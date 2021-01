Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Februar

Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Mit "Stranger Things", "Dark", "House of Cards" oder "Haus des Geldes" hat Netflix einige erfolg­reiche Titel im Programm. Neben solchen Eigen­produk­tionen hat der Strea­ming­dienst auch zahl­reiche weitere bekannte Serien, Filme, Doku­menta­tionen sowie Shows im Angebot. Regel­mäßig kommen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Inhalte im Februar.

Diese Serien sind neu bei Netflix

Screenshot: teltarif.de, Quelle: netflix.com Auch im Februar gibt es wieder Serien-Nach­schub. So bietet Netflix seinen Nutzern eine Viel­zahl an neuen Serien und Staf­fel­starts. Span­nende und unter­halt­same Stunden vor dem Bild­schirm sind damit garan­tiert. Unter den neuen Titeln befinden sich sowohl Eigen­produk­tionen als auch lizen­zierte Serien.

Zu den Serien-High­lights diesen Monat zählt sicher­lich Netflix Original Serie "The Crew". Diese Sitcom mit Kevin James handelt von einem NASCAR-Team, dessen bishe­rige Arbeit aufgrund einer neuen Chefin komplett auf den Kopf gestellt wird. Die Crew rund um Chef­mecha­niker Kevin steht nun in einem Konflikt mit den tech­nik­ver­wöhnten Mille­nials der Team­lei­tung.

Die Science-Fiction-Serie "Tribes of Europa" spielt im Jahr 2074. Nach einer myste­riösen Kata­strophe vor 45 Jahren sind die alten Nationen verschwunden und in Mikro­staaten zerfallen. In den Mikro­staaten kämpfen die unter­schied­lichen Stämme um die Vorherr­schaft. Im Mittel­punkt der Geschichte stehen drei Geschwister vom Tribe der Origines, die vonein­ander getrennt wurden und durch die unbe­kannten Welten des Konti­nents den Weg zu ihrer Familie finden müssen.

Mit den beiden Dramen "Capi­tani" und "Immer für dich da" starten im Februar zusätz­lich zwei span­nende und unter­halt­same Serien. In "Capi­tani" wird in einem Wald im Norden Luxem­burgs die Leiche einer Jugend­lichen gefunden. Kommissar Luc Capi­tani nimmt die Ermitt­lungen auf, um die myste­riösen Umstände zu unter­suchen. Basie­rend auf das Best­sel­ler­buch "Firefly Lane" wird in "Immer für dich da" die Geschichte von zwei unzer­trenn­lichen Freun­dinnen erzählt.

Außerdem können Sie sich im Februar auf neue Folgen von "H" (2. Staffel) und "Ninjago" (2. Staffel) freuen.

Februar 2021 Datum Serie Staffel 01.02. Ninjago 2 02.02. Tiffany Haddish Pres­ents: They Ready 1) 2 02.02. Mighty Express 1) 1 03.02. Immer für dich da 1 05.02. H 1) 2 05.02. Unsicht­bare Stadt 1 10.02. Run On 1) 1 11.02. Capi­tani 1) 1 12.02. Nadiyas Back­welt 1) 1 12.02. Bestat­tungen à la Bernard 1) 1 15.02. The Crew 1) 1 17.02. Sie weiß von dir 1) 1 17.02. MeatEater 1) 9 (Teil 2) 19.02. Love­struck in the City 1) 1 19.02. Tribes of Europa 1 24.02. Eine Schule für jeden Hund 1) 1 24.02. Ginny & Georgia 1) 1 27.02. A Love So Beau­tiful 1 Stand: Januar 2021

