Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Mai

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Mit "Stranger Things", "Dark", "House of Cards" oder "Haus des Geldes" hat Netflix einige erfolg­reiche Titel im Programm. Neben solchen Eigen­produk­tionen hat der Strea­ming­dienst auch zahl­reiche weitere bekannte Serien, Filme, Doku­menta­tionen sowie Shows im Angebot. Regel­mäßig kommen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Inhalte im Mai.

Diese Serien sind neu bei Netflix

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Auch im Mai gibt es wieder Serien-Nach­schub. So bietet Netflix seinen Nutzern eine Viel­zahl an neuen Serien und Staf­fel­starts. Span­nende und unter­halt­same Stunden vor dem Bild­schirm sind damit auch im neuen Monat garan­tiert. Unter den neuen Titeln befinden sich sowohl Eigen­produk­tionen als auch lizen­zierte Serien.

Zu den Serien-High­lights diesen Monat zählt sicher­lich der Start des 1. Teils der 4. Staf­fel Science-Fiction-Serie "Stranger Things". In der neuen Staf­fel liegt die Schlacht von Star­court bereits sechs Monate zurück und mit Beginn der Früh­jahrs­ferien kehrt die Dunkel­heit nach Hawkins zurück. Die schreck­liche über­natür­liche Gefahr wirft grau­same Rätsel auf, dessen Lösung dem Grauen ein Ende setzen könnte. Der zweite Teil der 4. Staf­fel erscheint am 1. Juli.

Die Thriller-Serie "The Lincoln Lawyer" startet im Mai in die erste Staf­fel. Der unver­bes­ser­liche Idea­list und erfolg­reiche Anwalt Mickey Haller führt seine Anwalts­kanzlei in Los Angeles vom Rück­sitz seines Lincoln Town Car aus. Auch wenn er keine klas­sische Büro-Kanzlei betreibt, erhält Mickey große Fälle und kurbelt mit einem aufse­hen­erre­genden Mord­fall seine Karriere deut­lich an.

Außerdem können Sie sich im Mai auf neue Folgen von "The Circle" (Staf­fel 4), "Dead­wind" (Staf­fel 3), "Wer hat Sara ermordet?" (Staf­fel 3) sowie die neue Serie "Neumatt" freuen.

Mai 2022 Datum Serie Staf­fel 02.05. Die Okton­auten auf dem Fest­land 2 04.05. Drei Meter über dem Himmel 3 04.05. El Marginal 5 04.05. The Circle 4 1) 05.05. Blood Sisters 1 05.05. Clark 1 05.05. The Penta­verate 1 06.05. Anna­rasumanara 1 06.05. Will­kommen auf Eden 1 10.05. Workin' Moms 6 11.05. 42 Tage ohne Spur 1 11.05. Brot­herhood 2 12.05. Savage Beauty 1 13.05. Das Klun­kerim­perium 2 13.05. Ersan Kuneri 1 13.05. Neumatt 1 13.05. The Lincoln Lawyer 1 15.05. Dead­wind 3 17.05. Diener des Volkes 1 17.05. Diener des Volkes 2 17.05. Diener des Volkes 3 17.05. The Future Diary 2

Episoden 1-4 18.05. Liebe im Spek­trum U.S. 1 18.05. Wer hat Sara ermordet 3 19.05. Insi­ders 2

Episoden 1-3 20.05. Entrevías 1 20.05. Love, Death & Robots Teil 3 21.05. Our Blues 1 23.05. Ghost in the Shell: SAC_2045 2 24.05. The Future Diary 2

