Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Mai

Mit "Stranger Things", "Dark", "House of Cards" oder "Haus des Geldes" hat Netflix einige erfolg­reiche Titel im Programm. Neben solchen Eigen­produk­tionen hat der Strea­ming­dienst auch zahl­reiche weitere bekannte Serien, Filme, Doku­menta­tionen sowie Shows im Angebot. Regel­mäßig kommen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Inhalte im Mai.

Diese Serien sind neu bei Netflix

Auch in diesem Monat gibt es wieder Serien-Nach­schub. So bietet Netflix im Mai seinen Nutzern eine Viel­zahl an neuen Serien und Staf­fel­starts. Span­nende und unter­halt­same Stunden vor dem Bild­schirm sind damit auch im neuen Monat garan­tiert. Unter den neuen Titeln befinden sich sowohl Eigen­produk­tionen als auch lizen­zierte Serien.

Zu den Serien-High­lights in diesem Monat zählt sicher­lich der Start der neuen Serie "Sanc­tuary". Dieses Drama handelt davon, dass ein sehr junger Teen­ager anstrebt Sumo­ringer zu werden, nachdem ihm eine tolle Karriere voraus­gesagt wird. Dabei stößt der Ringer mit seinem mäch­tigen und lautem Auftritt auf eine tradi­tions­bewusste Anhän­ger­schaft, die alles andere als begeis­tert von seiner Art ist. Freuen Sie sich also auf eine aufre­gende und span­nende Serie aus Japan.

Die Serie "Dance Brot­hers" startet im Mai in die erste Staf­fel. In der neuen Serie verkör­pern Rode­rick Kabanga und Samuel Kujala zwei Brüder die den glei­chen Traum verfolgen, nämlich Tanz­profi zu werden. Auf ihrem Weg dahin kommt ihnen die Idee einen Klub zu gründen, indem genau ihr eigener Tanz­stil das Funda­ment ist. Die beiden stoßen dabei immer wieder auf uner­war­tete Probleme, lassen sich jedoch nicht von ihrem Plan abbringen.

Außerdem können Sie sich auf neue Folgen von "Spirit Rangers" (Staf­fel 2), "Ultraman" (Staf­fel 3) sowie "Queer Eye" (Staf­fel 7) freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Netflix

Mai 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 02.05. Love Village 1 Reality-TV 02.05. Der Schneider 1 Drama 04.05. Queen Char­lotte: Eine Bridgerton-Geschichte 1 Mini­serie 04.05. Sanc­taury 1 Drama 04.05. Larva Family 1 Kinder 08.05. Spirit Rangers 2 Kinder 10.05. Dance Brot­hers 1 Drama 11.05. Ultraman 3 Anime 12.05. Black Knight 1 Drama 12.05. Mulligan 1 Anima­tion 12.05. Queer Eye 7 Reality-TV 18.05. XO, Kitty 1 Drama 15.05. Yaki­tori: Soldiers of Misfor­tune 1 Action 19.05. Muted (El Silencio) 1 Thriller 25.05. Fubar 1 Action-Comedy 26.05. Social Currency 1 Reality-TV 30.05. I Think You Should Leave with Tim Robinson 3 Comedy Stand: Mai 2023

April 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.04. JoJo's Bizarre Adven­ture: Diamond Is Unbre­akable 1 Anime 02.04. War Sailor 1 Mini­serie 04.04. La firma 2 Hip Hop 06.04. BEEF 1 Komödie 07.04. Trans­atlantic 1 Drama 07.04. Bendo / Thicker than Water 1 Drama 08.04. Divorce Attorney Shin 1 Drama 12.04. Als Schwie­ger­mutter einzog 2 Komödie 13.04. Obses­sion 1 Thriller 13.04. Florida Man 1 Krimi 14.04. Queen­maker 1 Drama 15.04. Keeping up with the Kardashian 13 Reality-TV 15.04. The Real House­wives of Beverly Hills 8 Reality-TV 20.04. Diplo­mati­sche Bezie­hungen 1 Drama 20.04. Tooth Pari: When Love Bites 1 Thriller 21.04. Indian Matchma­king 3 Reality-TV 21.04. Rough Diamonds 12 Thriller 26.04. Workin' Mons 7 Dramedy 26.04. El amor después del amor 1 Drama 27.04. The Nurse 1 Drama 27.04. Sweet Tooth 2 Fantasy 27.04. Immer für dich da 2 Drama 28.04. King of Coll­ecti­bles: The Goldin Touch 1 Reality-TV Stand: April 2023

