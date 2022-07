Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im August

Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Mit "Stranger Things", "Dark", "House of Cards" oder "Haus des Geldes" hat Netflix einige erfolg­reiche Titel im Programm. Neben solchen Eigen­produk­tionen hat der Strea­ming­dienst auch zahl­reiche weitere bekannte Serien, Filme, Doku­menta­tionen sowie Shows im Angebot. Regel­mäßig kommen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Inhalte im Juli.

Diese Serien sind neu bei Netflix

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Auch im August gibt es wieder Serien-Nach­schub. So bietet Netflix seinen Nutzern eine Viel­zahl an neuen Serien und Staf­fel­starts. Span­nende und unter­halt­same Stunden vor dem Bild­schirm sind damit auch im neuen Monat garan­tiert. Unter den neuen Titeln befinden sich sowohl Eigen­produk­tionen als auch lizen­zierte Serien.

Zu den Serien-High­lights diesen Monat zählt sicher­lich der Start der 1. Staf­fel von "Alma". In dieser neuen Serie führt der tragi­sche Busun­fall einer Schul­klasse dazu, dass die junge Alma (Mireia Oriol) schwer­ver­letzt im Kran­ken­haus aufwacht. Ihre Erin­nerungen an die Gescheh­nisse sowie an ihre Vergan­gen­heit sind wie gelöscht. Hinzu kommt, dass unheim­liche Albträume sie verfolgen. Um das Myste­rium um den Unfall zu klären, versucht sie gemeinsam mit ihrer Familie an Infor­mationen zu kommen, die ihr helfen sollen, die Wahr­heit heraus­zufinden.

Die Serie "Selling the OC" startet im August eben­falls in die erste Staf­fel. Die Reality-Show handelt von der Oppen­heim Group, die sich einen zusätz­lichen Firmen­sitz in New Port Beach anlegt. Das Team aus mehreren Immo­bili­enmak­lern, welches ausschließ­lich Luxus­häuser und Appar­tements verkauft, geriet das ein oder andere Mal anein­ander, und so bleibt es für die Zuschauer span­nend, inwie­fern das Team wirk­lich zusam­men­hält und erfolg­reich ist.

Außerdem können Sie sich auf neue Folgen von "Guten Morgen, Verônica" (Staf­fel 2), "Indian Matchma­king" (Staf­fel 2) sowie die neue Serie "Iron Chef Brazil" freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Netflix

August 2022 Datum Serie Staf­fel 01.08. Café Minam­dang 1 02.08. Fore­cas­ting Love and Weather 1 03.08. Guten Morgen, Verônica 2 04.08. Kake­gurui Twin 1 04.08. Tamara Falcó: La marquesa 1 05.08. Sandman 1 05.08. Twenty Five Twenty One 1 10.08. Indian Matchma­king 2 10.08. Instant Dream Home 1 10.08. Iron Chef Brazil 1 10.08. Locke & Key 3 10.08. School Tales The Series 1 11.08. Dota Dragon's Blood 3 12.08. A Model Family 1 12.08. Noch nie in meinem Leben 3 17.08. Glühendes Feuer 1 17.08. Nada Suspeitos 1 18.08. Tekken: Blood­line 1 19.08. Alma 1 19.08. Echoes 1 19.08. Kleo 1 22.08. The Walking Dead 11 23.08. Chad and JT Go Deep 1 24.08. Mo 1 24.08. Ollies Odyssee 1 24.08. Queer Eye: Brazil 1 24.08. Selling The OC 1 24.08. Unter Feuer 1 25.08. Rilak­kumas Aben­teuer im Vergnü­gungs­park 1 26.08. Drive Hard: The Maloof Way 1 26.08. Ludik 1 31.08. Fami­lien­geheim­nisse 1 Stand: Juli 2022

