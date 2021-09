Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Oktober

Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Mit "Stranger Things", "Dark", "House of Cards" oder "Haus des Geldes" hat Netflix einige erfolg­reiche Titel im Programm. Neben solchen Eigen­produk­tionen hat der Strea­ming­dienst auch zahl­reiche weitere bekannte Serien, Filme, Doku­menta­tionen sowie Shows im Angebot. Regel­mäßig kommen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Inhalte im Oktober.

Diese Serien sind neu bei Netflix

Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Auch im Oktober gibt es wieder Serien-Nach­schub. So bietet Netflix seinen Nutzern eine Viel­zahl an neuen Serien und Staf­fel­starts. Span­nende und unter­halt­same Stunden vor dem Bild­schirm sind damit garan­tiert. Unter den neuen Titeln befinden sich sowohl Eigen­produk­tionen als auch lizen­zierte Serien.

Zu den Serien-High­lights diesen Monat zählt sicher­lich die Netflix-Mini­serie "The Billion Dollar Code". Am 7. Oktober startet die auf wahren Bege­ben­heiten basie­rende Serie und erzählt die Geschichte zweier deut­scher Compu­ter­pio­niere. In den 90er Jahren schufen die beiden einen buch­stäb­lich neuen Blick­winkel auf die Welt und verklagen Jahre später Google für die Verlet­zung ihres Patent­rechts.

Die Thriller-Serie "You – Du wirst mich lieben" startet im Oktober in die dritte Staffel. Die Serie handelt vom Stalker Joe Gold­berg, der inzwi­schen mit seiner Frau Love und deren Baby nach Nord­kali­for­nien gezogen ist. Die Ehe der beiden läuft nicht so, wie gewünscht, da Joe die tödliche Impul­sivität fürchtet.

Außerdem können Sie sich im Oktober auf neue Folgen von "Der Denver-Clan" (Staffel 4), "Sexy Beasts" (Staffel 2) und "Sein­feld" (Staf­feln 1-9) freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Netflix