1) Netflix Original Serie Januar 2021 Datum Serie Staffel 01.01. Dead­wind 1) 2 01.01. Head­space: Eine Medi­tati­ons­anlei­tung 1) 1 01.01. How to get away with Murder 5 01.01. Monarca 1) 2 01.01. Power Rangers Beast Morphers 2 01.01. Traum­haus-Make­over 1) 2 05.01. Gabby's Doll­house 1) 1 05.01. Die Geschichte der Schimpf­wörter 1) 1 05.01. Nailed It! Mexico 1) 3 06.01. Jenseits des Todes 1) 1 08.01. Geheime Welt Idhún 1) Teil 2 08.01. Die härtesten Gefäng­nisse der Welt 1) 5 08.01. Lupin 1) 1 10.01. Brooklyn Nine-Nine 6 13.01. Night Stalker: Auf der Jagd nach einem Seri­enmörder 1) 14.01. Okto­ber­fest 1900 1 15.01. Disen­chant­ment 1) Teil 3 15.01. Das Klun­kerim­perium 1) 1 21.01. Riverdale 1) 5 22.01. Fate: The Winx Saga 1) 1 22.01. Jurassic World: Neue Aben­teuer 1) 2 26.01. Snow­piercer 1) 2 27.01. 50 m² 1) 1 Januar Cobra Kai 1) 3 Stand: Dezember 2020

1) Netflix Original Serie Dezember 2020 Datum Serie Staffel 01.12. Auf Entzug - Zurück ins Leben 6 01.12. Geheim­nisse des Univer­sums 2 01.12. Thomas & seine Freunde 23 01.12. Weih­nachts­filme - Das waren unsere Fest­tage 1) 1 04.12. Archer 11 04.12. Big Mouth 1) 4 04.12. Kings of Jo' Burg 1 04.12. Selena: Die Serie 1) Teil 1 05.12. Detention 1) 1 05.12. Vikings 6 07.12. Zimmer 2806: Die Anschul­digung (Mini­serie) 1) 08.12. Mr. Igle­sias 1) Teil 3 09.12. Der chir­urgi­sche Schnitt 1) 1 10.12. Alice im Border­land 1) 1 11.12. Deine letzte Stunde (Mini­serie) 1) 13.12. Start-Up 1) 1 14.12. Hilda 1) 2 14.12. Dein letztes Solo 1) 1 15.12. Club der magi­schen Dinge 1 15.12. Song Exploder 1) Ausgabe 2 16.12. Anitta: Made in Honório 1) 1 16.12. Marvel Anime: X-Men 1 16.12. Der York­shire Ripper (Mini­serie) 1) 16.12. Wie man Weih­nachten verhunzt 1) 1 18.12. Weih­nachten zu Hause 1) 2 18.12. Sweet Home 1) 1 25.12. Bridgerton 1) 1 30.12. Das Beste vom Rest 1) 1 30.12. Equinox 1) 1 31.12. Chil­ling Adven­tures of Sabrina 1) Teil 4 Stand: Dezember 2020

1) Netflix Original Serie November 2020 Datum Serie Staffel 01.11. Barbie Dream­house Adven­tures: Go Team Roberts 2 01.11. Voice - Jede Stimme ist einzig­artig 2 02.11. M'entends-tu? 1) 2 03.11. Record of Youth 1) 1 04.11. Liebe und Anar­chie 1) 1 05.11. Carmel: Wer hat María Marta umge­bracht? 1) 1 05.11. Para­normal 1) 1 06.11. Country Ever After 1) 1 09.11. Under­cover 1) 2 10.11. Bad Banks 2 10.11. A Lion in the House (Mini­serie) 11.11. Dash & Lilly 1) 1 11.11. A Queen is Born 1) 1 13.11. Die Schergen des Midas (Mini­serie) 1) 1 15.11. The Crown 1) 4 20.11. Feuer in der Stimme 1) 2 24.11. Wonderoos 1) 1 27.11. Sugar Rush Christmas 1) 2 27.11. ÜberWeihnachten 1) 1 27.11. Virgin River 1) 2 28.11. American Horror Story: 1984 9 Stand: Oktober 2020

