Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im September

Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Mit "Stranger Things", "Dark", "House of Cards" oder "Haus des Geldes" hat Netflix einige erfolg­reiche Titel im Programm. Neben solchen Eigen­produk­tionen hat der Strea­ming­dienst auch zahl­reiche weitere bekannte Serien, Filme, Doku­menta­tionen sowie Shows im Angebot. Regel­mäßig kommen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Inhalte im September.

Diese Serien sind neu bei Netflix

Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Auch im September gibt es wieder Serien-Nach­schub. So bietet Netflix seinen Nutzern eine Viel­zahl an neuen Serien und Staf­fel­starts. Span­nende und unter­halt­same Stunden vor dem Bild­schirm sind damit auch im neuen Monat garan­tiert. Unter den neuen Titeln befinden sich sowohl Eigen­produk­tionen als auch lizen­zierte Serien.

Zu den Serien-High­lights diesen Monat zählt sicher­lich der Start der 1. Staf­fel von "Devil in Ohio". In dieser neuen Serie spielt Emily Deschanel, bekannt aus der Serie Bones, die Psych­iaterin Dr. Suzanne Mathis. Als das junge und verwirrte Mädchen Mae, die gerade aus einer Sekte fliehen konnte, als Pati­entin aufge­nommen werden soll, wissen alle Betei­ligten noch nicht, was auf sie zukommt. Nach und nach führt das Dasein von Mae immer mehr zu komi­schen Ereig­nissen. Auch die Thera­peutin empfindet das Verhalten des Mädchens als merk­würdig. Zusätz­lich hat es auch noch die Sekte auf Suzanne und den Rest ihrer Familie abge­sehen. Durch die Rache der Sekte besteht große Gefahr für alle.

Die Serie "Die Kaiserin" startet im September eben­falls in die erste Staf­fel. Die Serie erzählt die Geschichte der öster­rei­chi­schen Kaiserin, die es zur dama­ligen Zeit als Frau nicht leicht hatte. Ihr Ansehen war nicht gerade von Hoch­ach­tung geprägt, und doch lernte sie den Kaiser Franz Joseph kennen. Die beiden verliebten sich und schienen unzer­trenn­lich, aber die gesell­schaft­lichen Normen und strikten Regeln erschwerten ihre beson­dere Verbin­dung zuein­ander. Freuen Sie sich auf eine tolle und span­nende Serie aus einer längst vergan­genen Zeit.

Außerdem können Sie sich auf neue Folgen von "Cobra Kai" (Staf­fel 5), "Fate The Winx Saga" (Staf­fel 2) sowie die neue Serie "Fakes" freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Netflix

September 2022 Datum Serie Staf­fel Genre 01.09. Détox 1 Comedy 01.09. JoJo's Bizarre Adven­ture - 1) Anime 01.09. Samurai Rabbit: Die Usagi-Chro­niken 2 Action-Anima­tion 02.09. Devil in Ohio 1 Thriller 02.09. Dated and Related 1 Reality 02.09. Du bist nicht Beson­ders 1 Comedy 02.09. Fakes 1 Comedy 02.09. Buy My House 1 Doku 02.09. Fabu­lous Lives of Bolly­wood Wives 2 Life­style 05.09. CoComelon 2 Kinder 06.09. Bee and PuppyCat 1 Anime 07.09. Diario de un Gigoló 1 Thriller 07.09. Indi­sche Seri­enmörder 1 Doku 09.09. Cobra Kai 5 Comedy 09.09. Narco-Saints 1 Thriller 09.09. Merlí. Sapere aude 2 Drama 14.09. Verschwunden in Lørenskog 1 Drama 14.09. El Rey, Vicente Fernández 1 Drama 14.09. Heart­break High 1 Teen 16.09. Fate The Winx Saga 2 Fantasy 16.09. Santo 1 Thriller 16.09. The Brave Ones 1 Fantasy 16.09. Liebe macht blind: Nach dem Altar 2 Reality 21.09. Iron Chef: Mexico 1 Essen & Reisen 21.09. Designing Miami 1 Life­style 22.09. Schnelles Geld 2 Thriller 22.09. Thai Cave Rescue 1 Mini-Serie 23.09. Die Mädchen aus der letzten Reihe 1 Comedy 23.09. Jamtara - Das Phisher-Dorf 2 Mystery 24.09. Der Denver-Clan 5 Drama 28.09. Finger Weg! (Brasi­lien) 2 Dating 28.09. Die härtesten Gefäng­nisse der Welt 6 Doku 29.09. Die Kaiserin 1 History 30.09. Der Boden ist Lava 3 Game-Show 30.09. Human Play­ground 1 Doku Stand: August 2022