Episoden 5-6 25.05. Some­body Feed Phil 5 26.05. Insi­ders 2

Episoden 4-7 27.05. Stranger Things 4 Teil 1 31.05. The Future Diary 2

Episoden 7-9 Stand: April 2022

1) Wöchent­lich eine neue Folge. April 2022 Datum Serie Staf­fel 01.04. The Home Edit: Jetzt wird aufge­räumt 2 01.04. Trivia Quest 1 01.04. Abby Hatcher 2 01.04. The Last Bus 1 01.04. CoComelon 5 04.04. Busi­ness Proposal 1 05.04. Black Dog 1 06.04. The Ulti­matum: Marry or Move On 1 06.04. Jimmy Savile: Eine briti­sche Horror-Story 1 07.04. Senzo Meyiwa: Mord an einem Fußball­star 1 08.04. Grünes Ei mit Speck 2 08.04. Dirty Lines 1 08.04. Tiger & Bunny 2 08.04. Élite 5 09.04. Tomorrow 1 12.04. Hard Cell 1 12.04. Die tieri­schen Fälle von Kit und Sam 1 13.04. Unsere wunder­baren Natio­nal­parks 1 13.04. Beinahe glück­lich 2 13.04. Als Schwie­ger­mutter einzog 1 14.04. Ultraman 2 15.04. Die Erben der Erde 1 15.04. Anatomie eines Skan­dals 1 15.04. LEGO City 4 15.04. Die Rache einer Mutter 1 16.04. Lego Friends - Freun­dinnen auf Mission 1-2 19.04. Better Call Saul 6 19.04. Battle Kitty 3 19.04. Pacific Rim: The Black 2 20.04. Herz­schlag 2 20.04. Yakamoz S-245 1 20.04. Matrjoschka 2 20.04. John Wayne Gacy: Selbst­por­trät eines Seri­enmör­ders 1 21.04. He's Expec­ting 1 22.04. Léas 7 Leben 1 22.04. Heart­stopper 1 22.04. Selling Sunset 5 22.04. Mobe­omtaeksi 1 27.04. Bullsh*t: Die Quiz­show 1 28.04. Samurai Rabbit: Die Usagi-Chro­niken 1 29.04. Ozark 4 29.04. Grace and Frankie 7 30.04. Close Enough 2 Stand: März 2022 März 2022 Datum Serie Staf­fel 01.03. The Guar­dians of Justice 1 01.03. Der schlimmste Mitbe­wohner aller Zeiten 1 02.03. Ritmo salvaje 1 03.03. Mitter­nacht im Pera Palace 1 03.03. L'Agence : L'immo­bilier de luxe en famille 2 03.03. He-Man and the Masters of the Universe 2 04.03. Ein Teil von ihr 1 04.03. Making Fun 1 08.03. Last One Stan­ding 1 08.03. Astro­logi­scher Leit­faden für gebro­chene Herzen 2 08.03. Chips und Toffel 3 09.03. Queer Eye Germany 1 09.03. The Last Kingdom 5 09.03. Byron Baes 1 09.03. The Andy Warhol Diaries: Mini­serie 1 10.03. Karmas Welt 2 10.03. Kotaro Lives Alone 1 11.03. Formula 1: Drive to Survive 4 11.03. Life After Death with Tyler Henry 1 15.03. Team Zenko Go 1 16.03. Dr€i Tonn€n: Der große Über­fall auf die brasi­lia­nische Zentral­bank 1 16.03. Bad Vegan: Berühmt und betrogen 1 18.03. Ales­sandro Cattelan: Eine einfache Frage 1 18.03. Eter­nally Confused and Eager for Love 1 18.03. Human Resources 1 18.03. Drôle – Einfach komisch 1 18.03. Top Boy 2 18.03. Light the Night 3 18.03. Cracow Mons­ters 1 18.03. Young, Famous & African 1 18.03. Ist das Kuchen? 1 18.03. Das Tier 2 19.03. Twenty Five Twenty One 1 20.03. Fore­cas­ting Love and Weather 1 22.03. The Prin­ciples of Plea­sure: Mini­serie 1 24.03. Thirty-Nine 1 25.03. Bridgerton 2 25.03. Trans­for­mers: BotBots 1 28.03. Busi­ness Proposal 1 28.03. Thermae Romae Novae 1 29.03. Mighty Express 6 31.03. Super PupZ 1 Stand: Februar 2022 Februar 2022 Datum Serie Staf­fel 01.02. Gabby’s Doll­house 4 01.02. Raising Dion 2 01.02. The Appren­tice: ONE Cham­pionship Edition 1 02.02. Dunkle Leiden­schaft 2 02.02. MeatEater 10 – Teil 2 03.02. Auf der Suche nach Ola 1 03.02. Kid Cosmic 3 03.02. Murder­ville 1 04.02. Süße Magno­lien 2 06.02. Brooklyn Nine-Nine 7 08.02. Liebe macht blind: Japan 1 - Teil 1 09.02. Catching Killers 2 09.02. Ideias à Venda 1 09.02. Only Jokes Allowed 1 10.02. Bis dass das Leben uns scheidet 1 11.02. Inventing Anna 1 11.02. Liebe macht blind 2 - Teil 1 11.02. Toy Boy 2 14.02. Fish­bowl Wives 1 14.02. Treue 1 15.02. Liebe macht blind: Japan 1 - Teil 2 15.02. Ridley Jones 3 16.02. jeen-yuhs: A Kanye Trilogy 1 1) 16.02. Swap Shop 2 17.02. Der junge Wallander: Im Schatten des Todes 1 17.02. Keeping Up with the Kardashians 9 17.02. Keeping Up with the Kardashians 10 18.02. Liebe macht blind 2 - Teil 2 18.02. Space Force 2 22.02. Cat Burglar 1 22.02. Liebe macht blind: Japan 1 - Teil 3 23.02. Rick and Morty 5 25.02. Liebe macht blind 2 - Teil 3 25.02. Merlí. Sapere Aude 1 25.02. Vikings: Valhalla 1 25.02. Wieder 15 1 bald verfügbar Juve­nile Justice 1 bald verfügbar Love, Life & Ever­ything in Between 1 Stand: Januar 2022