März 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.03. Cheat 1 Reality-TV 01.03. Entrvías 2 Thriller 02.03. Sex/Life 2 Drama 02.03. Der Fall Four­niret: Im Kopf von Monique Olivier 1 True-Crime-Mini­serie 02.03. Rein­gelegt! 2 Comedy-Krimi 02.03. Masa­meer County 2 Anima­tion 03.03. Next in Fashion 2 Reality-TV 03.03. Im Namen Gottes: Heiliger Verrat 1 Doku-Reihe 06.03. Ridley Jones 5 Anima­tion 08.03. MH370: Das verschwun­dene Flug­zeug 1 Doku-Reihe 09.03. YOU: Du wirst mich lieben 4 Teil 2 Thriller 10.03. The Glory Teil 2 K-Drama 10.03. Rana Naidu 1 Thriller 10.03. Outlast 1 Reality-TV 10.03. Nike Trai­ning Club: Yoga With Xochilt 1 Workout 14.03. Ariyoshi Assists 1 Comedy 15.03. Keeping up with the Kardashians 12 Reality-TV 15.03. Below Deck 6 Reality-TV 15.03. Das Gesetz des Dschun­gels 1 Reality-TV 15.03. The Real House­wives of Beverly Hills 7 Reality-TV 15.03. Tiger and Dragon 1 Krimi 16.03. Shadow and Bone: Legenden der Grisha 2 Fantasy 17.03. Maestro in Blue 1 Drama 17.03. Sky High: Die Serie 1 Thriller 17.03. Dance 100 1 Reality-TV 17.03. Agent Elvis 1 Comedy 20.03. Gabby’s Doll­house 7 Anima­tion 22.03. Waco: Ameri­kani­sche Apoka­lypse 1 Doku-Reihe 22.03. Unsicht­bare Stadt 2 Mystery 22.03. El Reino (Dein Reich komme) 2 Krimi 22.03. Lauch­hammer 1 Thriller 23.03. The Night Agent 1 Krimi 24.03. Liebe macht blind 4, Folge 1 bis 5 Reality-TV 29.03. Well­mania 1 Comedy 29.03. Unseen 1 Thriller 29.03. Emer­gency: NYC 1 Doku 29.03. The Rookie 1-3 Krimi 30.03. Riverdale 7 1) Mystery 30.03. Unstable 1 Comedy 30.03. Kimi ni todoke 1 Coming-of-Age 31.03. Liebe macht blind 4, Folge 6 bis 8 Reality-TV 31.03. Copycat Killer 1 Krimi Stand: März 2023

1) Wöchent­liche eine neue Folge.

Februar 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.02. Gunthers Millionen 1 Doku 01.02. Detektiv Conan: The Culprit Hanzawa 1 Anime 02.02. Free­ridge 1 Komödie 02.02. MAKE MY DAY 1 Anime 03.02. Class 1 Drama 08.02. Der Handel 1 Drama 10.02. YOU: Du wirst mich lieben 4 Thriller 10.02. Love to Hate You 1 Komödie 10.02. Love is Blind: After the Altar 3 Reality 10.02. Aggretsuko 5 Anime 14.02. Perfect Match 1 Reality 14.02. Jedes Mal, wenn wir uns verlieben 1 Drama 15.02. Full Swing 1 Doku 15.02. Red Rose 1 Thriller 15.02. African Queens: Njinga 1 Doku 15.02. Sem Filtro 1 Komödie 15.02. Das Gesetz nach Lidia Poët 1 Krimi 15.02. La Primera Mujer 1 Roman 15.02. Million Dollar Listing: New York 1 Reality 16.02. The Upshaws 1 Komödie 17.02. Ein Mädchen und ein Kosmo­naut 1 Science-Fiction 17.02. Im Auge des Wolfes 2 Thriller 20.02. División Palermo 1 Krimi 20.02. Summer Strike 1 Drama 22.02. Drei Leben 1 Thriller 22.02. Die Murd­augh-Morde: Skandal in den Südstaaten 1 Doku 23.02. Outer Banks 3 Drama 24.02. Formula 1: Drive to Survive 5 Doku 24.02. Vor wem laufen wir eigent­lich davon? 1 Thriller 28.02. Too Hot to Handle: Germany 1 Reality Stand: Februar 2023

