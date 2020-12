Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Dezember

Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: Netflix Mit "Stranger Things", "Dark", "House of Cards" oder "Haus des Geldes" hat Netflix einige erfolg­reiche Titel im Programm. Neben solchen Eigen­produk­tionen hat der Strea­ming­dienst auch zahl­reiche weitere bekannte Serien, Filme, Doku­menta­tionen sowie Shows im Angebot. Regel­mäßig kommen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Inhalte im Dezember 2020.

Diese Serien sind neu bei Netflix

Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: Netflix Auch im Dezember gibt es wieder Serien-Nach­schub. So bietet Netflix seinen Nutzern eine Viel­zahl an neuen Serien und Staf­fel­starts. Span­nende und unter­halt­same Stunden vor dem Bild­schirm sind damit garan­tiert. Unter den neuen Titeln befinden sich sowohl Eigen­produk­tionen als auch lizen­zierte Serien.

So erzählen Shonda Rhimes und Chris Van Dusen in der Netflix Original Serie "Bridgerton" von Daphne Bridgerton, der ältesten Tochter der einfluss­rei­chen Familie Bridgerton. Diese gibt ihr Debüt auf dem heiß umkämpften Heirats­markt in London der Regency-Epoche. Inspi­riert von den Romanen von Julia Quinn, behan­delt die Serie Zeit­losig­keit blei­bender Freund­schaften, Fami­lien, die ihren Weg erkunden und die Suche nach einer Liebe, die alles über­windet und ist dabei gleich­zeitig roman­tisch, skan­dalös und scharf­sinnig.

Zudem geht "Chil­ling Adven­tures of Sabrina" in seine letzte Runde. Die Horror-Comic-Serie von Roberto Aguirre-Sacasa handelt von der Halb­hexe Sabrina, die als sterb­liche Teenagerin und Nach­fahrin der Kirche der Nacht zwischen zwei Welten lebt. In den letzten Folgen der durchaus span­nenden Serie breitet sich eine gespens­tische Dunkel­heit in Greendale aus. Der Zirkel muss sich einer Bedro­hung nach der anderen stellen, um das Unheil abzu­wenden.

Wer in Weih­nachts­stim­mung kommen möchte, kann sich "Weih­nachten zu Hause" zu Gemüte führen. In der zweiten Staffel dieser weih­nacht­lichen Liebes­komödie beginnt sich Johanne in ihrer viel­ver­spre­chenden Bezie­hung wohl­zufühlen, während sie sich mit neuen Nach­barn, Ex-Freunden und ihrer eigenen nicht unbe­dingt einfa­chen Familie herum­schlagen muss.

Die auf dem gleich­namigen Roman von Carlos Montero basie­rende Mini­serie "Deine letzte Stunde" handelt von der Lehrerin Raquel, die, nachdem sie eine neue Stelle antritt, um ihr Leben bangen muss. Zuvor kam es an ihrer neuen Schule zu einem verdäch­tigen Todes­fall - ihre Vorgän­gerin hat Selbst­mord begangen. Raquel entdeckt in diesem Zusam­men­hang die schreck­liche Wahr­heit hinter dem Tod ihrer Vorgän­gerin.

Des Weiteren nimmt Netflix die ersten Folgen der finalen Staffel von "Vikings" in sein Programm auf.

Serien-Neuerschei­nungen auf Netflix

Dezember 2020 Datum Serie Staffel 01.12. Auf Entzug - Zurück ins Leben 6 01.12. Geheim­nisse des Univer­sums 2 01.12. Thomas & seine Freunde 23 01.12. Weih­nachts­filme - Das waren unsere Fest­tage 1) 1 04.12. Archer 11 04.12. Big Mouth 1) 4 04.12. Kings of Jo' Burg 1 04.12. Selena: Die Serie 1) Teil 1 05.12. Detention 1) 1 05.12. Vikings 6 07.12. Zimmer 2806: Die Anschul­digung (Mini­serie) 1) 08.12. Mr. Igle­sias 1) Teil 3 09.12. Der chir­urgi­sche Schnitt 1) 1 10.12. Alice im Border­land 1) 1 11.12. Deine letzte Stunde (Mini­serie) 1) 13.12. Start-Up 1) 1 14.12. Hilda 1) 2 14.12. Dein letztes Solo 1) 1 15.12. Club der magi­schen Dinge 1 15.12. Song Exploder 1) Ausgabe 2 16.12. Anitta: Made in Honório 1) 1 16.12. Marvel Anime: X-Men 1 16.12. Der York­shire Ripper (Mini­serie) 1) 16.12. Wie man Weih­nachten verhunzt 1) 1 18.12. Weih­nachten zu Hause 1) 2 18.12. Sweet Home 1) 1 25.12. Bridgerton 1) 1 30.12. Das Beste vom Rest 1) 1 30.12. Equinox 1) 1 31.12. Chil­ling Adven­tures of Sabrina 1) Teil 4 Stand: Dezember 2020