1) Wöchent­lich eine neue Episode. Januar 2022 Datum Serie Staf­fel 01.01. Plan Coeur – Der Liebes­plan 3 05.01. Rebelde – Jung und rebel­lisch 1 06.01. Der Club 2 07.01. Hype House 1 07.01. Johnny Test 2 10.01. Under­cover 3 13.01. The Jour­nalist 1 14.01. After Life 3 14.01. Archive 81 1 14.01. The House 1 15.01. The Office (U.S.) 1-9 18.01. DOTA: Dragon’s Blood 2 19.01. El marginal 4 19.01. Finger weg! 3 21.01. Ozark 4 Teil 1 21.01. Sommer­saison 1 25.01. Ada Twist 2 25.01. Snow­piercer 3 26.01. The Sinner: Percy 4 27.01. Rein­gelegt! 1 28.01. Feria: Dunkles Licht 1 28.01. Getting Curious with Jona­than Van Ness 1 28.01. In From the Cold 1 28.01. The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window 1 2022 All of Us Are Dead 1 2022 Chosen 1 2022 Ich bin Geor­gina 1 2022 Yeh Kaali Kaali Ankhein – Diese schwarzen Augen 1 Stand: Dezember 2021 Dezember 2021 Datum Serie Staf­fel 01.12. JoJo’s Bizarre Adven­ture: Stone Ocean 5 01.12. Kayko und Kokosh 1-2 01.12. Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten 3 02.12. Kojoten 1 03.12. Coming Out Colton 1 03.12. Haus des Geldes 5b 03.12. Jurassic World: Neue Aben­teuer 4 06.12. Voir: Die Film­kunst in der Moderne 1 07.12. Centaur­world 2 07.12. Ein lustiges Hunde­leben 2 08.12. Titans 3 09.12. Die Patch­work­familie 4 09.12. É o amor: Die Familie Camargo 1 10.12. Aranyak – Aus dem Wald 1 10.12. Saturday Morning All Star Hits! 1 10.12. Twen­tyso­methings: Austin 1 10.12. Wie man Weih­nachten verhunzt: Die Beer­digung 2 11.12. Inspector Koo 1 11.12. The Hungry and the Hairy 1 14.12. Ster­nen­streif: Mit Ster­nen­kraft ins neue Jahr 5 14.12. The Future Diary 1 15.12. Élite-Kurz­geschichten: Phil­lipe – Caye – Felipe - 15.12. Selling Tampa 1 16.12. Aggretsuko 4 17.12. Decou­pled 1 17.12. Fast & Furious Spy Racers 6 17.12. The Witcher 2 19.12. Was in Oslo geschah 1 20.12. Élite-Kurz­geschichten: Samuel – Omar - 22.12. Emily in Paris 2 23.12. Élite-Kurz­geschichten: Patrick - 24.12. The Silent Sea 1 25.12. Geschichten einer Gene­ration – mit Papst Fran­ziskus: Mini­serie 1 25.12. Raus aus der Single-Hölle 1 28.12. Wort­party präsen­tiert: Mathe! 1 29.12. Café con aroma de mujer 1 29.12. Ermordet: Tatort Times Square 1 29.12. Menschen in Angst 1 30.12. Kitz 1 31.12. Cobra Kai 4 31.12. Queer Eye 6 31.12. Wer einmal lügt 1 Stand: November 2021

