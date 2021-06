Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Juli

Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Mit "Stranger Things", "Dark", "House of Cards" oder "Haus des Geldes" hat Netflix einige erfolg­reiche Titel im Programm. Neben solchen Eigen­produk­tionen hat der Strea­ming­dienst auch zahl­reiche weitere bekannte Serien, Filme, Doku­menta­tionen sowie Shows im Angebot. Regel­mäßig kommen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Inhalte im Juli.

Diese Serien sind neu bei Netflix

Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Auch im Juli gibt es wieder Serien-Nach­schub. So bietet Netflix seinen Nutzern eine Viel­zahl an neuen Serien und Staf­fel­starts. Span­nende und unter­halt­same Stunden vor dem Bild­schirm sind damit garan­tiert. Unter den neuen Titeln befinden sich sowohl Eigen­produk­tionen als auch lizen­zierte Serien.

Zu den Serien-High­lights diesen Monat zählen sicher­lich alle bisher erschie­nenen Staf­feln der Arzt-Serie "The Good Doctor". Die Zuschauer begleiten den jungen autis­tischen Arzt Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore), der durch seine Insel­bega­bung als Genie gilt und auch komplexe medi­zini­schen Diagnosen treffen kann. Sein Autismus stellt ihn aber durch Probleme mit der sozialen Inter­aktion vor eine große Heraus­for­derung im Kran­ken­haus-Alltag.

Die erfolg­reiche Krimi-Serie "The Black­list" startet im Juli in die achte Staffel. Die Serie handelt von einem der meist­gesuchten Verbre­cher der Welt Raymond Reddington (James Spader) und der FBI-Agentin Elizabeth Keen (Megan Boon), die durch ihre Zusam­men­arbeit und die ziel­füh­renden Tipps von Reddington eine Viel­zahl an Schwer­ver­bre­chern vor Gericht bringen. In der neuen Staffel versucht Elizabeth zusammen mit ihrer Mutter, der russi­schen Spionin Kata­rina Rostova, heraus­zufinden, warum Reddington ausge­rechnet in ihr Leben getreten ist und riskiert damit die erfolg­reiche Zusam­men­arbeit zwischen Reddington und der Task Force.

Außerdem können Sie sich im Juli auf neue Folgen von "Sky Rojo" (2. Staffel) und "Outer Banks" (Staffel 5) sowie der finalen Staffel von "Atypical" freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Netflix