1) Episoden 13-24.

August 2022 Datum Serie Staf­fel 01.08. Café Minam­dang 1 02.08. Fore­cas­ting Love and Weather 1 03.08. Guten Morgen, Verônica 2 04.08. Kake­gurui Twin 1 04.08. Tamara Falcó: La marquesa 1 05.08. Sandman 1 05.08. Twenty Five Twenty One 1 10.08. Indian Matchma­king 2 10.08. Instant Dream Home 1 10.08. Iron Chef Brazil 1 10.08. Locke & Key 3 10.08. School Tales The Series 1 11.08. Dota Dragon's Blood 3 12.08. A Model Family 1 12.08. Noch nie in meinem Leben 3 17.08. Glühendes Feuer 1 17.08. Nada Suspeitos 1 18.08. Tekken: Blood­line 1 19.08. Alma 1 19.08. Echoes 1 19.08. Kleo 1 22.08. The Walking Dead 11 23.08. Chad and JT Go Deep 1 24.08. Mo 1 24.08. Ollies Odyssee 1 24.08. Queer Eye: Brazil 1 24.08. Selling The OC 1 24.08. Unter Feuer 1 25.08. Rilak­kumas Aben­teuer im Vergnü­gungs­park 1 26.08. Drive Hard: The Maloof Way 1 26.08. Ludik 1 31.08. Fami­lien­geheim­nisse 1 Stand: Juli 2022

Juli 2022 Datum Serie Staf­fel 01.07. New Amsterdam 2 01.07. Stranger Things 4 (Teil 2) 01.07. Mani­fest 1-3 02.07. Libe­ration Notes 1 06.07. King of Stonks 1 06.07. Control Z 3 06.07. Uncle From Another World 1 07.07. Karmas Welt 3 08.07. How to Build a Sex Room 1 08.07. Die längste Nacht 1 08.07. Boo Bitch 1 08.07. Capi­tani 2 12.07. Verän­dere dein Bewusst­sein 1 13.07. Big Timber 2 13.07. Es tut verdammt weh 1 13.07. Extra­ordi­nary Attorney Woo 1 13.07. Sintonia 3 13.07. Das Rätsel um D.B. Cooper 1 14.07. Resi­dent Evil 1 14.07. Kung Fu Panda: Der Drachen­ritter 1 15.07. Farzar 1 15.07. Country Queen 1 15.07. Mom, Don't Do That! 1 15.07. Remar­riage & Desires 1 15.07. Alba 1 18.07. StoryBots: Laugh, Learn, Sing: Coll­ection 2: Learn to Read 1 20.07. Virgin River 4 20.07. Bogdan Boner: Exor­zist 2 21.07. Jurassic World: Neue Aben­teuer 5 22.07. Blown Away 3 23.07. Alchemy of Souls 1 25.07. Gabby's Doll­house 5 26.07. DI4RIES 1 26.07. Street­food: USA 1 27.07. Traum­haus-Make­over 3 27.07. Car Masters - Von Schrott zu Reichtum 4 27.07. Rebelde - Jung und rebel­lisch 2 27.07. Der meist­gehasste Mann im Internet 1 28.07. Another Self 1 28.07. Keep Breathing 1 29.07. Fanático 1 29.07. Uncou­pled 1 29.07. Rache ist süß: Das Rebel Cheer Squad 1 29.07. The Beauty Queen of Jeru­salem 2 15.07. Detektiv Conan: Zero's Tea Time 1 Stand: Juni 2022

