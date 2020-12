Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Januar

Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: Netflix Mit "Stranger Things", "Dark", "House of Cards" oder "Haus des Geldes" hat Netflix einige erfolg­reiche Titel im Programm. Neben solchen Eigen­produk­tionen hat der Strea­ming­dienst auch zahl­reiche weitere bekannte Serien, Filme, Doku­menta­tionen sowie Shows im Angebot. Regel­mäßig kommen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Inhalte im Januar 2021.

Diese Serien sind neu bei Netflix

Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: Netflix Auch im Januar gibt es wieder Serien-Nach­schub. So bietet Netflix seinen Nutzern eine Viel­zahl an neuen Serien und Staf­fel­starts. Span­nende und unter­halt­same Stunden vor dem Bild­schirm sind damit garan­tiert. Unter den neuen Titeln befinden sich sowohl Eigen­produk­tionen als auch lizen­zierte Serien.

Zu den Serien-High­lights diesen Monat zählt sicher­lich Netflix Original Serie "Lupin". Die Zuschauer begleiten den Meis­ter­dieb Assane Diop (Omar Sy), der inspi­riert von den Aben­teuern des fran­zösi­schen Roman­helden Arsène Lupin beschließt, seinen Vater mit vielen Tricks zu rächen, dem von einer reichen Familie großes Unrecht zuge­fügt wurde. Die fünf­tei­lige Serie ist unter der Regie von Louis Leter­rier (Episode 1-3) und Marcela Said (Episode 4-5) entstanden.

In "Fate: The Winx Saga" erlernt eine Gruppe von Feen allmäh­lich den Umgang mit ihren Zauber­kräften, während sie zeit­gleich auch noch Liebe, Freund­schaften, Riva­litäten und die Monster meis­tern müssen, die ihre Exis­tenz bedrohen. Die Suche nach ihrer wahren Iden­tität steht dabei eben­falls auf der Tages­ord­nung.

Des Weiteren startet im Januar der 3. Teil von Matt Groe­nings Fantasy-Zeichen­trick­serie "Disen­chant­ment". Bean ist eine trink­feste Prin­zessin, die gemeinsam mit ihren Freunden, einem Dämon namens Luci sowie Elfo, einem Halbelfen, Aben­teuer erlebt. In den neuen Episoden muss Bean sich als Prin­zessin ins Zeug legen bei all den könig­lichen Intrigen, uner­gründ­lichen Rätseln, König Zøgs Zustand und der Frage, wer Dream­land regieren soll.

Fans von "Riverdale" und "Snow­piercer" kommen diesen Monat eben­falls auf ihre Kosten, aller­dings nur wöchent­lich. So startet ab 21. Januar die 5. Staffel der auf den gleich­namigen Figuren der Archie Comics basie­renden Netflix Serie "Riverdale". Auch in den neuen wöchent­lich erschei­nenden Folgen dieses Teen­ager-Dramas geht es für Archie und die Clique wieder rund. Zudem nimmt mit der zweiten Staffel von "Snow­piercer" das post­apo­kalyp­tische Drama weiter Fahrt auf. Die Erde ist in einer Eiszeit versunken und die letzten Über­lebenden umkreisen in einem riesigen Zug die Erde. Doch Klas­sen­kämpfe domi­nieren das Zusam­men­leben der Passa­giere. Auch hier erscheint ab dem 26. Januar jede Woche eine neue Episode.

Außerdem können Sie sich im Januar auf neue Folgen von "How to get away with Murder" (5. Staffel) und "Brooklyn Nine-Nine" (6. Staffel) freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Netflix

Januar 2021 Datum Serie Staffel 01.01. Dead­wind 1) 2 01.01. Head­space: Eine Medi­tati­ons­anlei­tung 1) 1 01.01. How to get away with Murder 5 01.01. Monarca 1) 2 01.01. Power Rangers Beast Morphers 2 01.01. Traum­haus-Make­over 1) 2 05.01. Gabby's Doll­house 1) 1 05.01. Die Geschichte der Schimpf­wörter 1) 1 05.01. Nailed It! Mexico 1) 3 06.01. Jenseits des Todes 1) 1 08.01. Geheime Welt Idhún 1) Teil 2 08.01. Die härtesten Gefäng­nisse der Welt 1) 5 08.01. Lupin 1) 1 10.01. Brooklyn Nine-Nine 6 13.01. Night Stalker: Auf der Jagd nach einem Seri­enmörder 1) 14.01. Okto­ber­fest 1900 1 15.01. Disen­chant­ment 1) Teil 3 15.01. Das Klun­kerim­perium 1) 1 21.01. Riverdale 1) 5 22.01. Fate: The Winx Saga 1) 1 22.01. Jurassic World: Neue Aben­teuer 1) 2 26.01. Snow­piercer 1) 2 27.01. 50 m² 1) 1 Januar Cobra Kai 1) 3 Stand: Dezember 2020

