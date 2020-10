Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im November

Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: Netflix Mit "Stranger Things", "Dark", "House of Cards" oder "Haus des Geldes" hat Netflix einige erfolg­reiche Titel im Programm. Neben solchen Eigen­produk­tionen hat der Strea­ming­dienst auch zahl­reiche weitere bekannte Serien, Filme, Doku­menta­tionen sowie Shows im Angebot. Regel­mäßig kommen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Inhalte im November 2020.

Diese Serien sind neu bei Netflix

Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: Netflix Auch im November gibt es wieder Serien-Nach­schub. So bietet Netflix seinen Nutzern eine Viel­zahl an neuen Serien und Staf­fel­starts. Span­nende und unter­halt­same Stunden vor dem Bild­schirm sind damit garan­tiert. Unter den neuen Titeln befinden sich sowohl Eigen­produk­tionen als auch lizen­zierte Serien.

Zu den High­lights diesen Monat - vor allem für Fans des briti­schen Königs­hauses - gehört sicher­lich der Start der 4. Staffel von "The Crown". Die neuen Episoden spielen in den 1980er-Jahren: Queen Elizabeth gerät mit Premier­minis­terin Margaret That­cher anein­ander, während Prince Charles mit Lady Diana Spencer eine turbu­lente Ehe eingeht.

In der Doku­reihe "Feuer in der Stimme" können Sie die Gemeinde in Phar­rell Williams' Heimat­stadt unter Leitung von Bishop Ezekiel Williams - Onkel des berühmten Musi­kers - dabei begleiten, wie sie nach unent­deckten Talenten sucht, um einen der besten Gospel­chöre der Welt aufzu­bauen.

Jede Menge Wett­bewerb gibt es auch in "Sugar Rush Christmas". Im Rennen gegen die Uhr und die anderen Teil­nehmer gilt es weih­nacht­liche Lecke­reien mit fest­lichem Aussehen und verfüh­reri­schem Geschmack zu backen.

In der deut­schen Netflix-Serie "ÜberWeihanchten" können Sie sich eben­falls schon auf Weih­nachten einstimmen. Die seri­elle Adap­tion von "7 Kilo in 3 Tagen" ist eine moderne Fami­lien­komödie in drei Teilen und mit Luck Mock­ridge in der Haupt­rolle des sympa­thi­schen Verlie­rers Bastian. Die Mini­serie handelt vom Nach­hau­sekommen, vom Erwach­sen­werden, von großen Erwar­tungen und Enttäu­schungen rund um die Weih­nachts­tage.

Zudem gibt es mit "American Horror Story: 1984" (9. Staffel) für fünf Sommer­camp-Betreuer ein Über­lebens­trai­ning in der Wildnis, das schau­rige Ausmaße annimmt. Und in der 2. Staffel von "Bad Banks" bekommen Sie weitere Einblicke in die Finanz­welt.

Serien-Neuerschei­nungen auf Netflix

November 2020 Datum Serie Staffel 01.11. Barbie Dream­house Adven­tures: Go Team Roberts 2 01.11. Voice - Jede Stimme ist einzig­artig 2 02.11. M'entends-tu? 1) 2 03.11. Record of Youth 1) 1 04.11. Liebe und Anar­chie 1) 1 05.11. Carmel: Wer hat María Marta umge­bracht? 1) 1 05.11. Para­normal 1) 1 06.11. Country Ever After 1) 1 09.11. Under­cover 1) 2 10.11. Bad Banks 2 10.11. A Lion in the House (Mini­serie) 11.11. Dash & Lilly 1) 1 11.11. A Queen is Born 1) 1 13.11. Die Schergen des Midas (Mini­serie) 1) 1 15.11. The Crown 1) 4 20.11. Feuer in der Stimme 1) 2 24.11. Wonderoos 1) 1 27.11. Sugar Rush Christmas 1) 2 27.11. ÜberWeihnachten 1) 1 27.11. Virgin River 1) 2 28.11. American Horror Story: 1984 9 Stand: Oktober 2020

