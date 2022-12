Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Dezember

Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Mit "Stranger Things", "Dark", "House of Cards" oder "Haus des Geldes" hat Netflix einige erfolg­reiche Titel im Programm. Neben solchen Eigen­produk­tionen hat der Strea­ming­dienst auch zahl­reiche weitere bekannte Serien, Filme, Doku­menta­tionen sowie Shows im Angebot. Regel­mäßig kommen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Inhalte im Dezember.

Diese Serien sind neu bei Netflix

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Auch im Dezember gibt es wieder Serien-Nach­schub. So bietet Netflix seinen Nutzern eine Viel­zahl an neuen Serien und Staf­fel­starts. Span­nende und unter­halt­same Stunden vor dem Bild­schirm sind damit auch im neuen Monat garan­tiert. Unter den neuen Titeln befinden sich sowohl Eigen­produk­tionen als auch lizen­zierte Serien.

Zu den Serien-High­lights in diesem Monat zählt sicher­lich der Start der 1. Staf­fel von "The Recruit". In dieser neuen Serie muss der noch junge Anwalt und Berufs­ein­steiger bei der CIA direkt zeigen, was er kann. Dabei wird er in verschie­denste Machen­schaften hinein­gezogen. Um die Sicher­heit des Geheim­dienstes zu wahren, stellt sich Noah Centineo den Gefahren und muss ein von einer Verbin­dungs­person began­genes Verbre­chen unter den Tisch kehren.

Die Serie "Hot Skull" startet im Dezember eben­falls in die erste Staf­fel. Die Serie zeigt den Lingu­isten Murat, der in das verseuchte Istanbul reist, um sich dort auf die Suche nach dem Ursprung einer ausge­bro­chenen Krank­heit zu begeben. Er selbst scheint immun gegen das neuar­tige Virus zu sein und verschafft sich dadurch einen Vorteil. Die Krank­heit führt dazu, dass das Sprach­organ nicht mehr richtig funk­tio­niert und die Menschen selbst dadurch verrückt werden. Freuen Sie sich auf eine span­nende Serie, die Ihnen ab Dezember auf Netflix zur Verfü­gung steht.

Außerdem können Sie sich auf neue Folgen von "S.W.A.T." (Staf­fel 4), "Finger weg! (USA)" (Staf­fel 4) sowie die neue Serie "Smiley" freuen.

Dezember 2022 Datum Serie Staf­fel Genre 01.12. JoJo’s Bizarre Adven­ture: Stone Ocean - 1) Anima­tion 01.12. S.W.A.T. 4 Action 02.12. Hot Skull 1 Drama 02.12. My Unor­thodox Life 2 Reality 02.12. Immer für dich da 2 Drama 07.12. Finger weg! (USA) 4 Reality 07.12. Smiley 1 Komödie 07.12. Ich hasse Weih­nachten 1 Dramedy 08.12. Lookism 1 Drama 08.12. Club der magi­schen Dinge 2 Drama 09.12. Traum­haus-Make­over 4 Reality 09.12. Dragon Age: Abso­lution 1 Action 09.12. Haus des Geldes: Korea 2 Thriller 09.12. Wie man Weih­nachten verhunzt 1 Komödie 09.12. CAT 1 Sitcom 13.12. Behind Every Star 1 Dramedy 13.12. Raus aus der Single-Hölle 2 Reality 13.12. Gude­tama: An Eggcel­lent Adven­ture 1 Anima­tion 14.12. Glitter 1 Drama 15.12. Sonic Prime 1 Action 16.12. The Recruit 1 Drama 16.12. Para­dise PD 4 Anima­tion 16.12. Ein Sturm zu Weih­nachten 1 Drama 16.12. Cook at all Costs 1 Reality 16.12. Summer Job 1 Reality 16.12. Dance Mons­ters 1 Reality 20.12. The Seven Deadly Sins: Grudge of Edin­burgh 1 Anima­tion 21.12. Emily in Paris 3 Dramedy 22.12. Alice in Border­land 2 Thriller 23.12. ¡Dale, dale, dale! 1 Reality 25.12. The Witcher: Blood Origin 1 Fantasy 25.12. O Cangaceiro do Futuro 1 Komödie 25.12. Verwech­selt 3 Komödie 26.12. Treason 1 Drama 28.12. The Circle: USA 5 Reality 29.12. Der Aufstieg von Welt­rei­chen: Das osma­nische Reich 2 Doku 29.12. Brown and Friends 1 Anima­tion 30.12. Chicago Party Aunt 2 Anima­tion 30.12. Machos alfa 1 Komödie 30.12. Königin des Südens 3 Drama 30.12. Sommer im Cielo Grande 2 Liebes­film 30.12. Brooklyn Nine-Nine 8 Sitcom Stand: Dezember 2022

1) Folgen 25-28 stehen zur Verfü­gung.