1) Netflix Original Serie Dezember 2020 Datum Serie Staffel 01.12. Auf Entzug - Zurück ins Leben 6 01.12. Geheim­nisse des Univer­sums 2 01.12. Thomas & seine Freunde 23 01.12. Weih­nachts­filme - Das waren unsere Fest­tage 1) 1 04.12. Archer 11 04.12. Big Mouth 1) 4 04.12. Kings of Jo' Burg 1 04.12. Selena: Die Serie 1) Teil 1 05.12. Detention 1) 1 05.12. Vikings 6 07.12. Zimmer 2806: Die Anschul­digung (Mini­serie) 1) 08.12. Mr. Igle­sias 1) Teil 3 09.12. Der chir­urgi­sche Schnitt 1) 1 10.12. Alice im Border­land 1) 1 11.12. Deine letzte Stunde (Mini­serie) 1) 13.12. Start-Up 1) 1 14.12. Hilda 1) 2 14.12. Dein letztes Solo 1) 1 15.12. Club der magi­schen Dinge 1 15.12. Song Exploder 1) Ausgabe 2 16.12. Anitta: Made in Honório 1) 1 16.12. Marvel Anime: X-Men 1 16.12. Der York­shire Ripper (Mini­serie) 1) 16.12. Wie man Weih­nachten verhunzt 1) 1 18.12. Weih­nachten zu Hause 1) 2 18.12. Sweet Home 1) 1 25.12. Bridgerton 1) 1 30.12. Das Beste vom Rest 1) 1 30.12. Equinox 1) 1 31.12. Chil­ling Adven­tures of Sabrina 1) Teil 4 Stand: Dezember 2020

1) Netflix Original Serie November 2020 Datum Serie Staffel 01.11. Barbie Dream­house Adven­tures: Go Team Roberts 2 01.11. Voice - Jede Stimme ist einzig­artig 2 02.11. M'entends-tu? 1) 2 03.11. Record of Youth 1) 1 04.11. Liebe und Anar­chie 1) 1 05.11. Carmel: Wer hat María Marta umge­bracht? 1) 1 05.11. Para­normal 1) 1 06.11. Country Ever After 1) 1 09.11. Under­cover 1) 2 10.11. Bad Banks 2 10.11. A Lion in the House (Mini­serie) 11.11. Dash & Lilly 1) 1 11.11. A Queen is Born 1) 1 13.11. Die Schergen des Midas (Mini­serie) 1) 1 15.11. The Crown 1) 4 20.11. Feuer in der Stimme 1) 2 24.11. Wonderoos 1) 1 27.11. Sugar Rush Christmas 1) 2 27.11. ÜberWeihnachten 1) 1 27.11. Virgin River 1) 2 28.11. American Horror Story: 1984 9 Stand: Oktober 2020

1) Netflix Original Serie Oktober 2020 Datum Serie Staffel 01.10. Carmen Sandiego 1) 3 01.10. Guten Morgen, Vero­nica 1) 1 01.10. Fami­liar Wife 1 01.10. Heidi 2 01.10. Eine lausige Hexe 1) 4 02.10. Emily in Paris 1) 1 02.10. Song Exploder 1) 1 02.10. To the Lake 1) 1 09.10. Die Gehör­losen-Uni 1) 1 09.10. Fast & Furious Spy Racers 1) 2 09.10. Spuk in Bly Manor 1) 2 11.10. Stranger 1) 2 12.10. Kipo und die Welt der Wunder­monster 1) 3 15.10. Social Distance 1) 1 16.10. Grand Army 1) 1 16.10. Jack, der Mons­ter­schreck: Buch 3 1) 3 16.10. Jemand muss sterben 1) 1 16.10. La Révolution 1) 1 16.10. Star Trek: Disco­very 1) 3 16.10. Traum­haus-Make­over 1) 16.10. Welpen­aka­demie 1) 2 19.10. Unsolved Mays­teries: Ausgabe 2 1) 2 22.10. The Alie­nist - Die Einkrei­sung: Engel der Fins­ternis 1) 2 22.10. You Me Her 1) 5 23.10. Barbaren 1) 1 23.10. The Queen’s Gambit 1) 1 27.10. Blood of Zeus 1) 1 27.10. Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werk­zeug­gürtel 1) 4 30.10. Some­body Feed Phil 1) 4 30.10. Suburra 1) 3 Stand: September 2020

