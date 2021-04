Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Mai

Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Mit "Stranger Things", "Dark", "House of Cards" oder "Haus des Geldes" hat Netflix einige erfolg­reiche Titel im Programm. Neben solchen Eigen­produk­tionen hat der Strea­ming­dienst auch zahl­reiche weitere bekannte Serien, Filme, Doku­menta­tionen sowie Shows im Angebot. Regel­mäßig kommen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Inhalte im Mai.

Doch der Mai bringt nicht nur gute Nach­richten in Form von neuen Serien, Staf­feln und Filmen für Netflix-Kunden mit sich: Der Strea­ming-Anbieter erhöht die Preise in diesem Monat auch für Bestands­kunden des Stan­dard- und des Premium-Tarifs.

Diese Serien sind neu bei Netflix

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Auch im Mai gibt es wieder Serien-Nach­schub. So bietet Netflix seinen Nutzern eine Viel­zahl an neuen Serien und Staf­fel­starts. Span­nende und unter­halt­same Stunden vor dem Bild­schirm sind damit garan­tiert. Unter den neuen Titeln befinden sich sowohl Eigen­produk­tionen als auch lizen­zierte Serien.

Zu den Serien-High­lights diesen Monat zählt sicher­lich die Super­helden-Serie "Jupiter's Legacy". In der Comic basie­renden Serie stehen Super­helden im Mittel­punkt, die seit mehr als hundert Jahren die Mensch­heit beschützen. Langsam verlieren sie aller­dings an Kraft und über­geben diese schwere Aufgabe an ihre Kinder.

Die erfolg­reiche Dramedy-Serie "The Kominsky Method" startet im Mai in die dritte Staffel. Der ehema­lige Schau­spieler Sandy Kominsky (Michael Douglas) leitet eine Schau­spiel­schule in Los Angeles und versucht die Reste seines lang verblassten Ruhms zu versil­bern.

Außerdem können Sie sich im Mai auf neue Folgen von "Wer hat Sara ermordet?" (2. Staffel) und "Master of None" (Staffel 3) sowie die neuen Serien "Move to Heaven" und "Love, Death & Robots" freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Netflix