1) Netflix Original Serie Oktober 2020 Datum Serie Staffel 01.10. Carmen Sandiego 1) 3 01.10. Guten Morgen, Vero­nica 1) 1 01.10. Fami­liar Wife 1 01.10. Heidi 2 01.10. Eine lausige Hexe 1) 4 02.10. Emily in Paris 1) 1 02.10. Song Exploder 1) 1 02.10. To the Lake 1) 1 09.10. Die Gehör­losen-Uni 1) 1 09.10. Fast & Furious Spy Racers 1) 2 09.10. Spuk in Bly Manor 1) 2 11.10. Stranger 1) 2 12.10. Kipo und die Welt der Wunder­monster 1) 3 15.10. Social Distance 1) 1 16.10. Grand Army 1) 1 16.10. Jack, der Mons­ter­schreck: Buch 3 1) 3 16.10. Jemand muss sterben 1) 1 16.10. La Révolution 1) 1 16.10. Star Trek: Disco­very 1) 3 16.10. Traum­haus-Make­over 1) 16.10. Welpen­aka­demie 1) 2 19.10. Unsolved Mays­teries: Ausgabe 2 1) 2 22.10. The Alie­nist - Die Einkrei­sung: Engel der Fins­ternis 1) 2 22.10. You Me Her 1) 5 23.10. Barbaren 1) 1 23.10. The Queen’s Gambit 1) 1 27.10. Blood of Zeus 1) 1 27.10. Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werk­zeug­gürtel 1) 4 30.10. Some­body Feed Phil 1) 4 30.10. Suburra 1) 3 Stand: September 2020

1) Netflix Original Serie September 2020 Datum Serie Staffel 01.09. Beyb­lade Burst Turbo 1 01.09. Free 3 01.09. Sword Art Online Alter­na­tive: Gun Gale Online 1 01.09. Top Chef 3 02.09. Chef's Table: Meis­ter­li­ches BBQ 1) 1 03.09. Der junge Wallander 1) 1 04.09. Away 1) 1 04.09. Spirit - wild und frei: Reit­akademie 1) 2 06.09. Schuld nach Ferdi­nand von Schi­rach 3 10.09. Geheime Welt Idhún 1) 1 10.09. Julie and the Phan­toms 1) 1 11.09. Die Diva 1) 1 11.09. Joint Venture 1) 2 17.09. Das letzte Wort 1) 1 18.09. Jurassic World - Neue Aben­teuer 1) 1 18.09. Ratched 1) 1 22.09. Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werk­zeug­gürtel 1) 3 22.09. Mighty Express - Super­schnelle Zugfreunde 1) 1 22.09. Das Spiel­zug­buch 1) 1 25.09. Rohwedder: Einig­keit und Mord und Frei­heit (Netflix Original Doku) 1) 1 Stand: August 2020

1) Netflix Original Serie August 2020 Datum Serie Staffel 01.08. Arrow 7 01.08. Bakugan: Battle Planet 1 01.08. Fami­liar of Zero 1 02.08. Vernetzt - Wissen­schaft ist überall (Doku-Reihe) 1) 03.08. Immi­gra­tion Nation (Doku-Reihe) 1) 04.08. Felipe Cast­anhari präsen­tiert: Unsere geheim­nis­volle Welt 1) 1 05.08. Die meist­ge­suchten Verbre­cher der Welt (Doku-Reihe) 1) 1 06.08. The Rain 1) 3 06.08. The Seven Deadly Sins 1) 4 07.08. High Seas 1) 3 07.08. Nailed it! Mexico 1) 2 07.08. Die Reise nach Westen 1) 2 07.08. Selling Sunset 1) 3 07.08. Sing on! Germany 1) 1 07.08. Die Zauberer: Geschichten aus Arcadia 1) 1 07.08. Unsere winzigen Nach­barn (Doku-Reihe) 1) 1 12.08. Green­leaf 1) 5 13.08. Ride On Time 2 14.08. 3% 1) 4 14.08. Dirty John 1) 2 14.08. Der Jahr­hun­der­traub 1) 1 14.08. Teenage Bounty Hunters 1) 1 15.08. Cuckoo 5 15.08. Rita 1) 5 17.08. Glitch Techs 1) 2 19.08. High Score (Doku-Reihe) 1) 1 19.08. Die Regeln im Hause DeMarcus 1) 1 20.08. Bioha­ckers 1) 1 20.08. Great Pretender 1) 1 21.08. Hoops 1) 1 21.08. Rust Valley Resto­rers 1) 3 25.08. Diebi­sche Elstern 1) 2 26.08. Cobra Kai 1) 1&2 26.08. Kein Strand­zu­gang 1) 1 27.08. Aggret­suko 1) 3 28.08. I AM A Killer: Released 1) 1 30.08. The Worst Witch 2 31.08. Luo Bao Bei 1 Stand: Juli 2020