November 2022 Datum Serie Staf­fel Genre 01.11. Gabby's Doll­house 6 Anima­tion 01.11. Young Royals 2 Drama 02.11. Killer Sally 3 Doku 03.11. Block­buster 1 Comedy 03.11. Der Prinz der Drachen 4 Anima­tion 04.11. Lookism 1 Drama 04.11. The Fabu­lous 1 Comedy 04.11. Buying Beverly Hills 1 Reality 04.11. Mani­fest 4 Drama 07.11. The Crown 5 Drama 10.11. Warrior Nun 2 Fantasy 10.11. Liebe lügt nicht, Sardi­nien 1 Reality 11.11. Um die Welt mit Zac Efron 2 Doku 11.11. Unter­gegangen Zivi­lisa­tionen auf der Spur 1 Doku 14.11. Teletub­bies 1 Kinder 15.11. Run for the Money 1 Reality 17.11. Dead to Me 3 Comedy 17.11. 1899 1 Horror 18.11. Elite 6 Drama 18.11. Some­body 1 Thriller 23.11. Wednesday 1 Horror­komödie 24.11. First Love 1 Drama 30.11. Liebe ist blind: Brasi­lien 2 Reality 30.11. Snack VS. Chef 1 Koch­show Stand: Oktober 2022

Oktober 2022 Datum Serie Staf­fel Genre 02.10. Siempre reinas 1 Reality 03.10. Chips und Toffeel 4 Anima­tion 05.10. Das Klun­kerim­perium 3 Reality 05.10. Nailed It! 7 Reality 05.10. Hoch­wasser 1 Drama 05.10. Contigo Capitán 1 Drama 06.10. Nepal im Schock: Die Folgen des Bebens am Mount Everest 1 Doku 07.10. Gänse­haut um Mitter­nacht 1 Horror 07.10. Jeffrey Dahmer: Selbst­portät eines Seri­enmör­ders 1 Doku 07.10. Derry Girls 3 Teen-Sitcom 07.10. Glitch 1 Science-Fiction 07.10. Der Maul­wurf 1 Reality 07.10. Manno-Pause 1 Comedy 07.10. Oddballs: Die selt­samen Aben­teuer von James & Max 1 Comedy 07.10. TIGER & BUNNY 2 Science-Fiction 08.10. Little Women 1 Drama 10.10. Spirit Rangers 1 Anima­tion 11.10. The Cage 1 Comedy 11.10. Die Insel der Küsten­wölfe 1 Doku 12.10. Wild Croc Terri­tory 1 Reality 12.10. Belascoarán, Privat­detektiv 1 Thriller 12.10. Easy-Bake Battle: The Home Cooking Compe­tition 1 Reality 13.10. The Play­list 1 Doku 13.10. Sue Perkins: Perfectly Legal 1 Doku 13.10. Dead End: Para­normal Park 2 Horror-Komödie 13.10. excep­tion 1 Thriller 14.10. Für die Kämpfer, für die Verrückten 1 Drama 14.10. Heilige Familie 1 Drama 14.10. Miss­mat­ched 2 Comedy 14.10. Take 1 1 Doku 17.10. Once Upon a Small Town 1 Dating 17.10. Waffels und Mochis Restau­rant 1 Kinder 18.10. Some­body Feed Phil 6 Essen 18.10. Unsolved Myste­ries 3 1) Crime 19.10. Liebe macht blind 3 2) Doku 19.10. Notre Dame 1 Drama 19.10. Die grünen Hand­schuhe 1 Comedy 21.10. Barbaren 2 Drama 21.10. From Scratch 1 Drama 21.10. 28 Days Haunted 1 Horror 21.10. High: Bekennt­nisse einer Drogen­kurierin 2 Doku 21.10. Oni: Die Geschichte der Donner­göttin 1 Anima­tion 25.10. Guil­lermo Del Toro’s Cabinet of Curio­sities 1 Horror 25.10. Unsolved Myste­ries 2 3) Crime 26.10. Liebe macht blind 3 4) Doku 27.10. Dubai Bling 1 Reality 27.10. Earth­storm: Natur­gewalten auf der Spur 1 Doku 27.10. Fami­lien­anhang 5 Sitcom 27.10. Daniel Spell­bound 1 Anima­tion 27.10. Romantic Killer 1 Drama / Anime 28.10. The Bastard Son & The Devil Himself 1 Fantasy 28.10. Big Mouth 6 Sitcom 28.10. Wenn ich das gewusst hätte 1 Drama 28.10. Drink Masters 1 Reality 28.10. Meine Begeg­nung mit dem Bösen 1 Doku 28.10. I AM A STALKER 1 Doku Stand: September 2022

