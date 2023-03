Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im März

Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Mit "Stranger Things", "Dark", "House of Cards" oder "Haus des Geldes" hat Netflix einige erfolg­reiche Titel im Programm. Neben solchen Eigen­produk­tionen hat der Strea­ming­dienst auch zahl­reiche weitere bekannte Serien, Filme, Doku­menta­tionen sowie Shows im Angebot. Regel­mäßig kommen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Inhalte im März.

Diese Serien sind neu bei Netflix

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Auch in diesem Monat gibt es wieder Serien-Nach­schub. So bietet Netflix im März seinen Nutzern eine Viel­zahl an neuen Serien und Staf­fel­starts. Span­nende und unter­halt­same Stunden vor dem Bild­schirm sind damit auch im neuen Monat garan­tiert. Unter den neuen Titeln befinden sich sowohl Eigen­produk­tionen als auch lizen­zierte Serien.

Zu den Serien-High­lights in diesem Monat zählt sicher­lich der Start des 2. Teils der 4. Staf­fel von "YOU: Du wirst mich lieben". Dieser Thriller handelt von dem Stalker und Mörder Joe, der inzwi­schen in London ange­kommen ist und dort als Alibi-Professor Jona­thon Moore lebt. In der Metro­pole ist er auf der Suche nach Mari­enne, die sein dunkles Geheimnis kennt. In den neuen Episoden taucht mit Kate wieder eine neue inter­essante Frau und poten­zielles Opfer auf. Für Span­nung sorgt auch ein Unbe­kannter, der offenbar eben­falls Joes Vergan­gen­heit kennt und es auf ihn abge­sehen hat. Dabei sorgt er für ein ordent­liches Chaos in der Londoner Elite.

Die Serie "Shadow and Bone - Legenden der Grisha" startet im März in die zweite Staf­fel. In der neuen Staf­fel der Fantasy-Serie kehrt die Titel­heldin und Sonnen­krie­gerin Alina mit ihrem lang­jäh­rigen Wegbe­gleiter Mal aus dem Exil zurück. Beide müssen auch in den neuen Episoden der Grisha-Saga Seite an Seite mit den Krähen gegen das Dunkle, die Schat­ten­flur und Kirigan kämpfen. Dabei stehen sie immer wieder vor neuen Heraus­for­derungen.

Außerdem können Sie sich auf neue Folgen von "Riverdale" (Staf­fel 7), "The Glory" (Teil 2) sowie "Masa­meer County" (Staf­fel 2) freuen.

März 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.03. Cheat 1 Reality-TV 01.03. Entrvías 2 Thriller 02.03. Sex/Life 2 Drama 02.03. Der Fall Four­niret: Im Kopf von Monique Olivier 1 True-Crime-Mini­serie 02.03. Rein­gelegt! 2 Comedy-Krimi 02.03. Masa­meer County 2 Anima­tion 03.03. Next in Fashion 2 Reality-TV 03.03. Im Namen Gottes: Heiliger Verrat 1 Doku-Reihe 06.03. Ridley Jones 5 Anima­tion 08.03. MH370: Das verschwun­dene Flug­zeug 1 Doku-Reihe 09.03. YOU: Du wirst mich lieben 4 Teil 2 Thriller 10.03. The Glory Teil 2 K-Drama 10.03. Rana Naidu 1 Thriller 10.03. Outlast 1 Reality-TV 10.03. Nike Trai­ning Club: Yoga With Xochilt 1 Workout 14.03. Ariyoshi Assists 1 Comedy 15.03. Keeping up with the Kardashians 12 Reality-TV 15.03. Below Deck 6 Reality-TV 15.03. Das Gesetz des Dschun­gels 1 Reality-TV 15.03. The Real House­wives of Beverly Hills 7 Reality-TV 15.03. Tiger and Dragon 1 Krimi 16.03. Shadow and Bone: Legenden der Grisha 2 Fantasy 17.03. Maestro in Blue 1 Drama 17.03. Sky High: Die Serie 1 Thriller 17.03. Dance 100 1 Reality-TV 17.03. Agent Elvis 1 Comedy 20.03. Gabby’s Doll­house 7 Anima­tion 22.03. Waco: Ameri­kani­sche Apoka­lypse 1 Doku-Reihe 22.03. Unsicht­bare Stadt 2 Mystery 22.03. El Reino (Dein Reich komme) 2 Krimi 22.03. Lauch­hammer 1 Thriller 23.03. The Night Agent 1 Krimi 24.03. Liebe macht blind 4, Folge 1 bis 5 Reality-TV 29.03. Well­mania 1 Comedy 29.03. Unseen 1 Thriller 29.03. Emer­gency: NYC 1 Doku 29.03. The Rookie 1-3 Krimi 30.03. Riverdale 7 1) Mystery 30.03. Unstable 1 Comedy 30.03. Kimi ni todoke 1 Coming-of-Age 31.03. Liebe macht blind 4, Folge 6 bis 8 Reality-TV 31.03. Copycat Killer 1 Krimi Stand: März 2023