1) Netflix Original Serie Oktober 2020 Datum Serie Staffel 01.10. Carmen Sandiego 1) 3 01.10. Guten Morgen, Vero­nica 1) 1 01.10. Fami­liar Wife 1 01.10. Heidi 2 01.10. Eine lausige Hexe 1) 4 02.10. Emily in Paris 1) 1 02.10. Song Exploder 1) 1 02.10. To the Lake 1) 1 09.10. Die Gehör­losen-Uni 1) 1 09.10. Fast & Furious Spy Racers 1) 2 09.10. Spuk in Bly Manor 1) 2 11.10. Stranger 1) 2 12.10. Kipo und die Welt der Wunder­monster 1) 3 15.10. Social Distance 1) 1 16.10. Grand Army 1) 1 16.10. Jack, der Mons­ter­schreck: Buch 3 1) 3 16.10. Jemand muss sterben 1) 1 16.10. La Révolution 1) 1 16.10. Star Trek: Disco­very 1) 3 16.10. Traum­haus-Make­over 1) 16.10. Welpen­aka­demie 1) 2 19.10. Unsolved Mays­teries: Ausgabe 2 1) 2 22.10. The Alie­nist - Die Einkrei­sung: Engel der Fins­ternis 1) 2 22.10. You Me Her 1) 5 23.10. Barbaren 1) 1 23.10. The Queen’s Gambit 1) 1 27.10. Blood of Zeus 1) 1 27.10. Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werk­zeug­gürtel 1) 4 30.10. Some­body Feed Phil 1) 4 30.10. Suburra 1) 3 Stand: September 2020

1) Netflix Original Serie September 2020 Datum Serie Staffel 01.09. Beyb­lade Burst Turbo 1 01.09. Free 3 01.09. Sword Art Online Alter­na­tive: Gun Gale Online 1 01.09. Top Chef 3 02.09. Chef's Table: Meis­ter­li­ches BBQ 1) 1 03.09. Der junge Wallander 1) 1 04.09. Away 1) 1 04.09. Spirit - wild und frei: Reit­akademie 1) 2 06.09. Schuld nach Ferdi­nand von Schi­rach 3 10.09. Geheime Welt Idhún 1) 1 10.09. Julie and the Phan­toms 1) 1 11.09. Die Diva 1) 1 11.09. Joint Venture 1) 2 17.09. Das letzte Wort 1) 1 18.09. Jurassic World - Neue Aben­teuer 1) 1 18.09. Ratched 1) 1 22.09. Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werk­zeug­gürtel 1) 3 22.09. Mighty Express - Super­schnelle Zugfreunde 1) 1 22.09. Das Spiel­zug­buch 1) 1 25.09. Rohwedder: Einig­keit und Mord und Frei­heit (Netflix Original Doku) 1) 1 Stand: August 2020

Neue Filme auf Netflix

Soll es lieber ein Film statt einer kompletten Serie sein? Kein Problem! Auch Film­freunde werden im Februar mit Nach­schub versorgt. Wer sich vom Film-Genre Drama ange­spro­chen fühlt, sollte "Neues aus der Welt" nicht verpassen. Dieser Film mit Tom Hanks sollte eigent­lich im Januar in die Kinos kommen, aber aufgrund der anhal­tenden Corona-Pandemie wurde daraus nichts und Netflix konnte sich die Rechte an dem Film sichern. Im Film spielt Hanks den Bürger­kriegs-Veteran Jefferson Kyle Kidd, der sich nach Ende des Bürger­kriegs als Nach­rich­ten­bote im Wilden Westen verdient macht. Er bekommt den Auftrag, ein zehn­jäh­riges Mädchen zu ihrer Tante und ihren Onkel zu begleiten. Dieses Mädchen wurde 6 Jahre lang von einem indigen Volk der Kiowa aufge­zogen und möchte nicht in die neue unbe­kannte Welt. Auf der Reise durch die erbar­mungs­lose Wildnis müssen der Bote und das Mädchen einigen Hinder­nissen trotzen.

Im Februar startet auch "Godzilla II: King of the Mons­ters". In der direkten Fort­set­zung der 2014 veröf­fent­lichten Neuver­fil­mung von "Godzilla" wollen abtrün­nige Wissen­schaftler die Welt­bevöl­kerung ausdünnen. Dies wollen sie errei­chen, indem sie die schla­fenden Monster der Erde erwe­cken. Nun muss Godzilla die Titanen aufhalten, um die Welt­bevöl­kerung zu schützen.