1) Ihnen steht Ausgabe 3 (Folge 1-3) zur Verfü­gung.

2) Ihnen steht Folge 1-4 zur Verfü­gung.

3) Ihnen steht Ausgabe 3 (Folge 4-6) zur Verfü­gung.

4) Ihnen steht Folge 5-7 zur Verfü­gung.

September 2022 Datum Serie Staf­fel Genre 01.09. Détox 1 Comedy 01.09. JoJo's Bizarre Adven­ture - 1) Anime 01.09. Samurai Rabbit: Die Usagi-Chro­niken 2 Action-Anima­tion 02.09. Devil in Ohio 1 Thriller 02.09. Dated and Related 1 Reality 02.09. Du bist nicht Beson­ders 1 Comedy 02.09. Fakes 1 Comedy 02.09. Buy My House 1 Doku 02.09. Fabu­lous Lives of Bolly­wood Wives 2 Life­style 05.09. CoComelon 2 Kinder 06.09. Bee and PuppyCat 1 Anime 07.09. Diario de un Gigoló 1 Thriller 07.09. Indi­sche Seri­enmörder 1 Doku 09.09. Cobra Kai 5 Comedy 09.09. Narco-Saints 1 Thriller 09.09. Merlí. Sapere aude 2 Drama 14.09. Verschwunden in Lørenskog 1 Drama 14.09. El Rey, Vicente Fernández 1 Drama 14.09. Heart­break High 1 Teen 16.09. Fate The Winx Saga 2 Fantasy 16.09. Santo 1 Thriller 16.09. The Brave Ones 1 Fantasy 16.09. Liebe macht blind: Nach dem Altar 2 Reality 21.09. Iron Chef: Mexico 1 Essen & Reisen 21.09. Designing Miami 1 Life­style 22.09. Schnelles Geld 2 Thriller 22.09. Thai Cave Rescue 1 Mini-Serie 23.09. Die Mädchen aus der letzten Reihe 1 Comedy 23.09. Jamtara - Das Phisher-Dorf 2 Mystery 24.09. Der Denver-Clan 5 Drama 28.09. Finger Weg! (Brasi­lien) 2 Dating 28.09. Die härtesten Gefäng­nisse der Welt 6 Doku 29.09. Die Kaiserin 1 History 30.09. Der Boden ist Lava 3 Game-Show 30.09. Human Play­ground 1 Doku Stand: August 2022

1) Episoden 13-24.

August 2022 Datum Serie Staf­fel 01.08. Café Minam­dang 1 02.08. Fore­cas­ting Love and Weather 1 03.08. Guten Morgen, Verônica 2 04.08. Kake­gurui Twin 1 04.08. Tamara Falcó: La marquesa 1 05.08. Sandman 1 05.08. Twenty Five Twenty One 1 10.08. Indian Matchma­king 2 10.08. Instant Dream Home 1 10.08. Iron Chef Brazil 1 10.08. Locke & Key 3 10.08. School Tales The Series 1 11.08. Dota Dragon's Blood 3 12.08. A Model Family 1 12.08. Noch nie in meinem Leben 3 17.08. Glühendes Feuer 1 17.08. Nada Suspeitos 1 18.08. Tekken: Blood­line 1 19.08. Alma 1 19.08. Echoes 1 19.08. Kleo 1 22.08. The Walking Dead 11 23.08. Chad and JT Go Deep 1 24.08. Mo 1 24.08. Ollies Odyssee 1 24.08. Queer Eye: Brazil 1 24.08. Selling The OC 1 24.08. Unter Feuer 1 25.08. Rilak­kumas Aben­teuer im Vergnü­gungs­park 1 26.08. Drive Hard: The Maloof Way 1 26.08. Ludik 1 31.08. Fami­lien­geheim­nisse 1 Stand: Juli 2022