Juli 2021 Datum Serie Staffel 01.07. Sword Art Online 3 01.07. Pokémon Reisen: Die Serie Teil 1 01.07. New Amsterdam 1 01.07. Rascal does Not Dream of Bunny Girl Senpai 1 01.07. Steins;Gate 0 1 01.07. Young Royals 1 01.07. Gene­ration 56k 1 02.07. Sterb­liche (Mortel) 2 06.07. I Think You Should Leave 2 07.07. Im Sumpf 2 07.07. Guerra de Vecinos 1 08.07. Elize Mats­unaga: Es war einmal ein Mord (Mini­serie) 1 08.07. Resi­dent Evil: Infi­nite Dark­ness 1 09.07. Virgin River 3 09.07. Bioha­ckers 2 09.07. Atypical 4 09.07. Close Enough 1 09.07. Die Köchin von Castamar 1 09.07. How to Become a Tyrant 1 13.07. Ridley Jones 1 13.07. The Good Doctor 1-4 14.07. Unglaub­liche Dieb­stähle 1 15.07. Noch nie in meinem Leben ... 2 16.07. Johnny Test 1 20.07. The Black­list 8 23.07. Sky Rojo 2 23.07. Masters of the Universe: Reve­lation 1 29.07. Trans­for­mers: War for Cyber­tron Trio­logy 3 30.07. Centaur­world 1 30.07. Outer Banks 2 Stand: Juni 2021 Juni 2021 Datum Serie Staffel 01.06. The Real House­wives of Atlanta 3 01.06. Married to Medi­cine 2 01.06. StartUp 1-2 03.06. Drei Meter über dem Himmel 2 03.06. Creator's File: Gold 1 04.06. Sweet Tooth 1 04.06. Der Mensch: Innere Welten 1 04.06. Feel Good 2 09.06. Fresh, Fried & Crispy 1 10.06. Locom­bianos 1 11.06. Lupin Teil 2 11.06. Trese 1 14.06. Élite Short Stories: Guzmán Caye Rebe 1 15.06. Workin' Moms 5 15.06. Élite Short Stories: Nadia Guzmán 1 15.06. Klein­reim­stadt 2 16.06. Élite Short Stories: Omar Ander Alexis 1 16.06. Penguin Town 1 17.06. Black Summer 2 17.06. Atiye - Die Gabe 1 17.06. Élite Short Stories: Carla Samuel 1 17.06. Katla 1 18.06. Élite 4 18.06. Die spek­taku­lärsten Feri­enwoh­nungen der Welt 1 19.06. Nevertheless 1 22.06. This is Pop 1 23.06. Finger weg! 2 24.06. Godzilla Singular Point 1 24.06. Der nackte Regis­seur 2 25.06. Sex/Life 1 25.06. The A List 2 28.06. The Seven Deadly Sins: Dragon's Judge­ment 5 29.06. Black Light­ning 4 29.06. Ster­nen­streif 4 30.06. Sophie: Ein Mord in West Cork 1 Stand: Mai 2021 Mai 2021 Datum Serie Staffel 01.05. Falk 1 01.05. Die Frauen der Wikinger 1 01.05. Die Germanen 1 01.05. Die Wikinger 1 01.05. Divine Gate 1 04.05. Mü-Mo das Müll­mobil 1 04.05. Navil­lera 1 04.05. Selena: Die Serie 2 05.05. The Sons of Sam: A Descent Into Dark­ness 1 07.05. Jupiter's Legacy 1 09.05. Vincenzo 1 12.05. The Upshaws 1 14.05. Move to Heaven 1 14.05. Love, Death & Robots 2 19.05. Wer hat Sara ermordet? 2 20.05. Special 2 21.05. Jurassic World: Neue Aben­teuer 3 27.05. EDEN 1 28.05. The Kominsky Method 3 31.05. The Pari­sian Agency: Exclu­sive Proper­ties 1 im Mai Halston 1 im Mai Ragnarök 2 im Mai Master of None 3 im Mai AlRawabi School for Girls 1 im Mai Racket Boys 1 im Mai Mad for Each Other 1 Stand: April 2021 April 2021 Datum Serie Staffel 01.04. Krasse Pranks 2 01.04. Kleider-Geschichten 1 02.04. Die Schlange 1 05.04. Fami­lien­anhang Teil 3 06.04. Jack, der Mons­ter­schreck 1 07.04. Schnelles Geld 1 07.04. Die Hoch­zeits­hel­ferin 1 07.04. Der große Tag 2 07.04. Der größte Kunst­raub der Geschichte 1 08.04. Yakuza goes Haus­mann 1 13.04. My Love: Sechs Geschichten wahrer Liebe 1 13.04. Mighty Express 3 14.04. Dad Stop Embarras­sing Me! 1 14.04. The Circle: USA 2 15.04. Sisy­phus 1 15.04. Hello, Me! 1 16.04. Fast & Furious Spy Racers Mexiko 4 16.04. Why are you like this 1 19.04. Luis Miguel: Die Serie 2 20.04. Izzy und die Koalas 2 21.04. Zero 1 22.04. Das Leben in Farbe mit David Atten­borough 1 23.04. Shadow and Bone: Legenden der Grisha 1 27.04. Tut Tut Cory Flitzer 4 27.04. Fatma 1 28.04. Sexify 1 28.04. Head­space: Eine Schlaf­anlei­tung 1 28.04. Suits 9 (Teil 1) 29.04. Yasuke 1 30.04. Ash vs. Evil Dead 1 - 3 30.04. Der unschein­bare Juan­quini 2 30.04. Kein Friede den Toten 1 30.04. Mein Haus­tier ist ein Star 1 Stand: März 2021 März 2021 Datum Serie Staffel 01.03. Super­girl 5 01.03. Do you like Brahms? 1 01.03. Shaun das Schaf: Aben­teuer auf Mossy Bottom 1 01.03. Alice 1 02.03. Wort­party 5 03.03. Mord unter Mormonen 1 04.03. Pacific Rim: The Black 1 05.03. Meine Stadt der Geister 1 08.03. Bombay Begums 1 09.03. Ster­nen­streif 3 09.03. Das Haus­boot 1 10.03. Hoch­zeit oder Haus 1 10.03. Last Chance U: Basket­ball 1 10.03. Caïd (Gangsta) 1 12.03. The One – Finde dein perfektes Match 1 12.03. Love Alarm 2 12.03. Para­dise PD 3 15.03. Das verlo­rene Pira­ten­reich 1 15.03. Zero Chill 1 16.03. Waffles und Mochi 1 17.03. Unter Verdacht: Der Fall Wesphael 1 18.03. B: The Begin­ning 2 19.03. Formula 1: Drive to Survive 3 19.03. Sky Rojo 1 19.03. Alien TV 2 19.03. Country Comfort 1 24.03. Wer hat Sara ermordet? 1 25.03. DOTA: Dragons Blood 1 26.03. Nailed It!: Bacm Doppel­pack 1 26.03. Die Bande aus der Baker Street 1 31.03. Heim­gesucht: unglaub­liche Zeugen­berichte aus Latein­ame­rika 1 Stand: März 2021 Februar 2021 Datum Serie Staffel 01.02. Ninjago 2 02.02. Tiffany Haddish Pres­ents: They Ready 1) 2 02.02. Mighty Express 1) 1 03.02. Immer für dich da 1 05.02. H 1) 2 05.02. Unsicht­bare Stadt 1 10.02. Run On 1) 1 11.02. Capi­tani 1) 1 12.02. Nadiyas Back­welt 1) 1 12.02. Bestat­tungen à la Bernard 1) 1 15.02. The Crew 1) 1 17.02. Sie weiß von dir 1) 1 17.02. MeatEater 1) 9 (Teil 2) 19.02. Love­struck in the City 1) 1 19.02. Tribes of Europa 1 24.02. Eine Schule für jeden Hund 1) 1 24.02. Ginny & Georgia 1) 1 27.02. A Love So Beau­tiful 1 Stand: Januar 2021

