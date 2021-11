Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Dezember

Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Mit "Stranger Things", "Dark", "House of Cards" oder "Haus des Geldes" hat Netflix einige erfolg­reiche Titel im Programm. Neben solchen Eigen­produk­tionen hat der Strea­ming­dienst auch zahl­reiche weitere bekannte Serien, Filme, Doku­menta­tionen sowie Shows im Angebot. Regel­mäßig kommen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Inhalte im Dezember.

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Auch im Dezember gibt es wieder Serien-Nach­schub. So bietet Netflix seinen Nutzern eine Viel­zahl an neuen Serien und Staf­fel­starts. Span­nende und unter­halt­same Stunden vor dem Bild­schirm sind damit garan­tiert. Unter den neuen Titeln befinden sich sowohl Eigen­produk­tionen als auch lizen­zierte Serien.

Zu den Serien-High­lights diesen Monat zählt sicher­lich der zweite Teil der fünften und finalen Staf­fel der erfolg­rei­chen Serie "Haus des Geldes". Am 3. Dezember starten die letzten 5 Episoden der Serie. Die Diebes­truppe sitzt seit mehr als 100 Stunden in der Natio­nal­bank fest und über­legt, wie sie das Gold aus der Bank heraus­holen kann. Wird es ihnen gelingen die Bank trotz des posi­tio­nierten Mili­tärs mit dem Gold zu verlassen?

Die acti­onge­ladene "Karate Kid" Fort­set­zung startet im Dezember in die vierte Staf­fel. In "Cobra Kai" flammt Jahr­zehnte nach einem lebens­ver­ändernden Karate-Turnier die Riva­lität zwischen Johnny Lawrence und Daniel LaRusso erneut auf. Jeder der Rivalen betreibt ein Dojo und trai­niert Jugend­liche auf unter­schied­liche Weise. Beim allen entschei­denden U18-Karate-Turnier geht es mehr als nur den Sieg: Der Verlierer muss seinen Karate-Anzug endgültig an den Nagel hängen.

Außerdem können Sie sich im Dezember auf neue Folgen von "Emily in Paris" (Staf­fel 2), "The Witcher" (Staf­fel 2) und "Fast & Furious Spy Racers" (Staf­fel 6) sowie der neuen Drama-Serie "Kitz" freuen.

Dezember 2021 Datum Serie Staf­fel 01.12. JoJo’s Bizarre Adven­ture: Stone Ocean 5 01.12. Kayko und Kokosh 1-2 01.12. Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten 3 02.12. Kojoten 1 03.12. Coming Out Colton 1 03.12. Haus des Geldes 5b 03.12. Jurassic World: Neue Aben­teuer 4 06.12. Voir: Die Film­kunst in der Moderne 1 07.12. Centaur­world 2 07.12. Ein lustiges Hunde­leben 2 08.12. Titans 3 09.12. Die Patch­work­familie 4 09.12. É o amor: Die Familie Camargo 1 10.12. Aranyak – Aus dem Wald 1 10.12. Saturday Morning All Star Hits! 1 10.12. Twen­tyso­methings: Austin 1 10.12. Wie man Weih­nachten verhunzt: Die Beer­digung 2 11.12. Inspector Koo 1 11.12. The Hungry and the Hairy 1 14.12. Ster­nen­streif: Mit Ster­nen­kraft ins neue Jahr 5 14.12. The Future Diary 1 15.12. Élite-Kurz­geschichten: Phil­lipe – Caye – Felipe - 15.12. Selling Tampa 1 16.12. Aggretsuko 4 17.12. Decou­pled 1 17.12. Fast & Furious Spy Racers 6 17.12. The Witcher 2 19.12. Was in Oslo geschah 1 20.12. Élite-Kurz­geschichten: Samuel – Omar - 22.12. Emily in Paris 2 23.12. Élite-Kurz­geschichten: Patrick - 24.12. The Silent Sea 1 25.12. Geschichten einer Gene­ration – mit Papst Fran­ziskus: Mini­serie 1 25.12. Raus aus der Single-Hölle 1 28.12. Wort­party präsen­tiert: Mathe! 1 29.12. Café con aroma de mujer 1 29.12. Ermordet: Tatort Times Square 1 29.12. Menschen in Angst 1 30.12. Kitz 1 31.12. Cobra Kai 4 31.12. Queer Eye 6 31.12. Wer einmal lügt 1 Stand: November 2021 November 2021 Datum Serie Staf­fel 01.11. Wallander 4 02.11. Ridley Jones 2 05.11. Big Mouth 5 05.11. Der unwahr­schein­liche Mörder 1 05.11. Glória 1 05.11. Narcos: Mexico 3 05.11. The Club 1 06.11. Arcane Episoden 1-3 09.11. Swap Shop 10.11. Gente­fied 2 11.11. Liebe lügt nicht 13.11. Arcane Episoden 4-6 17.11. An der perfo­rierten Linie abreißen 1 17.11. Christmas Flow 1 17.11. Keeping Up with the Kardashians 7-8 17.11. La reina del flow 2 17.11. Riverdale 6 1) 17.11. Tiger King 2 19.11. Blown Away: Christmas 1 19.11. Cowboy Bebop 1 19.11. Explained: Unser Kopf 2 19.11. Hell­bound 1 19.11. Reflec­tion of You 1 20.11. Arcane Episoden 7-9 20.11. New World 1 23.11. Masters of the Universe: Reve­lation Teil 2 24.11. Selling Sunset 4 24.11. True Story 1 25.11. F is for Family 5 25.11. Super Crooks 1 26.11. Light the Night 1 26.11. School of Choco­late 1 28.11. Elfen 1 Stand: Oktober 2021