1) Netflix Original Serie November 2020 Datum Serie Staffel 01.11. Barbie Dream­house Adven­tures: Go Team Roberts 2 01.11. Voice - Jede Stimme ist einzig­artig 2 02.11. M'entends-tu? 1) 2 03.11. Record of Youth 1) 1 04.11. Liebe und Anar­chie 1) 1 05.11. Carmel: Wer hat María Marta umge­bracht? 1) 1 05.11. Para­normal 1) 1 06.11. Country Ever After 1) 1 09.11. Under­cover 1) 2 10.11. Bad Banks 2 10.11. A Lion in the House (Mini­serie) 11.11. Dash & Lilly 1) 1 11.11. A Queen is Born 1) 1 13.11. Die Schergen des Midas (Mini­serie) 1) 1 15.11. The Crown 1) 4 20.11. Feuer in der Stimme 1) 2 24.11. Wonderoos 1) 1 27.11. Sugar Rush Christmas 1) 2 27.11. ÜberWeihnachten 1) 1 27.11. Virgin River 1) 2 28.11. American Horror Story: 1984 9 Stand: Oktober 2020

1) Netflix Original Serie Oktober 2020 Datum Serie Staffel 01.10. Carmen Sandiego 1) 3 01.10. Guten Morgen, Vero­nica 1) 1 01.10. Fami­liar Wife 1 01.10. Heidi 2 01.10. Eine lausige Hexe 1) 4 02.10. Emily in Paris 1) 1 02.10. Song Exploder 1) 1 02.10. To the Lake 1) 1 09.10. Die Gehör­losen-Uni 1) 1 09.10. Fast & Furious Spy Racers 1) 2 09.10. Spuk in Bly Manor 1) 2 11.10. Stranger 1) 2 12.10. Kipo und die Welt der Wunder­monster 1) 3 15.10. Social Distance 1) 1 16.10. Grand Army 1) 1 16.10. Jack, der Mons­ter­schreck: Buch 3 1) 3 16.10. Jemand muss sterben 1) 1 16.10. La Révolution 1) 1 16.10. Star Trek: Disco­very 1) 3 16.10. Traum­haus-Make­over 1) 16.10. Welpen­aka­demie 1) 2 19.10. Unsolved Mays­teries: Ausgabe 2 1) 2 22.10. The Alie­nist - Die Einkrei­sung: Engel der Fins­ternis 1) 2 22.10. You Me Her 1) 5 23.10. Barbaren 1) 1 23.10. The Queen’s Gambit 1) 1 27.10. Blood of Zeus 1) 1 27.10. Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werk­zeug­gürtel 1) 4 30.10. Some­body Feed Phil 1) 4 30.10. Suburra 1) 3 Stand: September 2020

1) Netflix Original Serie September 2020 Datum Serie Staffel 01.09. Beyb­lade Burst Turbo 1 01.09. Free 3 01.09. Sword Art Online Alter­na­tive: Gun Gale Online 1 01.09. Top Chef 3 02.09. Chef's Table: Meis­ter­li­ches BBQ 1) 1 03.09. Der junge Wallander 1) 1 04.09. Away 1) 1 04.09. Spirit - wild und frei: Reit­akademie 1) 2 06.09. Schuld nach Ferdi­nand von Schi­rach 3 10.09. Geheime Welt Idhún 1) 1 10.09. Julie and the Phan­toms 1) 1 11.09. Die Diva 1) 1 11.09. Joint Venture 1) 2 17.09. Das letzte Wort 1) 1 18.09. Jurassic World - Neue Aben­teuer 1) 1 18.09. Ratched 1) 1 22.09. Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werk­zeug­gürtel 1) 3 22.09. Mighty Express - Super­schnelle Zugfreunde 1) 1 22.09. Das Spiel­zug­buch 1) 1 25.09. Rohwedder: Einig­keit und Mord und Frei­heit (Netflix Original Doku) 1) 1 Stand: August 2020