Juli 2022 Datum Serie Staf­fel 01.07. New Amsterdam 2 01.07. Stranger Things 4 (Teil 2) 01.07. Mani­fest 1-3 02.07. Libe­ration Notes 1 06.07. King of Stonks 1 06.07. Control Z 3 06.07. Uncle From Another World 1 07.07. Karmas Welt 3 08.07. How to Build a Sex Room 1 08.07. Die längste Nacht 1 08.07. Boo Bitch 1 08.07. Capi­tani 2 12.07. Verän­dere dein Bewusst­sein 1 13.07. Big Timber 2 13.07. Es tut verdammt weh 1 13.07. Extra­ordi­nary Attorney Woo 1 13.07. Sintonia 3 13.07. Das Rätsel um D.B. Cooper 1 14.07. Resi­dent Evil 1 14.07. Kung Fu Panda: Der Drachen­ritter 1 15.07. Farzar 1 15.07. Country Queen 1 15.07. Mom, Don't Do That! 1 15.07. Remar­riage & Desires 1 15.07. Alba 1 18.07. StoryBots: Laugh, Learn, Sing: Coll­ection 2: Learn to Read 1 20.07. Virgin River 4 20.07. Bogdan Boner: Exor­zist 2 21.07. Jurassic World: Neue Aben­teuer 5 22.07. Blown Away 3 23.07. Alchemy of Souls 1 25.07. Gabby's Doll­house 5 26.07. DI4RIES 1 26.07. Street­food: USA 1 27.07. Traum­haus-Make­over 3 27.07. Car Masters - Von Schrott zu Reichtum 4 27.07. Rebelde - Jung und rebel­lisch 2 27.07. Der meist­gehasste Mann im Internet 1 28.07. Another Self 1 28.07. Keep Breathing 1 29.07. Fanático 1 29.07. Uncou­pled 1 29.07. Rache ist süß: Das Rebel Cheer Squad 1 29.07. The Beauty Queen of Jeru­salem 2 15.07. Detektiv Conan: Zero's Tea Time 1 Stand: Juni 2022

Juni 2022 Datum Serie Staf­fel 02.06. Borgen: Power and Glory 1 03.06. Survi­ving Summer 1 03.06. Der Boden ist Lava 2 03.06. Eirik Jensen: Poli­zist oder Gauner? 1 03.06. The Perfect Mother (Une Mère Parfaite) 1 06.06. Action Park 2 07.06. That’s My Time with David Letterman 1 08.06. Befruchtet 1 10.06. First Kill 1 10.06. Rein Privat 1 10.06. Peaky Blin­ders 6 15.06. Maldivas 1 15.06. Iron Chef: Quest for an Iron Legend 1 15.06. God’s Favo­rite Idiot 2 16.06. Liebe und Anar­chie 2 18.06. Spriggan 1 22.06. The Umbrella Academy 3 24.06. Man vs Bee 1 24.06. Haus des Geldes: Korea 1 29.06. The Upshaws 2 30.06. Bastard!! Der Gott der Zerstö­rung 1 Stand: Mai 2022

Mai 2022 Datum Serie Staf­fel 02.05. Die Okton­auten auf dem Fest­land 2 04.05. Drei Meter über dem Himmel 3 04.05. El Marginal 5 04.05. The Circle 4 1) 05.05. Blood Sisters 1 05.05. Clark 1 05.05. The Penta­verate 1 06.05. Anna­rasumanara 1 06.05. Will­kommen auf Eden 1 10.05. Workin' Moms 6 11.05. 42 Tage ohne Spur 1 11.05. Brot­herhood 2 12.05. Savage Beauty 1 13.05. Das Klun­kerim­perium 2 13.05. Ersan Kuneri 1 13.05. Neumatt 1 13.05. The Lincoln Lawyer 1 15.05. Dead­wind 3 17.05. Diener des Volkes 1 17.05. Diener des Volkes 2 17.05. Diener des Volkes 3 17.05. The Future Diary 2

Episoden 1-4 18.05. Liebe im Spek­trum U.S. 1 18.05. Wer hat Sara ermordet 3 19.05. Insi­ders 2