Oktober 2021 Datum Serie Staffel 01.10. Beyblade Burst Rise 1 01.10. Colonia Dignidad: Eine deut­sche Sekte in Chile 1 01.10. Maid 1 01.10. Oats Studios 1 01.10. Paik's Spirit 1 01.10. Sein­feld 1-9 01.10. The Crowned Clown 1 03.10. Kommissar Wallander 3 03.10. Scissor Seven 3 04.10. On My Block 4 05.10. Remember You 1 06.10. Baking Impos­sible 1, Teil 1 06.10. Fünf­fache Rache 1 06.10. Liebe macht blind: Brasi­lien 1, Folgen 1-4 06.10. The Five Juanas 1 06.10. Unsport­lich 1 07.10. Haus­mann goes Genie 1.2 07.10. Hexen und Katzen 1 07.10. Sexy Beasts 2 07.10. The Billion Dollar Code 1 07.10. Yakuza goes Haus­mann 1.2 08.10. Eine dunkle & grim­mige Geschichte 1 08.10. Haus der Geheim­nisse: Die Toten von Burari 1 08.10. Joint Venture 3 08.10. Pretty Smart 1 09.10. Blue Period 1 09.10. Home­town Cha-Cha-Cha 1 11.10. Der Baby­sitter-Club 2 12.10. Filme - Das waren unsere Kino­jahre 3 12.10. Mighty Express 5 13.10. Liebe macht blind: Brasi­lien 1, Folgen 5-8 14.10. Another Life 2 15.10. Darwin's Game 1 15.10. Karmas Welt 1 15.10. Little Things 4 15.10. My Name 1 15.10. You - Du wirst mich lieben 3 16.10. Misfit: Die Serie 1 19.10. Gabby's Doll­house 3 20.10. Liebe macht blind: Brasi­lien 1, Folgen 9-10 21.10. Insi­ders 1 21.10. Komi Can’t Commu­nicate 1 21.10. Liebe, Sex und goop 1 21.10. Life's a Glitch with Julien Bam 1 21.10. Tut Tut Cory Flitzer 6 22.10. Adven­ture Beast 1 22.10. Der Denver-Clan 4 22.10. Inside Job 1 22.10. Locke & Key 2 22.10. Maya und die Drei Mini­serie 22.10. More than Blue: Die Serie 1 22.10. Roaring Twen­ties 1, Folgen 1-3 22.10. The King's Affec­tion 1 27.10. Sintonia 2 28.10. Das Motiv 1 28.10. Luis Miguel - Die Serie 3 29.10. Colin in Black & White 1 29.10. Die Zeit, die ich dir widme 1 29.10. Roaring Twen­ties 1, Folgen 4-6 Stand: September 2021 September 2021 Datum Serie Staffel 01.09. Kommissar Wallander 2 01.09. Boruto: Naruto Next Gene­ration 2 01.09. How to Be a Cowboy 1 01.09. Chicago Med 1-2* 01.09. Panzer. Macht. Geschichte. - Auf den Schlacht­fel­dern der Welt­kriege 1 01.09. Wende­punkt: 9/11 und der Krieg gegen den Terror 1 02.09. Q-Force 1 02.09. PJ Masks - Pyja­mahelden 3 03.09. Haus des Geldes 5A 03.09. Sharkdog 1 03.09. Dive Club 1 04.09. Couple on the Back­track 1 06.09. Tayo: Der kleine Bus 4 06.09. Count­down: Die Welt­raum­mis­sion Inspi­ration4 1 07.09. Die Okton­auten auf dem Fest­land 1 07.09. Kid Cosmic 2 07.09. On the Verge 1 08.09. Into the Night 2 08.09. The Circle: USA 3 10.09. Titipo: Der kleine Zug 2 10.09. Metall­kunst: Show­down am Schweiß­gerät 1 13.09. Crime