1) Netflix Original Serie August 2020 Datum Serie Staffel 01.08. Arrow 7 01.08. Bakugan: Battle Planet 1 01.08. Fami­liar of Zero 1 02.08. Vernetzt - Wissen­schaft ist überall (Doku-Reihe) 1) 03.08. Immi­gra­tion Nation (Doku-Reihe) 1) 04.08. Felipe Cast­anhari präsen­tiert: Unsere geheim­nis­volle Welt 1) 1 05.08. Die meist­ge­suchten Verbre­cher der Welt (Doku-Reihe) 1) 1 06.08. The Rain 1) 3 06.08. The Seven Deadly Sins 1) 4 07.08. High Seas 1) 3 07.08. Nailed it! Mexico 1) 2 07.08. Die Reise nach Westen 1) 2 07.08. Selling Sunset 1) 3 07.08. Sing on! Germany 1) 1 07.08. Die Zauberer: Geschichten aus Arcadia 1) 1 07.08. Unsere winzigen Nach­barn (Doku-Reihe) 1) 1 12.08. Green­leaf 1) 5 13.08. Ride On Time 2 14.08. 3% 1) 4 14.08. Dirty John 1) 2 14.08. Der Jahr­hun­der­traub 1) 1 14.08. Teenage Bounty Hunters 1) 1 15.08. Cuckoo 5 15.08. Rita 1) 5 17.08. Glitch Techs 1) 2 19.08. High Score (Doku-Reihe) 1) 1 19.08. Die Regeln im Hause DeMarcus 1) 1 20.08. Bioha­ckers 1) 1 20.08. Great Pretender 1) 1 21.08. Hoops 1) 1 21.08. Rust Valley Resto­rers 1) 3 25.08. Diebi­sche Elstern 1) 2 26.08. Cobra Kai 1) 1&2 26.08. Kein Strand­zu­gang 1) 1 27.08. Aggret­suko 1) 3 28.08. I AM A Killer: Released 1) 1 30.08. The Worst Witch 2 31.08. Luo Bao Bei 1 Stand: Juli 2020

1) Netflix Original Serie Juli 2020 Datum Serie Staffel 01.07. Abby Hatcher 1 01.07. iZombie 5 01.07. Kid-E-Cats 2 01.07. Sag ja: Hoch­zeit aus heiterem Himmel 1) 1 01.07. Teen Titans Go! 5 01.07. Unsolved Myste­ries 1) 1 01.07. Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werk­zeug­gürtel 1) 2 02.07. Mystic Pop-up Bar 1) 1 02.07. Warrior Nun 1) 1 03.07. Der Baby­sitter-Club 1) 1 03.07. JU-ON: Origins 1) 1 03.07. Southern Survival 1) 1 03.07. Die Tele­fonis­tinnen 1) 5.2 08.07. State­less 1) 1 09.07. Japan sinkt:2020 1) 1 09.07. The Protector 1) 4 10.07. Dating Around - Brasi­lien 1) 1 10.07. Hallo Ninja 1) 3 10.07. Um die Welt mit Zac Efron 1) 1 10.07. Die zwölf Geschwo­renen 1) 1 13.07. Knight­fall 2 14.07. Das Geschäft mit Drogen (Doku­serie) 1) 15.07. Dunkle Leiden­schaft 1) 1 15.07. Haut­ent­schei­dung: Vorher - Nachher 1) 1 15.07. Hotel Del Luna 2 16.07. Indian Matchma­king 1) 1 17.07. Cursed - Die Auser­wählte 1) 1 17.07. Mund zu Mund 1) 1 18.07. Suits 8, Teil 1 21.07. How to Sell Drugs Online (Fast) 1) 2 22.07. Norsemen 1) 3 22.07. Stadt der Angst: New York gegen die Mafia (Doku­serie) 1) 22.07. Zeichen 1) 1 26.07. Sing On! Spain 1) 1 26.07. Good Girls 1) 3 28.07. Jane the Virgin 5 29.07. Die härtesten Gefäng­nisse der Welt 1) 4 31.07. Rache ist süß 1) 1 31.07. The Umbrella Academy 1) 2 31.07. Vis a Vis: El Oasis 1) 1 Stand: Juni 2020