Episoden 1-3 20.05. Entrevías 1 20.05. Love, Death & Robots Teil 3 21.05. Our Blues 1 23.05. Ghost in the Shell: SAC_2045 2 24.05. The Future Diary 2

Episoden 5-6 25.05. Some­body Feed Phil 5 26.05. Insi­ders 2

Episoden 4-7 27.05. Stranger Things 4 Teil 1 31.05. The Future Diary 2

Episoden 7-9 Stand: April 2022

1) Wöchent­lich eine neue Folge. April 2022 Datum Serie Staf­fel 01.04. The Home Edit: Jetzt wird aufge­räumt 2 01.04. Trivia Quest 1 01.04. Abby Hatcher 2 01.04. The Last Bus 1 01.04. CoComelon 5 04.04. Busi­ness Proposal 1 05.04. Black Dog 1 06.04. The Ulti­matum: Marry or Move On 1 06.04. Jimmy Savile: Eine briti­sche Horror-Story 1 07.04. Senzo Meyiwa: Mord an einem Fußball­star 1 08.04. Grünes Ei mit Speck 2 08.04. Dirty Lines 1 08.04. Tiger & Bunny 2 08.04. Élite 5 09.04. Tomorrow 1 12.04. Hard Cell 1 12.04. Die tieri­schen Fälle von Kit und Sam 1 13.04. Unsere wunder­baren Natio­nal­parks 1 13.04. Beinahe glück­lich 2 13.04. Als Schwie­ger­mutter einzog 1 14.04. Ultraman 2 15.04. Die Erben der Erde 1 15.04. Anatomie eines Skan­dals 1 15.04. LEGO City 4 15.04. Die Rache einer Mutter 1 16.04. Lego Friends - Freun­dinnen auf Mission 1-2 19.04. Better Call Saul 6 19.04. Battle Kitty 3 19.04. Pacific Rim: The Black 2 20.04. Herz­schlag 2 20.04. Yakamoz S-245 1 20.04. Matrjoschka 2 20.04. John Wayne Gacy: Selbst­por­trät eines Seri­enmör­ders 1 21.04. He's Expec­ting 1 22.04. Léas 7 Leben 1 22.04. Heart­stopper 1 22.04. Selling Sunset 5 22.04. Mobe­omtaeksi 1 27.04. Bullsh*t: Die Quiz­show 1 28.04. Samurai Rabbit: Die Usagi-Chro­niken 1 29.04. Ozark 4 29.04. Grace and Frankie 7 30.04. Close Enough 2 Stand: März 2022 März 2022 Datum Serie Staf­fel 01.03. The Guar­dians of Justice 1 01.03. Der schlimmste Mitbe­wohner aller Zeiten 1 02.03. Ritmo salvaje 1 03.03. Mitter­nacht im Pera Palace 1 03.03. L'Agence : L'immo­bilier de luxe en famille 2 03.03. He-Man and the Masters of the Universe 2 04.03. Ein Teil von ihr 1 04.03. Making Fun 1 08.03. Last One Stan­ding 1 08.03. Astro­logi­scher Leit­faden für gebro­chene Herzen 2 08.03. Chips und Toffel 3 09.03. Queer Eye Germany 1 09.03. The Last Kingdom 5 09.03. Byron Baes 1 09.03. The Andy Warhol Diaries: Mini­serie 1 10.03. Karmas Welt 2 10.03. Kotaro Lives Alone 1 11.03. Formula 1: Drive to Survive 4 11.03. Life After Death with Tyler Henry 1 15.03. Team Zenko Go 1 16.03. Dr€i Tonn€n: Der große Über­fall auf die brasi­lia­nische Zentral­bank 1 16.03. Bad Vegan: Berühmt und betrogen 1 18.03. Ales­sandro Cattelan: Eine einfache Frage 1 18.03. Eter­nally Confused and Eager for Love 1 18.03. Human Resources 1 18.03. Drôle – Einfach komisch 1 18.03. Top Boy 2 18.03. Light the Night 3 18.03. Cracow Mons­ters 1 18.03. Young, Famous & African 1 18.03. Ist das Kuchen? 1 18.03. Das Tier 2 19.03. Twenty Five Twenty One 1 20.03. Fore­cas­ting Love and Weather 1 22.03. The Prin­ciples of Plea­sure: Mini­serie 1 24.03. Thirty-Nine 1 25.03. Bridgerton 2 25.03. Trans­for­mers: BotBots 1 28.03. Busi­ness Proposal 1 28.03. Thermae Romae Novae 1 29.03. Mighty Express 6 31.03. Super PupZ 1 Stand: Februar 2022