Stories: India Detec­tives 1 14.09. Die spek­taku­lärsten Feri­enwoh­nungen der Welt 2 14.09. Jack White­hall: Unter­wegs mit meinem Vater 5 14.09. Du gegen die Wildnis: Abge­stürzt 1 15.09. Finger Weg! (Latein­ame­rika) 1, Folge 1-3 15.09. Nailed It! 6 16.09. He-Man and the Masters of the Universe 1 16.09. Meine Helden waren Cowboys 1 17.09. Chicago Party Aunt 1 17.09. Keeping Up with the Kardashians 6 17.09. Sex Educa­tion 3 17.09. Squid Game 1 21.09. Tut Tut Chrissy Flitzer: Chrissy ist am Steuer 1 21.09. Liebe im Spek­trum 2 22.09. Jaguar 1 22.09. Dear White People 4 22.09. Mons­ters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan 1 23.09. Pose 3 23.09. Hospital Play­list 2 24.09. Midnight Mass 1 24.09. Knast­schwes­tern New Orleans 1 24.09. Blood & Water 2 24.09. Im Auge des Wolfes – Die Serie 1 24.09. Vendetta: Wahr­heit, Lügen und die Mafia 1 28.09. Ada Twist 1 29.09. Der Kasta­nien­mann 1 29.09. MeatEater 1 30.09. Luna Park 1 30.09. Love 101 2 Stand: August 2021 August 2021 Datum Serie Staffel 01.08. Arrow 8 01.08. Boruto: Naruto Next Gene­ration 1 01.08. Die Yacht - Drama unter Deck 1-2 01.08. Hubert und Staller 9 01.08. Kommissar Wallander 1 03.08. Top Secret UFO Projects Declas­sified 1 04.08. Car Masters - Von Schrott zu Reichtum 1 04.08. Cocaine Cowboys: Die Könige von Miami 1 04.08. Control Z 2 04.08. Cooking with Paris 1 06.08. Hit & Run 1 06.08. Nava­rasa - Neun Emotionen 1 08.08. Love (ft. Marriage and Divorce) 2 09.08. Racket Boys 1 09.08. Shaman King 1 10.08. Gabby’s Doll­house 2 10.08. I Need Romance 1 10.08. Untold: Malice at the Palace 1 11.08. Bake Squad 1 12.08. AlRawabi School for Girls 2 13.08. Brand New Cherry Flavour 1 13.08. El Reino: Dein Reich komme 1 13.08. Fast & Furious: Spy Racers South Pacific 5 13.08. Gone for Good 1 13.08. Kein Lebens­zei­chen 1 13.08. Valeria 2 17.08. Keeping Up with the Kardashians 5 17.08. Tut Tut Cory Flitzer 5 20.08. Comedy Premium League 1 20.08. Die Profes­sorin 1 20.08. Ever­ything Will Be Fine 1 20.08. Korean Cold Noodle Rhap­sody 1 24.08. Oggy Oggy 1 25.08. Click­bait 1 25.08. John of God: The Crimes of a Spiri­tual Healer 1 25.08. Motel Make­over 1 25.08. Open Your Eyes 1 25.08. Post Mortem: In Skarnes stirbt niemand 1 26.08. Edens of Zero 1 27.08. Alle lieben Arlo 1 27.08. Title­town 1 31.08. Glück und Freude mit Marie Kondo 1 31.08. Good Girls 4 Stand: Juli 2021 Juli 2021 Datum Serie Staffel 01.07. Sword Art Online 3 01.07. Pokémon Reisen: Die Serie Teil 1 01.07. New Amsterdam 1 01.07. Rascal does Not Dream of Bunny Girl Senpai 1 01.07. Steins;Gate 