1) Netflix Original Serie September 2020 Datum Serie Staffel 01.09. Beyb­lade Burst Turbo 1 01.09. Free 3 01.09. Sword Art Online Alter­na­tive: Gun Gale Online 1 01.09. Top Chef 3 02.09. Chef's Table: Meis­ter­li­ches BBQ 1) 1 03.09. Der junge Wallander 1) 1 04.09. Away 1) 1 04.09. Spirit - wild und frei: Reit­akademie 1) 2 06.09. Schuld nach Ferdi­nand von Schi­rach 3 10.09. Geheime Welt Idhún 1) 1 10.09. Julie and the Phan­toms 1) 1 11.09. Die Diva 1) 1 11.09. Joint Venture 1) 2 17.09. Das letzte Wort 1) 1 18.09. Jurassic World - Neue Aben­teuer 1) 1 18.09. Ratched 1) 1 22.09. Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werk­zeug­gürtel 1) 3 22.09. Mighty Express - Super­schnelle Zugfreunde 1) 1 22.09. Das Spiel­zug­buch 1) 1 25.09. Rohwedder: Einig­keit und Mord und Frei­heit (Netflix Original Doku) 1) 1 Stand: August 2020

1) Netflix Original Serie August 2020 Datum Serie Staffel 01.08. Arrow 7 01.08. Bakugan: Battle Planet 1 01.08. Fami­liar of Zero 1 02.08. Vernetzt - Wissen­schaft ist überall (Doku-Reihe) 1) 03.08. Immi­gra­tion Nation (Doku-Reihe) 1) 04.08. Felipe Cast­anhari präsen­tiert: Unsere geheim­nis­volle Welt 1) 1 05.08. Die meist­ge­suchten Verbre­cher der Welt (Doku-Reihe) 1) 1 06.08. The Rain 1) 3 06.08. The Seven Deadly Sins 1) 4 07.08. High Seas 1) 3 07.08. Nailed it! Mexico 1) 2 07.08. Die Reise nach Westen 1) 2 07.08. Selling Sunset 1) 3 07.08. Sing on! Germany 1) 1 07.08. Die Zauberer: Geschichten aus Arcadia 1) 1 07.08. Unsere winzigen Nach­barn (Doku-Reihe) 1) 1 12.08. Green­leaf 1) 5 13.08. Ride On Time 2 14.08. 3% 1) 4 14.08. Dirty John 1) 2 14.08. Der Jahr­hun­der­traub 1) 1 14.08. Teenage Bounty Hunters 1) 1 15.08. Cuckoo 5 15.08. Rita 1) 5 17.08. Glitch Techs 1) 2 19.08. High Score (Doku-Reihe) 1) 1 19.08. Die Regeln im Hause DeMarcus 1) 1 20.08. Bioha­ckers 1) 1 20.08. Great Pretender 1) 1 21.08. Hoops 1) 1 21.08. Rust Valley Resto­rers 1) 3 25.08. Diebi­sche Elstern 1) 2 26.08. Cobra Kai 1) 1&2 26.08. Kein Strand­zu­gang 1) 1 27.08. Aggret­suko 1) 3 28.08. I AM A Killer: Released 1) 1 30.08. The Worst Witch 2 31.08. Luo Bao Bei 1 Stand: Juli 2020

1) Netflix Original Serie

Neue Filme auf Netflix

Soll es lieber ein Film statt einer kompletten Serie sein? Kein Problem! Auch Film­freunde werden im Januar mit Nach­schub versorgt. Wer sich vom Film-Genre Drama ange­spro­chen fühlt, sollte "Pieces of a Woman" nicht verpassen. Im Mittel­punkt dieses Netflix Films stehen die werdenden Eltern Martha (Vanessa Kirby) und Sean (Shia LaBeouf), dessen Leben sich auf irrepa­rable Weise ändert, als die geplante Haus­geburt zur unvor­stell­baren Tragödie wird. Anschlie­ßend kämpft Martha mit den tief grei­fenden emotio­nalen Folgen und dem Abgrund der Trauer, welche sie von ihrem Partner und ihrer Familie trennen. Darüber hinaus steht sie der öffent­lich ange­klagten Hebamme (Molly Parker) vor Gericht gegen­über.Produ­ziert von Martin Scor­sese zeigt das Drama eine zutiefst persön­liche, schmerz­volle und absolut über­wäl­tigende Geschichte einer Frau, die lernt, mit ihrem Verlust zu leben.