1) Wöchent­liche eine neue Folge.

Februar 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.02. Gunthers Millionen 1 Doku 01.02. Detektiv Conan: The Culprit Hanzawa 1 Anime 02.02. Free­ridge 1 Komödie 02.02. MAKE MY DAY 1 Anime 03.02. Class 1 Drama 08.02. Der Handel 1 Drama 10.02. YOU: Du wirst mich lieben 4 Thriller 10.02. Love to Hate You 1 Komödie 10.02. Love is Blind: After the Altar 3 Reality 10.02. Aggretsuko 5 Anime 14.02. Perfect Match 1 Reality 14.02. Jedes Mal, wenn wir uns verlieben 1 Drama 15.02. Full Swing 1 Doku 15.02. Red Rose 1 Thriller 15.02. African Queens: Njinga 1 Doku 15.02. Sem Filtro 1 Komödie 15.02. Das Gesetz nach Lidia Poët 1 Krimi 15.02. La Primera Mujer 1 Roman 15.02. Million Dollar Listing: New York 1 Reality 16.02. The Upshaws 1 Komödie 17.02. Ein Mädchen und ein Kosmo­naut 1 Science-Fiction 17.02. Im Auge des Wolfes 2 Thriller 20.02. División Palermo 1 Krimi 20.02. Summer Strike 1 Drama 22.02. Drei Leben 1 Thriller 22.02. Die Murd­augh-Morde: Skandal in den Südstaaten 1 Doku 23.02. Outer Banks 3 Drama 24.02. Formula 1: Drive to Survive 5 Doku 24.02. Vor wem laufen wir eigent­lich davon? 1 Thriller 28.02. Too Hot to Handle: Germany 1 Reality Stand: Februar 2023

Januar 2023 Datum Serie Staf­fel Genre 01.01. Kalei­doskop 1 Krimi 01.01. Olhar Indiscreto 1 Thriller 01.01. Yakuza Goes Haus­mann 2 Anime 01.01. Power Rangers Dino Fury 2 Action 04.01. The Hills 1-2 Reality 04.01. La vita bugi­arda degli adulti 1 Drama 05.01. Copen­hagen Cowboy 1 Krimi 05.01. Ginny und Georgia 2 Drama 05.01. Toten­frau 1 Drama 06.01. The Ulti­matum: France 1 Reality 06.01. Pres­sure Cooker 1 Kochen 09.01. Trolley 1 Drama 11.01. Sexify 2 Drama 12.01. Vikings: Valhalla 2 Drama 12.01. The Makanai: Cooking for the Maiko House 1 Kochen 13.01. Sky Rojo 3 Action 13.01. Trial by Fire 1 Drama 19.01. Die wilden Neun­ziger! 1 Sitcom 19.01. Kämp­ferinnen 1 Drama 19.01. Junji Ito Maniac: Japa­nese Tales of the Macabre 1 Anime 20.01. Sahm­aran 1 Fantasy 20.01. Fauda 4 Thriller 20.01. Bake Squad 2 Kochen 20.01. Das Klun­kerim­perium: New York 1 Reality 20.01. Der Wahl­kämpfer 1 Comedy 20.01. Shanty Town 1 Drama 21.01. Alchemy of Souls 1 Drama 24.01. Vinland Saga 2 Aben­teuer 25.01. Contra las Cuerdas 2 Komödie 26.01. Record of Ragnarok 2 Anime 27.01. Kings of Jo'burg 2 Action 27.01. Lock­wood & Co 1 Fantasy 27.01. Das Mädchen im Schnee 1 Thriller 31.01. Cunk on Earth 1 Komödie Stand: Januar 2023