Januar 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.01. Kalei­doskop 1 Krimi 01.01. Olhar Indiscreto 1 Thriller 01.01. Yakuza Goes Haus­mann 2 Anime 01.01. Power Rangers Dino Fury 2 Action 04.01. The Hills 1-2 Reality 04.01. La vita bugi­arda degli adulti 1 Drama 05.01. Copen­hagen Cowboy 1 Krimi 05.01. Ginny und Georgia 2 Drama 05.01. Toten­frau 1 Drama 06.01. The Ulti­matum: France 1 Reality 06.01. Pres­sure Cooker 1 Kochen 09.01. Trolley 1 Drama 11.01. Sexify 2 Drama 12.01. Vikings: Valhalla 2 Drama 12.01. The Makanai: Cooking for the Maiko House 1 Kochen 13.01. Sky Rojo 3 Action 13.01. Trial by Fire 1 Drama 19.01. Die wilden Neun­ziger! 1 Sitcom 19.01. Kämp­ferinnen 1 Drama 19.01. Junji Ito Maniac: Japa­nese Tales of the Macabre 1 Anime 20.01. Sahm­aran 1 Fantasy 20.01. Fauda 4 Thriller 20.01. Bake Squad 2 Kochen 20.01. Das Klun­kerim­perium: New York 1 Reality 20.01. Der Wahl­kämpfer 1 Comedy 20.01. Shanty Town 1 Drama 21.01. Alchemy of Souls 1 Drama 24.01. Vinland Saga 2 Aben­teuer 25.01. Contra las Cuerdas 2 Komödie 26.01. Record of Ragnarok 2 Anime 27.01. Kings of Jo'burg 2 Action 27.01. Lock­wood & Co 1 Fantasy 27.01. Das Mädchen im Schnee 1 Thriller 31.01. Cunk on Earth 1 Komödie Stand: Januar 2023

Dezember 2022 Datum Serie Staf­fel Genre 01.12. JoJo’s Bizarre Adven­ture: Stone Ocean - 1) Anima­tion 01.12. S.W.A.T. 4 Action 02.12. Hot Skull 1 Drama 02.12. My Unor­thodox Life 2 Reality 02.12. Immer für dich da 2 Drama 07.12. Finger weg! (USA) 4 Reality 07.12. Smiley 1 Komödie 07.12. Ich hasse Weih­nachten 1 Dramedy 08.12. Lookism 1 Drama 08.12. Club der magi­schen Dinge 2 Drama 09.12. Traum­haus-Make­over 4 Reality 09.12. Dragon Age: Abso­lution 1 Action 09.12. Haus des Geldes: Korea 2 Thriller 09.12. Wie man Weih­nachten verhunzt 1 Komödie 09.12. CAT 1 Sitcom 13.12. Behind Every Star 1 Dramedy 13.12. Raus aus der Single-Hölle 2 Reality 13.12. Gude­tama: An Eggcel­lent Adven­ture 1 Anima­tion 14.12. Glitter 1 Drama 15.12. Sonic Prime 1 Action 16.12. The Recruit 1 Drama 16.12. Para­dise PD 4 Anima­tion 16.12. Ein Sturm zu Weih­nachten 1 Drama 16.12. Cook at all Costs 1 Reality 16.12. Summer Job 1 Reality 16.12. Dance Mons­ters 1 Reality 20.12. The Seven Deadly Sins: Grudge of Edin­burgh 1 Anima­tion 21.12. Emily in Paris 3 Dramedy 22.12. Alice in Border­land 2 Thriller 23.12. ¡Dale, dale, dale! 1 Reality 25.12. The Witcher: Blood Origin 1 Fantasy 25.12. O Cangaceiro do Futuro 1 Komödie 25.12. Verwech­selt 3 Komödie 26.12. Treason 1 Drama 28.12. The Circle: USA 5 Reality 29.12. Der Aufstieg von Welt­rei­chen: Das osma­nische Reich 2 Doku 29.12. Brown and Friends 1 Anima­tion 30.12. Chicago Party Aunt 2 Anima­tion 30.12. Machos alfa 1 Komödie 30.12. Königin des Südens 3 Drama 30.12. Sommer im Cielo Grande 2 Liebes­film 30.12. Brooklyn Nine-Nine 8 Sitcom Stand: Dezember 2022

1) Folgen 25-28 stehen zur Verfü­gung.