1) Wöchent­lich eine neue Folge. Oktober 2021 Datum Serie Staf­fel 01.10. Beyblade Burst Rise 1 01.10. Colonia Dignidad: Eine deut­sche Sekte in Chile 1 01.10. Maid 1 01.10. Oats Studios 1 01.10. Paik's Spirit 1 01.10. Sein­feld 1-9 01.10. The Crowned Clown 1 03.10. Kommissar Wallander 3 03.10. Scissor Seven 3 04.10. On My Block 4 05.10. Remember You 1 06.10. Baking Impos­sible 1, Teil 1 06.10. Fünf­fache Rache 1 06.10. Liebe macht blind: Brasi­lien 1, Folgen 1-4 06.10. The Five Juanas 1 06.10. Unsport­lich 1 07.10. Haus­mann goes Genie 1.2 07.10. Hexen und Katzen 1 07.10. Sexy Beasts 2 07.10. The Billion Dollar Code 1 07.10. Yakuza goes Haus­mann 1.2 08.10. Eine dunkle & grim­mige Geschichte 1 08.10. Haus der Geheim­nisse: Die Toten von Burari 1 08.10. Joint Venture 3 08.10. Pretty Smart 1 09.10. Blue Period 1 09.10. Home­town Cha-Cha-Cha 1 11.10. Der Baby­sitter-Club 2 12.10. Filme - Das waren unsere Kino­jahre 3 12.10. Mighty Express 5 13.10. Liebe macht blind: Brasi­lien 1, Folgen 5-8 14.10. Another Life 2 15.10. Darwin's Game 1 15.10. Karmas Welt 1 15.10. Little Things 4 15.10. My Name 1 15.10. You - Du wirst mich lieben 3 16.10. Misfit: Die Serie 1 19.10. Gabby's Doll­house 3 20.10. Liebe macht blind: Brasi­lien 1, Folgen 9-10 21.10. Insi­ders 1 21.10. Komi Can’t Commu­nicate 1 21.10. Liebe, Sex und goop 1 21.10. Life's a Glitch with Julien Bam 1 21.10. Tut Tut Cory Flitzer 6 22.10. Adven­ture Beast 1 22.10. Der Denver-Clan 4 22.10. Inside Job 1 22.10. Locke & Key 2 22.10. Maya und die Drei Mini­serie 22.10. More than Blue: Die Serie 1 22.10. Roaring Twen­ties 1, Folgen 1-3 22.10. The King's Affec­tion 1 27.10. Sintonia 2 28.10. Das Motiv 1 28.10. Luis Miguel - Die Serie 3 29.10. Colin in Black & White 1 29.10. Die Zeit, die ich dir widme 1 29.10. Roaring Twen­ties 1, Folgen 4-6 Stand: September 2021 September 2021 Datum Serie Staf­fel 01.09. Kommissar Wallander 2 01.09. Boruto: Naruto Next Gene­ration 2 01.09. How to Be a Cowboy 1 01.09. Chicago Med 1-2* 01.09. Panzer. Macht. Geschichte. - Auf den Schlacht­fel­dern der Welt­kriege 1 01.09. Wende­punkt: 9/11 und der Krieg gegen den Terror 1 02.09. Q-Force 1 02.09. PJ Masks - Pyja­mahelden 3 03.09. Haus des Geldes 5A 03.09. Sharkdog 1 03.09. Dive Club 1 04.09. Couple on the Back­track 1 06.09. Tayo: Der kleine Bus 4 06.09. Count­down: Die Welt­raum­mis­sion Inspi­ration4 1 07.09. Die Okton­auten auf dem Fest­land 1 07.09. Kid Cosmic 2 07.09. On the Verge 1 08.09. Into the Night 2 08.09. The Circle: USA 3 10.09. Titipo: Der kleine Zug 2 10.09. Metall­kunst: Show­down am Schweiß­gerät 1 13.09. Crime Stories: India Detec­tives 1 14.09. Die spek­taku­lärsten Feri­enwoh­nungen der Welt 2 14.09. Jack White­hall: Unter­wegs mit meinem Vater 5 14.09. Du gegen die Wildnis: Abge­stürzt 1 15.09. Finger Weg! (Latein­ame­rika) 1, Folge 1-3 15.09. Nailed It! 6 16.09. He-Man and the Masters of the Universe 1 16.09. Meine Helden waren Cowboys 1 17.09. Chicago Party Aunt 1 