1) Netflix Original Serie

Neue Filme auf Netflix

Soll es lieber ein Film statt einer kompletten Serie sein? Kein Problem! Auch Film­freunde werden im Juli mit Nach­schub versorgt. Wer sich vom Horror-Genre ange­spro­chen fühlt, sollte die drei Teile von "Fear" nicht verpassen. In diesen Filmen findet eine Gruppe von Jugend­lichen in den Jahren 1994, 1978 und 1666 in Amerika heraus, dass in ihrer Heimat­stadt eine Reihe von unheim­lichen Ereig­nissen offenbar zusam­men­hängen.

Im Juli startet auch der bislang letzte Film von Quentin Taren­tino "Once Upon a Time... in Holly­wood". Für die Krimi-Komödie konnte Taran­tino unter anderem für die Haupt­rollen Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino und Margot Robbie gewinnen. Der Film spielt in Los Angeles im Jahr 1969, zu einer Zeit, als alles im Umbruch ist. Auch der TV-Star Rick Dalton und sein Stunt-Double Cliff Booth müssen sich in der verän­derten Branche zurecht­finden und hoffen auf eine letzte Chance.

Des Weiteren erscheinen im Juli unter anderem die Filme "The Choice – bis zum letzten Tag", "Home­front" und "Troll­jäger: Das Erwa­chen der Titanen".