Neue Filme auf Netflix

Soll es lieber ein Film statt einer kompletten Serie sein? Kein Problem! Auch Film­freunde werden im Mai mit Nach­schub versorgt. Wer sich vom Thriller-Genre ange­spro­chen fühlt, sollte "The Mother" nicht verpassen. In diesem Film handelt es sich um eine Ex-Auftrags­kil­lerin, welche von Jennifer Lopez gespielt wird. Die Killerin hat eine schwere Vergan­gen­heit hinter sich und musste ihr neuge­borenes Kind zu ihrer eigenen Sicher­heit abgeben. Als jedoch eine gewisse Zeit vergangen ist, kommt es zu einem Angriff auf ihre nun mitt­ler­weile 12-jährige Tochter. Das kann die Mutter nicht auf sich sitzen lassen und kehrt für diese eine Rettungstat zurück in ihr altes Berufs­feld. Freuen Sie sich auf einen weiteren Film mit Star­beset­zung und span­nender Hand­lung. Im Mai startet ebenso der Thriller "Faith­fully Yours". In dem Film lernen zwei beste Freun­dinnen trotz Ehe, neue Männer kennen. Doch diese Affären sollten wohl nicht gut ausgehen, zumin­dest nicht für Isabel (Elise Schaap). Denn ihre Freundin Bodil (Bracha van Does­burgh) bemerkt das Isabel verschwunden ist und entdeckt eine Menge Blut an dem Ort wo sie zuletzt gewesen ist. Um die Affären und ihr Leben am Laufen zu halten, wartet Bodil noch mit der Polizei. Als sie jedoch bemerkt, dass das Verschwinden wohl zu einem ernsten Problem wird, verstrickt sie sich in Lügen und Ausreden gegen­über den Poli­zisten."

Des Weiteren erscheinen im Mai unter anderem die Filme "Royal­teen: Prin­zessin Margrethe", "Ein Mann namens Otto" und "Muttertag".