0 1 01.07. Young Royals 1 01.07. Gene­ration 56k 1 02.07. Sterb­liche (Mortel) 2 06.07. I Think You Should Leave 2 07.07. Im Sumpf 2 07.07. Guerra de Vecinos 1 08.07. Elize Mats­unaga: Es war einmal ein Mord (Mini­serie) 1 08.07. Resi­dent Evil: Infi­nite Dark­ness 1 09.07. Virgin River 3 09.07. Bioha­ckers 2 09.07. Atypical 4 09.07. Close Enough 1 09.07. Die Köchin von Castamar 1 09.07. How to Become a Tyrant 1 13.07. Ridley Jones 1 13.07. The Good Doctor 1-4 14.07. Unglaub­liche Dieb­stähle 1 15.07. Noch nie in meinem Leben ... 2 16.07. Johnny Test 1 20.07. The Black­list 8 23.07. Sky Rojo 2 23.07. Masters of the Universe: Reve­lation 1 29.07. Trans­for­mers: War for Cyber­tron Trio­logy 3 30.07. Centaur­world 1 30.07. Outer Banks 2 Stand: Juni 2021 Juni 2021 Datum Serie Staffel 01.06. The Real House­wives of Atlanta 3 01.06. Married to Medi­cine 2 01.06. StartUp 1-2 03.06. Drei Meter über dem Himmel 2 03.06. Creator's File: Gold 1 04.06. Sweet Tooth 1 04.06. Der Mensch: Innere Welten 1 04.06. Feel Good 2 09.06. Fresh, Fried & Crispy 1 10.06. Locom­bianos 1 11.06. Lupin Teil 2 11.06. Trese 1 14.06. Élite Short Stories: Guzmán Caye Rebe 1 15.06. Workin' Moms 5 15.06. Élite Short Stories: Nadia Guzmán 1 15.06. Klein­reim­stadt 2 16.06. Élite Short Stories: Omar Ander Alexis 1 16.06. Penguin Town 1 17.06. Black Summer 2 17.06. Atiye - Die Gabe 1 17.06. Élite Short Stories: Carla Samuel 1 17.06. Katla 1 18.06. Élite 4 18.06. Die spek­taku­lärsten Feri­enwoh­nungen der Welt 1 19.06. Nevertheless 1 22.06. This is Pop 1 23.06. Finger weg! 2 24.06. Godzilla Singular Point 1 24.06. Der nackte Regis­seur 2 25.06. Sex/Life 1 25.06. The A List 2 28.06. The Seven Deadly Sins: Dragon's Judge­ment 5 29.06. Black Light­ning 4 29.06. Ster­nen­streif 4 30.06. Sophie: Ein Mord in West Cork 1 Stand: Mai 2021 Mai 2021 Datum Serie Staffel 01.05. Falk 1 01.05. Die Frauen der Wikinger 1 01.05. Die Germanen 1 01.05. Die Wikinger 1 01.05. Divine Gate 1 04.05. Mü-Mo das Müll­mobil 1 04.05. Navil­lera 1 04.05. Selena: Die Serie 2 05.05. The Sons of Sam: A Descent Into Dark­ness 1 07.05. Jupiter's Legacy 1 09.05. Vincenzo 1 12.05. The Upshaws 1 14.05. Move to Heaven 1 14.05. Love, Death & Robots 2 19.05. Wer hat Sara ermordet? 2 20.05. Special 2 21.05. Jurassic World: Neue Aben­teuer 3 27.05. EDEN 1 28.05. The Kominsky Method 3 31.05. The Pari­sian Agency: Exclu­sive Proper­ties 1 im Mai Halston 1 im Mai Ragnarök 2 im Mai Master of None 3 im Mai AlRawabi School for Girls 1 im Mai Racket Boys 1 im Mai Mad for Each Other 1 Stand: April 2021