Film-Neuerschei­nungen auf Netflix

Juli 2021 Datum Film 01.07. Warcraft: The Begin­ning 01.07. The Final Girls 01.07. Fear Street: 1994 - Teil 1 01.07. The Inter­view 01.07. Ein ganzes halbes Jahr 01.07. The Huntsman & The Ice Queen 01.07. Endless 01.07. Das Tage­buch der Anne Frank 01.07. Dynasty Warriors 01.07. The Intruder 01.07. Die Verges­senen 01.07. Hörbar 01.07. Mobile Suit Gundam Hathaway 07.07. Major Grom: Der Pest­doktor 07.07. Fellini - Ich bin ein Clown 07.07. The Little Love of Mine 08.07. The Choice - bis zum letzten Tag 09.07. Fear Street: 1978 - Teil 2 09.07. The Water Man 12.07. Die Farbe des Hori­zonts 13.07. Once Upon a Time ... in Holly­wood 14.07. A Classic Horror Story 14.07. Leit­faden für die perfekte Familie 15.07. Home­front 16.07. Fear Street: 1666 - Teil 3 19.07. Over­comer 21.07. Troll­jäger: Das Erwa­chen der Titanen 23.07. Blood Red Sky Stand: Juni 2021 Juni 2021 Datum Film 01.06. Die Super­mon­ster: Reim gut, alles gut 01.06. Schwarze Löcher - Die Grenzen unseres Wissens 01.06. Believe Me: Die Entfüh­rung der Lisa McVey 01.06. The Bronze 01.06. Spider-Man: Far from Home 01.06. Ghost in the Shell 02.06. I'm Endless Like the Space 02.06. Carnaval 02.06. Mezza­notte d'amore 02.06. Zwei irre Typen außer Rand und Band 02.06. Nour 02.06. Uno scug­nizzo a New York 02.06. Sagen­haftes Indien 02.06. Sbal­lato, gasato, comple­tamente fuso 02.06. Mai scher­zare con le stelle 02.06. Morte sospetta di una mino­renne 03.06. Alan Saldaña: Encar­celado 03.06. Pretty Guar­dian Sailor Moon Eternal: Der Film 03.06. Dancing Queens 04.06. Sweet & Sour 04.06. Trippin' with the Kanda­samys 04.06. Xtremo 04.06. Brea­king Bounda­ries: Die Wissen­schaft hinter "Unser Planet" 05.06. Katzen­liebe: Eine Hommage an Katzen 07.06. TKKG 09.06. Tragic Jungle 09.06. Awake 11.06. Skater Girl 11.06. Der Wunsch­drache 15.06. Head­space: Inter­aktive Entspan­nung 15.06. Isle of Dogs 18.06. Fatherhood 18.06. A Family 18.06. Jagame Than­diram: Das Gute und das Böse in der Welt 18.06. Rurouni Kenshin: The Final 20.06. Joker 23.06. Good on Paper 23.06. Blumige Aussichten: Der Film 23.06. Mord an der Costa del Sol 24.06. Sisters on Track 26.06. Wonder Boy 30.06. America: Der Film 30.06. Prime Time Stand: Mai 2021 Mai 2021 Datum Film 01.05. Auf kurze Distanz 01.05. Bavaria: Traum­reise durch Bayern 01.05. Before I Wake 01.05. Bra Wars 01.05. Da Vinci Code: Sakrileg 01.05. Die Beste aller Welten 01.05. Die Besu­cher: Sturm auf die Bastille 01.05. Die dunkle Seite des Mondes 01.05. Die Fälscher 01.05. Die Porsche 911 Story 01.05. Fifty Shades of Black: Gefähr­liche Hiebe 01.05. Jagd auf Roter Oktober 01.05. Last Action Hero 01.05. Star Trek Beyond 01.05. Suite Fran­caise – Melodie der Liebe 01.05. The First Time: Dein erstes Mal vergisst du nie! 01.05. Vendetta 04.05. Escape Plan – The Extra­ctors 06.05 Und morgen die ganze Welt 07.05. Miles­tone 07.05. Monster! Monster? 09.05. ES Kapitel 2 09.05. Super Me 11.05. Men in Black: Inter­national 12.05. Der Ball der 41 12.05. Oxygen 12.05. S is for Stanley 14.05. Das schau­rige Haus 14.05. Dschungel-Beat: Der Film 14.05. Ferry 14.05. Ich bin alle 14.05. The Woman in the Window 15.05. High Society 18.05. Sardars Enkel 21.05. Army of the Dead 26.05. Baggio: Das gött­liche Zöpf­chen 27.05. Blue Miracle 30.05. Der Distel­fink Stand: April 2021 April 2021 Datum Film 01.04. Der tierisch verrückte Bauernhof 01.04. Die Entde­ckung der Unend­lich­keit 01.04. Dupli­city – Gemein­same Geheim­sache 01.04. Ein Mann zu jeder Jahres­zeit 01.04. Goodbye Robin Chris­topher 01.04. Hitting the Apex – Der Kampf um die Spitze 01.04. Jack and the Giants 01.04. Ride Along 01.04. Straight Outta Compton 01.04. S.W.A.T.: Fire­fight 01.04. Tersan­jung: Der Film 01.04. Unbroken 02.04. Just Say Yes 02.04. Concrete Cowboy 02.04. Madame Claude 02.04. Sky High 05.04. Vorpro­gram­mierte Diskri­minie­rung 07.04. Dolly Parton: A MusiCares Tribute 09.04. Hast Du jemals Glüh­würm­chen gesehen? 