Action­reich geht es hingegen in "Asphalt Burning" zu: In rasendem Tempo und getunten Karren geht es von der Berg­straße Trolls­tigen in Norwegen über Schweden und Däne­mark bis nach Deutsch­land zum Nürburg­ring. Dort muss Roy ein Rennen für sich entscheiden – sonst ist seine Verlobte Sylvia futsch. Denn diese hat der Auto­freak ausge­rechnet in der Hoch­zeits­nacht nach reich­lich Alko­hol­konsum leicht­fertig zum Wett­ein­satz gemacht.

Mit "Pokémon: Meis­ter­detektiv Pikachu" gibt es im Januar auch einen Film für die ganze Familie. In dem Fantasy-Aben­teu­erfilm leben Menschen und Pokémon in einer gemein­samen Welt. Im Zentrum des Films stehen Tim Goodman und Meis­ter­detektiv Pikachu. Die beiden schließen sich zusammen, um das Verschieden von Tims Vater und Pika­chus Partner aufzu­klären.

In dem Thriller "Red Sparrow" wird Jennifer Lawrence zur Spionin. Die ehema­lige Balle­rina Domi­nika Egorova lässt sich als Spionin ausbilden, um ihre Mutter zu schützen. Sie setzt ihre Verfüh­rungs­künste ein, um einen Maul­wurf in der Regie­rung zu finden. Der Film basiert auf dem 2013 in engli­scher und 2015 in deut­scher Sprache erschie­nenen Roman "Opera­tion Red Sparrow" von Jason Matthews.