1) Netflix Original Serie

Neue Filme auf Netflix

Soll es lieber ein Film statt einer kompletten Serie sein? Kein Problem! Auch Film­freunde werden im Dezember mit Nach­schub versorgt. Diesen Monat sollte für jeden Geschmack was dabei sein. So kommen beispiels­weise Action-Fans mit "John Wick" auf ihre Kosten. Als der Sohn eines Gangs­ters sein Auto stiehlt und seinen Hund tötet, beschließt der ehema­lige Auftrags­killer John Wick (Keanu Reeves), sich an der gesamten Mafia zu rächen. Wer sich lieber mit histo­rischen Wirk­lich­keiten beschäf­tigt, sollte hingegen den "Baader Meinhof Komplex" in seine Watch-Liste aufnehmen.

Zu den High­lights im Dezember gehört sicher­lich "Three Bill­boards outside Ebbing, Missouri. In dem Spiel­film, der eine Mischung aus Rache­thriller, Drama und schwarzer Komödie ist, stellt eine trau­ernde Mutter (Frances McDormand), die wütend darüber ist, dass der örtliche Poli­zei­chef (Woody Harrelson) die Ermor­dung ihrer Tochter noch nicht aufge­klärt hat, eine Reihe von Werbe­tafeln auf. Auf diese Weise will sie die Untä­tig­keit der Polizei anpran­gern. Diese Aktion führt zu einem erbit­terten Klein­krieg.

Der Netflix-Film "Wir können nicht anders" richtet einen liebe­vollen Blick auf Männer, die sich zu wichtig nehmen. Edda (Alli Neumann) über­redet Sam (Kostja Ullmann) zu einem Niko­laus­aus­flug in ihre Heimat, die sie fünf Jahre nicht besucht hat. Eine unbe­kannte, zurück­gelas­sene, fast leere Provinz. Als sie in einen Kampf zwischen Männern, die nichts mehr zu verlieren haben, und Männern, die nicht verlieren können, weil sie lieben, geraten, müssen sie versu­chen, an einem Ort zu über­leben, an dem sonst niemand auch nur tot über dem Zaun hängen will.

In "Die unglaub­liche Geschichte der Rosen­insel" baut ein idea­lis­tischer Inge­nieur vor der Küste Italiens seine eigene Insel und erklärt sie zur Nation. Die Welt horcht auf, doch die Regie­rung sieht das gar nicht gern.

Wer mehr über das Holly­wood der 30er-Jahre erfahren bzw. es aus einer andere Perspek­tive kennen­lernen will, sollte sich das Drama "Mank" zu Gemüte führen. Im Mittel­punkt der Story steht das alko­hol­kranke Genie Herman J. Mankie­wicz, der das Dreh­buch zu "Citizen Kane" verfasste.

"The Midnight Sky" ist ein post­apo­kalyp­tischen Film von und mit George Clooney. Dieser spielt in dem Netflix Original einen Wissen­schaftler in der Arktis, der nach einer Kata­strophe eine Astro­nau­ten­crew vor der Rück­kehr warnen will.

Musi­kalisch geht es in "The Prom" zu: Vom Glück verlas­sene Broadway-Stars unter­stützen eine lesbi­sche Schü­lerin, die mit ihrer Freundin auf den Abschluss­ball möchte, was im konser­vativen Indiana für jede Menge Aufsehen sorgt. Mit von der Partie in dem star­besetzten Musical von Regis­seur Ryan Murphy sind unter anderem Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden und Kerry Washington.