17.09. Keeping Up with the Kardashians 6 17.09. Sex Educa­tion 3 17.09. Squid Game 1 21.09. Tut Tut Chrissy Flitzer: Chrissy ist am Steuer 1 21.09. Liebe im Spek­trum 2 22.09. Jaguar 1 22.09. Dear White People 4 22.09. Mons­ters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan 1 23.09. Pose 3 23.09. Hospital Play­list 2 24.09. Midnight Mass 1 24.09. Knast­schwes­tern New Orleans 1 24.09. Blood & Water 2 24.09. Im Auge des Wolfes – Die Serie 1 24.09. Vendetta: Wahr­heit, Lügen und die Mafia 1 28.09. Ada Twist 1 29.09. Der Kasta­nien­mann 1 29.09. MeatEater 1 30.09. Luna Park 1 30.09. Love 101 2 Stand: August 2021 August 2021 Datum Serie Staf­fel 01.08. Arrow 8 01.08. Boruto: Naruto Next Gene­ration 1 01.08. Die Yacht - Drama unter Deck 1-2 01.08. Hubert und Staller 9 01.08. Kommissar Wallander 1 03.08. Top Secret UFO Projects Declas­sified 1 04.08. Car Masters - Von Schrott zu Reichtum 1 04.08. Cocaine Cowboys: Die Könige von Miami 1 04.08. Control Z 2 04.08. Cooking with Paris 1 06.08. Hit & Run 1 06.08. Nava­rasa - Neun Emotionen 1 08.08. Love (ft. Marriage and Divorce) 2 09.08. Racket Boys 1 09.08. Shaman King 1 10.08. Gabby’s Doll­house 2 10.08. I Need Romance 1 10.08. Untold: Malice at the Palace 1 11.08. Bake Squad 1 12.08. AlRawabi School for Girls 2 13.08. Brand New Cherry Flavour 1 13.08. El Reino: Dein Reich komme 1 13.08. Fast & Furious: Spy Racers South Pacific 5 13.08. Gone for Good 1 13.08. Kein Lebens­zei­chen 1 13.08. Valeria 2 17.08. Keeping Up with the Kardashians 5 17.08. Tut Tut Cory Flitzer 5 20.08. Comedy Premium League 1 20.08. Die Profes­sorin 1 20.08. Ever­ything Will Be Fine 1 20.08. Korean Cold Noodle Rhap­sody 1 24.08. Oggy Oggy 1 25.08. Click­bait 1 25.08. John of God: The Crimes of a Spiri­tual Healer 1 25.08. Motel Make­over 1 25.08. Open Your Eyes 1 25.08. Post Mortem: In Skarnes stirbt niemand 1 26.08. Edens of Zero 1 27.08. Alle lieben Arlo 1 27.08. Title­town 1 31.08. Glück und Freude mit Marie Kondo 1 31.08. Good Girls 4 Stand: Juli 2021 Juli 2021 Datum Serie Staf­fel 01.07. Sword Art Online 3 01.07. Pokémon Reisen: Die Serie Teil 1 01.07. New Amsterdam 1 01.07. Rascal does Not Dream of Bunny Girl Senpai 1 01.07. Steins;Gate 0 1 01.07. Young Royals 1 01.07. Gene­ration 56k 1 02.07. Sterb­liche (Mortel) 2 06.07. I Think You Should Leave 2 07.07. Im Sumpf 2 07.07. Guerra de Vecinos 1 08.07. Elize Mats­unaga: Es war einmal ein Mord (Mini­serie) 1 08.07. Resi­dent Evil: Infi­nite Dark­ness 1 09.07. Virgin River 3 09.07. Bioha­ckers 2 09.07. Atypical 4 09.07. Close Enough 1 09.07. Die Köchin von Castamar 1 09.07. How to Become a Tyrant 1 13.07. Ridley Jones 1 13.07. The Good Doctor 1-4 14.07. Unglaub­liche Dieb­stähle 1 15.07. Noch nie in meinem Leben ... 2 16.07. Johnny Test 1 20.07. The Black­list 8 23.07. Sky Rojo 2 23.07. Masters of the Universe: Reve­lation 1 29.07. Trans­for­mers: War for Cyber­tron Trio­logy 3 30.07. Centaur­world 1 30.07. Outer Banks 2 Stand: Juni 2021