Mit "Baywatch" startet im Februar auf Netflix die Verfil­mung der gleich­namigen 90er Jahre Serie. Der Elite-Rettungs­schwimmer Mitch Buch­annon und ein Ex-Olym­pia­sieger begeben sich auf eine gefähr­liche Mission, um ihren Strand vor einer Verbre­chens­welle zu schützen.

Des Weiteren erscheinen im Februar unter anderem die Filme "Bridget Jones' Baby", "Verrückt nach ihr" und "Need For Speed" sowie die Doku­men­tation über den Welt­fuß­baller Pelé.

Februar 2021 Datum Film 01.02. Bridget Jones' Baby 01.02. Dennis 01.02. Funny Girl 01.02. Heidi 01.02. Illu­minati 01.02. Mortal Kombat 01.02. Need For Speed 01.02. Step Up 3D 01.02. Step Up All In 01.02. Step Up to the Streets 01.02. The Green Hornet 01.02. Wunder 02.02. Kid Cosmic (Netflix Kids) 03.02. Baywatch 03.02. Godzilla II: King of the Mons­ters 03.02. Meine Freunde sind alle tot (Netflix Film) 04.02. White Boy Rick 05.02. Der letzte Paradiso (Netflix Film) 05.02. Eight Grade 05.02. Little Big Women (Netflix Film) 05.02. Malcolm & Marie (Netflix Film) 05.02. Space Sweepers (Netflix Film) 05.02. The Yin-Yang Master: Dream Of Eter­nity (Netflix Film) 05.02. Die heilende Kraft des Entblö­ßens (Netflix Doku) 09.02. Den Sternen so nah 10.02. Att Göra en Pudel 10.02. Cockpit 10.02. Neues aus der Welt (Netflix Film) 10.02. En passant pécho - Zwei Dealer in Paris (Netflix Film) 10.02. Verschwunden: Tatort Cecil Hotel (Netflix Doku) 11.02. Layla Majnun (Netflix Film) 11.02. Red Dot (Netflix Film) 11.02. Liebe² (Netflix Film) 12.02. To All The Boys: Always And Forever (Netflix Film) 12.02. Dani Rovira: Hass (Netflix Comedy) 12.02. Xicos Weg (Netflix Kids) 16.02. Du gegen die Wildnis (Netflix Kids) 16.02. The Danish Girl 18.02. Thus Spoke Kishibe Rohan (Netflix Anime) 19.02. I Care A Lot (Netflix Film) 20.02. Class­mates Minus (Netflix Film) 22.02. Der goldene Hand­schuh 23.02. Pelé (Netflix Doku) 23.02. Brian Regan: On The Rocks (Netflix Comedy) 25.02. Geez & Ann (Netflix Film) 25.02. High-Rise Inva­sion (Netflix Anime) 26.02. Verrückt nach ihr (Netflix Film) 26.02. Mit den Wellen (Netflix Film) 26.02. The Girl on the Train (Netflix Film) Stand: Januar 2021 Januar 2021 Datum Film 01.01. Boston 01.01. Das ist das Ende 01.01. Der erste Ritter 01.01. Full Out 2: You got this! 01.01. Immor­tals - Krieg der Götter 01.01. Mini­malismis: Weniger ist jetzt (Netflix Film) 01.01. Red Sparrow 01.01. Richie Rich 01.01. The Shape of Water 01.01. Vater­freuden 01.01. Die versun­kene Stadt Z 01.01. What Happened to Mr. Cha? (Netflix Film) 02.01. Asphalt Burning (Netflix Film) 07.01. Pieces of a Woman (Netflix Film) 08.01. Azizler - Alle zusammen für sich (Netflix Film) 11.01. Crack: Kokain, Korrup­tion und Konspi­ration (Netflix Film) 12.01. Pokémon: Meis­ter­detektiv Pikachu 15.01. Der doppelte Vater (Netflix Film) 15.01. Outside the Wire (Netflix Film) 22.01. Der weiße Tiger (Netflix Film) 29.01. Die Ausgra­bung (Netflix Film) Stand: Dezember 2020 Dezember 