Neue Filme auf Netflix

Soll es lieber ein Film statt einer kompletten Serie sein? Kein Problem! Auch Film­freunde werden im August mit Nach­schub versorgt. Wer sich vom Komö­dien-Genre ange­spro­chen fühlt, sollte "Locked Down" nicht verpassen. In diesem Film wird die schwie­rige Zeit inner­halb der Corona-Pandemie aufge­griffen. Das Paar Linda (Anne Hathaway) und Paxton (Chiwetel Ejiofor) sind zu dem Entschluss gekommen, getrennte Wege zu gehen, doch in Zeiten eines Lock­downs ist dies leichter gesagt als getan. Nun stecken beide zusammen in ihrer Wohnung fest. Die Einsam­keit führt teils auch zu verrückten Ideen, und so möchten Linda und Paxton einen Diamanten stehlen, um eine Unab­hän­gig­keit gegen­über ihren Jobs zu erlangen.

Im August startet eben­falls die Komödie "Buba". In der Haupt­rolle spielt Bjarne Mädel den ange­henden Gangster "Buba", der mit gebür­tigem Namen Jakob Otto heißt. Dem von Pech verfolgten Mann geschieht nämlich nach etwas Gutem immer etwas Schlimmes. Diese Theorie hat er nach dem Tod seiner Eltern für sich fest gemacht. Doch nun fängt Buba an, sich zu verlieben, und dieses Glück muss er versu­chen zu kompen­sieren. Jakob schließt sich beispiels­weise einer Mafia an und gerät nach und nach immer mehr in unan­genehme Situa­tionen. Seien Sie dabei, wie ein Pech­vogel um die Liebe kämpft und dafür einiges an Ärger in Kauf nimmt.

Des Weiteren erscheinen im Juli unter anderem die Filme "Cult of Chucky", "Der erste Blick, der letzte Kuss und alles dazwi­schen" und "Happiest Season".