Soll es lieber ein Film statt einer kompletten Serie sein? Kein Problem! Auch Film­freunde werden im Dezember mit Nach­schub versorgt. Wer sich vom Drama-Genre ange­spro­chen fühlt, sollte "The Unfor­givable" nicht verpassen. Der Film handelt von Ruth Slater (Sandra Bullock), die nach ihrer Gefäng­nis­strafe in die Gesell­schaft zurück­kehrt. Die Gesell­schaft will ihr aber nicht vergeben und so wird Ruth auf der Suche nach ihrer Schwester stets mit abgrund­tiefer Ableh­nung konfron­tiert.

Im Dezember startet auch die star­besetzte Komödie "Don't Look Up". In dem Film wollen zwei zweit­klas­sigen Astro­nomen die Mensch­heit vor einem Kometen warnen, der auf die Erde zurast. Das große Problem: Niemanden inter­essiert es. Um die Mensch­heit vor dem Plane­ten­killer zu warnen, begeben sich Kate Dibisky (Jennifer Lawrence) und ihr Professor, Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) auf eine Pres­setour. Der Versuch, im 24-stün­digen Nach­rich­ten­zirkus erwähnt zu werden und die Aufmerk­sam­keit der von Social Media beses­senen Bevöl­kerung zu erringen, stellt sich als scho­ckie­rend komisch heraus.

Des Weiteren erscheinen im Dezember unter anderem die Filme "The Whole Truth", "Carolin Kebekus: The Last Christmas Special" und "The Hand of God".