1) Netflix Original Serie Juli 2020 Datum Serie Staffel 01.07. Abby Hatcher 1 01.07. iZombie 5 01.07. Kid-E-Cats 2 01.07. Sag ja: Hoch­zeit aus heiterem Himmel 1) 1 01.07. Teen Titans Go! 5 01.07. Unsolved Myste­ries 1) 1 01.07. Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werk­zeug­gürtel 1) 2 02.07. Mystic Pop-up Bar 1) 1 02.07. Warrior Nun 1) 1 03.07. Der Baby­sitter-Club 1) 1 03.07. JU-ON: Origins 1) 1 03.07. Southern Survival 1) 1 03.07. Die Tele­fonis­tinnen 1) 5.2 08.07. State­less 1) 1 09.07. Japan sinkt:2020 1) 1 09.07. The Protector 1) 4 10.07. Dating Around - Brasi­lien 1) 1 10.07. Hallo Ninja 1) 3 10.07. Um die Welt mit Zac Efron 1) 1 10.07. Die zwölf Geschwo­renen 1) 1 13.07. Knight­fall 2 14.07. Das Geschäft mit Drogen (Doku­serie) 1) 15.07. Dunkle Leiden­schaft 1) 1 15.07. Haut­ent­schei­dung: Vorher - Nachher 1) 1 15.07. Hotel Del Luna 2 16.07. Indian Matchma­king 1) 1 17.07. Cursed - Die Auser­wählte 1) 1 17.07. Mund zu Mund 1) 1 18.07. Suits 8, Teil 1 21.07. How to Sell Drugs Online (Fast) 1) 2 22.07. Norsemen 1) 3 22.07. Stadt der Angst: New York gegen die Mafia (Doku­serie) 1) 22.07. Zeichen 1) 1 26.07. Sing On! Spain 1) 1 26.07. Good Girls 1) 3 28.07. Jane the Virgin 5 29.07. Die härtesten Gefäng­nisse der Welt 1) 4 31.07. Rache ist süß 1) 1 31.07. The Umbrella Academy 1) 2 31.07. Vis a Vis: El Oasis 1) 1 Stand: Juni 2020

1) Netflix Original Serie Juni 2020 Datum Serie Staffel 01.06. Angels of Death 1 01.06. Bad Banks 2 01.06. Gotham 5 01.06. Revo­lu­tio­nary Love 1 01.06. Dear my Friends 1 01.06. Keeping Up with the Karda­shians 1 & 2 01.06. Below Deck 1-7 01.06. Married to Medi­cine 1 02.06. Fuller House 1) 5 Teil 2 04.06. Baki: Die Saga vom Raitai Turnier 1) 2 04.06. M'entends-tu? 1) 1 04.06. Hospital Play­list 1) 1 05.06. Tote Mädchen lügen nicht 1) 4 05.06. Queer Eye 1) 5 09.06. New Girl 7 10.06. Curon 1) 1 10.06. Reality Z 1) 1 12.06. Frank Elstner: Wetten, das war's..? 1) 1 12.06. F is for Family 1) 4 12.06. Dating Around 1) 2 12.06. Kipo und die Welt der Wunder­monster 1) 2 12.06. Krimi­nal­fall: Die Suche 1) 1 12.06. Das Grab im Wald 1) 1 13.06. Alexa & Katie 1) 4 13.06. The King: Eternal Monarch 1) 1 14.06. The Black­list 2 14.06. Marcella 1) 3 17.06. Mr. Igle­sias 1) 2 17.06. Rick and Morty 4 18.06. The Order 1) 2 19.06. The Sinner: Jamie 1) 3 19.06. Der Boden ist Lava 1) 1 19.06. Most Beau­tiful Thing 1) 2 19.06. The Poli­ti­cian 1) 2 20.06. Modern Family 10 24.06. 24 1-9 24.06. Crazy Deli­cious 1) 1 26.06. Heim­spiel (Doku-Reihe) 1) 1 26.06. Leben und lieben 1) 1 27.06. Dark 1) 3 30.06. Brand New Animal 1) 1 Juni 2020 It's Okay To Not Be Okay 1) 1 Stand: Mai 2020