Juni 2022 Datum Serie Staf­fel 02.06. Borgen: Power and Glory 1 03.06. Survi­ving Summer 1 03.06. Der Boden ist Lava 2 03.06. Eirik Jensen: Poli­zist oder Gauner? 1 03.06. The Perfect Mother (Une Mère Parfaite) 1 06.06. Action Park 2 07.06. That’s My Time with David Letterman 1 08.06. Befruchtet 1 10.06. First Kill 1 10.06. Rein Privat 1 10.06. Peaky Blin­ders 6 15.06. Maldivas 1 15.06. Iron Chef: Quest for an Iron Legend 1 15.06. God’s Favo­rite Idiot 2 16.06. Liebe und Anar­chie 2 18.06. Spriggan 1 22.06. The Umbrella Academy 3 24.06. Man vs Bee 1 24.06. Haus des Geldes: Korea 1 29.06. The Upshaws 2 30.06. Bastard!! Der Gott der Zerstö­rung 1 Stand: Mai 2022

Mai 2022 Datum Serie Staf­fel 02.05. Die Okton­auten auf dem Fest­land 2 04.05. Drei Meter über dem Himmel 3 04.05. El Marginal 5 04.05. The Circle 4 1) 05.05. Blood Sisters 1 05.05. Clark 1 05.05. The Penta­verate 1 06.05. Anna­rasumanara 1 06.05. Will­kommen auf Eden 1 10.05. Workin' Moms 6 11.05. 42 Tage ohne Spur 1 11.05. Brot­herhood 2 12.05. Savage Beauty 1 13.05. Das Klun­kerim­perium 2 13.05. Ersan Kuneri 1 13.05. Neumatt 1 13.05. The Lincoln Lawyer 1 15.05. Dead­wind 3 17.05. Diener des Volkes 1 17.05. Diener des Volkes 2 17.05. Diener des Volkes 3 17.05. The Future Diary 2

Episoden 1-4 18.05. Liebe im Spek­trum U.S. 1 18.05. Wer hat Sara ermordet 3 19.05. Insi­ders 2

Episoden 1-3 20.05. Entrevías 1 20.05. Love, Death & Robots Teil 3 21.05. Our Blues 1 23.05. Ghost in the Shell: SAC_2045 2 24.05. The Future Diary 2

Episoden 5-6 25.05. Some­body Feed Phil 5 26.05. Insi­ders 2

Episoden 4-7 27.05. Stranger Things 4 Teil 1 31.05. The Future Diary 2

Episoden 7-9 Stand: April 2022

1) Wöchent­lich eine neue Folge. April 2022 Datum Serie Staf­fel 01.04. The Home Edit: Jetzt wird aufge­räumt 2 01.04. Trivia Quest 1 01.04. Abby Hatcher 2 01.04. The Last Bus 1 01.04. CoComelon 5 04.04. Busi­ness Proposal 1 05.04. Black Dog 1 06.04. The Ulti­matum: Marry or Move On 1 06.04. Jimmy Savile: Eine briti­sche Horror-Story 1 07.04. Senzo Meyiwa: Mord an einem Fußball­star 1 08.04. Grünes Ei mit Speck 2 08.04. Dirty Lines 1 08.04. Tiger & Bunny 2 08.04. Élite 5 09.04. Tomorrow 1 12.04. Hard Cell 1 12.04. Die tieri­schen Fälle von Kit und Sam 1 13.04. Unsere wunder­baren Natio­nal­parks 1 13.04. Beinahe glück­lich 2 13.04. Als Schwie­ger­mutter einzog 1 14.04. Ultraman 2 15.04. Die Erben der Erde 1 15.04. Anatomie eines Skan­dals 1 15.04. LEGO City 4 15.04. Die Rache einer Mutter 1 16.04. Lego Friends - Freun­dinnen auf Mission 1-2 19.04. Better Call Saul 6 19.04. Battle Kitty 3 19.04. Pacific Rim: The Black 2 20.04. Herz­schlag 2 20.04. Yakamoz S-245 1 20.04. Matrjoschka 2 20.04. John Wayne Gacy: Selbst­por­trät eines Seri­enmör­ders 1 21.04. He's Expec­ting 1 22.04. Léas 7 Leben 1 22.04. Heart­stopper 1 22.04. Selling Sunset 5 22.04. Mobe­omtaeksi 1 27.04. Bullsh*t: Die Quiz­show 1 28.04. Samurai Rabbit: Die Usagi-Chro­niken 1 29.04. Ozark 4 29.04. Grace and Frankie 7 30.04. Close Enough 2 Stand: März 2022