Dezember 2022 Datum Serie Staf­fel Genre 01.12. JoJo’s Bizarre Adven­ture: Stone Ocean - 1) Anima­tion 01.12. S.W.A.T. 4 Action 02.12. Hot Skull 1 Drama 02.12. My Unor­thodox Life 2 Reality 02.12. Immer für dich da 2 Drama 07.12. Finger weg! (USA) 4 Reality 07.12. Smiley 1 Komödie 07.12. Ich hasse Weih­nachten 1 Dramedy 08.12. Lookism 1 Drama 08.12. Club der magi­schen Dinge 2 Drama 09.12. Traum­haus-Make­over 4 Reality 09.12. Dragon Age: Abso­lution 1 Action 09.12. Haus des Geldes: Korea 2 Thriller 09.12. Wie man Weih­nachten verhunzt 1 Komödie 09.12. CAT 1 Sitcom 13.12. Behind Every Star 1 Dramedy 13.12. Raus aus der Single-Hölle 2 Reality 13.12. Gude­tama: An Eggcel­lent Adven­ture 1 Anima­tion 14.12. Glitter 1 Drama 15.12. Sonic Prime 1 Action 16.12. The Recruit 1 Drama 16.12. Para­dise PD 4 Anima­tion 16.12. Ein Sturm zu Weih­nachten 1 Drama 16.12. Cook at all Costs 1 Reality 16.12. Summer Job 1 Reality 16.12. Dance Mons­ters 1 Reality 20.12. The Seven Deadly Sins: Grudge of Edin­burgh 1 Anima­tion 21.12. Emily in Paris 3 Dramedy 22.12. Alice in Border­land 2 Thriller 23.12. ¡Dale, dale, dale! 1 Reality 25.12. The Witcher: Blood Origin 1 Fantasy 25.12. O Cangaceiro do Futuro 1 Komödie 25.12. Verwech­selt 3 Komödie 26.12. Treason 1 Drama 28.12. The Circle: USA 5 Reality 29.12. Der Aufstieg von Welt­rei­chen: Das osma­nische Reich 2 Doku 29.12. Brown and Friends 1 Anima­tion 30.12. Chicago Party Aunt 2 Anima­tion 30.12. Machos alfa 1 Komödie 30.12. Königin des Südens 3 Drama 30.12. Sommer im Cielo Grande 2 Liebes­film 30.12. Brooklyn Nine-Nine 8 Sitcom Stand: Dezember 2022

1) Folgen 25-28 stehen zur Verfü­gung.

November 2022 Datum Serie Staf­fel Genre 01.11. Gabby's Doll­house 6 Anima­tion 01.11. Young Royals 2 Drama 02.11. Killer Sally 3 Doku 03.11. Block­buster 1 Comedy 03.11. Der Prinz der Drachen 4 Anima­tion 04.11. Lookism 1 Drama 04.11. The Fabu­lous 1 Comedy 04.11. Buying Beverly Hills 1 Reality 04.11. Mani­fest 4 Drama 07.11. The Crown 5 Drama 10.11. Warrior Nun 2 Fantasy 10.11. Liebe lügt nicht, Sardi­nien 1 Reality 11.11. Um die Welt mit Zac Efron 2 Doku 11.11. Unter­gegangen Zivi­lisa­tionen auf der Spur 1 Doku 14.11. Teletub­bies 1 Kinder 15.11. Run for the Money 1 Reality 17.11. Dead to Me 3 Comedy 17.11. 1899 1 Horror 18.11. Elite 6 Drama 18.11. Some­body 1 Thriller 23.11. Wednesday 1 Horror­komödie 24.11. First Love 1 Drama 30.11. Liebe ist blind: Brasi­lien 2 Reality 30.11. Snack VS. Chef 1 Koch­show Stand: Oktober 2022