Dezember 2021 Datum Film 01.12. Lion - Der Lange Weg nach Hause 01.12. Sparkle 01.12. The Best of Me 01.12. The Cleanse 01.12. The Night Before 01.12. The Power of the Dog 02.12. Single All The Way 02.12. The Whole Truth 03.12. Cobalt Blue 03.12. Mixtape 06.12. David und die Weih­nachts­elfen 07.12. Nicole Byer: BBW (Big Beau­tiful Weirdo) 08.12. Carolin Kebekus: The Last Christmas Special 09.12. Asakusa Kid 10.12. Anónima – Nach­richt von Unbe­kannt 10.12. Immer noch nicht meine Liga 10.12. Lassie - An Adven­turous Journey 10.12. Night­life 10.12. The Unfor­givable 10.12. Zurück ins Outback 10.12. Zwei 14.12. Bad Boys for Life 14.12. Russell Howard: Lubri­cant 15.12. The Hand of God 16.12. A Cali­fornia Christmas: City Lights 16.12. A Naija Christmas 16.12. Puffs Reich: Wunder des Riffs 21.12. Jim Gaffigan: Comedy Monster 21.12. Una Navidad no tan padre 24.12. 1000 km weit weg von Weih­nachten 24.12. Don't Look Up 24.12. Murali – Wie der Blitz 24.12. Mystère: Victo­rias geheim­nis­voller Freund 24.12. Stand By Me Doraemon 2 25.12. Jimmy Carr: His Dark Mate­rial 26.12. Lulli 29.12. Little Women 30.12. Hilda und der Berg­könig 31.12. Das Seehund-Team 31.12. Frau im Dunkeln Stand: November 2021 November 2021 Datum Film 01.11. A Coffee in Berlin 01.11. Die Familie Claus 02.11. Camp Confi­den­tial: Die geheimen Nazis der USA 03.11. The Harder They Fall 04.11. Catching Killers 05.11. Ein Polizei-Film 05.11. Love Hard 05.11. Meenakshi Sunda­reshwar 05.11. Wir konnten nicht erwachsen werden 05.11. Yara 05.11. Zero to Hero 07.11. The Witches 08.11. Perfect Stranger 09.11. Jumanji: The Next Level 09.11. Your Life Is a Joke 10.11. Das Tier 10.11. Seiten­wechsel 11.11. 7 Gefan­gene 12.11. Red Notice 16.11. Bad Neigh­bours 2 16.11. Jason Bourne 16.11. Johnny Test und die Suche nach dem ulti­mativen Fleisch­bäll­chen 16.11. Manchester by the Sea 16.11. My Big Fat Greek Wedding 2 16.11. Ouija: Origin of Evil 16.11. StoryBots: Laugh, Learn, Sing 16.11. The Boss 16.11. The Purge: Elec­tion Year 16.11. Trolls 18.11. Carlos Ball­arta: False Prophet 18.11. Hunde im All 18.11. Nach Hause 18.11. Prin­zes­sin­nen­tausch 3: Auf der Jagd nach dem Stern 19.11. Der Knall 19.11. Die Flummel 19.11. Love Me Instead 19.11. tick, tick...BOOM! 22.11. I Am Mother 22.11. Outlaws 23.11. Begrün­deter Zweifel: Die Geschichte zweier Entfüh­rungen 23.11. Waffels und Mochis Fest­tags­schmaus 24.11. Bruised 24.11. Rote Robin 26.11. A Castle For Christmas 26.11. Dig Deeper: Das Verschwinden von Birgit Meier 26.11. Green Snake 29.11. 14 Gipfel: Nichts ist unmög­lich 30.11. Char­lies Formen und Farben: Das verschwun­dene Valen­tins­musical 30.11. Char­lies Formen und Farben: Klas­sische Märchen mal anders 30.11. Char­lies Formen und Farben: Schnee­geschichten 30.11. More the Merrier 30.11. The Summit of the Gods Stand: Oktober 2021 Oktober 2021 Datum Film 01.10. Diana: Das Musical 01.10. Die Geisha 01.10. Dumm und Dümmehr 01.10. Ein Hund namens Beet­hoven 01.10. Forever Rich 01.10. Knight and Day 01.10. Love and other Drugs - Neben­wir­kung inklu­sive 01.10. Man of Tai Chi 01.10. My Best Friend's Wedding 01.10. R.L. Stine - Geis­ter­stadt: Kabi­nett des Schre­ckens 01.10. Ride Along: Next Level Miami 01.10. Ronaldo 01.10. Sisters 01.10. Swallow 01.10. The Guilty 01.10. The Rite - Das Ritual 01.10. The Seven Deadly Sins: Cursed by Light 01.10. Thun­der­birds 01.10. Unfriend 01.10. Verflucht 01.10. Wendy 2 - Freund­schaft für immer 05.10. Escape the Under­taker 06.10. JEMAND ist in deinem Haus 08.10. Ange­liena 08.10. Groll 08.10. Mein Bruder, meine Schwester 08.10. Pokémon - Der Film: Geheim­nisse des Dschun­gels 10.10. Das Sakra­ment 10.10. De Zevende Hemel 10.10. Het Gezin Van Paemel 10.10. Krümel­chen 10.10. Lee & Cindy C 10.10. Mira 10.10. Pietje Bell und die Jagd nach der Zaren­krone 