Film-Neuerschei­nungen auf Netflix

Januar 2021 Datum Film 01.01. Boston 01.01. Das ist das Ende 01.01. Der erste Ritter 01.01. Full Out 2: You got this! 01.01. Immor­tals - Krieg der Götter 01.01. Mini­malismis: Weniger ist jetzt (Netflix Film) 01.01. Red Sparrow 01.01. Richie Rich 01.01. The Shape of Water 01.01. Vater­freuden 01.01. Die versun­kene Stadt Z 01.01. What Happened to Mr. Cha? (Netflix Film) 02.01. Asphalt Burning (Netflix Film) 07.01. Pieces of a Woman (Netflix Film) 08.01. Azizler - Alle zusammen für sich (Netflix Film) 11.01. Crack: Kokain, Korrup­tion und Konspi­ration (Netflix Film) 12.01. Pokémon: Meis­ter­detektiv Pikachu 15.01. Der doppelte Vater (Netflix Film) 15.01. Outside the Wire (Netflix Film) 22.01. Der weiße Tiger (Netflix Film) 29.01. Die Ausgra­bung (Netflix Film) Stand: Dezember 2020 Dezember 2020 Datum Film 01.12. Der Baader Meinhof Komplex 01.12. Deep­water Horizon 01.12. John Wick 01.12. Power Rangers 02.12. Ari Eldjárn: Pardon my Icelandic (Netflix Stand-up) 02.12. Hazel Brugger: Tropical (Netflix Stand-up) 03.12. Break (Netflix Film) 03.12. Schon wieder Weih­nachten (Netflix Film) 04.12. Mank (Netflix Film) 04.12. Wir können nicht anders (Netflix Film) 05.12. Mighty Express: Ein Weih­nachts­aben­teuer (Netflix Special) 05.12. The Watch: Nach­barn der 3. Art 06.12. Kin 07.12. 100 Dinge 07.12. Wind River 08.12. Spirit - wild und frei: Mitmach-Reitaben­teuer (Netflix Inter­aktiv) 09.12. Balle­rina 09.12. Die unglaub­liche Geschichte der Rosen­insel (Netflix Film) 11.12. Giving Voice (Netflix Film) 11.12. Die Lein­wand (Netflix Film) 11.12. Mü-Mo rettet Weih­nachten (Netflix Special) 11.12. The Prom (Netflix Film) 14.12. A Cali­fornia Christmas 15.12. Impe­rium der Wölfe 15.12. Shazam 15.12. Three Bill­boards Outside Ebbing, Missouri 16.12. Der Spit­zen­kan­didat 16.12. Vir Das: Outside In - The lock­down Special (Netflix Stand-up) 18.12. Ma Rainey's Black Bottom (Netflix Film) 22.12. Shaun das Schaf 23.12. The Midnight Sky (Netflix Film) 23.12. Die unglaub­lichen Aben­teuer von Bella 25.12. Omas Testa­ment 26.12. Der Junge muss an die frische Luft Stand: Dezember 2020 November 2020 Datum Film 01.11. Beyond Skyline 01.11. Blood Valley: Seed's Revenge 01.11. Bullet Head 01.11. The Grea­test Showman 01.11. Insi­dious: Chapter 2 01.11. Jason und die Argo­nauten 01.11. Jeru­zalem 01.11. Jimmy West­wood: Amerikan Hero 01.11. Pandemic - Fear the Dead 01.11. Pfad der Rache 01.11. Seed 2 - The New Breed 01.11. Sleeper 01.11. Spider City - Stadt der Spinnen 01.11. Die verlo­rene Tochter 01.11. Das Streben nach Glück 03.11. Felix Lobrecht: Hype (Netflix Stand-Up) 03.11. Mother (Netflix Original) 05.11. Alles Gute kommt von oben (Netflix Original) 05.11. Spon­gebob Schwamm­kopf: Eine schwamm­tas­tische Rettung (Netflix Original) 06.11. Der endlose Graben (Netflix Original) 06.11. Vorla­dung (Netflix Original) 11.11. Spider-Man: A New Universe 11.11. Was wir wollten (Netflix Original) 12.11. Ludo (Netflix Original) 13.11. Du hast das Leben noch vor dir (Netflix Original) 13.11. Jingle Jangle Journey: Aben­teu­erliche Weih­nachten (Netflix Original) 16.11. He's Out There 19.11. Prin­zes­sin­nen­tausch: Wieder Vertauscht 20.11. Alien Xmas (Netflix Original) 22.11. Dolly Parton's Christmas on the Square (Netflix Original) 23.11. Shawn Mendes: In Wonder (Netflix Original) 24.11. HillBilly_Elegie (Netflix Original) 25.11. The Christmas Chro­nicles: Teil zwei (Netflix Original) 27.11. Assassin's Creed 27.11. Hot Choco­late Nutcra­cker - Ein getanzter Traum (Netflix Original) 30.11. The Girl in the Spider's Web 30.11. Verschwö­rung Stand: Oktober 2020 Oktober 2020 Datum Film 01.10. Für eine Hand­voll Dollar 01.10. The Hungover Games 01.10. Daylight - Zum Atmen bleibt keine Zeit 01.10. Pasal Kau! (Netflix Original) 02.10. Das machst du schon (Netflix Original) 02.10. Ernste Männer (Netflix Original) 02.10. Dick Johnson ist tot (Netflix Original) 02.10. Il legame - Die Bindung (Netflix Original) 02.10. Judy 02.10. Tut Tut Cory Flitzer Hallo­ween (Netflix Special) 02.10. Vampires vs. Bronx (Netflix Original) 04.10. David Atten­borough - Mein Leben auf unserem Planeten (Netflix Original Doku) 04.10. Happy Old