Oktober 2022 Datum Serie Staf­fel Genre 02.10. Siempre reinas 1 Reality 03.10. Chips und Toffeel 4 Anima­tion 05.10. Das Klun­kerim­perium 3 Reality 05.10. Nailed It! 7 Reality 05.10. Hoch­wasser 1 Drama 05.10. Contigo Capitán 1 Drama 06.10. Nepal im Schock: Die Folgen des Bebens am Mount Everest 1 Doku 07.10. Gänse­haut um Mitter­nacht 1 Horror 07.10. Jeffrey Dahmer: Selbst­portät eines Seri­enmör­ders 1 Doku 07.10. Derry Girls 3 Teen-Sitcom 07.10. Glitch 1 Science-Fiction 07.10. Der Maul­wurf 1 Reality 07.10. Manno-Pause 1 Comedy 07.10. Oddballs: Die selt­samen Aben­teuer von James & Max 1 Comedy 07.10. TIGER & BUNNY 2 Science-Fiction 08.10. Little Women 1 Drama 10.10. Spirit Rangers 1 Anima­tion 11.10. The Cage 1 Comedy 11.10. Die Insel der Küsten­wölfe 1 Doku 12.10. Wild Croc Terri­tory 1 Reality 12.10. Belascoarán, Privat­detektiv 1 Thriller 12.10. Easy-Bake Battle: The Home Cooking Compe­tition 1 Reality 13.10. The Play­list 1 Doku 13.10. Sue Perkins: Perfectly Legal 1 Doku 13.10. Dead End: Para­normal Park 2 Horror-Komödie 13.10. excep­tion 1 Thriller 14.10. Für die Kämpfer, für die Verrückten 1 Drama 14.10. Heilige Familie 1 Drama 14.10. Miss­mat­ched 2 Comedy 14.10. Take 1 1 Doku 17.10. Once Upon a Small Town 1 Dating 17.10. Waffels und Mochis Restau­rant 1 Kinder 18.10. Some­body Feed Phil 6 Essen 18.10. Unsolved Myste­ries 3 1) Crime 19.10. Liebe macht blind 3 2) Doku 19.10. Notre Dame 1 Drama 19.10. Die grünen Hand­schuhe 1 Comedy 21.10. Barbaren 2 Drama 21.10. From Scratch 1 Drama 21.10. 28 Days Haunted 1 Horror 21.10. High: Bekennt­nisse einer Drogen­kurierin 2 Doku 21.10. Oni: Die Geschichte der Donner­göttin 1 Anima­tion 25.10. Guil­lermo Del Toro’s Cabinet of Curio­sities 1 Horror 25.10. Unsolved Myste­ries 2 3) Crime 26.10. Liebe macht blind 3 4) Doku 27.10. Dubai Bling 1 Reality 27.10. Earth­storm: Natur­gewalten auf der Spur 1 Doku 27.10. Fami­lien­anhang 5 Sitcom 27.10. Daniel Spell­bound 1 Anima­tion 27.10. Romantic Killer 1 Drama / Anime 28.10. The Bastard Son & The Devil Himself 1 Fantasy 28.10. Big Mouth 6 Sitcom 28.10. Wenn ich das gewusst hätte 1 Drama 28.10. Drink Masters 1 Reality 28.10. Meine Begeg­nung mit dem Bösen 1 Doku 28.10. I AM A STALKER 1 Doku Stand: September 2022

1) Ihnen steht Ausgabe 3 (Folge 1-3) zur Verfü­gung.

2) Ihnen steht Folge 1-4 zur Verfü­gung.

3) Ihnen steht Ausgabe 3 (Folge 4-6) zur Verfü­gung.

4) Ihnen steht Folge 5-7 zur Verfü­gung.



Soll es lieber ein Film statt einer kompletten Serie sein? Kein Problem! Auch Film­freunde werden im März mit Nach­schub versorgt. Wer sich vom Mystery-Genre ange­spro­chen fühlt, sollte die Verfil­mung der erfolg­rei­chen Serie "Luther" nicht verpassen. In "Luther: The Fallen Sun" sitzt der erfolg­reiche Ermittler aufgrund seiner unor­tho­doxen Arbeits­weise erst­mals eine Strafe im Gefängnis ab. Doch das ist für ihn kein Hindernis, um weiter an der Lösung von Krimi­nal­fällen zu arbeiten. Um einen Seri­enkiller zu jagen, bricht er sogar aus dem Gefängnis aus.

Im März startet ebenso der Comedy-Krimi "Murder Mystery 2". In dem Film "ermit­teln" Jennifer Aniston und Adam Sandler wieder gemeinsam. Das urko­mische Ehepaar versucht sich weiterhin als Privat­detek­tive und ihre Reise führt diesmal von Paris zur Hoch­zeit eines Maha­radschas auf eine einsame tropi­sche Insel. Abge­sehen vom Chaos, das die beiden auslösen, taucht eine Leiche auf, und der Maha­radscha wird entführt. Wird das Ehepaar bei der Lösung des Falls wieder so viel Glück haben wie im ersten Teil?