Mai 2021 Datum Serie Staffel 01.05. Falk 1 01.05. Die Frauen der Wikinger 1 01.05. Die Germanen 1 01.05. Die Wikinger 1 01.05. Divine Gate 1 04.05. Mü-Mo das Müll­mobil 1 04.05. Navil­lera 1 04.05. Selena: Die Serie 2 05.05. The Sons of Sam: A Descent Into Dark­ness 1 07.05. Jupiter's Legacy 1 09.05. Vincenzo 1 12.05. The Upshaws 1 14.05. Move to Heaven 1 14.05. Love, Death & Robots 2 19.05. Wer hat Sara ermordet? 2 20.05. Special 2 21.05. Jurassic World: Neue Aben­teuer 3 27.05. EDEN 1 28.05. The Kominsky Method 3 31.05. The Pari­sian Agency: Exclu­sive Proper­ties 1 im Mai Halston 1 im Mai Ragnarök 2 im Mai Master of None 3 im Mai AlRawabi School for Girls 1 im Mai Racket Boys 1 im Mai Mad for Each Other 1 Stand: April 2021 April 2021 Datum Serie Staffel 01.04. Krasse Pranks 2 01.04. Kleider-Geschichten 1 02.04. Die Schlange 1 05.04. Fami­lien­anhang Teil 3 06.04. Jack, der Mons­ter­schreck 1 07.04. Schnelles Geld 1 07.04. Die Hoch­zeits­hel­ferin 1 07.04. Der große Tag 2 07.04. Der größte Kunst­raub der Geschichte 1 08.04. Yakuza goes Haus­mann 1 13.04. My Love: Sechs Geschichten wahrer Liebe 1 13.04. Mighty Express 3 14.04. Dad Stop Embarras­sing Me! 1 14.04. The Circle: USA 2 15.04. Sisy­phus 1 15.04. Hello, Me! 1 16.04. Fast & Furious Spy Racers Mexiko 4 16.04. Why are you like this 1 19.04. Luis Miguel: Die Serie 2 20.04. Izzy und die Koalas 2 21.04. Zero 1 22.04. Das Leben in Farbe mit David Atten­borough 1 23.04. Shadow and Bone: Legenden der Grisha 1 27.04. Tut Tut Cory Flitzer 4 27.04. Fatma 1 28.04. Sexify 1 28.04. Head­space: Eine Schlaf­anlei­tung 1 28.04. Suits 9 (Teil 1) 29.04. Yasuke 1 30.04. Ash vs. Evil Dead 1 - 3 30.04. Der unschein­bare Juan­quini 2 30.04. Kein Friede den Toten 1 30.04. Mein Haus­tier ist ein Star 1 Stand: März 2021 März 2021 Datum Serie Staffel 01.03. Super­girl 5 01.03. Do you like Brahms? 1 01.03. Shaun das Schaf: Aben­teuer auf Mossy Bottom 1 01.03. Alice 1 02.03. Wort­party 5 03.03. Mord unter Mormonen 1 04.03. Pacific Rim: The Black 1 05.03. Meine Stadt der Geister 1 08.03. Bombay Begums 1 09.03. Ster­nen­streif 3 09.03. Das Haus­boot 1 10.03. Hoch­zeit oder Haus 1 10.03. Last Chance U: Basket­ball 1 10.03. Caïd (Gangsta) 1 12.03. The One – Finde dein perfektes Match 1 12.03. Love Alarm 2 12.03. Para­dise PD 3 15.03. Das verlo­rene Pira­ten­reich 1 15.03. Zero Chill 1 16.03. Waffles und Mochi 1 17.03. Unter Verdacht: Der Fall Wesphael 1 18.03. B: The Begin­ning 2 19.03. Formula 1: Drive to Survive 3 19.03. Sky Rojo 1 19.03. Alien TV 2 19.03. Country Comfort 1 24.03. Wer hat Sara ermordet? 1 25.03. DOTA: Dragons Blood 1 26.03. Nailed It!: Bacm Doppel­pack 1 26.03. Die Bande aus der Baker Street 1 31.03. Heim­gesucht: unglaub­liche Zeugen­berichte aus Latein­ame­rika 1 Stand: März 2021 Februar 2021 Datum Serie Staffel 01.02. Ninjago 2 02.02. Tiffany Haddish Pres­ents: They Ready 1) 2 02.02. Mighty Express 1) 1 03.02. Immer für dich da 1 05.02. H 1) 2 05.02. Unsicht­bare Stadt 1 10.02. Run On 1) 1 11.02. Capi­tani 1) 1 12.02. Nadiyas Back­welt 1) 1 12.02. Bestat­tungen à la Bernard 1) 1 15.02. The Crew 1) 1 17.02. Sie weiß von dir 1) 1 17.02. MeatEater 1) 9 (Teil 2) 19.02. Love­struck in the City 1) 1 19.02. Tribes of Europa 1 24.02. Eine Schule für jeden Hund 1) 1 24.02. Ginny & Georgia 1) 1 27.02. A Love So Beau­tiful 1 Stand: Januar 2021

1) Netflix Original Serie Januar 2021 Datum Serie Staffel 01.01. Dead­wind 1) 2 01.01. Head­space: Eine Medi­tati­ons­anlei­tung 1) 1 01.01. How to get away with Murder 5 01.01. Monarca 1) 2 01.01. Power Rangers Beast Morphers 2 01.01. Traum­haus-Make­over 1) 2 05.01. Gabby's Doll­house 1) 1 05.01. Die Geschichte der Schimpf­wörter 1) 1 05.01. Nailed It! Mexico 1) 3 06.01. Jenseits des Todes 1) 1 08.01. Geheime Welt Idhún 1) Teil 2 08.01. Die härtesten Gefäng­nisse der Welt 1) 5 08.01. Lupin 1) 1 10.01. Brooklyn Nine-Nine 6 13.01. Night Stalker: Auf der Jagd nach einem Seri­enmörder 1) 14.01. Okto­ber­fest 1900 1 15.01. Disen­chant­ment 1) Teil 3 15.01. Das Klun­kerim­perium 1) 1 21.01. Riverdale 1) 5 22.01. Fate: The Winx Saga 1) 1 22.01. Jurassic World: Neue Aben­teuer 1) 2 26.01. Snow­piercer 1) 2 27.01. 50 m² 1) 1 Januar Cobra Kai 1) 3 Stand: Dezember 2020