2020 Datum Film 01.12. Der Baader Meinhof Komplex 01.12. Deep­water Horizon 01.12. John Wick 01.12. Power Rangers 02.12. Ari Eldjárn: Pardon my Icelandic (Netflix Stand-up) 02.12. Hazel Brugger: Tropical (Netflix Stand-up) 03.12. Break (Netflix Film) 03.12. Schon wieder Weih­nachten (Netflix Film) 04.12. Mank (Netflix Film) 04.12. Wir können nicht anders (Netflix Film) 05.12. Mighty Express: Ein Weih­nachts­aben­teuer (Netflix Special) 05.12. The Watch: Nach­barn der 3. Art 06.12. Kin 07.12. 100 Dinge 07.12. Wind River 08.12. Spirit - wild und frei: Mitmach-Reitaben­teuer (Netflix Inter­aktiv) 09.12. Balle­rina 09.12. Die unglaub­liche Geschichte der Rosen­insel (Netflix Film) 11.12. Giving Voice (Netflix Film) 11.12. Die Lein­wand (Netflix Film) 11.12. Mü-Mo rettet Weih­nachten (Netflix Special) 11.12. The Prom (Netflix Film) 14.12. A Cali­fornia Christmas 15.12. Impe­rium der Wölfe 15.12. Shazam 15.12. Three Bill­boards Outside Ebbing, Missouri 16.12. Der Spit­zen­kan­didat 16.12. Vir Das: Outside In - The lock­down Special (Netflix Stand-up) 18.12. Ma Rainey's Black Bottom (Netflix Film) 22.12. Shaun das Schaf 23.12. The Midnight Sky (Netflix Film) 23.12. Die unglaub­lichen Aben­teuer von Bella 25.12. Omas Testa­ment 26.12. Der Junge muss an die frische Luft Stand: Dezember 2020 November 2020 Datum Film 01.11. Beyond Skyline 01.11. Blood Valley: Seed's Revenge 01.11. Bullet Head 01.11. The Grea­test Showman 01.11. Insi­dious: Chapter 2 01.11. Jason und die Argo­nauten 01.11. Jeru­zalem 01.11. Jimmy West­wood: Amerikan Hero 01.11. Pandemic - Fear the Dead 01.11. Pfad der Rache 01.11. Seed 2 - The New Breed 01.11. Sleeper 01.11. Spider City - Stadt der Spinnen 01.11. Die verlo­rene Tochter 01.11. Das Streben nach Glück 03.11. Felix Lobrecht: Hype (Netflix Stand-Up) 03.11. Mother (Netflix Original) 05.11. Alles Gute kommt von oben (Netflix Original) 05.11. Spon­gebob Schwamm­kopf: Eine schwamm­tas­tische Rettung (Netflix Original) 06.11. Der endlose Graben (Netflix Original) 06.11. Vorla­dung (Netflix Original) 11.11. Spider-Man: A New Universe 11.11. Was wir wollten (Netflix Original) 12.11. Ludo (Netflix Original) 13.11. Du hast das Leben noch vor dir (Netflix Original) 13.11. Jingle Jangle Journey: Aben­teu­erliche Weih­nachten (Netflix Original) 16.11. He's Out There 19.11. Prin­zes­sin­nen­tausch: Wieder Vertauscht 20.11. Alien Xmas (Netflix Original) 22.11. Dolly Parton's Christmas on the Square (Netflix Original) 23.11. Shawn Mendes: In Wonder (Netflix Original) 24.11. HillBilly_Elegie (Netflix Original) 25.11. The Christmas Chro­nicles: Teil zwei (Netflix Original) 27.11. Assassin's Creed 27.11. Hot Choco­late Nutcra­cker - Ein getanzter Traum (Netflix Original) 30.11. The Girl in the Spider's Web 30.11. Verschwö­rung Stand: Oktober 2020 Oktober 2020 Datum Film 01.10. Für eine Hand­voll Dollar 01.10. The Hungover Games 01.10. Daylight - Zum Atmen bleibt keine Zeit 01.10. Pasal