Des Weiteren erscheinen im März unter anderem die Filme "Noise", "Johnny" und "Stran­gers".

März 2023 Datum Film Genre 1.03. Ritter Trenk Anima­tion, Kinder 1.03. Der Unglaub­liche Hulk Action, Sci-Fi 1.03. Was nicht passt, wird passend gemacht Komödie 1.03. Ad Astra: Zu den Sternen Aben­teuer, Mystery 1.03. G.I. Joe – Geheim­auf­trag Cobra Action, Sci-Fi 1.03. The Circle Drama, Sci-Fi, Thriller 1.03. Heute schläfst du mit mir Drama, Romantik 1.03. Merkel – Macht der Frei­heit Doku 3.03. Du bist es Komödie, Romantik 4.03. Chris Rock: Selec­tive Outrage Reality-TV 9.03. Faraway Drama, Komödie, Romantik 10.03. Luther: The Fallen Son Krimi, Mystery 10.03. Encontró lo que buscaba? Drama, Komödie 14.03. Bert Krei­scher: Razzle Dazzle Komödie, Reality-TV 15.03. Money Shot: The Pornhub Story Doku 15.03. Gut gegen Nord­wind Komödie 16.03. Es war Zeit Drama, Komödie 17.03. Le Roi des ombres Drama, Krimi 17.03. Die Elefantin des Magiers Anima­tion, Fantasy 17.03. Noise Drama 17.03. Pui Pui Molcar Driving School Anima­tion, Kinder 18.03. Stran­gers Horror, Mystery 21.03. Wo ist Frau­chen? Anima­tion, Kurz­film 23.03. Johnny Drama 24.03. Chor Nikal Ke Bhaga Krimi, Thriller 28.03. Mae Martin: UNT. 2023 Standup Special Comedy-Special 31.03. Black Clover: Sword of the Wizard King Action, Anima­tion 31.03. Murder Mystery 2 Komödie, Krimi 31.03. Kill Boksoon Action, Thriller 31.03. American Pie Komödie Stand: März 2023 Februar 2023 Datum Film Genre 01.02. A E I O U: Das schnelle Alphabet der Liebe“ Drama 01.02. Die Mitte der Welt Drama 01.02. Alfons Zitter­backe: Das Chaos ist zurück Komödie 01.02. Verschwende deine Jugend Komödie 01.02. Stel­lungs­wechsel Komödie 01.02. Emmas Glück Drama 01.02. Heil Komödie 03.02. Viking Wolf Horror 03.02. True Spirt Familie 03.02. Infiesto Thriller 03.02. Strom­boli Drama 08.02. Bill Russell: Legend Doku 09.02. Dear David Drama 10.02. Your Place or Mine Komödie 10.02. 10 Tage eines guten Mannes Krimi 13.02. Nochmal Liebe² Komödie 14.02. A todas partes Komödie 14.02. A Sunday Affair Drama 14.02. re:member Horror 14.02. Jim Jeffe­ries: High n‘ Dry Komödie 16.02. The Boss Baby Komödie 16.02. Bushwick Action 16.02. The Womb Drama 17.02. Unlo­cked Krimi 18.02. Wonder Woman 1984 Action 19.02. Whin­dersson Nunes: Das ist keine Predigt Komödie 22.02. The Strays Drama 23.02. Call Me Chihiro Drama 24.02. We Have a Ghost Komödie 25.02. Clerks III Komödie 28.02. A Whole Life­time with Jamie Deme­triou Komödie Stand: Februar 2023 Januar 2023 Datum Film Genre 04.01. How I Became a Gangster Drama 04.01. Sicario Action 04.01. Léon der Profi Action 04.01. Die schwarzen Brüder Drama 06.01. Der denk­wür­dige Fall des Mr. Poe Mystery 11.01. Ruido Drama 13.01. Dog Gone Drama 17.01. Tenet Action 19.01. Khallat+ Komödie 20.01. Devo­tion Drama 23.01. Mission Majnu Thriller 27.01. Narvik Action Stand: Januar 2023 Dezember 2022 Datum Film Genre 02.12. Gregs Tage­buch 2 - Gibt's Probleme? Komödie 02.12. Darby and the Dead Komödie 02.12. Penta­tonix: Around the World for the Holi­days Doku 02.12. Micky Maus: Donald, die Weih­nachts­ente Anima­tion 02.12. Micky & Minnie: Der Weih­nachts­wunsch Anima­tion 02.12. The House­wife & the