Film-Neuerschei­nungen auf Netflix

August 2022 Datum Film 01.08. Locked Down 01.08. Nanny Diaries 01.08. Wie Brüder im Wind 03.08. Buba 03.08. Schieb es nicht auf Karma! 04.08. Wedding Season 05.08. Carter 05.08. Darlings 05.08. Der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles 06.08. Reclaim 08.08. Code­wort: Kaiser 10.08. Gönül - Herzens­lied 12.08. 13: Das Musical 12.08. Day Shift 17.08. Look Both Ways 17.08. Royal­teen 19.08. 365 Days - Noch ein Tag 20.08. Full­metal Alche­mist The Revenge of Scar 24.08. Zwei wie Pech und Schwefel 25.08. That's Armor 26.08. Der Junge muss an die frische Luft 26.08. Liebe für Erwach­sene 26.08. Me Time 26.08. Seoul Vibe 29.08. La jefa - Die Chefin 31.08. I came By Stand: Juli 2022 Juli 2022 Datum Film 01.07. Im Auftrag des Teufels 01.07. Dirty Grandpa 01.07. Kopf­geld - Einer wird bezahlen 01.07. Free Willy 01.07. Mine 01.07. Cult of Chucky 01.07. 25 km/h 01.07. Midway - Für die Frei­heit 01.07. Project X 01.07. GoodFellas - Drei Jahr­zehnte in der Mafia 01.07. Shutter Island 01.07. Mino­rity Report 01.07. Ali 06.07. Der erste Blick, der letzte Kuss und alles dazwi­schen 06.07. Das Mädchen auf dem Bild 08.07. Gefähr­liche Lieb­schaften 08.07. Das Seeunge­heuer 08.07. Ranveer Singh gegen die Wildnis mit Bear Grylls 08.07. Incan­tation 01.07. Jewel 11.07. Für Jojo 11.07. Malna­zidos - Im Tal der Toten 11.07. Happiest Season 12.07. Der Mörder meiner Tochter 12.07. Bill Burr: Live at Red Rocks 13.07. Unter der Sonne Amalfis 13.07. Hört nie auf zu träumen: Das Leben und Vermächtnis von Shimon Peres 15.07. Über­redung 15.07. Jaadugar – Der Zauberer 18.07. Za duzy na bajki 18.07. Live is Life 18.07. My Little Pony: A New Gene­ration: Sing-Along (Engli­sche OV) 19.07. David A. Arnold: It Ain’t For the Weak 01.07. The Gray Man 23.07. 13 Hours That Saved Britian 27.07. Pipa 28.07. Haarige Ange­legen­heiten 28.07. Oggy und die Kaker­laken: Die nächste Gene­ration 29.07. Purple Hearts 29.07. The Entitled Stand: Juni 2022 Juni 2022 Datum Film 01.07. Inter­ceptor 06.06. Bill Burr Pres­ents: Friends Who Kill 08.06. Glad­beck: Das Geisel­drama 08.06. Hustle 09.06. Stand Out: An LGBTQ+ Cele­bra­tion 10.06. A Tribute to Bob Saget 11.06. Amy Schumer’s Parental Advi­sory 13.06. Pete Davidson Pres­ents: The Best Friends 14.06. Jane Fonda und Lily Tomlin: Ladies Night Live 14.06. Halb­zeit 15.06. Die Strafe Gottes (La ira de Dios) 15.06. Centauro 16.06. Snoop Dogg’s F*cn Around Comedy Special 16.06. Sing, Dance, Act: Kabuki featuring Toma Ikuta 17.06. Der Spin­nen­kopf aka Spider­head 19.06. Civil: Ben Crump 22.06. Love & Gelato Stand: Mai 2022 Mai 2022 Datum Film 01.05. Child's Play 01.05. Cinde­rella Story 01.05. Constan­tine 01.05. Die Dolmet­scherin 01.05. Jarhead 2: Zurück in die Hölle 01.05. Mada­gascar 01.05. Small­foot 01.05. Trans­for­mers: The Last Knight 03.05. Atem Anhalten – Die Eistau­cherin 04.05. Cuaren­tones 04.05. Kern­schmelze: Der Unfall von Three Mile Island 05.05. Wilde Babys 06.05. Because of you 06.05. Ein Mords­team ermit­telt wieder 06.05. Marma­duke 06.05. Thar 08.05. Chris­tina P: Mom Genes 09.05. Ghost in the Shell: SAC_2045 Sustainable War 10.05. Fanta­stic Funghi 11.05. Najmro 11.05. Unser Vater – Dr. Cline 12.05. Maverix 13.05. Senior Year 16.05. Vampire in the Garden 