Film-Neuerschei­nungen auf Netflix

Dezember 2020 Datum Film 01.12. Der Baader Meinhof Komplex 01.12. Deep­water Horizon 01.12. John Wick 01.12. Power Rangers 02.12. Ari Eldjárn: Pardon my Icelandic (Netflix Stand-up) 02.12. Hazel Brugger: Tropical (Netflix Stand-up) 03.12. Break (Netflix Film) 03.12. Schon wieder Weih­nachten (Netflix Film) 04.12. Mank (Netflix Film) 04.12. Wir können nicht anders (Netflix Film) 05.12. Mighty Express: Ein Weih­nachts­aben­teuer (Netflix Special) 05.12. The Watch: Nach­barn der 3. Art 06.12. Kin 07.12. 100 Dinge 07.12. Wind River 08.12. Spirit - wild und frei: Mitmach-Reitaben­teuer (Netflix Inter­aktiv) 09.12. Balle­rina 09.12. Die unglaub­liche Geschichte der Rosen­insel (Netflix Film) 11.12. Giving Voice (Netflix Film) 11.12. Die Lein­wand (Netflix Film) 11.12. Mü-Mo rettet Weih­nachten (Netflix Special) 11.12. The Prom (Netflix Film) 14.12. A Cali­fornia Christmas 15.12. Impe­rium der Wölfe 15.12. Shazam 15.12. Three Bill­boards Outside Ebbing, Missouri 16.12. Der Spit­zen­kan­didat 16.12. Vir Das: Outside In - The lock­down Special (Netflix Stand-up) 18.12. Ma Rainey's Black Bottom (Netflix Film) 22.12. Shaun das Schaf 23.12. The Midnight Sky (Netflix Film) 23.12. Die unglaub­lichen Aben­teuer von Bella 25.12. Omas Testa­ment Stand: Dezember 2020 November 2020 Datum Film 01.11. Beyond Skyline 01.11. Blood Valley: Seed's Revenge 01.11. Bullet Head 01.11. The Grea­test Showman 01.11. Insi­dious: Chapter 2 01.11. Jason und die Argo­nauten 01.11. Jeru­zalem 01.11. Jimmy West­wood: Amerikan Hero 01.11. Pandemic - Fear the Dead 01.11. Pfad der Rache 01.11. Seed 2 - The New Breed 01.11. Sleeper 01.11. Spider City - Stadt der Spinnen 01.11. Die verlo­rene Tochter 01.11. Das Streben nach Glück 03.11. Felix Lobrecht: Hype (Netflix Stand-Up) 03.11. Mother (Netflix Original) 05.11. Alles Gute kommt von oben (Netflix Original) 05.11. Spon­gebob Schwamm­kopf: Eine schwamm­tas­tische Rettung (Netflix Original) 06.11. Der endlose Graben (Netflix Original) 06.11. Vorla­dung (Netflix Original) 11.11. Spider-Man: A New Universe 11.11. Was wir wollten (Netflix Original) 12.11. Ludo (Netflix Original) 13.11. Du hast das Leben noch vor dir (Netflix Original) 13.11. Jingle Jangle Journey: Aben­teu­erliche Weih­nachten (Netflix Original) 16.11. He's Out There 19.11. Prin­zes­sin­nen­tausch: Wieder Vertauscht 20.11. Alien Xmas (Netflix Original) 22.11. Dolly Parton's Christmas on the Square (Netflix Original) 23.11. Shawn Mendes: In Wonder (Netflix Original) 24.11. HillBilly_Elegie (Netflix Original) 25.11. The Christmas Chro­nicles: Teil zwei (Netflix Original) 27.11. Assassin's Creed 27.11. Hot Choco­late Nutcra­cker - Ein getanzter Traum (Netflix Original) 30.11. The Girl in the Spider's Web 30.11. Verschwö­rung Stand: Oktober 2020 Oktober 2020 Datum Film 01.10. Für eine Hand­voll Dollar 01.10. The Hungover Games 01.10. Daylight - Zum Atmen bleibt keine Zeit 01.10. Pasal Kau! (Netflix Original) 02.10. Das machst du schon (Netflix Original) 02.10. Ernste Männer (Netflix Original) 02.10. Dick Johnson ist tot (Netflix Original) 02.10. Il legame - Die Bindung (Netflix Original) 