Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Juli

Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Mit "Stranger Things", "Dark", "House of Cards" oder "Haus des Geldes" hat Netflix einige erfolg­reiche Titel im Programm. Neben solchen Eigen­produk­tionen hat der Strea­ming­dienst auch zahl­reiche weitere bekannte Serien, Filme, Doku­menta­tionen sowie Shows im Angebot. Regel­mäßig kommen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Inhalte im Juli.

Diese Serien sind neu bei Netflix

Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Auch in diesem Monat gibt es wieder Serien-Nach­schub. So bietet Netflix im Juli seinen Nutzern eine Viel­zahl an neuen Serien und Staf­fel­starts. Span­nende und unter­halt­same Stunden vor dem Bild­schirm sind damit auch im neuen Monat garan­tiert. Unter den neuen Titeln befinden sich sowohl Eigen­produk­tionen als auch lizen­zierte Serien.

Zu den Serien-High­lights in diesem Monat zählt sicher­lich der Start der neuen Serie "Quar­ter­back". Diese Doku begleitet mehrere Stars der NFL, darunter Patrick Mahomes, Marcus Mariota und Kirk Cousins in ihrem beson­deren Alltag. Erst­mals wird auch ein Einblick hinter die Kulissen gewährt. Mitunter können Sie hautnah an Team­bespre­chungen sowie während dem Spiel dabei sein.

Die Serie "Fatal Seduc­tion" startet im Juli in die erste Staf­fel. In der neuen Serie geht eine Profes­sorin eine Affäre mit einem jüngeren Mann ein. Dieses Wochen­ende, an dem sie sich richtig auslebt, gefährdet ihre gesamte Exis­tenz. Dazu kommt es zu einem schreck­lichen Ereignis, was ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt.

Außerdem können Sie sich auf neue Folgen von "The Lincoln Lawyer" (Staf­fel 2), "Das Haus Anubis" (Staf­fel 2) sowie "Too Hot to Handle" (Staf­fel 5) freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Netflix

Juli 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.07. The Rookie 4 Action 01.07. Das Haus Anubis 2 Mystery 05.07. Wieder 15 2 Dramedy 06.07. The Lincoln Lawyer 2 Thriller 06.07. Fake oder Liebe 1 Reality-TV 07.07. Hack my Home 1 Reality-TV 07.07. Fatal Seduc­tion 1 Drama 11.07. 19/20 1 Reality-TV 12.07. Quar­ter­back 1 Doku 12.07. Pasteleros contra el tiempo 1 Reality-TV 13.07. Survival of the Thickest 1 Komödie 13.07. Burn the House Down 1 Drama 13.07. Devil`s Advo­cate 1 Thriller 14.07. Too Hot to Handle 5 Reality-TV 14.07. Five Star Chef 1 Reality-TV 20.07. Süße Magno­lien 3 Liebe 25.07. Sintonia 4 Drama 27.07. The Witcher 3 Aben­teuer 28.07. Captain Fall 1 Anima­tion 28.07. D.P. 2 Drama 28.07. Eine perfekte Geschichte 1 Komödie 28.07. Der Schneider 2 Drama Stand: Juni 2023

Juni 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.06. New Amsterdam 3 Drama 01.06. The Days 1 Drama 01.06. The Mopes 1 Dramedy 02.06. Mani­fest 4 Sci-Fi-Mystery 02.06. Valeria 3 Dramedy 02.06. Scoop 1 Drama 02.06. Vortex 1 Krimi 05.06. Barra­cuda Queens 1 Drama 07.06. Liebe macht blind: Brasi­lien 3 Reality-TV 07.06. Arnold 1 Doku 08.06. Noch nie in meinem Leben 4 Komödie 08.06. Tour de France: Im Haupt­feld 1 Doku 09.06. Human Resources 2 Sitcom 09.06. Blood­hounds 1 Krimi 09.06. Tex Mex Motors 1 Reality-TV 09.06. Social Currency 1 Reality-TV 09.06. Questo Mondo: Non Mi Renderà Cattivo 1 Comedy 09.06. Der Spiel­kar­ten­mörder 1 Doku 10.06. Rick and Morty 6 Zeichen­trick 14.06. Madre de Alquiler: The Surro­gacy 1 Drama 14.06. Unser Planet 2 Doku 15.06. Black Mirror 6 Thriller 21.06. Break Point 2 Doku 22.06. Schla­fende Hunde 1 Thriller 22.06. Glamorous 1 Komödie 22.06. Skull Island 1 Aben­teuer 22.06. Let's get Divorced 1 Rom-Com 23.06. Catching Killers 3 Doku 25.06. Titans 4 Sci-Fi 28.06. Muscles & Mayhem: An Unau­tho­rized Story of American Gladia­tors 1 Doku 28.06. Delete 1 Mystery 29.06. The Witcher 3 Fantasy 29.06. Öoku: The Inner Cham­bers 1 Anime 30.06. Ist das Kuchen? 2 Reality-TV 30.06. Doom at Your Service 1 Fantasy Stand: Mai 2023