Neue Filme auf Netflix

Soll es lieber ein Film statt einer kompletten Serie sein? Kein Problem! Auch Film­freunde werden im Mai mit Nach­schub versorgt. Wer sich vom Action-Genre ange­spro­chen fühlt, sollte "Jack Reacher: Kein Weg zurück" nicht verpassen. Der Film handelt von dem ehema­ligen Mili­tär­poli­zisten Jack Reacher (Tom Cruise), der zu seiner früheren Wirkungs­stätte zurück­kehrt, um sich mit der Komman­dantin seiner alten Einheit zu treffen. Dort ange­kommen stellt er fest, dass Major Susan Turner (Cobie Smul­ders) verhaftet wurde und gegen ihn wegen Mordes ermit­telt wird. Nach der Befreiung Turners begeben sich die beiden auf eine Flucht und versu­chen die Verschwö­rung aufzu­decken.

Im Mai startet auch der Komödie "Ein Mords­team ermit­telt wieder". In dem Netflix-Original sind Ousmane Diakité (Omar Sy) und Fran­cois Monge (Laurent Lafitte) zwei Poli­zisten mit unter­schied­lichen Heran­gehens­weisen, Hinter­gründen und Berufs­wegen. Nach einem Jahr­zehnt müssen die beiden wieder gemeinsam an einem Mord­fall in einer entzweiten fran­zösi­schen Stadt zusam­men­arbeiten. Bei den Ermitt­lungen reisen die beiden quer durch Frank­reich und müssen fest­stellen, dass sich der Fall nicht nur um einen simplen Drogen­deal handelt, sondern um einen groß­kali­brigen Krimi­nal­fall mit gefähr­lichen und uner­wartet witzigen Wendungen handelt.

Des Weiteren erscheinen im Mai unter anderem die Filme "Boss Baby: Zurück zu den Windeln", "F*ck die Liebe nochmal" und "Because of you".