1) Netflix Original Serie Dezember 2020 Datum Serie Staffel 01.12. Auf Entzug - Zurück ins Leben 6 01.12. Geheim­nisse des Univer­sums 2 01.12. Thomas & seine Freunde 23 01.12. Weih­nachts­filme - Das waren unsere Fest­tage 1) 1 04.12. Archer 11 04.12. Big Mouth 1) 4 04.12. Kings of Jo' Burg 1 04.12. Selena: Die Serie 1) Teil 1 05.12. Detention 1) 1 05.12. Vikings 6 07.12. Zimmer 2806: Die Anschul­digung (Mini­serie) 1) 08.12. Mr. Igle­sias 1) Teil 3 09.12. Der chir­urgi­sche Schnitt 1) 1 10.12. Alice im Border­land 1) 1 11.12. Deine letzte Stunde (Mini­serie) 1) 13.12. Start-Up 1) 1 14.12. Hilda 1) 2 14.12. Dein letztes Solo 1) 1 15.12. Club der magi­schen Dinge 1 15.12. Song Exploder 1) Ausgabe 2 16.12. Anitta: Made in Honório 1) 1 16.12. Marvel Anime: X-Men 1 16.12. Der York­shire Ripper (Mini­serie) 1) 16.12. Wie man Weih­nachten verhunzt 1) 1 18.12. Weih­nachten zu Hause 1) 2 18.12. Sweet Home 1) 1 25.12. Bridgerton 1) 1 30.12. Das Beste vom Rest 1) 1 30.12. Equinox 1) 1 31.12. Chil­ling Adven­tures of Sabrina 1) Teil 4 Stand: Dezember 2020

Neue Filme auf Netflix

Soll es lieber ein Film statt einer kompletten Serie sein? Kein Problem! Auch Film­freunde werden im Mai mit Nach­schub versorgt. Wer sich von Science-Fiction-Filmen ange­spro­chen fühlt, sollte "Men in Black: Inter­national" nicht verpassen. In der Fort­set­zung des Kult-Films „Men in Black" bedrohen form­wan­delnde Aliens die Erde. Ein altge­dienter MiB-Agent sowie ein neuer Rekrut begeben sich auf die Mission die Welt vor der Bedro­hung zu retten.

Im Mai startet auch der Action-Film "Army of the Dead". Nach dem Ausbruch einer Zombie-Epidemie in Las Vegas wird der Kriegs­held Scott Ward (Dave Bautista) von einem Casino-Direktor gebeten aus einem Tresor in der abge­schot­teten Quaran­täne-Zone 200 Millionen Dollar zu bergen. Die Regie­rung plant einen atomaren Schlag gegen die Zombies. Scott Ward bleiben 32 Stunden, um ein Team aus mutigen Söld­nern zusam­men­zustellen und das Geld aus dem Tresor zu besorgen. Unter­stüt­zung erhält Ward unter anderem vom Safe­kna­cker-Experten Ludwig Dieter (Matthias Schweig­höfer).

Mit "The Woman in the Window" startet im Mai auf Netflix auch ein Crime-Drama. Die Kinder­psy­cho­login Anna Fox leidet nach einem trau­mati­schen Erlebnis an Agora­phobie. Sie lebt zurück­gezogen in New York und verlässt nie das Haus. Aus ihrem Fenster beob­achtet sie die neuen Nach­barn und wird bald Zeugin eines brutalen Verbre­chens.

Des Weiteren erscheinen im Mai unter anderem die Filme "Star Trek Beyond", "ES Kapitel 2" und " Der Ball der 41".