Mai 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 02.05. Love Village 1 Reality-TV 02.05. Der Schneider 1 Drama 04.05. Queen Char­lotte: Eine Bridgerton-Geschichte 1 Mini­serie 04.05. Sanc­taury 1 Drama 04.05. Larva Family 1 Kinder 08.05. Spirit Rangers 2 Kinder 10.05. Dance Brot­hers 1 Drama 11.05. Ultraman 3 Anime 12.05. Black Knight 1 Drama 12.05. Mulligan 1 Anima­tion 12.05. Queer Eye 7 Reality-TV 18.05. XO, Kitty 1 Drama 15.05. Yaki­tori: Soldiers of Misfor­tune 1 Action 19.05. Muted (El Silencio) 1 Thriller 25.05. Fubar 1 Action-Comedy 26.05. Social Currency 1 Reality-TV 30.05. I Think You Should Leave with Tim Robinson 3 Comedy Stand: Mai 2023

April 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.04. JoJo's Bizarre Adven­ture: Diamond Is Unbre­akable 1 Anime 02.04. War Sailor 1 Mini­serie 04.04. La firma 2 Hip Hop 06.04. BEEF 1 Komödie 07.04. Trans­atlantic 1 Drama 07.04. Bendo / Thicker than Water 1 Drama 08.04. Divorce Attorney Shin 1 Drama 12.04. Als Schwie­ger­mutter einzog 2 Komödie 13.04. Obses­sion 1 Thriller 13.04. Florida Man 1 Krimi 14.04. Queen­maker 1 Drama 15.04. Keeping up with the Kardas­hian 13 Reality-TV 15.04. The Real House­wives of Beverly Hills 8 Reality-TV 20.04. Diplo­mati­sche Bezie­hungen 1 Drama 20.04. Tooth Pari: When Love Bites 1 Thriller 21.04. Indian Matchma­king 3 Reality-TV 21.04. Rough Diamonds 12 Thriller 26.04. Workin' Mons 7 Dramedy 26.04. El amor después del amor 1 Drama 27.04. The Nurse 1 Drama 27.04. Sweet Tooth 2 Fantasy 27.04. Immer für dich da 2 Drama 28.04. King of Coll­ecti­bles: The Goldin Touch 1 Reality-TV Stand: April 2023

März 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.03. Cheat 1 Reality-TV 01.03. Entrvías 2 Thriller 02.03. Sex/Life 2 Drama 02.03. Der Fall Four­niret: Im Kopf von Monique Olivier 1 True-Crime-Mini­serie 02.03. Rein­gelegt! 2 Comedy-Krimi 02.03. Masa­meer County 2 Anima­tion 03.03. Next in Fashion 2 Reality-TV 03.03. Im Namen Gottes: Heiliger Verrat 1 Doku-Reihe 06.03. Ridley Jones 5 Anima­tion 08.03. MH370: Das verschwun­dene Flug­zeug 1 Doku-Reihe 09.03. YOU: Du wirst mich lieben 4 Teil 2 Thriller 10.03. The Glory Teil 2 K-Drama 10.03. Rana Naidu 1 Thriller 10.03. Outlast 1 Reality-TV 10.03. Nike Trai­ning Club: Yoga With Xochilt 1 Workout 14.03. Ariyoshi Assists 1 Comedy 15.03. Keeping up with the Kardas­hians 12 Reality-TV 15.03. Below Deck 6 Reality-TV 15.03. Das Gesetz des Dschun­gels 1 Reality-TV 15.03. The Real House­wives of Beverly Hills 7 Reality-TV 15.03. Tiger and Dragon 1 Krimi 16.03. Shadow and Bone: Legenden der Grisha 2 Fantasy 17.03. Maestro in Blue 1 Drama 17.03. Sky High: Die Serie 1 Thriller 17.03. Dance 100 1 Reality-TV 17.03. Agent Elvis 1 Comedy 20.03. Gabby’s Doll­house 7 Anima­tion 22.03. Waco: Ameri­kani­sche Apoka­lypse 1 Doku-Reihe 22.03. Unsicht­bare Stadt 2 Mystery 22.03. El Reino (Dein Reich komme) 2 Krimi 22.03. Lauch­hammer 1 Thriller 23.03. The Night Agent 1 Krimi 24.03. Liebe macht blind 4, Folge 1 bis 5 Reality-TV 29.03. Well­mania 1 Comedy 29.03. Unseen 1 Thriller 29.03. Emer­gency: NYC 1 Doku 29.03. The Rookie 1-3 Krimi 30.03. River­dale 7 1) Mystery 30.03. Unstable 1 Comedy 30.03. Kimi ni todoke 1 Coming-of-Age 31.03. Liebe macht blind 4, Folge 6 bis 8 Reality-TV 31.03. Copycat Killer 1 Krimi Stand: März 2023