1) Netflix Original Serie

Neue Filme auf Netflix

Soll es lieber ein Film statt einer kompletten Serie sein? Kein Problem! Auch Film­freunde werden im November mit Nach­schub versorgt. Während es im Hallo­ween-Monat Oktober vor allem gruselig zuging, macht sich im November mit "Jingle Jangle Journey: Aben­teu­erliche Weih­nachten" und "The Christmas Chro­nicles: Teil Zwei" bereits eine weih­nacht­liche Stim­mung breit.

In dem deut­schen Netflix-Drama "Was wir wollten" steht das junge Paar Alice (Lavinia Wilson) und Niklas (Elyas M'Barek) im Mittel­punkt, das sich nichts sehn­licher als ein gemein­sames Kind wünscht. Nach mehreren geschei­terten Versu­chen wollen sie auf Sardi­nien den Kopf frei kriegen. Dort lernen sie eine Familie aus Tirol kennen, die auf den ersten Blick all das zu haben scheint, wovon Alice und Niklas träumen. Doch der glück­liche Schein trügt.

Zu den filmi­schen High­lights diesen Monat gehören sicher­lich auch die Dramen "Du hast das Leben vor dir" und "Hill­billy-Elegie". In Ersterem nimmt in einer italie­nischen Küsten­stadt eine ältere Holo­caust-Über­lebende (Sophia Loren) ein musli­misches Stra­ßen­kind bei sich auf und hilft ihm, seinen Weg, eine Familie und seinen Glauben zu finden. In der Best­seller-Verfil­mung "Hill­billy-Elegie" kehrt ein Jura­stu­dent aus Yale zurück in seine Heimat­stadt in Ohio. Dort wird er nicht nur mit seiner eigenen Fami­lien­geschichte, sondern auch mit seiner eigenen Zukunft konfron­tiert.

Wer auf der Suche nach einem Film für einen gemüt­lichen Fern­seh­abend mit der ganzen Familie ist, trifft sicher­lich mit dem oscar­prä­mierten Anima­tions­film "Spider-Man: A New Universe" die rich­tige Wahl. Hier schlüpft aller­dings nicht Peter Parker in das Spin­nen­kostüm, sondern der Teen­ager Miles Morales muss sich nach einem Biss von einer radio­aktiven Spinnen mit seinen neuen Fähig­keiten ausein­ander­setzen. Hilfe bekommt er dabei von seinen Pedants aus einer anderen Dimen­sion.