02.10. Judy 02.10. Tut Tut Cory Flitzer Hallo­ween (Netflix Special) 02.10. Vampires vs. Bronx (Netflix Original) 04.10. David Atten­borough - Mein Leben auf unserem Planeten (Netflix Original Doku) 04.10. Happy Old Year 06.10. The Mule 06.10. Ster­nen­streif: Hallo­ween-Helden (Netflix Special) 07.10. Hubie Hallo­ween (Netflix Original) 07.10. Puzzle 09.10. Ginny Weds Sunny (Netflix Original) 09.10. Mein 40-jähriges Ich (Netflix Original) 09.10. Die Super­monster: Tag der Monster (Netflix Original) 13.10. The LEGO Movie 2: The Second Part 13.10. Die Okton­auten und das Great Barrier Reef (Netflix Special) 14.10. Black­pink - Light Up The Sky (Netflix Original Doku) 15.10. A Baby­sitter's Guide to Monster Hunting (Netflix Original) 15.10. Love Like the Falling Rain (Netflix Original) 15.10. Rettung für Roona (Netflix Original Doku) 16.10. The Trial of the Chicago 7 (Netflix Original) 20.10. Der Zauber­schulbus ist wieder unter­wegs (Netflix Special) 21.10. Rebecca (Netflix Original) 22.10. Kadaver (Netflix Original) 23.10. Bad Neigh­bors 23.10. Die bunte Seite des Mondes (Netflix Original) 23.10. Lucy 28.10. Die Geheim­nisse der Grab­stätte von Sakkara (Netflix Original Doku) 28.10. Holi­date (Netflix Original) 28.10. Nobody Sleeps in the Woods Tonight (Netflix Original) 30.10. The Day of the Lord (Netflix Original) 30.10. His House (Netflix Original) Stand: September 2020 September 2020 Datum Film 01.09. Captain Philips 01.09. Curse of Chucky 01.09. Dudley Do-Right 01.09. Escape Plan 2: Hades 01.09. Das Fußball­spiel (Netflix Original) 01.09. Kill me Three Times - Man stirbt nur dreimal 01.09. Lock Up 01.09. Logan Lucky 01.09. Sword Art Online the Movie: Ordinal Scale 01.09. Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Out of the Shadows 01.09. True: Tag der Freund­schaft (Netflix Special) 02.09. Freaks - Du bist eine von uns (Netflix Original) 02.09. L.A. Story 03.09. Liebe garan­tiert (Netflix Original) 04.09. Dante's Peak 04.09. Die Entde­ckung der Unend­lich­keit 04.09. Fear and Loat­hing in Las Vegas 04.09. A Million Ways to Die in the West 04.09. I'm Thin­king of Ending Things (Netflix Original) 04.09. Last Vegas 04.09. Ride Along 04.09. Unbroken 07.09. Mein Lehrer, der Krake (Netflix Original) 09.09. Corazón loco - verrücktes Herz (Netflix Original) 09.09. Das Dilemma mit den sozialen Medien (Netflix Original) 09.09. Mignonnes (Netflix Original) 10.09. The Baby­sitter 2: Killer Queen (Netflix Original) 11.09. Papa gesucht (Netflix Original) 11.09. Pets United (Netflix Original) 16.09. The Devil all the Time (Netflix Original) 16.09. Der Sani­täter (Netflix Original) 23.09. Enola Holmes (Netflix Original) 29.09. Lomm­bock 29.09. Welcome to Sudden Death Stand: August 2020 August 2020 Datum Film 01.08. Gero­nimo - Das Blut der Apachen 01.08. Date a Live - The Movie: Mayuri Judge­ment 01.08. Jackass Nummer Zwei - Der Film (uncut) 01.08. Justin Bieber: Never Say Never 01.08. Die kleine Hexe 01.08. London Has Fallen 01.08. Love Story 01.08. mother! 