Film-Neuerschei­nungen auf Netflix

Mai 2023 Datum Film Genre 01.05. Soft & Quiet Horror 06.05. Ein Mann namens Otto Komödie 10.05. Die Känguru-Chro­niken Komödie 11.05. Royal­teen: Prin­zessin Margrethe Drama 12.05. The Mother Thriller 17.05. Faith­fully Yours Thriller 19.05. Asterix & Obelix im Reich der Mitte Aben­teuer 24.05. Hammer­harte Jungs Komödie 24.05. Muttertag Drama 26.05. Blood & Gold Action­komödie 26.05. Tin & Tina Drama 31.05. Mixed by Erry Drama Stand: Mai 2023 April 2023 Datum Film Genre 1.04. The Green Knight Fantasy 1.04. Weathe­ring Fantasy 1.04. Küss mich, Frosch Komödie 3.04. Take­over - Voll vertauscht Komödie 5.04. Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now Doku 6.04. Pelik­anblut Drama 7.04. Oh Belinda Fantasy 7.04. Chupa Fantasy 7.04. Kings of Mulberry Street: Let Love Reign Komödie 8.04. Hunger Drama 12.04. Opera­tion: Nation Komödie 14.04. Seven Kings Must Die Action 14.04. Köni­ginnen auf der Flucht Komödie 14.04. Phäno­mena Horror 19.04. Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always Action 21.04. Choke­hold / Boga Boga Drama 21.04. A Tourist's Guide to Love Romanze 21.04. One More Time Drama, Komödie 26.04. Bitterer Wodka und süße Küsse Romanze 27.04. The Awkward Weekend Komödie 27.04. The Matchmaker Drama 28.04. AKA Thriller Stand: April 2023 März 2023 Datum Film Genre 1.03. Ritter Trenk Anima­tion, Kinder 1.03. Der Unglaub­liche Hulk Action, Sci-Fi 1.03. Was nicht passt, wird passend gemacht Komödie 1.03. Ad Astra: Zu den Sternen Aben­teuer, Mystery 1.03. G.I. Joe – Geheim­auf­trag Cobra Action, Sci-Fi 1.03. The Circle Drama, Sci-Fi, Thriller 1.03. Heute schläfst du mit mir Drama, Romantik 1.03. Merkel – Macht der Frei­heit Doku 3.03. Du bist es Komödie, Romantik 4.03. Chris Rock: Selec­tive Outrage Reality-TV 9.03. Faraway Drama, Komödie, Romantik 10.03. Luther: The Fallen Son Krimi, Mystery 10.03. Encontró lo que buscaba? Drama, Komödie 14.03. Bert Krei­scher: Razzle Dazzle Komödie, Reality-TV 15.03. Money Shot: The Pornhub Story Doku 15.03. Gut gegen Nord­wind Komödie 16.03. Es war Zeit Drama, Komödie 17.03. Le Roi des ombres Drama, Krimi 17.03. Die Elefantin des Magiers Anima­tion, Fantasy 17.03. Noise Drama 17.03. Pui Pui Molcar Driving School Anima­tion, Kinder 18.03. Stran­gers Horror, Mystery 21.03. Wo ist Frau­chen? Anima­tion, Kurz­film 23.03. Johnny Drama 24.03. Chor Nikal Ke Bhaga Krimi, Thriller 28.03. Mae Martin: UNT. 2023 Standup Special Comedy-Special 31.03. Black Clover: Sword of the Wizard King Action, Anima­tion 31.03. Murder Mystery 2 Komödie, Krimi 31.03. Kill Boksoon Action, Thriller 31.03. American Pie Komödie Stand: März 2023 Februar 2023 Datum Film Genre 01.02. A E I O U: Das schnelle Alphabet der Liebe“ Drama 01.02. Die Mitte der Welt Drama 01.02. Alfons Zitter­backe: Das Chaos ist zurück Komödie 01.02. Verschwende deine Jugend Komödie 01.02. Stel­lungs­wechsel Komödie 01.02. Emmas Glück Drama 01.02. Heil Komödie 03.02. Viking Wolf Horror 03.02. True Spirt Familie 03.02. Infiesto Thriller 03.02. Strom­boli Drama 08.02. Bill Russell: Legend Doku 09.02. Dear David Drama 10.02. Your Place or Mine Komödie 10.02. 10 Tage eines guten Mannes Krimi 13.02. Nochmal Liebe² Komödie 14.02. A todas partes Komödie 14.02. A Sunday Affair Drama 14.02. re:member Horror 14.02. Jim Jeffe­ries: High n‘ Dry Komödie 16.02. The Boss Baby Komödie 16.02. Bushwick Action 16.02. The Womb Drama 17.02. Unlo­cked Krimi 18.02. Wonder Woman 1984 Action 19.02. Whin­dersson Nunes: Das ist keine Predigt Komödie 22.02. The Strays Drama 23.02. Call Me Chihiro Drama 24.02. We Have a Ghost Komödie 25.02. Clerks III Komödie 28.02. A Whole Life­time with Jamie Deme­triou Komödie Stand: Februar 2023 Januar 2023 Datum Film Genre 04.01. How I Became a Gangster Drama 04.01. Sicario Action 04.01. Léon der Profi Action 04.01. Die schwarzen Brüder Drama 06.01. Der denk­wür­dige Fall des Mr. Poe Mystery 11.01. Ruido Drama 13.01. Dog Gone Drama 17.01. Tenet Action 19.01. Khallat+ Komödie 20.01. Devo­tion Drama 23.01. Mission Majnu Thriller 27.01. Narvik Action Stand: Januar 2023 Dezember 2022 Datum Film Genre 02.12. Gregs Tage­buch 2 - Gibt's Probleme? Komödie 02.12. Darby and the Dead Komödie 02.12. Penta­tonix: Around the World for the Holi­days Doku 02.12. Micky Maus: Donald, die Weih­nachts­ente Anima­tion 02.12. Micky & Minnie: Der Weih­nachts­wunsch Anima­tion 02.12. The House­wife & the Shah Shocker (Star) Doku 09.12. Wochenend-Familie: Weih­nachts-Special Comedy 09.12. Nachts im Museum: Kahmunrah kehrt zurück (Star) Komödie 09.12. Bridget Jones’ Baby (Star) Komödie 14.12. Afrikas wilde Wunder­welt (National Geogra­phic) Doku 16.12. Doktor­spiele (Star) Komödie 16.12. Plan B (Star) Komödie 28.12. Barba­rian (Star) Horror 28.12. Encanto at the Holly­wood Bowl Anima­tion 30.12. The Cave (National Geogra­phic) Doku Stand: Dezember 2022

Welche Abomo­delle es beim Markt­führer unter den Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unserer Netflix-Über­sicht. In einem sepa­raten Kurz-Ratgeber erläu­tern wir, wie Sie Netflix-Spiele auf iPhone und Android zocken.