Film-Neuerschei­nungen auf Netflix

Mai 2021 Datum Film 01.05. Auf kurze Distanz 01.05. Bavaria: Traum­reise durch Bayern 01.05. Before I Wake 01.05. Bra Wars 01.05. Da Vinci Code: Sakrileg 01.05. Die Beste aller Welten 01.05. Die Besu­cher: Sturm auf die Bastille 01.05. Die dunkle Seite des Mondes 01.05. Die Fälscher 01.05. Die Porsche 911 Story 01.05. Fifty Shades of Black: Gefähr­liche Hiebe 01.05. Jagd auf Roter Oktober 01.05. Last Action Hero 01.05. Star Trek Beyond 01.05. Suite Fran­caise – Melodie der Liebe 01.05. The First Time: Dein erstes Mal vergisst du nie! 01.05. Vendetta 04.05. Escape Plan – The Extra­ctors 06.05 Und morgen die ganze Welt 07.05. Miles­tone 07.05. Monster! Monster? 09.05. ES Kapitel 2 09.05. Super Me 11.05. Men in Black: Inter­national 12.05. Der Ball der 41 12.05. Oxygen 12.05. S is for Stanley 14.05. Das schau­rige Haus 14.05. Dschungel-Beat: Der Film 14.05. Ferry 14.05. Ich bin alle 14.05. The Woman in the Window 15.05. High Society 18.05. Sardars Enkel 21.05. Army of the Dead 26.05. Baggio: Das gött­liche Zöpf­chen 27.05. Blue Miracle 30.05. Der Distel­fink Stand: April 2021 April 2021 Datum Film 01.04. Der tierisch verrückte Bauernhof 01.04. Die Entde­ckung der Unend­lich­keit 01.04. Dupli­city – Gemein­same Geheim­sache 01.04. Ein Mann zu jeder Jahres­zeit 01.04. Goodbye Robin Chris­topher 01.04. Hitting the Apex – Der Kampf um die Spitze 01.04. Jack and the Giants 01.04. Ride Along 01.04. Straight Outta Compton 01.04. S.W.A.T.: Fire­fight 01.04. Tersan­jung: Der Film 01.04. Unbroken 02.04. Just Say Yes 02.04. Concrete Cowboy 02.04. Madame Claude 02.04. Sky High 05.04. Vorpro­gram­mierte Diskri­minie­rung 07.04. Dolly Parton: A MusiCares Tribute 09.04. Hast Du jemals Glüh­würm­chen gesehen? 09.04. Thunder Force 09.04. Night in Para­dise 10.04. New Gods: Nezha Reborn 14.04. The Soul 14.04. Warum hast du mich getötet? 15.04. Ride or Die 15.04. Love and Mons­ters 16.04. Arlo, der Alli­gator­junge 16.04. Ajeb Daas­taans - Selt­same Geschichten 23.04. Sag mir wannd 29.04. Things Heard & Seen 29.04. Die Mitchells gegen die Maschinen April Der Schüler April Sear­ching For Sheela Stand: März 2021 März 2021 Datum Film 01.03. Beale Street 01.03. Meine teuf­lisch gute Freundin 01.03. Die Unend­liche Geschichte II: Auf der Suche nach Phan­tasien 01.03. The Score 01.03. xXx: Die Rück­kehr des Xander Cage 01.03. Heil­stätten 01.03. Nerve 01.03. Die gefürch­teten Vier 01.03. The Figh­ters 2: Beat­down 01.03. Ein Offi­zier und Gentleman 01.03. Hernan Cattaneo: Connected 01.03. Biggie: Das ist meine Geschichte 03.03. Dragoste 1: Câine 03.03. Moon Hotel Kabul 03.03. 1939 03.03. Det kom e gäst 03.03. O luna in Thai­landa 03.03. Gyllene Tider – Parkliv! 03.03. Moxie. Zeit, zurück­zuschlagen 03.03. Joker 03.03. Dschun­gel­saga 05.03. The Best of Enemies 05.03. Senti­nelle 05.03. Nevenka Fernández: Kein Schweigen mehr 07.03. Anna­belle 3 08.03. Bombay Rose 11.03. Tanz der Unschul­digen 12.03. Das Leben ist wie ein Stück Papier 12.03. Yes Day 12.03. Dein Leben ist wie ein Stück Papier 14.03. Addicted 15.03. Dead­pool 2 15.03. Born to Raise Hell 16.03. Rebell Comedy: Raus aus’m Zoo 17.03. Einfach Schwarz 17.03. Opera­tion Varsity Blues: Der College-Bestechungs­skandal 18.03. Cabras de Peste 18.03. Nate Bargatze: The Grea­test Average American 19.03. Sin hijos 23.03. Loyiso Gola: Unlear­ning 24.03. Seaspi­racy 25.03. Mit den Wellen 25.03. Geheimes Magie­auf­sichtsamt 26.03. A Week Away 26.03. Bad Trip 30.03. Die Okton­auten und der Feuer­ring Stand: März 2021 Februar 2021 Datum Film 01.02. Bridget Jones' Baby 01.02. Dennis 01.02. Funny Girl 01.02. Heidi 01.02. Illu­minati 01.02. Mortal