitney Houston: I Wanna Dance With Some­body Biopic 02.07. Jim Knopf und die Wilde 13 Aben­teuer 03.07. Unbe­kannt: Die verges­sene Pyra­mide Doku 04.07. Tom Segura: Sled­gehammer Komödie 05.07. WHAM! Doku 06.07. The Secrets We Keep – Schatten der Vergan­gen­heit Drama 06.07. Gold Brick: Der Duft des Goldes Komödie 06.07. Cash Komödie 07.07. The Out-Laws Komödie 07.07. Seasons Drama 10.07. Unbe­kannt: Killer­roboter Doku 12.07. Herr Spaß­mobil und die Tempel­ritter Aben­teuer 14.07. Bird Box Barce­lona Sci-Fi-Thriller 14.07. Love Tactics 2 Komödie 17.07. Unbe­kannt: Die Knochen­höhle Doku 19.07. Der tiefste Atemzug Doku 19.07. Los (casi) ídolos de Bahía Colo­rada Action 20.07. Venom: Let There Be Carnage Action 21.07. They Cloned Tyrone Komödie 24.07. Unbe­kannt: Die Komi­sche Zeit­maschine Doku 25.07. Mark Normand: Soup to Nuts Komödie 25.07. Dream Komödie 26.07. Verschwunden: Der Fall Lucie Blackman Doku 27.07. Para­dise Sci-Fi-Thriller 27.07. Küssen und andere lebens­wich­tige Dinge Drama 27.07. Hari Ini Akan Kita Ceri­takan Nanti Drama 27.07. Die Dame der Stille: Die Mata­vie­jitas-Morde Doku 27.07. The Murderer Komödie 28.07. Scream Horror 28.07. Hidden Strike Action 28.07. Online für Anfänger Komödie Stand: Juni 2023 Juni 2023 Datum Film Genre 01.06. A Beau­tiful Life Musik-Drama 01.06. The Art of the Steal: Der Kunst­raub Komödie 01.06. Wolke unterm Dach Drama 01.06. Jonas Deich­mann: Das Limit bin nur ich Doku 01.06. Hilfe, ich hab meine Freunde geschrumpft Familie 02.06. Missed Connec­tions Komödie 02.06. Reich­lich verliebt 2 Komödie 03.06. Those Who Wish Me Dead: They Want Me Dead Thriller 06.06. Ganz normale Männer: Der „verges­sene Holo­caust Doku 09.06. Merve macht ihr Ding Komödie 09.06. Oje, ich wachse! Komödie 09.06. Weird: The Al Yankovic Story Komödie 13.06. Mortal Kombat Action 13.06. Amy Schumer: Emer­gency Contact Komödie 15.06. La Mala Familia Doku 15.06. Bugday Tanesi Drama 16.06. Tyler Rake: Extr­action 2 Action 16.06. Black Clover: Sword of the Wizard King Fantasy 18.06. Hello Again - Ein Tag für immer Komödie 19.06. Kümmert euch um Maya Doku 20.06. 85 South: Ghetto Legends Doku 21.06. Kutsal Damacana 4y Horror 23.06. The Perfect Find Komödie 23.06. Through my Window – Über das Meer Drama 23.06. iNumber Number: Jozi Gold Thriller 23.06. Sen Inandir - Ich möchte dir glauben Liebe 23.06. Dr. Hwang Woo-suk, König der Klone Doku 25.06. Don’t Breathe 2 Horror 28.06. Run Rabbit Run Horror 28.06. Eldo­rado - Alles, was die Nazis hassen Doku 28.06. Roger Federer. The Reunion. Doku Stand: Juni 2023 Mai 2023 Datum Film Genre 01.05. Soft & Quiet Horror 06.05. Ein Mann namens Otto Komödie 10.05. Die Känguru-Chro­niken Komödie 11.05. Royal­teen: Prin­zessin Margrethe Drama 12.05. The Mother Thriller 17.05. Faith­fully Yours Thriller 19.05. Asterix & Obelix im Reich der Mitte Aben­teuer 24.05. Hammer­harte Jungs Komödie 24.05. Muttertag Drama 26.05. Blood & Gold Action­komödie 26.05. Tin & Tina Drama 31.05. Mixed by Erry Drama Stand: Mai 2023

Welche Abomo­delle es beim Markt­führer unter den Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unserer Netflix-Über­sicht. In einem sepa­raten Kurz-Ratgeber erläu­tern wir, wie Sie Netflix-Spiele auf iPhone und Android zocken.

Anzeige:

Mehr zum Thema Netflix