Juli 2022 Datum Serie Staf­fel 01.07. New Amsterdam 2 01.07. Stranger Things 4 (Teil 2) 01.07. Mani­fest 1-3 02.07. Libe­ration Notes 1 06.07. King of Stonks 1 06.07. Control Z 3 06.07. Uncle From Another World 1 07.07. Karmas Welt 3 08.07. How to Build a Sex Room 1 08.07. Die längste Nacht 1 08.07. Boo Bitch 1 08.07. Capi­tani 2 12.07. Verän­dere dein Bewusst­sein 1 13.07. Big Timber 2 13.07. Es tut verdammt weh 1 13.07. Extra­ordi­nary Attorney Woo 1 13.07. Sintonia 3 13.07. Das Rätsel um D.B. Cooper 1 14.07. Resi­dent Evil 1 14.07. Kung Fu Panda: Der Drachen­ritter 1 15.07. Farzar 1 15.07. Country Queen 1 15.07. Mom, Don't Do That! 1 15.07. Remar­riage & Desires 1 15.07. Alba 1 18.07. StoryBots: Laugh, Learn, Sing: Coll­ection 2: Learn to Read 1 20.07. Virgin River 4 20.07. Bogdan Boner: Exor­zist 2 21.07. Jurassic World: Neue Aben­teuer 5 22.07. Blown Away 3 23.07. Alchemy of Souls 1 25.07. Gabby's Doll­house 5 26.07. DI4RIES 1 26.07. Street­food: USA 1 27.07. Traum­haus-Make­over 3 27.07. Car Masters - Von Schrott zu Reichtum 4 27.07. Rebelde - Jung und rebel­lisch 2 27.07. Der meist­gehasste Mann im Internet 1 28.07. Another Self 1 28.07. Keep Breathing 1 29.07. Fanático 1 29.07. Uncou­pled 1 29.07. Rache ist süß: Das Rebel Cheer Squad 1 29.07. The Beauty Queen of Jeru­salem 2 15.07. Detektiv Conan: Zero's Tea Time 1 Stand: Juni 2022



Neue Filme auf Netflix

Soll es lieber ein Film statt einer kompletten Serie sein? Kein Problem! Auch Film­freunde werden im Dezember mit Nach­schub versorgt. Wer sich vom Comedy-Genre ange­spro­chen fühlt, sollte "Gregs Tage­buch 2 - Gibt's Probleme?" nicht verpassen. Die neue Schul­zeit bricht auch für Greg wieder an, und so ist er seinem Bruder Rodrick und den Mobbern in der Schule wieder hilflos ausge­setzt. Greg versucht in diesem Jahr wieder seine große Liebe Holly Hills für sich zu gewinnen, muss aber dabei so einige Rück­schläge hinnehmen.

Im Dezember startet eben­falls die Komödie "Bridget Jones Baby". Die geschie­dene Ehefrau Bridget hat nach ihrem Ehe-Aus den vollen Fokus auf ihre Arbeit gelegt und lebt seither ein normales Leben. Doch als sie einen attrak­tiven Mann namens Jack Qwant (Patrick Dempsey) kennen­lernt, wird ihr ruhiges Leben auf den Kopf gestellt. Bridget gerät eben­falls in Versu­chung eines Tech­tel­mech­tels mit ihrem Ex-Mann Mark Darcy (Colin Firth). Als sie kurz darauf schwanger ist, stellt sich die Frage nach der Vater­schaft. Freuen Sie sich auf einen tollen und unter­halt­samen Film aus dem Jahr 2016.

Des Weiteren erscheinen im Dezember unter anderem die Filme "Doktor­spiele", "Barba­rian" und "Encanto at the Holly­wood Bowl".