Neue Filme auf Netflix

Soll es lieber ein Film statt einer kompletten Serie sein? Kein Problem! Auch Film­freunde werden im September mit Nach­schub versorgt. Wer sich vom Drama-Genre ange­spro­chen fühlt, sollte "Do Revenge" nicht verpassen. In diesem Film üben zwei junge Mädchen Rache gegen die Personen aus, die ihr Leben zur Hölle gemacht haben. Zum einen führte das Mädchen Drea (Camila Mendes) das augen­schein­lich perfekte Leben. Doch ihr so geliebter Freund Max veröf­fent­lichte ein Sextape inner­halb der Schule der beiden, was schluss­end­lich zur Tren­nung führte. Zum anderen gibt es eine neue Schü­lerin namens Eleanor (Maya Hawke), die verär­gert darüber ist, dass nun eine ihrer schlimmsten Feinde genau die gleiche Schule besucht wie sie. Durch eine zufäl­lige Begeg­nung treffen sich Drea und Eleanor. Beide lernen sich besser kennen und wollen jetzt gemeinsam einen Weg finden, in ihr altes und unbe­schwertes Leben zurück­zukehren.

Im September startet eben­falls der Thriller "Lou". In der Haupt­rolle spielt Allison Janney die intro­ver­tierte Lou, die jegli­chen Kontakt zu Menschen meidet. Als sich aber ihre Nach­barin völlig aufge­löst an sie wendet und sie bittet, ihre verschwun­dene Tochter zu suchen, muss sie sich ihrem typi­schen Alltag entziehen. Schnell wird klar, dass es sich hierbei nicht um eine klas­sische Entfüh­rung handelt. Doch die beiden Frauen, die nicht unter­schied­licher sein könnten, müssen hierbei lernen, als Team zu fungieren. Denn die Zeit für das kleine Mädchen läuft davon.

Des Weiteren erscheinen im September unter anderem die Filme "Ante­bellum", "Full­metal Alche­mist The Final Alchemy" und "Broad Peak".