10.10. Spie­ler­berater 12.10. Bright: Samurai Soul 12.10. Conver­gence: Mut in der Krise 12.10. Malinche - Das Making-of: Eine Doku­men­tation von Nacho Cano 13.10. Das Gift 13.10. Opera­tion Hyakin­thos 13.10. Violet Ever­garden: Der Film 14.10. One Night in Paris 14.10. Slas­hers 15.10. Die Schlacht um die Schelde 15.10. Du Sie Er & Wir 15.10. Monk Comes Down the Moun­tain 15.10. Only Mine 15.10. Sharkdog und ein fantas­tisches Hallo­ween 17.10. Ever­ybody Happy 19.10. Reif für einen Mord 20.10. Found 20.10. Night Teeth 20.10. Stuck Toge­ther 21.10. Flip a Coin- 22.10. Little Big Mouth 27.10. Bloodshot 27.10. Hypnotic 27.10. Nobody Sleeps in the Woods Tonight - Teil 2 29.10. Army of Thieves 29.10. Dear Mother Stand: September 2021 September 2021 Datum Film 01.09. Killer Under the Bed 01.09. Rück­kehr nach Montauk 02.09. Gibt es ein Leben nach der Party? 07.09. Untold: Brea­king Point 08.09. Winter­bucht 09.09. Die Frauen und der Mörder 09.09. Bluts­brüder: Malcolm X und Muhammad Ali 10.09. Prey 10.09. Kate 15.09. Night­books 15.09. Schu­macher 16.09. Meine Helden waren Cowboys 17.09. The Father Who Moves Moun­tains 17.09. Ankahi Kaha­niya 22.09. Bekennt­nisse eines unsicht­baren Mädchens 24.09. My Little Pony - Eine neue Gene­ration 24.09. Intru­sion 24.09. Der Vogel 29.09. Wir waren wie Lieder 29.09. Niemand kommt hier lebend raus 29.09. Friend­zone Stand: August 2021 August 2021 Datum Film 01.08. Crash Pad 01.08. Creed II: Rocky‘s Legacy 01.08. Grace: Besessen 01.08. I missed you - Director‘s Cut 01.08. Jump 01.08. Looney Tunes - Back in Action 01.08. Stephen King‘s Sleep­wal­kers 01.08. Tyler und Jack - Time and Tide 01.08. World Trade Center 02.08. The Good Liar - Das alte Böse 03.08. Pray Away 03.08. Shiny Flakes: The Teenage Drug Lord 04.08. After­math 04.08. Inspekcja 06.08. Quam‘s Money 06.08. Schwarm der Schre­cken 06.08. Vivo - Voller Leben 07.08. Taki­zawa Kabuki ZERO 2020 The Movie 09.08. Birds of Prey: The Eman­cipa­tion of Harley Quinn 09.08. Just Mercy 09.08. Phil Wang: Philly Philly Wang Wang (Comedy Special) 11.08. La diosa del asfalto 11.08. The Kissing Booth 3 12.08. Lokillo: Nothing‘s the Same (Comedy Special) 12.08. Monster Hunter: Legends of the Guild 13.08. Beckett 15.08. Der Glücks­bringer 15.08. Only Mine 16.08. Beet­hoven 3 - Urlaub mit Hinder­nissen 17.08. Angry Birds 2 - Der Film 17.08. Untold - Deal with the Devil 18.08. Aben­teuer au pair 18.08. Dennis Nilsen - Memoiren eines Mörders 18.08. Nicht meine Liga 18.08. Schwarze Insel 18.08. The Secret Diary of an Exchange Student 20.08. Sweet Girl 20.08. Will­kommen bei den Louds - Der Film 23.08. The Witcher: Night­mare of the Wolf 24.08. Untold: Caitlyn Jenner 25.08. Bob Ross: Glück­liche Unfälle, Betrug und Gier 27.08. Einer wir keiner 31.08. Untold: Crime and Penal­ties Stand: Juli 2021 Juli 2021 Datum Film 01.07. Warcraft: The Begin­ning 01.07. The Final Girls 01.07. Fear Street: 1994 - Teil 1 01.07. The Inter­view 01.07. Ein ganzes halbes Jahr 01.07. The Huntsman & The Ice Queen 01.07. Endless 01.07. Das Tage­buch der Anne Frank 01.07. Dynasty Warriors 01.07. The Intruder 01.07. Die Verges­senen 01.07. Hörbar 01.07. Mobile Suit Gundam Hathaway 07.07. Major Grom: Der Pest­doktor 07.07. Fellini - Ich bin ein Clown 07.07. The Little Love of Mine 08.07. The Choice - bis zum letzten Tag 09.07. Fear Street: 1978 - Teil 2 09.07. The Water Man 12.07. Die Farbe des Hori­zonts 13.07. Once Upon a Time ... in Holly­wood 14.07. A Classic Horror Story 14.07. Leit­faden für die perfekte Familie 15.07. Home­front 16.07. Fear Street: 1666 - Teil 3 19.07. Over­comer 21.07. Troll­jäger: Das Erwa­chen der Titanen 23.07. Blood Red Sky Stand: Juni 2021

Welche Abomo­delle es beim Markt­führer unter den Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unserer Netflix-Über­sicht.