09.04. Thunder Force 09.04. Night in Para­dise 10.04. New Gods: Nezha Reborn 14.04. The Soul 14.04. Warum hast du mich getötet? 15.04. Ride or Die 15.04. Love and Mons­ters 16.04. Arlo, der Alli­gator­junge 16.04. Ajeb Daas­taans - Selt­same Geschichten 23.04. Sag mir wannd 29.04. Things Heard & Seen 29.04. Die Mitchells gegen die Maschinen April Der Schüler April Sear­ching For Sheela Stand: März 2021 März 2021 Datum Film 01.03. Beale Street 01.03. Meine teuf­lisch gute Freundin 01.03. Die Unend­liche Geschichte II: Auf der Suche nach Phan­tasien 01.03. The Score 01.03. xXx: Die Rück­kehr des Xander Cage 01.03. Heil­stätten 01.03. Nerve 01.03. Die gefürch­teten Vier 01.03. The Figh­ters 2: Beat­down 01.03. Ein Offi­zier und Gentleman 01.03. Hernan Cattaneo: Connected 01.03. Biggie: Das ist meine Geschichte 03.03. Dragoste 1: Câine 03.03. Moon Hotel Kabul 03.03. 1939 03.03. Det kom e gäst 03.03. O luna in Thai­landa 03.03. Gyllene Tider – Parkliv! 03.03. Moxie. Zeit, zurück­zuschlagen 03.03. Joker 03.03. Dschun­gel­saga 05.03. The Best of Enemies 05.03. Senti­nelle 05.03. Nevenka Fernández: Kein Schweigen mehr 07.03. Anna­belle 3 08.03. Bombay Rose 11.03. Tanz der Unschul­digen 12.03. Das Leben ist wie ein Stück Papier 12.03. Yes Day 12.03. Dein Leben ist wie ein Stück Papier 14.03. Addicted 15.03. Dead­pool 2 15.03. Born to Raise Hell 16.03. Rebell Comedy: Raus aus’m Zoo 17.03. Einfach Schwarz 17.03. Opera­tion Varsity Blues: Der College-Bestechungs­skandal 18.03. Cabras de Peste 18.03. Nate Bargatze: The Grea­test Average American 19.03. Sin hijos 23.03. Loyiso Gola: Unlear­ning 24.03. Seaspi­racy 25.03. Mit den Wellen 25.03. Geheimes Magie­auf­sichtsamt 26.03. A Week Away 26.03. Bad Trip 30.03. Die Okton­auten und der Feuer­ring Stand: März 2021 Februar 2021 Datum Film 01.02. Bridget Jones' Baby 01.02. Dennis 01.02. Funny Girl 01.02. Heidi 01.02. Illu­minati 01.02. Mortal Kombat 01.02. Need For Speed 01.02. Step Up 3D 01.02. Step Up All In 01.02. Step Up to the Streets 01.02. The Green Hornet 01.02. Wunder 02.02. Kid Cosmic (Netflix Kids) 03.02. Baywatch 03.02. Godzilla II: King of the Mons­ters 03.02. Meine Freunde sind alle tot (Netflix Film) 04.02. White Boy Rick 05.02. Der letzte Paradiso (Netflix Film) 05.02. Eight Grade 05.02. Little Big Women (Netflix Film) 05.02. Malcolm & Marie (Netflix Film) 05.02. Space Sweepers (Netflix Film) 05.02. The Yin-Yang Master: Dream Of Eter­nity (Netflix Film) 05.02. Die heilende Kraft des Entblö­ßens (Netflix Doku) 09.02. Den Sternen so nah 10.02. Att Göra en Pudel 10.02. Cockpit 10.02. Neues aus der Welt (Netflix Film) 10.02. En passant pécho - Zwei Dealer in Paris (Netflix Film) 10.02. Verschwunden: Tatort Cecil Hotel (Netflix Doku) 11.02. Layla Majnun (Netflix Film) 11.02. Red Dot (Netflix Film) 11.02. Liebe² (Netflix Film) 12.02. To All The Boys: Always And Forever (Netflix Film) 12.02. Dani Rovira: Hass (Netflix Comedy) 12.02. Xicos Weg (Netflix Kids) 16.02. Du gegen die Wildnis (Netflix Kids) 16.02. The Danish Girl 18.02. Thus Spoke Kishibe Rohan (Netflix Anime) 19.02. I Care A Lot (Netflix Film) 20.02. Class­mates Minus (Netflix Film) 22.02. Der goldene Hand­schuh 23.02. Pelé (Netflix Doku) 23.02. Brian Regan: On The Rocks (Netflix Comedy) 25.02. Geez & Ann (Netflix Film) 25.02. High-Rise Inva­sion (Netflix Anime) 26.02. Verrückt nach ihr (Netflix Film) 26.02. Mit den Wellen (Netflix Film) 26.02. The Girl on the Train (Netflix Film) Stand: Januar 2021

Welche Abomo­delle es beim Markt­führer unter den Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unserer Netflix-Über­sicht.