Kau! (Netflix Original) 02.10. Das machst du schon (Netflix Original) 02.10. Ernste Männer (Netflix Original) 02.10. Dick Johnson ist tot (Netflix Original) 02.10. Il legame - Die Bindung (Netflix Original) 02.10. Judy 02.10. Tut Tut Cory Flitzer Hallo­ween (Netflix Special) 02.10. Vampires vs. Bronx (Netflix Original) 04.10. David Atten­borough - Mein Leben auf unserem Planeten (Netflix Original Doku) 04.10. Happy Old Year 06.10. The Mule 06.10. Ster­nen­streif: Hallo­ween-Helden (Netflix Special) 07.10. Hubie Hallo­ween (Netflix Original) 07.10. Puzzle 09.10. Ginny Weds Sunny (Netflix Original) 09.10. Mein 40-jähriges Ich (Netflix Original) 09.10. Die Super­monster: Tag der Monster (Netflix Original) 13.10. The LEGO Movie 2: The Second Part 13.10. Die Okton­auten und das Great Barrier Reef (Netflix Special) 14.10. Black­pink - Light Up The Sky (Netflix Original Doku) 15.10. A Baby­sitter's Guide to Monster Hunting (Netflix Original) 15.10. Love Like the Falling Rain (Netflix Original) 15.10. Rettung für Roona (Netflix Original Doku) 16.10. The Trial of the Chicago 7 (Netflix Original) 20.10. Der Zauber­schulbus ist wieder unter­wegs (Netflix Special) 21.10. Rebecca (Netflix Original) 22.10. Kadaver (Netflix Original) 23.10. Bad Neigh­bors 23.10. Die bunte Seite des Mondes (Netflix Original) 23.10. Lucy 28.10. Die Geheim­nisse der Grab­stätte von Sakkara (Netflix Original Doku) 28.10. Holi­date (Netflix Original) 28.10. Nobody Sleeps in the Woods Tonight (Netflix Original) 30.10. The Day of the Lord (Netflix Original) 30.10. His House (Netflix Original) Stand: September 2020 September 2020 Datum Film 01.09. Captain Philips 01.09. Curse of Chucky 01.09. Dudley Do-Right 01.09. Escape Plan 2: Hades 01.09. Das Fußball­spiel (Netflix Original) 01.09. Kill me Three Times - Man stirbt nur dreimal 01.09. Lock Up 01.09. Logan Lucky 01.09. Sword Art Online the Movie: Ordinal Scale 01.09. Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Out of the Shadows 01.09. True: Tag der Freund­schaft (Netflix Special) 02.09. Freaks - Du bist eine von uns (Netflix Original) 02.09. L.A. Story 03.09. Liebe garan­tiert (Netflix Original) 04.09. Dante's Peak 04.09. Die Entde­ckung der Unend­lich­keit 04.09. Fear and Loat­hing in Las Vegas 04.09. A Million Ways to Die in the West 04.09. I'm Thin­king of Ending Things (Netflix Original) 04.09. Last Vegas 04.09. Ride Along 04.09. Unbroken 07.09. Mein Lehrer, der Krake (Netflix Original) 09.09. Corazón loco - verrücktes Herz (Netflix Original) 09.09. Das Dilemma mit den sozialen Medien (Netflix Original) 09.09. Mignonnes (Netflix Original) 10.09. The Baby­sitter 2: Killer Queen (Netflix Original) 11.09. Papa gesucht (Netflix Original) 11.09. Pets United (Netflix Original) 16.09. The Devil all the Time (Netflix Original) 16.09. Der Sani­täter (Netflix Original) 23.09. Enola Holmes (Netflix Original) 29.09. Lomm­bock 29.09. Welcome to Sudden Death Stand: August 2020