Neue Filme auf Netflix

Soll es lieber ein Film statt einer kompletten Serie sein? Kein Problem! Auch Film­freunde werden im Oktober mit Nach­schub versorgt. Wer sich vom Action-Genre ange­spro­chen fühlt, sollte "Army of Thieves" nicht verpassen. Dieses Prequel zu „Army of Dead" handelt von dem Klein­stand-Banker Dieter, der von einer myste­riösen Frau rekru­tiert wird, um bei einem legen­dären Raubzug in Europas Safes zu knacken.

Im Oktober startet auch die neue Musical-Verfil­mung „Diana: Das Musical". Diese Verfil­mung entstand bereits vor der offi­ziellen Broadway-Premiere und befasst sich mit der bemer­kens­werten und erschüt­ternden Geschichte von Prin­zessin Diana.

Des Weiteren erscheinen im Oktober unter anderem die Filme „One Night in Paris", "Dear Mother" und "Das Sakra­ment".

Film-Neuerschei­nungen auf Netflix

Oktober 2021 Datum Film 01.10. Diana: Das Musical 01.10. Die Geisha 01.10. Dumm und Dümmehr 01.10. Ein Hund namens Beet­hoven 01.10. Forever Rich 01.10. Knight and Day 01.10. Love and other Drugs - Neben­wir­kung inklu­sive 01.10. Man of Tai Chi 01.10. My Best Friend's Wedding 01.10. R.L. Stine - Geis­ter­stadt: Kabi­nett des Schre­ckens 01.10. Ride Along: Next Level Miami 01.10. Ronaldo 01.10. Sisters 01.10. Swallow 01.10. The Guilty 01.10. The Rite - Das Ritual 01.10. The Seven Deadly Sins: Cursed by Light 01.10. Thun­der­birds 01.10. Unfriend 01.10. Verflucht 01.10. Wendy 2 - Freund­schaft für immer 05.10. Escape the Under­taker 06.10. JEMAND ist in deinem Haus 08.10. Ange­liena 08.10. Groll 08.10. Mein Bruder, meine Schwester 08.10. Pokémon - Der Film: Geheim­nisse des Dschun­gels 10.10. Das Sakra­ment 10.10. De Zevende Hemel 10.10. Het Gezin Van Paemel 10.10. Krümel­chen 10.10. Lee & Cindy C 10.10. Mira 10.10. Pietje Bell und die Jagd nach der Zaren­krone 10.10. Spie­ler­berater 12.10. Bright: Samurai Soul 12.10. Conver­gence: Mut in der Krise 12.10. Malinche - Das Making-of: Eine Doku­men­tation von Nacho Cano 13.10. Das Gift 13.10. Opera­tion Hyakin­thos 13.10. Violet Ever­garden: Der Film 14.10. One Night in Paris 14.10. Slas­hers 15.10. Die Schlacht um die Schelde 15.10. Du Sie Er & Wir 15.10. Monk Comes Down the Moun­tain 15.10. Only Mine 15.10. Sharkdog und ein fantas­tisches Hallo­ween 17.10. Ever­ybody Happy 19.10. Reif für einen Mord 20.10. Found 20.10. Night Teeth 20.10. Stuck Toge­ther 21.10. Flip a Coin- 22.10. Little Big Mouth 27.10. Bloodshot 27.10. Hypnotic 27.10. Nobody Sleeps in the Woods Tonight - Teil 2 29.10. Army of Thieves 29.10. Dear Mother Stand: September 2021 September 2021 Datum Film 01.09. Killer Under the Bed 01.09. Rück­kehr nach Montauk 02.09. Gibt es ein Leben nach der Party? 07.09. Untold: Brea­king Point 08.09. Winter­bucht 09.09. Die Frauen und der Mörder 09.09. Bluts­brüder: Malcolm X und Muhammad Ali 10.09. Prey 10.09. Kate 15.09. Night­books 15.09. Schu­macher 16.09. Meine Helden waren Cowboys 17.09. The Father Who Moves Moun­tains 17.09. Ankahi Kaha­niya 22.09. Bekennt­nisse eines unsicht­baren Mädchens 24.09. My Little Pony - Eine neue Gene­ration 24.09. Intru­sion 24.09. Der Vogel 29.09. Wir waren wie Lieder 29.09. Niemand kommt hier lebend raus 29.09. Friend­zone Stand: August 2021 August 2021 Datum Film 01.08. Crash Pad 01.08. Creed II: Rocky‘s Legacy 01.08. Grace: Besessen 01.08. I missed you - Director‘s Cut 01.08. Jump 01.08. Looney Tunes - Back in Action 01.08. Stephen King‘s Sleep­wal­kers 01.08. Tyler und Jack - Time and Tide 01.08. World Trade Center 02.08. The Good Liar - Das alte Böse 03.08. Pray Away 03.08. Shiny Flakes: The Teenage Drug Lord 04.08. After­math 04.08. Inspekcja 06.08. Quam‘s Money 06.08. Schwarm der Schre­cken 06.08. Vivo - Voller Leben 07.08. Taki­zawa Kabuki ZERO 2020 The Movie 09.08. Birds of Prey: The Eman­cipa­tion of Harley Quinn 09.08. Just Mercy 09.08. Phil Wang: Philly Philly Wang Wang (Comedy Special) 11.08. La diosa del asfalto 11.08. The Kissing Booth 3 12.08. Lokillo: Nothing‘s the Same (Comedy Special) 12.08. Monster Hunter: Legends of the Guild 13.08. Beckett 