Shah Shocker (Star) Doku 09.12. Wochenend-Familie: Weih­nachts-Special Comedy 09.12. Nachts im Museum: Kahmunrah kehrt zurück (Star) Komödie 09.12. Bridget Jones’ Baby (Star) Komödie 14.12. Afrikas wilde Wunder­welt (National Geogra­phic) Doku 16.12. Doktor­spiele (Star) Komödie 16.12. Plan B (Star) Komödie 28.12. Barba­rian (Star) Horror 28.12. Encanto at the Holly­wood Bowl Anima­tion 30.12. The Cave (National Geogra­phic) Doku Stand: Dezember 2022 November 2022 Datum Film Genre 01.11. The Take­over Action 04.11. Enola Holmes 2 Action 04.11. Elesin Oba: The King's Horseman Drama 09.11. Noise Thriller 10.11. Verirrte Kugel 2 Thriller 10.11. Der Bundes­staat von Alabama gegen Brittany Smith Doku 10.11. Falling for Christmas Comedy 11.11. Der Drache meines Vaters Anima­tion 11.11. Is That Black Enough For You?!? Doku 11.11. Monica, O My Darling Thriller 11.11. Kal - Verlass mich nicht Drama 11.11. Captu­ring the Killer Nurse Doku 16.11. Running for the Truth: Alex Schwazer Doku 16.11. ¡Que viva México! Doku 16.11. Off Track Comedy 16.11. The Lost Lotte­ries Comedy 16.11. Das Wunder Thriller 17.11. Christmas With You Comedy 17.11. Ich bin Vanessa Guillen Doku 18.11. Slum­ber­land Comedy 22.11. Trevor Noah: I Wish You Would Comedy 23.11. Die Schwim­merinnen Doku 24.11. The Noel Diary Comedy Stand: Oktober 2022 Oktober 2022 Datum Film Genre 01.10. The Losers Action 01.10. Sommer vorm Balkon Drama 01.10. Austen­land Komödie 01.10. Tyler Perry's Temptation. Confes­sions of a Marriage Coun­selor Drama 01.10. Anna­belle 3 Horror 01.10. A Night­mare on Elm Street Horror 01.10. Freitag der 13. Horror 01.10. Para­normal Acti­vity: Die Gezeich­neten Horror 04.10. Hasan Minhaj: The King's Jester Komödie 05.10. Mr. Harrigan's Phone Horror 05.10. Togo Drama 05.10. Ich trau mich 100-mal Komödie 05.10. 13 in der Falle: Wie wir in einer Höhle in Thai­land über­lebten Doku 06.10. Die Freuden und Leiden des jungen Yuguo Doku 07.10. Das Redeem Team Doku 07.10. Old People Horror 07.10. Ich. bin. so. glück­lich. Doku 07.10. Doll House Drama 07.10. Kev Adams: Mein wahres Ich Komö­dien 11.10. Die geborgte Ehefrau Komödie 11.10. Iliza Shle­singer: Hot Forever Komödie 11.10. DEAW 13 Thai Stand Up Comedy Komödie 14.10. The Curse of Bridge Hollow Aben­teuer 18.10. LiSA Another Great Day Doku 18.10. Gabriel Igle­sias: Stadium Fluffy Komödie 19.10. The School for Good and Evil Fantasy 19.10. The Stranger Thriller 21.10. Descen­dant Doku 23.10. Franco Esca­milla: Lausch­angriff Komödie 24.10. Die Krei­delinie Thriller 24.10. Run Horror 25.10. Barbie: Ein sagen­hafter Roadtrip Anima­tion 25.10. Fortune Feimster: Good Fortune Komödie 26.10. The Good Nurse Drama 26.10. Hell­hole Horror 26.10. Der Schatz des Duce Action 26.10. Carlos Ghosn: Kuriose Flucht aus Japan Doku 27.10. Die Rück­kehr der Familie Drama 28.10. Im Westen nichts Neues Drama 28.10. Wendell & Wild Komödie 28.10. Wild is the Wind Drama Stand: September 2022

Welche Abomo­delle es beim Markt­führer unter den Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unserer Netflix-Über­sicht. In einem sepa­raten Kurz-Ratgeber erläu­tern wir, wie Sie Netflix-Spiele auf iPhone und Android zocken.