Film-Neuerschei­nungen auf Netflix

Mai 2022 Datum Film 01.05. Child's Play 01.05. Cinde­rella Story 01.05. Constan­tine 01.05. Die Dolmet­scherin 01.05. Jarhead 2: Zurück in die Hölle 01.05. Mada­gascar 01.05. Small­foot 01.05. Trans­for­mers: The Last Knight 03.05. Atem Anhalten – Die Eistau­cherin 04.05. Cuaren­tones 04.05. Kern­schmelze: Der Unfall von Three Mile Island 05.05. Wilde Babys 06.05. Because of you 06.05. Ein Mords­team ermit­telt wieder 06.05. Marma­duke 06.05. Thar 08.05. Chris­tina P: Mom Genes 09.05. Ghost in the Shell: SAC_2045 Sustainable War 10.05. Fanta­stic Funghi 11.05. Najmro 11.05. Unser Vater – Dr. Cline 12.05. Maverix 13.05. Senior Year 16.05. Vampire in the Garden 18.05. In der Cyber-Hölle: Schre­cken im Internet 18.05. Perfekt ist anders 18.05. Toscana 19.05. A Perfect Pairing 19.05. Boss Baby: Zurück zu den Windeln 19.05. Der Foto­graf und der Post­bote: Der Mord an José Luis Cabezas 19.05. Rodrigo Sant’Anna: Cheguei 19.05. The G Word with Adam Conover 20.05. F*ck die Liebe nochmal 20.05. Jackass Forever 21.05. Klas­sen­treffen 1.0 22.05. Jack Reacher: Kein Weg Zurück 23.05. Die Wolf-Gäng 23.05. Geliebtes Meer 23.05. Gute Reise 25.05. Larva: Der magi­sche Anhänger 26.05. My Little Pony – Mit Huf und Herz 30.05. Der kleine Bheem: beson­ders stark am Taj Mahal Stand: April 2022 April 2022 Datum Film 01.04. Battle: Free­style 01.04. Exit Wounds - Die Copjäger 01.04. Sauer­kraut­koma 01.04. Honey Boy 01.04. Schwein­skopf al dente 01.04. Winter­kar­tof­fel­knödel 01.04. Leber­käs­junkie 01.04. Dampf­nudel­blues 01.04. Grieß­nockerl­affäre 01.04. Bohe­mian Rhap­sody 01.04. Captain Nova 01.04. Nie meine Liga 01.04. Celeb Five: Hinter den Kulissen 01.04. Karel 01.04. Apollo 10 1/2: Eine Kind­heit im Welt­raum­zeit­alter 01.04. TIGER & BUNNY - The Begin­ning 01.04. TIGER & BUNNY - The Rising 01.04. Männer­herzen 2 01.04. Conta­gion 01.04. The Nun 01.04. The Bubble 05.04. Ronny Chieng: Spea­keasy 06.04. Michela Giraud: Ich schwöre, das ist die Wahr­heit! 06.04. Furioza 06.04. 21 Bridges 07.04. Rück­kehr ins Weltall 08.04. Yaksha: Ruth­less Opera­tions 08.04. Wie ein Tanz auf Glas 08.04. The In Between 08.04. Metal Lords 10.04. Fack ju Göhte 3 13.04. Der Wider­spens­tigen Zähmung 15.04. Choose or Die 15.04. LEGO City Spaced Out 15.04. Das weiße Rauschen 16.04. Man of God 19.04. Aber­crombie & Fitch: Aufstieg und Fall 20.04. Der Wende­punkt 21.04. All About Gila 22.04. Because of you 25.04. Aquaman 26.04. David Spade: Nothing Personal 27.04. Silverton Siege 27.04. Myste­rium Marilyn Monroe: Die unge­hörten Bänder 28.04. Bubble 29.04. Rumspringa 29.04. Armor de madre Stand: März 2022 März 2022 Datum Film 01.03. American Pie 2 01.03. Die weiße Massai 01.03. Holmes & Watson 01.03. Honey Boy 01.03. Lake Placid vs. Anaconda 02.03. Against The Ice 02.03. Pirates – Der Schatz des Königs 03.03. The Weekend Away 03.03. Über­leben im Para­dies: Eine Fami­lien­geschichte 03.03. Whin­dersson Nunes: É de mim mesmo 04.03. Der unsicht­bare Faden 04.03. Meskina – Ein hoff­nungs­loser Fall 08.03. Kalina – Die Sehn­sucht in mir 08.03. Taylor Tomlinson: Look At You 09.03. Schatten in meinen Augen 11.03. Érase una vez… pero ya no 11.03. The Adam Project 15.03. Adam by Eve: A Live in Anima­tion 15.03. Cathe­rine Cohen: The Twist…? She’s Gorgeous. 15.03. Die Augen von Marilyn 17.03. Rettungs­hund Ruby 18.03. Barbie Big City Big Dreams 18.03. Brightburn 18.03. Hasta que nos volvamos a encon­trar 18.03. Opera­tion Schwarze Krabbe 18.03. Wind­fall 21.03. In guten Händen 21.03. Uncle Drew 22.03. Jeff Foxworthy: The Good Old Days 24.03. Love Like the Falling Petals 29.03. Johnny Hallyday über Johnny Hallyday 29.03. Mike Epps: Indiana Mike 30.03. Count­down 30.03. Granizo 30.03. Toni Erdmann 30.03. Vertraue niemandem: Die Jagd nach dem Kryp­tokönig 31.03. Fantasy Island Stand: Februar 2022 Februar 2022 Datum Film 01.02. Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft 01.02. Jackass 3 01.02. Meine beste Freundin Anne Frank 01.02. Top Gun 02.02. Der Tinder-Schwindler 04.02. Looop Lapeta 04.02. Through my Window – Ich sehe nur dich 08.02. Child of Kamiari Month 08.02. Ms. Pat: Y'all Wanna Hear Something Crazy? 09.02. Das Privileg – Die Auser­wählten 09.02. Only Jokes Allowed 10.02. Into the Wind 11.02. Anne+: Der Film 11.02. Bigbug 11.02. Love and Leashes 11.02. Love Tactics 11.02. Wie Jodie über sich hinaus­wuchs 2 13.02. Teenage Mutant Ninja Turtles 16.02. Secrets of Summer 17.02. Erax 17.02. Fistful of Venge­ance 17.02. Heart Shot 17.02. Mo Gilligan: There's Mo to Life 17.02. Vergib uns unsere Schuld 18.02. Absturz: Der Fall gegen Boeing 18.02. Rabbids Inva­sion Spezial: Mission zum Mars 18.02. Texas Chainsaw Massacre 18.02. The Cuphead Show! 20.02. Töte mich nicht 22.02. Race: Bubba Wallace 24.02. Karmas Welt der Musik­videos 25.02. Sans répit – Ruhelos 25.02. Tyler Perry's A Madea Home­coming 26.02. UFO 28.02. Mein wunder­volles Leben Stand: Januar 2022 Januar 2022 Datum Film 01.01. Harry Potter und der Stein der Weisen 01.01. Harry Potter und die Kammer des Schre­ckens 01.01. Harry Potter und der Gefan­gene von Askaban 01.01. Harry Potter und der Feuer­kelch 01.01. Harry Potter und der Orden des Phönix 01.01. Harry Potter und der Halb­blut­prinz 01.01. Harry Potter und die Heilig­tümer des Todes – Teil 1 01.01. Harry Potter und die Heilig­tümer des Todes – Teil 2 01.01. Our Idiot Brother 01.01. Phan­tas­tische Tier­wesen und wo sie zu finden sind 01.01. Phan­tas­tische Tier­wesen: Grin­del­walds Verbre­chen 03.01. Charlie's Angels 04.01. Action Pack 05.01. Vier Gäste 06.01. Die Einöde 07.01. 2040 07.01. Mother.Android 11.01. Der Ursprung der Welt 12.01. How I Fell in Love with a Gangster 13.01. Photo­copier 14.01. Copshop 14.01. El come­diante 14.01. River­dance: Ein animiertes Aben­teuer 18.01. Der Puppen­spieler: Auf der Jagd nach dem ulti­mativen Betrüger 18.01. Mighty Express: Zugpro­bleme 19.01. Heavenly Bites: Mexico 20.01. Asien um Mitter­nacht: Essen · Tanzen · Träumen 20.01. The Royal Treat­ment 21.01. Babamin Kemani – Die Geige meines Vaters 21.01. Ein Mädchen namens Lay Lay 21.01. München – Im Ange­sicht des Krieges 23.01. John Wick: Chapter 3 - Para­bellum 25.01. Neymar: Das voll­kom­mene Chaos 28.01. Angry Birds: Verrückter Sommer 28.01. Home Team 28.01. The Orbital Children Stand: Dezember 2021 Dezember 2021 Datum Film 01.12. Lion - Der Lange Weg nach Hause 01.12. Sparkle 01.12. The Best of Me 01.12. The Cleanse 01.12. The Night Before 01.12. The Power of the Dog 02.12. Single All The Way 02.12. The Whole Truth 03.12. Cobalt Blue 03.12. Mixtape 06.12. David und die Weih­nachts­elfen 07.12. Nicole Byer: BBW (Big Beau­tiful Weirdo) 08.12. Carolin Kebekus: The Last Christmas Special 09.12. Asakusa Kid 10.12. Anónima – Nach­richt von Unbe­kannt 10.12. Immer noch nicht meine Liga 10.12. Lassie - An Adven­turous Journey 10.12. Night­life 10.12. The Unfor­givable 10.12. Zurück ins Outback 10.12. Zwei 14.12. Bad Boys for Life 14.12. Russell Howard: Lubri­cant 15.12. The Hand of God 16.12. A Cali­fornia Christmas: City Lights 16.12. A Naija Christmas 16.12. Puffs Reich: Wunder des Riffs 21.12. Jim Gaffigan: Comedy Monster 21.12. Una Navidad no tan padre 24.12. 1000 km weit weg von Weih­nachten 24.12. Don't Look Up 24.12. Murali – Wie der Blitz 24.12. Mystère: Victo­rias geheim­nis­voller Freund 24.12. Stand By Me Doraemon 2 25.12. Jimmy Carr: His Dark Mate­rial 26.12. Lulli 29.12. Little Women 30.12. Hilda und der Berg­könig 31.12. Das Seehund-Team 31.12. Frau im Dunkeln Stand: November 2021

Welche Abomo­delle es beim Markt­führer unter den Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unserer Netflix-Über­sicht.