1) Wöchent­liche eine neue Folge.

Februar 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.02. Gunthers Millionen 1 Doku 01.02. Detektiv Conan: The Culprit Hanzawa 1 Anime 02.02. Free­ridge 1 Komödie 02.02. MAKE MY DAY 1 Anime 03.02. Class 1 Drama 08.02. Der Handel 1 Drama 10.02. YOU: Du wirst mich lieben 4 Thriller 10.02. Love to Hate You 1 Komödie 10.02. Love is Blind: After the Altar 3 Reality 10.02. Aggretsuko 5 Anime 14.02. Perfect Match 1 Reality 14.02. Jedes Mal, wenn wir uns verlieben 1 Drama 15.02. Full Swing 1 Doku 15.02. Red Rose 1 Thriller 15.02. African Queens: Njinga 1 Doku 15.02. Sem Filtro 1 Komödie 15.02. Das Gesetz nach Lidia Poët 1 Krimi 15.02. La Primera Mujer 1 Roman 15.02. Million Dollar Listing: New York 1 Reality 16.02. The Upshaws 1 Komödie 17.02. Ein Mädchen und ein Kosmo­naut 1 Science-Fiction 17.02. Im Auge des Wolfes 2 Thriller 20.02. División Palermo 1 Krimi 20.02. Summer Strike 1 Drama 22.02. Drei Leben 1 Thriller 22.02. Die Murd­augh-Morde: Skandal in den Südstaaten 1 Doku 23.02. Outer Banks 3 Drama 24.02. Formula 1: Drive to Survive 5 Doku 24.02. Vor wem laufen wir eigent­lich davon? 1 Thriller 28.02. Too Hot to Handle: Germany 1 Reality Stand: Februar 2023



Neue Filme auf Netflix

Soll es lieber ein Film statt einer kompletten Serie sein? Kein Problem! Auch Film­freunde werden im Juli mit Nach­schub versorgt. Wer sich vom Comedy-Genre ange­spro­chen fühlt, sollte "The Out-Laws" nicht verpassen. Dieser Film handelt von einem jungen Bank­ange­stellten namens Owen Brow­ning (Adam Devine), der es nicht abwarten kann, endlich seine Verlobte zu heiraten. Doch zuvor muss er die Eltern seiner Part­nerin kennen­lernen. Diese sind jedoch ganz anders als seine eigenen Eltern. Es treffen für Owen zwei Welten aufein­ander, die ihm und seiner geliebten Frau Parker das Leben erschweren.

Im Juli startet ebenso der Action-Film "Hidden Strike". In dem Film sind Stars wie Jackie Chan und John Cena als Sicher­heits­kraft beauf­tragt, um Mitar­beiter einer Öl-Firma zu retten, die gerade unter Beschuss steht. Die Angreifer planen außerdem einen Über­fall, der sich gewa­schen hat. Gemeinsam geben beide alles, um dieses Verbre­chen zu verhin­dern.

Des Weiteren erscheinen im Juli unter anderem die Filme "Scor­pion King: Book of Souls", "The Good Shep­herd" und "Jim Knopf und die Wilde 13".