Film-Neuerschei­nungen auf Netflix

September 2022 Datum Film Genre 01.09. Ante­bellum Mystery 01.09. Corpse Bride - Hoch­zeit mit einer Leiche Anima­tion 01.09. Einsame Entschei­dung Action 01.09. Labor Day Drama 01.09. Love in the Villa Romantik 01.09. Outbreak - Laut­lose Killer Action 01.09. Rock N Rolla Action 01.09. Vizinhos - Nach­barn Komödie 01.09. Zola Komödie 02.09. Das Festival der Trou­badoure Drama 02.09. Ivy & Bean Kinder 02.09. Ivy & Bean - Zum Tanzen verur­teilt Kinder 02.09. Ivy & Bean - Vertreiben das Schul­gespenst Kinder 06.09. Der smarte Umgang mit Geld Doku 06.09. Diorama Romantik 06.09. Untold: The Race of the Century Doku 08.09. The Anthrax Attacks Krimi­nal­film 09.09. End of the Road Thriller 09.09. Sous emprise - Die Frei­heit unter Wasser Romantik 12.09. Kalte Füsse Komödie 14.09. Broad Peak Aben­teuer 14.09. Die katho­lische Schule Drama 16.09. Do Revenge Teen 16.09. I Used to Be Famous Komödie 16.09. Jogi Drama 16.09. Spieg­lein, Spieg­lein Komödie 16.09. Skandal! Der Sturz von Wire­card Doku 16.09. Drif­ting Home Anime 21.09. Der Parfu­meur Thriller 23.09. Athena Drama 23.09. A Jazzman's Blues Drama 23.09. Lou Action 23.09. Pokémon: Die Arceus-Chro­niken Anime 24.09. Full­metal Alche­mist The Final Alchemy Sci-Fi 25.09. The Kid Detec­tive Drama 26.09. A Trip to Infi­nity Doku 28.09. Blond Drama 30.09. Rainbow Musik 30.09. Aníkúlápó Fantasy Stand: August 2022 August 2022 Datum Film 01.08. Locked Down 01.08. Nanny Diaries 01.08. Wie Brüder im Wind 03.08. Buba 03.08. Schieb es nicht auf Karma! 04.08. Wedding Season 05.08. Carter 05.08. Darlings 05.08. Der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles 06.08. Reclaim 08.08. Code­wort: Kaiser 10.08. Gönül - Herzens­lied 12.08. 13: Das Musical 12.08. Day Shift 17.08. Look Both Ways 17.08. Royal­teen 19.08. 365 Days - Noch ein Tag 20.08. Full­metal Alche­mist The Revenge of Scar 24.08. Zwei wie Pech und Schwefel 25.08. That's Armor 26.08. Der Junge muss an die frische Luft 26.08. Liebe für Erwach­sene 26.08. Me Time 26.08. Seoul Vibe 29.08. La jefa - Die Chefin 31.08. I came By Stand: Juli 2022 Juli 2022 Datum Film 01.07. Im Auftrag des Teufels 01.07. Dirty Grandpa 01.07. Kopf­geld - Einer wird bezahlen 01.07. Free Willy 01.07. Mine 01.07. Cult of Chucky 01.07. 25 km/h 01.07. Midway - Für die Frei­heit 01.07. Project X 01.07. GoodFellas - Drei Jahr­zehnte in der Mafia 01.07. Shutter Island 01.07. Mino­rity Report 01.07. Ali 06.07. Der erste Blick, der letzte Kuss und alles dazwi­schen 06.07. Das Mädchen auf dem Bild 08.07. Gefähr­liche Lieb­schaften 08.07. Das Seeunge­heuer 08.07. Ranveer Singh gegen die Wildnis mit Bear Grylls 08.07. Incan­tation 01.07. Jewel 11.07. Für Jojo 11.07. Malna­zidos - Im Tal der Toten 11.07. Happiest Season 12.07. Der Mörder meiner Tochter 12.07. Bill Burr: Live at Red Rocks 13.07. Unter der Sonne Amalfis 13.07. Hört nie auf zu träumen: Das Leben und Vermächtnis von Shimon Peres 15.07. Über­redung 15.07. Jaadugar – Der Zauberer 18.07. Za duzy na bajki 18.07. Live is Life 18.07. My Little Pony: A New Gene­ration: Sing-Along (Engli­sche OV) 19.07. David A. Arnold: It Ain’t For the Weak 01.07. The Gray Man 23.07. 