Dezember 2022 Datum Film Genre 02.12. Gregs Tage­buch 2 - Gibt's Probleme? Komödie 02.12. Darby and the Dead Komödie 02.12. Penta­tonix: Around the World for the Holi­days Doku 02.12. Micky Maus: Donald, die Weih­nachts­ente Anima­tion 02.12. Micky & Minnie: Der Weih­nachts­wunsch Anima­tion 02.12. The House­wife & the Shah Shocker (Star) Doku 09.12. Wochenend-Familie: Weih­nachts-Special Comedy 09.12. Nachts im Museum: Kahmunrah kehrt zurück (Star) Komödie 09.12. Bridget Jones’ Baby (Star) Komödie 14.12. Afrikas wilde Wunder­welt (National Geogra­phic) Doku 16.12. Doktor­spiele (Star) Komödie 16.12. Plan B (Star) Komödie 28.12. Barba­rian (Star) Horror 28.12. Encanto at the Holly­wood Bowl Anima­tion 30.12. The Cave (National Geogra­phic) Doku Stand: Dezember 2022 November 2022 Datum Film Genre 01.11. The Take­over Action 04.11. Enola Holmes 2 Action 04.11. Elesin Oba: The King's Horseman Drama 09.11. Noise Thriller 10.11. Verirrte Kugel 2 Thriller 10.11. Der Bundes­staat von Alabama gegen Brittany Smith Doku 10.11. Falling for Christmas Comedy 11.11. Der Drache meines Vaters Anima­tion 11.11. Is That Black Enough For You?!? Doku 11.11. Monica, O My Darling Thriller 11.11. Kal - Verlass mich nicht Drama 11.11. Captu­ring the Killer Nurse Doku 16.11. Running for the Truth: Alex Schwazer Doku 16.11. ¡Que viva México! Doku 16.11. Off Track Comedy 16.11. The Lost Lotte­ries Comedy 16.11. Das Wunder Thriller 17.11. Christmas With You Comedy 17.11. Ich bin Vanessa Guillen Doku 18.11. Slum­ber­land Comedy 22.11. Trevor Noah: I Wish You Would Comedy 23.11. Die Schwim­merinnen Doku 24.11. The Noel Diary Comedy Stand: Oktober 2022 Oktober 2022 Datum Film Genre 01.10. The Losers Action 01.10. Sommer vorm Balkon Drama 01.10. Austen­land Komödie 01.10. Tyler Perry's Temptation. Confes­sions of a Marriage Coun­selor Drama 01.10. Anna­belle 3 Horror 01.10. A Night­mare on Elm Street Horror 01.10. Freitag der 13. Horror 01.10. Para­normal Acti­vity: Die Gezeich­neten Horror 04.10. Hasan Minhaj: The King's Jester Komödie 05.10. Mr. Harrigan's Phone Horror 05.10. Togo Drama 05.10. Ich trau mich 100-mal Komödie 05.10. 13 in der Falle: Wie wir in einer Höhle in Thai­land über­lebten Doku 06.10. Die Freuden und Leiden des jungen Yuguo Doku 07.10. Das Redeem Team Doku 07.10. Old People Horror 07.10. Ich. bin. so. glück­lich. Doku 07.10. Doll House Drama 07.10. Kev Adams: Mein wahres Ich Komö­dien 11.10. Die geborgte Ehefrau Komödie 11.10. Iliza Shle­singer: Hot Forever Komödie 11.10. DEAW 13 Thai Stand Up Comedy Komödie 14.10. The Curse of Bridge Hollow Aben­teuer 18.10. LiSA Another Great Day Doku 18.10. Gabriel Igle­sias: Stadium Fluffy Komödie 19.10. The School for Good and Evil Fantasy 19.10. The Stranger Thriller 21.10. Descen­dant Doku 23.10. Franco Esca­milla: Lausch­angriff Komödie 24.10. Die Krei­delinie Thriller 24.10. Run Horror 25.10. Barbie: Ein sagen­hafter Roadtrip Anima­tion 25.10. Fortune Feimster: Good Fortune Komödie 26.10. The Good Nurse Drama 26.10. Hell­hole Horror 26.10. Der Schatz des Duce Action 26.10. Carlos Ghosn: Kuriose Flucht aus Japan Doku 27.10. Die Rück­kehr der Familie Drama 28.10. Im Westen nichts Neues Drama 28.10. Wendell & Wild Komödie 28.10. Wild is the Wind Drama Stand: September 2022 September 2022 Datum Film Genre 01.09. Ante­bellum Mystery 01.09. Corpse Bride - Hoch­zeit mit einer Leiche Anima­tion 01.09. Einsame Entschei­dung Action 