Film-Neuerschei­nungen auf Netflix

Juli 2023 Datum Film Genre 01.07. Scor­pion King: Book of Souls Fantasy 01.07. The Covenant – Das Böse ist hier Horror 01.07. The Good Shep­herd Thriller 02.07. Whitney Houston: I Wanna Dance With Some­body Biopic 02.07. Jim Knopf und die Wilde 13 Aben­teuer 03.07. Unbe­kannt: Die verges­sene Pyra­mide Doku 04.07. Tom Segura: Sled­gehammer Komödie 05.07. WHAM! Doku 06.07. The Secrets We Keep – Schatten der Vergan­gen­heit Drama 06.07. Gold Brick: Der Duft des Goldes Komödie 06.07. Cash Komödie 07.07. The Out-Laws Komödie 07.07. Seasons Drama 10.07. Unbe­kannt: Killer­roboter Doku 12.07. Herr Spaß­mobil und die Tempel­ritter Aben­teuer 14.07. Bird Box Barce­lona Sci-Fi-Thriller 14.07. Love Tactics 2 Komödie 17.07. Unbe­kannt: Die Knochen­höhle Doku 19.07. Der tiefste Atemzug Doku 19.07. Los (casi) ídolos de Bahía Colo­rada Action 20.07. Venom: Let There Be Carnage Action 21.07. They Cloned Tyrone Komödie 24.07. Unbe­kannt: Die Komi­sche Zeit­maschine Doku 25.07. Mark Normand: Soup to Nuts Komödie 25.07. Dream Komödie 26.07. Verschwunden: Der Fall Lucie Blackman Doku 27.07. Para­dise Sci-Fi-Thriller 27.07. Küssen und andere lebens­wich­tige Dinge Drama 27.07. Hari Ini Akan Kita Ceri­takan Nanti Drama 27.07. Die Dame der Stille: Die Mata­vie­jitas-Morde Doku 27.07. The Murderer Komödie 28.07. Scream Horror 28.07. Hidden Strike Action 28.07. Online für Anfänger Komödie Stand: Juni 2023 Juni 2023 Datum Film Genre 01.06. A Beau­tiful Life Musik-Drama 01.06. The Art of the Steal: Der Kunst­raub Komödie 01.06. Wolke unterm Dach Drama 01.06. Jonas Deich­mann: Das Limit bin nur ich Doku 01.06. Hilfe, ich hab meine Freunde geschrumpft Familie 02.06. Missed Connec­tions Komödie 02.06. Reich­lich verliebt 2 Komödie 03.06. Those Who Wish Me Dead: They Want Me Dead Thriller 06.06. Ganz normale Männer: Der „verges­sene Holo­caust Doku 09.06. Merve macht ihr Ding Komödie 09.06. Oje, ich wachse! Komödie 09.06. Weird: The Al Yankovic Story Komödie 13.06. Mortal Kombat Action 13.06. Amy Schumer: Emer­gency Contact Komödie 15.06. La Mala Familia Doku 15.06. Bugday Tanesi Drama 16.06. Tyler Rake: Extr­action 2 Action 16.06. Black Clover: Sword of the Wizard King Fantasy 18.06. Hello Again - Ein Tag für immer Komödie 19.06. Kümmert euch um Maya Doku 20.06. 85 South: Ghetto Legends Doku 21.06. Kutsal Damacana 4y Horror 23.06. The Perfect Find Komödie 23.06. Through my Window – Über das Meer Drama 23.06. iNumber Number: Jozi Gold Thriller 23.06. Sen Inandir - Ich möchte dir glauben Liebe 23.06. Dr. Hwang Woo-suk, König der Klone Doku 25.06. Don’t Breathe 2 Horror 28.06. Run Rabbit Run Horror 28.06. Eldo­rado - Alles, was die Nazis hassen Doku 28.06. Roger Federer. The Reunion. Doku Stand: Juni 2023 Mai 2023 Datum Film Genre 01.05. Soft & Quiet Horror 06.05. Ein Mann namens Otto Komödie 10.05. Die Känguru-Chro­niken Komödie 11.05. Royal­teen: Prin­zessin Margrethe Drama 12.05. The Mother Thriller 17.05. Faith­fully Yours Thriller 19.05. Asterix & Obelix im Reich der Mitte Aben­teuer 24.05. Hammer­harte Jungs Komödie 24.05. Muttertag Drama 26.05. Blood & Gold Action­komödie 26.05. Tin & Tina Drama 31.05. Mixed by Erry Drama Stand: Mai 2023 April 2023 Datum Film Genre 1.04. The Green Knight Fantasy 1.04. Weathe­ring Fantasy 1.04. Küss mich, Frosch Komödie 3.04. Take­over - Voll vertauscht Komödie 5.04. Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now Doku 6.04. Pelik­anblut Drama 7.04. Oh Belinda Fantasy 7.04. Chupa Fantasy 7.04. Kings of Mulberry Street: Let Love Reign Komödie 8.04. Hunger Drama 12.04. Opera­tion: Nation Komödie 14.04. Seven Kings Must Die Action 14.04. Köni­ginnen auf der Flucht Komödie 14.04. Phäno­mena Horror 19.04. Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always Action 21.04. Choke­hold / Boga Boga Drama 21.04. A Tourist's Guide to Love Romanze 21.04. One More Time Drama, Komödie 26.04. Bitterer Wodka und süße Küsse Romanze 27.04. The Awkward Weekend Komödie 27.04. The Match­maker Drama 28.04. AKA Thriller Stand: April 2023 März 2023 Datum Film Genre 1.03. Ritter Trenk Anima­tion, Kinder 1.03. Der Unglaub­liche Hulk Action, Sci-Fi 1.03. Was nicht passt, wird passend gemacht Komödie 1.03. Ad Astra: Zu den Sternen Aben­teuer, Mystery 1.03. G.I. Joe – Geheim­auf­trag Cobra Action, Sci-Fi 1.03. The Circle Drama, Sci-Fi, Thriller 1.03. Heute schläfst du mit mir Drama, Romantik 1.03. Merkel – Macht der Frei­heit Doku 3.03. Du bist es Komödie, Romantik 4.03. Chris Rock: Selec­tive Outrage Reality-TV 9.03. Faraway Drama, Komödie, Romantik 10.03. Luther: The Fallen Son Krimi, Mystery 10.03. Encontró lo que buscaba? Drama, Komödie 14.03. Bert Krei­scher: Razzle Dazzle Komödie, Reality-TV 15.03. Money Shot: The Pornhub Story Doku 15.03. Gut gegen Nord­wind Komödie 16.03. Es war Zeit Drama, Komödie 17.03. Le Roi des ombres Drama, Krimi 17.03. Die Elefantin des Magiers Anima­tion, Fantasy 17.03. Noise Drama 17.03. Pui Pui Molcar Driving School Anima­tion, Kinder 18.03. Stran­gers Horror, Mystery 21.03. Wo ist Frau­chen? Anima­tion, Kurz­film 23.03. Johnny Drama 24.03. Chor Nikal Ke Bhaga Krimi, Thriller 28.03. Mae Martin: UNT. 2023 Standup Special Comedy-Special 31.03. Black Clover: Sword of the Wizard King Action, Anima­tion 31.03. Murder Mystery 2 Komödie, Krimi 31.03. Kill Boksoon Action, Thriller 31.03. American Pie Komödie Stand: März 2023 Februar 2023 Datum Film Genre 01.02. A E I O U: Das schnelle Alphabet der Liebe“ Drama 01.02. Die Mitte der Welt Drama 01.02. Alfons Zitter­backe: Das Chaos ist zurück Komödie 01.02. Verschwende deine Jugend Komödie 01.02. Stel­lungs­wechsel Komödie 01.02. Emmas Glück Drama 01.02. Heil Komödie 03.02. Viking Wolf Horror 03.02. True Spirt Familie 03.02. Infiesto Thriller 03.02. Strom­boli Drama 08.02. Bill Russell: Legend Doku 09.02. Dear David Drama 10.02. Your Place or Mine Komödie 10.02. 10 Tage eines guten Mannes Krimi 13.02. Nochmal Liebe² Komödie 14.02. A todas partes Komödie 14.02. A Sunday Affair Drama 14.02. re:member Horror 14.02. Jim Jeffe­ries: High n‘ Dry Komödie 16.02. The Boss Baby Komödie 16.02. Bushwick Action 16.02. The Womb Drama 17.02. Unlo­cked Krimi 18.02. Wonder Woman 1984 Action 19.02. Whin­dersson Nunes: Das ist keine Predigt Komödie 22.02. The Strays Drama 23.02. Call Me Chihiro Drama 24.02. We Have a Ghost Komödie 25.02. Clerks III Komödie 28.02. A Whole Life­time with Jamie Deme­triou Komödie Stand: Februar 2023

Welche Abomo­delle es beim Markt­führer unter den Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unserer Netflix-Über­sicht. In einem sepa­raten Kurz-Ratgeber erläu­tern wir, wie Sie Netflix-Spiele auf iPhone und Android zocken.

Anzeige:

Mehr zum Thema Netflix