15.08. Der Glücks­bringer 15.08. Only Mine 16.08. Beet­hoven 3 - Urlaub mit Hinder­nissen 17.08. Angry Birds 2 - Der Film 17.08. Untold - Deal with the Devil 18.08. Aben­teuer au pair 18.08. Dennis Nilsen - Memoiren eines Mörders 18.08. Nicht meine Liga 18.08. Schwarze Insel 18.08. The Secret Diary of an Exchange Student 20.08. Sweet Girl 20.08. Will­kommen bei den Louds - Der Film 23.08. The Witcher: Night­mare of the Wolf 24.08. Untold: Caitlyn Jenner 25.08. Bob Ross: Glück­liche Unfälle, Betrug und Gier 27.08. Einer wir keiner 31.08. Untold: Crime and Penal­ties Stand: Juli 2021 Juli 2021 Datum Film 01.07. Warcraft: The Begin­ning 01.07. The Final Girls 01.07. Fear Street: 1994 - Teil 1 01.07. The Inter­view 01.07. Ein ganzes halbes Jahr 01.07. The Huntsman & The Ice Queen 01.07. Endless 01.07. Das Tage­buch der Anne Frank 01.07. Dynasty Warriors 01.07. The Intruder 01.07. Die Verges­senen 01.07. Hörbar 01.07. Mobile Suit Gundam Hathaway 07.07. Major Grom: Der Pest­doktor 07.07. Fellini - Ich bin ein Clown 07.07. The Little Love of Mine 08.07. The Choice - bis zum letzten Tag 09.07. Fear Street: 1978 - Teil 2 09.07. The Water Man 12.07. Die Farbe des Hori­zonts 13.07. Once Upon a Time ... in Holly­wood 14.07. A Classic Horror Story 14.07. Leit­faden für die perfekte Familie 15.07. Home­front 16.07. Fear Street: 1666 - Teil 3 19.07. Over­comer 21.07. Troll­jäger: Das Erwa­chen der Titanen 23.07. Blood Red Sky Stand: Juni 2021 Juni 2021 Datum Film 01.06. Die Super­mon­ster: Reim gut, alles gut 01.06. Schwarze Löcher - Die Grenzen unseres Wissens 01.06. Believe Me: Die Entfüh­rung der Lisa McVey 01.06. The Bronze 01.06. Spider-Man: Far from Home 01.06. Ghost in the Shell 02.06. I'm Endless Like the Space 02.06. Carnaval 02.06. Mezza­notte d'amore 02.06. Zwei irre Typen außer Rand und Band 02.06. Nour 02.06. Uno scug­nizzo a New York 02.06. Sagen­haftes Indien 02.06. Sbal­lato, gasato, comple­tamente fuso 02.06. Mai scher­zare con le stelle 02.06. Morte sospetta di una mino­renne 03.06. Alan Saldaña: Encar­celado 03.06. Pretty Guar­dian Sailor Moon Eternal: Der Film 03.06. Dancing Queens 04.06. Sweet & Sour 04.06. Trippin' with the Kanda­samys 04.06. Xtremo 04.06. Brea­king Bounda­ries: Die Wissen­schaft hinter "Unser Planet" 05.06. Katzen­liebe: Eine Hommage an Katzen 07.06. TKKG 09.06. Tragic Jungle 09.06. Awake 11.06. Skater Girl 11.06. Der Wunsch­drache 15.06. Head­space: Inter­aktive Entspan­nung 15.06. Isle of Dogs 18.06. Fatherhood 18.06. A Family 18.06. Jagame Than­diram: Das Gute und das Böse in der Welt 18.06. Rurouni Kenshin: The Final 20.06. Joker 23.06. Good on Paper 23.06. Blumige Aussichten: Der Film 23.06. Mord an der Costa del Sol 24.06. Sisters on Track 26.06. Wonder Boy 30.06. America: Der Film 30.06. Prime Time Stand: Mai 2021 Mai 2021 Datum Film 01.05. Auf kurze Distanz 01.05. Bavaria: Traum­reise durch Bayern 01.05. Before I Wake 01.05. Bra Wars 01.05. Da Vinci Code: Sakrileg 01.05. Die Beste aller Welten 01.05. Die Besu­cher: Sturm auf die Bastille 01.05. Die dunkle Seite des Mondes 01.05. Die Fälscher 01.05. Die Porsche 911 Story 01.05. Fifty Shades of Black: Gefähr­liche Hiebe 01.05. Jagd auf Roter Oktober 01.05. Last Action Hero 01.05. Star Trek Beyond 01.05. Suite Fran­caise – Melodie der Liebe 01.05. The First Time: Dein erstes Mal vergisst du nie! 01.05. Vendetta 04.05. Escape Plan – The Extra­ctors 06.05 Und morgen die ganze Welt 07.05. Miles­tone 07.05. Monster! Monster? 09.05. ES Kapitel 2 09.05. Super Me 11.05. Men in Black: Inter­national 12.05. Der Ball der 41 12.05. Oxygen 12.05. S is for Stanley 14.05. Das schau­rige Haus 14.05. Dschungel-Beat: Der Film 14.05. Ferry 14.05. Ich bin alle 14.05. The Woman in the Window 15.05. High Society 18.05. Sardars Enkel 21.05. Army of the Dead 26.05. Baggio: Das gött­liche Zöpf­chen 27.05. Blue Miracle 30.05. Der Distel­fink Stand: April 2021

Welche Abomo­delle es beim Markt­führer unter den Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unserer Netflix-Über­sicht.

Anzeige:

Mehr zum Thema Netflix