Kombat 01.02. Need For Speed 01.02. Step Up 3D 01.02. Step Up All In 01.02. Step Up to the Streets 01.02. The Green Hornet 01.02. Wunder 02.02. Kid Cosmic (Netflix Kids) 03.02. Baywatch 03.02. Godzilla II: King of the Mons­ters 03.02. Meine Freunde sind alle tot (Netflix Film) 04.02. White Boy Rick 05.02. Der letzte Paradiso (Netflix Film) 05.02. Eight Grade 05.02. Little Big Women (Netflix Film) 05.02. Malcolm & Marie (Netflix Film) 05.02. Space Sweepers (Netflix Film) 05.02. The Yin-Yang Master: Dream Of Eter­nity (Netflix Film) 05.02. Die heilende Kraft des Entblö­ßens (Netflix Doku) 09.02. Den Sternen so nah 10.02. Att Göra en Pudel 10.02. Cockpit 10.02. Neues aus der Welt (Netflix Film) 10.02. En passant pécho - Zwei Dealer in Paris (Netflix Film) 10.02. Verschwunden: Tatort Cecil Hotel (Netflix Doku) 11.02. Layla Majnun (Netflix Film) 11.02. Red Dot (Netflix Film) 11.02. Liebe² (Netflix Film) 12.02. To All The Boys: Always And Forever (Netflix Film) 12.02. Dani Rovira: Hass (Netflix Comedy) 12.02. Xicos Weg (Netflix Kids) 16.02. Du gegen die Wildnis (Netflix Kids) 16.02. The Danish Girl 18.02. Thus Spoke Kishibe Rohan (Netflix Anime) 19.02. I Care A Lot (Netflix Film) 20.02. Class­mates Minus (Netflix Film) 22.02. Der goldene Hand­schuh 23.02. Pelé (Netflix Doku) 23.02. Brian Regan: On The Rocks (Netflix Comedy) 25.02. Geez & Ann (Netflix Film) 25.02. High-Rise Inva­sion (Netflix Anime) 26.02. Verrückt nach ihr (Netflix Film) 26.02. Mit den Wellen (Netflix Film) 26.02. The Girl on the Train (Netflix Film) Stand: Januar 2021 Januar 2021 Datum Film 01.01. Boston 01.01. Das ist das Ende 01.01. Der erste Ritter 01.01. Full Out 2: You got this! 01.01. Immor­tals - Krieg der Götter 01.01. Mini­malismis: Weniger ist jetzt (Netflix Film) 01.01. Red Sparrow 01.01. Richie Rich 01.01. The Shape of Water 01.01. Vater­freuden 01.01. Die versun­kene Stadt Z 01.01. What Happened to Mr. Cha? (Netflix Film) 02.01. Asphalt Burning (Netflix Film) 07.01. Pieces of a Woman (Netflix Film) 08.01. Azizler - Alle zusammen für sich (Netflix Film) 11.01. Crack: Kokain, Korrup­tion und Konspi­ration (Netflix Film) 12.01. Pokémon: Meis­ter­detektiv Pikachu 15.01. Der doppelte Vater (Netflix Film) 15.01. Outside the Wire (Netflix Film) 22.01. Der weiße Tiger (Netflix Film) 29.01. Die Ausgra­bung (Netflix Film) Stand: Dezember 2020 Dezember 2020 Datum Film 01.12. Der Baader Meinhof Komplex 01.12. Deep­water Horizon 01.12. John Wick 01.12. Power Rangers 02.12. Ari Eldjárn: Pardon my Icelandic (Netflix Stand-up) 02.12. Hazel Brugger: Tropical (Netflix Stand-up) 03.12. Break (Netflix Film) 03.12. Schon wieder Weih­nachten (Netflix Film) 04.12. Mank (Netflix Film) 04.12. Wir können nicht anders (Netflix Film) 05.12. Mighty Express: Ein Weih­nachts­aben­teuer (Netflix Special) 05.12. The Watch: Nach­barn der 3. Art 06.12. Kin 07.12. 100 Dinge 07.12. Wind River 08.12. Spirit - wild und frei: Mitmach-Reitaben­teuer (Netflix Inter­aktiv) 09.12. Balle­rina 09.12. Die unglaub­liche Geschichte der Rosen­insel (Netflix Film) 11.12. Giving Voice (Netflix Film) 11.12. Die Lein­wand (Netflix Film) 11.12. Mü-Mo rettet Weih­nachten (Netflix Special) 11.12. The Prom (Netflix Film) 14.12. A Cali­fornia Christmas 15.12. Impe­rium der Wölfe 15.12. Shazam 15.12. Three Bill­boards Outside Ebbing, Missouri 16.12. Der Spit­zen­kan­didat 16.12. Vir Das: Outside In - The lock­down Special (Netflix Stand-up) 18.12. Ma Rainey's Black Bottom (Netflix Film) 22.12. Shaun das Schaf 23.12. The Midnight Sky (Netflix Film) 23.12. Die unglaub­lichen Aben­teuer von Bella 25.12. Omas Testa­ment 26.12. Der Junge muss an die frische Luft Stand: Dezember 2020