13 Hours That Saved Britian 27.07. Pipa 28.07. Haarige Ange­legen­heiten 28.07. Oggy und die Kaker­laken: Die nächste Gene­ration 29.07. Purple Hearts 29.07. The Entitled Stand: Juni 2022 Juni 2022 Datum Film 01.07. Inter­ceptor 06.06. Bill Burr Pres­ents: Friends Who Kill 08.06. Glad­beck: Das Geisel­drama 08.06. Hustle 09.06. Stand Out: An LGBTQ+ Cele­bra­tion 10.06. A Tribute to Bob Saget 11.06. Amy Schumer’s Parental Advi­sory 13.06. Pete Davidson Pres­ents: The Best Friends 14.06. Jane Fonda und Lily Tomlin: Ladies Night Live 14.06. Halb­zeit 15.06. Die Strafe Gottes (La ira de Dios) 15.06. Centauro 16.06. Snoop Dogg’s F*cn Around Comedy Special 16.06. Sing, Dance, Act: Kabuki featuring Toma Ikuta 17.06. Der Spin­nen­kopf aka Spider­head 19.06. Civil: Ben Crump 22.06. Love & Gelato Stand: Mai 2022 Mai 2022 Datum Film 01.05. Child's Play 01.05. Cinde­rella Story 01.05. Constan­tine 01.05. Die Dolmet­scherin 01.05. Jarhead 2: Zurück in die Hölle 01.05. Mada­gascar 01.05. Small­foot 01.05. Trans­for­mers: The Last Knight 03.05. Atem Anhalten – Die Eistau­cherin 04.05. Cuaren­tones 04.05. Kern­schmelze: Der Unfall von Three Mile Island 05.05. Wilde Babys 06.05. Because of you 06.05. Ein Mords­team ermit­telt wieder 06.05. Marma­duke 06.05. Thar 08.05. Chris­tina P: Mom Genes 09.05. Ghost in the Shell: SAC_2045 Sustainable War 10.05. Fanta­stic Funghi 11.05. Najmro 11.05. Unser Vater – Dr. Cline 12.05. Maverix 13.05. Senior Year 16.05. Vampire in the Garden 18.05. In der Cyber-Hölle: Schre­cken im Internet 18.05. Perfekt ist anders 18.05. Toscana 19.05. A Perfect Pairing 19.05. Boss Baby: Zurück zu den Windeln 19.05. Der Foto­graf und der Post­bote: Der Mord an José Luis Cabezas 19.05. Rodrigo Sant’Anna: Cheguei 19.05. The G Word with Adam Conover 20.05. F*ck die Liebe nochmal 20.05. Jackass Forever 21.05. Klas­sen­treffen 1.0 22.05. Jack Reacher: Kein Weg Zurück 23.05. Die Wolf-Gäng 23.05. Geliebtes Meer 23.05. Gute Reise 25.05. Larva: Der magi­sche Anhänger 26.05. My Little Pony – Mit Huf und Herz 30.05. Der kleine Bheem: beson­ders stark am Taj Mahal Stand: April 2022 April 2022 Datum Film 01.04. Battle: Free­style 01.04. Exit Wounds - Die Copjäger 01.04. Sauer­kraut­koma 01.04. Honey Boy 01.04. Schwein­skopf al dente 01.04. Winter­kar­tof­fel­knödel 01.04. Leber­käs­junkie 01.04. Dampf­nudel­blues 01.04. Grieß­nockerl­affäre 01.04. Bohe­mian Rhap­sody 01.04. Captain Nova 01.04. Nie meine Liga 01.04. Celeb Five: Hinter den Kulissen 01.04. Karel 01.04. Apollo 10 1/2: Eine Kind­heit im Welt­raum­zeit­alter 01.04. TIGER & BUNNY - The Begin­ning 01.04. TIGER & BUNNY - The Rising 01.04. Männer­herzen 2 01.04. Conta­gion 01.04. The Nun 01.04. The Bubble 05.04. Ronny Chieng: Spea­keasy 06.04. Michela Giraud: Ich schwöre, das ist die Wahr­heit! 06.04. Furioza 06.04. 21 Bridges 07.04. Rück­kehr ins Weltall 08.04. Yaksha: Ruth­less Opera­tions 08.04. Wie ein Tanz auf Glas 08.04. The In Between 08.04. Metal Lords 10.04. Fack ju Göhte 3 13.04. Der Wider­spens­tigen Zähmung 15.04. Choose or Die 15.04. LEGO City Spaced Out 15.04. Das weiße Rauschen 16.04. Man of God 19.04. Aber­crombie & Fitch: Aufstieg und Fall 20.04. Der Wende­punkt 21.04. All About Gila 22.04. Because of you 25.04. Aquaman 26.04. David Spade: Nothing Personal 27.04. Silverton Siege 27.04. Myste­rium Marilyn Monroe: Die unge­hörten Bänder 28.04. Bubble 29.04. Rumspringa 29.04. Armor de madre Stand: März 2022

Welche Abomo­delle es beim Markt­führer unter den Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unserer Netflix-Über­sicht. In einem sepa­raten Kurz-Ratgeber erläu­tern wir, wie Sie Netflix-Spiele auf iPhone und Android zocken.

Anzeige:

Mehr zum Thema Netflix