01.09. Labor Day Drama 01.09. Love in the Villa Romantik 01.09. Outbreak - Laut­lose Killer Action 01.09. Rock N Rolla Action 01.09. Vizinhos - Nach­barn Komödie 01.09. Zola Komödie 02.09. Das Festival der Trou­badoure Drama 02.09. Ivy & Bean Kinder 02.09. Ivy & Bean - Zum Tanzen verur­teilt Kinder 02.09. Ivy & Bean - Vertreiben das Schul­gespenst Kinder 06.09. Der smarte Umgang mit Geld Doku 06.09. Diorama Romantik 06.09. Untold: The Race of the Century Doku 08.09. The Anthrax Attacks Krimi­nal­film 09.09. End of the Road Thriller 09.09. Sous emprise - Die Frei­heit unter Wasser Romantik 12.09. Kalte Füsse Komödie 14.09. Broad Peak Aben­teuer 14.09. Die katho­lische Schule Drama 16.09. Do Revenge Teen 16.09. I Used to Be Famous Komödie 16.09. Jogi Drama 16.09. Spieg­lein, Spieg­lein Komödie 16.09. Skandal! Der Sturz von Wire­card Doku 16.09. Drif­ting Home Anime 21.09. Der Parfu­meur Thriller 23.09. Athena Drama 23.09. A Jazzman's Blues Drama 23.09. Lou Action 23.09. Pokémon: Die Arceus-Chro­niken Anime 24.09. Full­metal Alche­mist The Final Alchemy Sci-Fi 25.09. The Kid Detec­tive Drama 26.09. A Trip to Infi­nity Doku 28.09. Blond Drama 30.09. Rainbow Musik 30.09. Aníkúlápó Fantasy Stand: August 2022 August 2022 Datum Film 01.08. Locked Down 01.08. Nanny Diaries 01.08. Wie Brüder im Wind 03.08. Buba 03.08. Schieb es nicht auf Karma! 04.08. Wedding Season 05.08. Carter 05.08. Darlings 05.08. Der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles 06.08. Reclaim 08.08. Code­wort: Kaiser 10.08. Gönül - Herzens­lied 12.08. 13: Das Musical 12.08. Day Shift 17.08. Look Both Ways 17.08. Royal­teen 19.08. 365 Days - Noch ein Tag 20.08. Full­metal Alche­mist The Revenge of Scar 24.08. Zwei wie Pech und Schwefel 25.08. That's Armor 26.08. Der Junge muss an die frische Luft 26.08. Liebe für Erwach­sene 26.08. Me Time 26.08. Seoul Vibe 29.08. La jefa - Die Chefin 31.08. I came By Stand: Juli 2022 Juli 2022 Datum Film 01.07. Im Auftrag des Teufels 01.07. Dirty Grandpa 01.07. Kopf­geld - Einer wird bezahlen 01.07. Free Willy 01.07. Mine 01.07. Cult of Chucky 01.07. 25 km/h 01.07. Midway - Für die Frei­heit 01.07. Project X 01.07. GoodFellas - Drei Jahr­zehnte in der Mafia 01.07. Shutter Island 01.07. Mino­rity Report 01.07. Ali 06.07. Der erste Blick, der letzte Kuss und alles dazwi­schen 06.07. Das Mädchen auf dem Bild 08.07. Gefähr­liche Lieb­schaften 08.07. Das Seeunge­heuer 08.07. Ranveer Singh gegen die Wildnis mit Bear Grylls 08.07. Incan­tation 01.07. Jewel 11.07. Für Jojo 11.07. Malna­zidos - Im Tal der Toten 11.07. Happiest Season 12.07. Der Mörder meiner Tochter 12.07. Bill Burr: Live at Red Rocks 13.07. Unter der Sonne Amalfis 13.07. Hört nie auf zu träumen: Das Leben und Vermächtnis von Shimon Peres 15.07. Über­redung 15.07. Jaadugar – Der Zauberer 18.07. Za duzy na bajki 18.07. Live is Life 18.07. My Little Pony: A New Gene­ration: Sing-Along (Engli­sche OV) 19.07. David A. Arnold: It Ain’t For the Weak 01.07. The Gray Man 23.07. 13 Hours That Saved Britian 27.07. Pipa 28.07. Haarige Ange­legen­heiten 28.07. Oggy und die Kaker­laken: Die nächste Gene­ration 29.07. Purple Hearts 29.07. The Entitled Stand: Juni 2022

Welche Abomo­delle es beim Markt­führer unter den Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unserer Netflix-Über­sicht. In einem sepa­raten Kurz-Ratgeber erläu­tern wir, wie Sie Netflix-Spiele auf iPhone und Android zocken.