01.08. Die nackte Kanone 01.08. Die nackte Kanone 33 1/3 01.08. Plan B - Scheiß auf Plan A 01.08. Plötz­lich Papa 01.08. Scooby-Doo 01.08. Die Super­monster: Die neue Klasse (Netflix Special) 01.08. Two is a Family 04.08. Malibu Rescue (Netflix Original) 04.08. Sam Jay: 3 In The Morning (Netflix Original Comedy Special) 04.08. Tut Tut Cory Flitzer: Das Sommer­camp (Netflix Special) 05.08. Anelka: Der Miss­ver­stan­dene (Netflix Original Doku) 05.08. My Little Pony - Der Film 05.08. Unbre­a­kable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend (Netflix Original, inter­ak­tives Special) 06.08. Alpha 06.08. Nasha Natasha 07.08. Work It (Netflix Original) 11.08. Leave No Trace 14.08. Fearless - Baby­sitten ist Helden­sache (Netflix Original) 14.08. Project Power (Netflix Original) 15.08. Kingsman: The Golden Circle 17.08. Verrückte Lehrer (Netflix Original) 18.08. Sear­ching 19.08. Verbre­chen verbindet (Netflix Original) 20.08. John Shepherds Kontakt­ver­suche mit Aliens (Netflix Original Doku) 21.08. All Toge­ther Now (Netflix Original) 21.08. Fuego Negro (Netflix Original) 21.08. The Slee­pover (Netflix Original) 22.08. Dieses bescheu­erte Herz 23.08. What Happened to Monday 24.08. Superfly 25.08. Aquaman 26.08. Phönix aus der Asche (Netflix Original) 28.08. Down a Dark Hall 28.08. Geheime Anfänge (Netflix Original) 29.08. The Perfect Match 31.08. Venom Stand: Juli 2020 Juli 2020 Datum Film 01.07. #Anne Frank - Parallel Stories 01.07. 47 Meters Down 01.07. American Mary 01.07. Draft Day - Tag der Entschei­dung 01.07. El Prac­ti­cante (Netflix Original) 01.07. Feinde - Hostiles 01.07. Horns 01.07. Der Knochen­jäger 01.07. Meine Cousine Rachel 01.07. Mickey Blue Eyes 01.07. Mr. Brooks - Der Mörder in Dir 01.07. Nympho­ma­niac Uncut 01.07. Parker 01.07. Scoop - Der Knüller 01.07. The Stran­gers: Opfer­nacht 01.07. Table 19 - Liebe ist fehl am Platz 01.07. twisted 01.07. The Wolf of Wall Street 01.07. Unter der Sonne Ricciones (Netflix Original) 03.07. Babam (My Father) 03.07. Despe­rados (Netflix Original) 06.07. Die Fürsten der Dunkel­heit 08.07. Mucho Mucho Amor: Die Legende von Walter Mercado (Netflix Original Doku) 10.07. The Old Guard (Netflix Original) 10.07. Der Claudia-Kishi-Club (Netflix Original Doku) 10.07. I Feel Pretty 13.07. Cube 13.07. DJ Cinde­rella (Netflix Original) 14.07. The Equa­lizer 2 15.07. Die Fremd­geher (Netflix Original) 16.07. Fatal Affair (Netflix Original) 16.07. Ashley Garcia: Genius in Love (Netflix Original) 20.07. Aliens vs. Predator 2 20.07. Prome­theus - Dunkle Zeichen 21.07. Phan­tas­ti­sche Tier­wesen: Grin­del­walds Verbre­chen 21.07. Slender Man 22.07. Street­food: Latein­ame­rika (Netflix Original Doku) 23.07. Larva island: Der Film (Netflix Original) 24.07. Der nächt­liche Besu­cher (Netflix Original) 24.07. Dragons: Die jungen Drachen­retter (Netflix Original) 24.07. The Happy Prince 24.07. The Kissing Booth 2 (Netflix Original) 29.07. Die Speed­cuber (Netflix Original Doku) 29.07. The Hater (Netflix Original) 30.07. Trans­for­mers: War for Cyber­tron Trilogy (Netflix Original) 31.07. Seriously Single (Netflix Original) Stand: Juni 2020

Anzeige:

Welche Abomo­delle es beim Markt­führer unter den Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unserer Netflix-Über­sicht