18.05. In der Cyber-Hölle: Schre­cken im Internet 18.05. Perfekt ist anders 18.05. Toscana 19.05. A Perfect Pairing 19.05. Boss Baby: Zurück zu den Windeln 19.05. Der Foto­graf und der Post­bote: Der Mord an José Luis Cabezas 19.05. Rodrigo Sant’Anna: Cheguei 19.05. The G Word with Adam Conover 20.05. F*ck die Liebe nochmal 20.05. Jackass Forever 21.05. Klas­sen­treffen 1.0 22.05. Jack Reacher: Kein Weg Zurück 23.05. Die Wolf-Gäng 23.05. Geliebtes Meer 23.05. Gute Reise 25.05. Larva: Der magi­sche Anhänger 26.05. My Little Pony – Mit Huf und Herz 30.05. Der kleine Bheem: beson­ders stark am Taj Mahal Stand: April 2022 April 2022 Datum Film 01.04. Battle: Free­style 01.04. Exit Wounds - Die Copjäger 01.04. Sauer­kraut­koma 01.04. Honey Boy 01.04. Schwein­skopf al dente 01.04. Winter­kar­tof­fel­knödel 01.04. Leber­käs­junkie 01.04. Dampf­nudel­blues 01.04. Grieß­nockerl­affäre 01.04. Bohe­mian Rhap­sody 01.04. Captain Nova 01.04. Nie meine Liga 01.04. Celeb Five: Hinter den Kulissen 01.04. Karel 01.04. Apollo 10 1/2: Eine Kind­heit im Welt­raum­zeit­alter 01.04. TIGER & BUNNY - The Begin­ning 01.04. TIGER & BUNNY - The Rising 01.04. Männer­herzen 2 01.04. Conta­gion 01.04. The Nun 01.04. The Bubble 05.04. Ronny Chieng: Spea­keasy 06.04. Michela Giraud: Ich schwöre, das ist die Wahr­heit! 06.04. Furioza 06.04. 21 Bridges 07.04. Rück­kehr ins Weltall 08.04. Yaksha: Ruth­less Opera­tions 08.04. Wie ein Tanz auf Glas 08.04. The In Between 08.04. Metal Lords 10.04. Fack ju Göhte 3 13.04. Der Wider­spens­tigen Zähmung 15.04. Choose or Die 15.04. LEGO City Spaced Out 15.04. Das weiße Rauschen 16.04. Man of God 19.04. Aber­crombie & Fitch: Aufstieg und Fall 20.04. Der Wende­punkt 21.04. All About Gila 22.04. Because of you 25.04. Aquaman 26.04. David Spade: Nothing Personal 27.04. Silverton Siege 27.04. Myste­rium Marilyn Monroe: Die unge­hörten Bänder 28.04. Bubble 29.04. Rumspringa 29.04. Armor de madre Stand: März 2022 März 2022 Datum Film 01.03. American Pie 2 01.03. Die weiße Massai 01.03. Holmes & Watson 01.03. Honey Boy 01.03. Lake Placid vs. Anaconda 02.03. Against The Ice 02.03. Pirates – Der Schatz des Königs 03.03. The Weekend Away 03.03. Über­leben im Para­dies: Eine Fami­lien­geschichte 03.03. Whin­dersson Nunes: É de mim mesmo 04.03. Der unsicht­bare Faden 04.03. Meskina – Ein hoff­nungs­loser Fall 08.03. Kalina – Die Sehn­sucht in mir 08.03. Taylor Tomlinson: Look At You 09.03. Schatten in meinen Augen 11.03. Érase una vez… pero ya no 11.03. The Adam Project 15.03. Adam by Eve: A Live in Anima­tion 15.03. Cathe­rine Cohen: The Twist…? She’s Gorgeous. 15.03. Die Augen von Marilyn 17.03. Rettungs­hund Ruby 18.03. Barbie Big City Big Dreams 18.03. Brightburn 18.03. Hasta que nos volvamos a encon­trar 18.03. Opera­tion Schwarze Krabbe 18.03. Wind­fall 21.03. In guten Händen 21.03. Uncle Drew 22.03. Jeff Foxworthy: The Good Old Days 24.03. Love Like the Falling Petals 29.03. Johnny Hallyday über Johnny Hallyday 29.03. Mike Epps: Indiana Mike 30.03. Count­down 30.03. Granizo 30.03. Toni Erdmann 30.03. Vertraue niemandem: Die Jagd nach dem Kryp­tokönig 31.03. Fantasy Island Stand: Februar 2022

Welche Abomo­delle es beim Markt­führer unter den Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unserer Netflix-Über­sicht.