Year 06.10. The Mule 06.10. Ster­nen­streif: Hallo­ween-Helden (Netflix Special) 07.10. Hubie Hallo­ween (Netflix Original) 07.10. Puzzle 09.10. Ginny Weds Sunny (Netflix Original) 09.10. Mein 40-jähriges Ich (Netflix Original) 09.10. Die Super­monster: Tag der Monster (Netflix Original) 13.10. The LEGO Movie 2: The Second Part 13.10. Die Okton­auten und das Great Barrier Reef (Netflix Special) 14.10. Black­pink - Light Up The Sky (Netflix Original Doku) 15.10. A Baby­sitter's Guide to Monster Hunting (Netflix Original) 15.10. Love Like the Falling Rain (Netflix Original) 15.10. Rettung für Roona (Netflix Original Doku) 16.10. The Trial of the Chicago 7 (Netflix Original) 20.10. Der Zauber­schulbus ist wieder unter­wegs (Netflix Special) 21.10. Rebecca (Netflix Original) 22.10. Kadaver (Netflix Original) 23.10. Bad Neigh­bors 23.10. Die bunte Seite des Mondes (Netflix Original) 23.10. Lucy 28.10. Die Geheim­nisse der Grab­stätte von Sakkara (Netflix Original Doku) 28.10. Holi­date (Netflix Original) 28.10. Nobody Sleeps in the Woods Tonight (Netflix Original) 30.10. The Day of the Lord (Netflix Original) 30.10. His House (Netflix Original) Stand: September 2020 September 2020 Datum Film 01.09. Captain Philips 01.09. Curse of Chucky 01.09. Dudley Do-Right 01.09. Escape Plan 2: Hades 01.09. Das Fußball­spiel (Netflix Original) 01.09. Kill me Three Times - Man stirbt nur dreimal 01.09. Lock Up 01.09. Logan Lucky 01.09. Sword Art Online the Movie: Ordinal Scale 01.09. Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Out of the Shadows 01.09. True: Tag der Freund­schaft (Netflix Special) 02.09. Freaks - Du bist eine von uns (Netflix Original) 02.09. L.A. Story 03.09. Liebe garan­tiert (Netflix Original) 04.09. Dante's Peak 04.09. Die Entde­ckung der Unend­lich­keit 04.09. Fear and Loat­hing in Las Vegas 04.09. A Million Ways to Die in the West 04.09. I'm Thin­king of Ending Things (Netflix Original) 04.09. Last Vegas 04.09. Ride Along 04.09. Unbroken 07.09. Mein Lehrer, der Krake (Netflix Original) 09.09. Corazón loco - verrücktes Herz (Netflix Original) 09.09. Das Dilemma mit den sozialen Medien (Netflix Original) 09.09. Mignonnes (Netflix Original) 10.09. The Baby­sitter 2: Killer Queen (Netflix Original) 11.09. Papa gesucht (Netflix Original) 11.09. Pets United (Netflix Original) 16.09. The Devil all the Time (Netflix Original) 16.09. Der Sani­täter (Netflix Original) 23.09. Enola Holmes (Netflix Original) 29.09. Lomm­bock 29.09. Welcome to Sudden Death Stand: August 2020 August 2020 Datum Film 01.08. Gero­nimo - Das Blut der Apachen 01.08. Date a Live - The Movie: Mayuri Judge­ment 01.08. Jackass Nummer Zwei - Der Film (uncut) 01.08. Justin Bieber: Never Say Never 01.08. Die kleine Hexe 01.08. London Has Fallen 01.08. Love Story 01.08. mother! 01.08. Die nackte Kanone 01.08. Die nackte Kanone 33 1/3 01.08. Plan B - Scheiß auf Plan A 01.08. Plötz­lich Papa 01.08. Scooby-Doo 01.08. Die Super­monster: Die neue Klasse (Netflix Special) 01.08. Two is a Family 04.08. Malibu Rescue (Netflix Original) 04.08. Sam Jay: 3 In The Morning (Netflix Original Comedy Special) 04.08. Tut Tut Cory Flitzer: Das Sommer­camp (Netflix Special) 05.08. Anelka: Der Miss­ver­stan­dene (Netflix Original Doku) 05.08. My Little Pony - Der Film 05.08. Unbre­a­kable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend (Netflix Original, inter­ak­tives Special) 06.08. Alpha 06.08. Nasha Natasha 07.08. Work It (Netflix Original) 11.08. Leave No Trace 14.08. Fearless - Baby­sitten ist Helden­sache (Netflix Original) 14.08. Project Power (Netflix Original) 15.08. Kingsman: The Golden Circle 17.08. Verrückte Lehrer (Netflix Original) 18.08. Sear­ching 19.08. Verbre­chen verbindet (Netflix Original) 20.08. John Shepherds Kontakt­ver­suche mit Aliens (Netflix Original Doku) 21.08. All Toge­ther Now (Netflix Original) 21.08. Fuego Negro (Netflix Original) 21.08. The Slee­pover (Netflix Original) 22.08. Dieses bescheu­erte Herz 23.08. What Happened to Monday 24.08. Superfly 25.08. Aquaman 26.08. Phönix aus der Asche (Netflix Original) 28.08. Down a Dark Hall 28.08. Geheime Anfänge (Netflix Original) 29.08. The Perfect Match 31.08. Venom Stand: Juli 2020