Film-Neuerschei­nungen auf Netflix

November 2020 Datum Film 01.11. Beyond Skyline 01.11. Blood Valley: Seed's Revenge 01.11. Bullet Head 01.11. The Grea­test Showman 01.11. Insi­dious: Chapter 2 01.11. Jason und die Argo­nauten 01.11. Jeru­zalem 01.11. Jimmy West­wood: Amerikan Hero 01.11. Pandemic - Fear the Dead 01.11. Pfad der Rache 01.11. Seed 2 - The New Breed 01.11. Sleeper 01.11. Spider City - Stadt der Spinnen 01.11. Die verlo­rene Tochter 01.11. Das Streben nach Glück 03.11. Felix Lobrecht: Hype (Netflix Stand-Up) 03.11. Mother (Netflix Original) 05.11. Alles Gute kommt von oben (Netflix Original) 05.11. Spon­gebob Schwamm­kopf: Eine schwamm­tas­tische Rettung (Netflix Original) 06.11. Der endlose Graben (Netflix Original) 06.11. Vorla­dung (Netflix Original) 11.11. Spider-Man: A New Universe 11.11. Was wir wollten (Netflix Original) 12.11. Ludo (Netflix Original) 13.11. Du hast das Leben noch vor dir (Netflix Original) 13.11. Jingle Jangle Journey: Aben­teu­erliche Weih­nachten (Netflix Original) 16.11. He's Out There 19.11. Prin­zes­sin­nen­tausch: Wieder Vertauscht 20.11. Alien Xmas (Netflix Original) 22.11. Dolly Parton's Christmas on the Square (Netflix Original) 23.11. Shawn Mendes: In Wonder (Netflix Original) 24.11. HillBilly_Elegie (Netflix Original) 25.11. The Christmas Chro­nicles: Teil zwei (Netflix Original) 27.11. Assassin's Creed 27.11. Hot Choco­late Nutcra­cker - Ein getanzter Traum (Netflix Original) 30.11. The Girl in the Spider's Web 30.11. Verschwö­rung Stand: Oktober 2020 Oktober 2020 Datum Film 01.10. Für eine Hand­voll Dollar 01.10. The Hungover Games 01.10. Daylight - Zum Atmen bleibt keine Zeit 01.10. Pasal Kau! (Netflix Original) 02.10. Das machst du schon (Netflix Original) 02.10. Ernste Männer (Netflix Original) 02.10. Dick Johnson ist tot (Netflix Original) 02.10. Il legame - Die Bindung (Netflix Original) 02.10. Judy 02.10. Tut Tut Cory Flitzer Hallo­ween (Netflix Special) 02.10. Vampires vs. Bronx (Netflix Original) 04.10. David Atten­borough - Mein Leben auf unserem Planeten (Netflix Original Doku) 04.10. Happy Old Year 06.10. The Mule 06.10. Ster­nen­streif: Hallo­ween-Helden (Netflix Special) 07.10. Hubie Hallo­ween (Netflix Original) 07.10. Puzzle 09.10. Ginny Weds Sunny (Netflix Original) 09.10. Mein 40-jähriges Ich (Netflix Original) 09.10. Die Super­monster: Tag der Monster (Netflix Original) 13.10. The LEGO Movie 2: The Second Part 13.10. Die Okton­auten und das Great Barrier Reef (Netflix Special) 14.10. Black­pink - Light Up The Sky (Netflix Original Doku) 15.10. A Baby­sitter's Guide to Monster Hunting (Netflix Original) 15.10. Love Like the Falling Rain (Netflix Original) 15.10. Rettung für Roona (Netflix Original Doku) 16.10. The Trial of the Chicago 7 (Netflix Original) 20.10. Der Zauber­schulbus ist wieder unter­wegs (Netflix Special) 21.10. Rebecca (Netflix Original) 22.10. Kadaver (Netflix Original) 23.10. Bad Neigh­bors 23.10. Die bunte Seite des Mondes (Netflix Original) 23.10. Lucy 28.10. Die Geheim­nisse der Grab­stätte von Sakkara (Netflix Original Doku) 28.10. Holi­date (Netflix Original) 28.10. Nobody Sleeps in the Woods Tonight (Netflix Original) 30.10. The Day of the Lord (Netflix Original) 30.10. His House (Netflix Original) Stand: September 2020 September 2020 Datum Film 01.09. Captain Philips 01.09. Curse of Chucky 01.09. Dudley Do-Right 01.09. Escape Plan 2: Hades 01.09. Das Fußball­spiel (Netflix Original) 01.09. Kill me Three Times - Man stirbt nur dreimal 01.09. Lock Up 01.09. Logan Lucky 01.09. Sword Art Online the Movie: Ordinal Scale 01.09. Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Out of the Shadows 01.09. True: Tag der Freund­schaft (Netflix Special) 02.09. Freaks - Du bist eine von uns (Netflix Original) 02.09. L.A. Story 03.09. Liebe garan­tiert (Netflix Original) 04.09. Dante's Peak 04.09. Die Entde­ckung der Unend­lich­keit 04.09. Fear and Loat­hing in Las Vegas 04.09. A Million Ways to Die in the West 04.09. I'm Thin­king of Ending Things (Netflix Original) 04.09. Last Vegas 04.09. Ride Along 04.09. Unbroken 07.09. Mein Lehrer, der Krake (Netflix Original) 09.09. Corazón loco - verrücktes Herz (Netflix Original) 09.09. Das Dilemma mit den sozialen Medien (Netflix Original) 09.09. Mignonnes (Netflix Original) 10.09. The Baby­sitter 2: Killer Queen (Netflix Original) 11.09. Papa gesucht (Netflix Original) 11.09. Pets United (Netflix Original) 16.09. The Devil all the Time (Netflix Original) 16.09. Der Sani­täter (Netflix Original) 23.09. Enola Holmes (Netflix Original) 29.09. Lomm­bock 29.09. Welcome to Sudden Death Stand: August 2020 August 2020 Datum Film 01.08. Gero­nimo - Das Blut der Apachen 01.08. Date a Live - The Movie: Mayuri Judge­ment 01.08. Jackass Nummer Zwei - Der Film (uncut) 01.08. Justin Bieber: Never Say Never 01.08. Die kleine Hexe 01.08. London Has Fallen 01.08. Love Story 01.08. mother! 01.08. Die nackte Kanone 01.08. Die nackte Kanone 33 1/3 01.08. Plan B - Scheiß auf Plan A 01.08. Plötz­lich Papa 01.08. Scooby-Doo 01.08. Die Super­monster: Die neue Klasse (Netflix Special) 01.08. Two is a Family 04.08. Malibu Rescue (Netflix Original) 04.08. Sam Jay: 3 In The Morning (Netflix Original Comedy Special) 04.08. Tut Tut Cory Flitzer: Das Sommer­camp (Netflix Special) 05.08. Anelka: Der Miss­ver­stan­dene (Netflix Original Doku) 05.08. My Little Pony - Der Film 05.08. Unbre­a­kable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend (Netflix Original, inter­ak­tives Special) 06.08. Alpha 06.08. Nasha Natasha 07.08. Work It (Netflix Original) 11.08. Leave No Trace 14.08. Fearless - Baby­sitten ist Helden­sache (Netflix Original) 14.08. Project Power (Netflix Original) 15.08. Kingsman: The Golden Circle 17.08. Verrückte Lehrer (Netflix Original) 18.08. Sear­ching 19.08. Verbre­chen verbindet (Netflix Original) 20.08. John Shepherds Kontakt­ver­suche mit Aliens (Netflix Original Doku) 21.08. All Toge­ther Now (Netflix Original) 21.08. Fuego Negro (Netflix Original) 21.08. The Slee­pover (Netflix Original) 22.08. Dieses bescheu­erte Herz 23.08. What Happened to Monday 24.08. Superfly 25.08. Aquaman 26.08. Phönix aus der Asche (Netflix Original) 28.08. Down a Dark Hall 28.08. Geheime Anfänge (Netflix Original) 29.08. The Perfect Match 31.08. Venom Stand: Juli 2020 Juli 2020 Datum Film 01.07. #Anne Frank - Parallel Stories 01.07. 47 Meters Down 01.07. American Mary 01.07. Draft Day - Tag der Entschei­dung 01.07. El Prac­ti­cante (Netflix Original) 01.07. Feinde - Hostiles 01.07. Horns 01.07. Der Knochen­jäger 01.07. Meine Cousine Rachel 01.07. Mickey Blue Eyes 01.07. Mr. Brooks - Der Mörder in Dir 01.07. Nympho­ma­niac Uncut 01.07. Parker 01.07. Scoop - Der Knüller 01.07. The Stran­gers: Opfer­nacht 01.07. Table 19 - Liebe ist fehl am Platz 01.07. twisted 01.07. The Wolf of Wall Street 01.07. Unter der Sonne Ricciones (Netflix Original) 03.07. Babam (My Father) 03.07. Despe­rados (Netflix Original) 06.07. Die Fürsten der Dunkel­heit 08.07. Mucho Mucho Amor: Die Legende von Walter Mercado (Netflix Original Doku) 10.07. The Old Guard (Netflix Original) 10.07. Der Claudia-Kishi-Club (Netflix Original Doku) 10.07. I Feel Pretty 13.07. Cube 13.07. DJ Cinde­rella (Netflix Original) 14.07. The Equa­lizer 2 15.07. Die Fremd­geher (Netflix Original) 16.07. Fatal Affair (Netflix Original) 16.07. Ashley Garcia: Genius in Love (Netflix Original) 20.07. Aliens vs. Predator 2 20.07. Prome­theus - Dunkle Zeichen 21.07. Phan­tas­ti­sche Tier­wesen: Grin­del­walds Verbre­chen 21.07. Slender Man 22.07. Street­food: Latein­ame­rika (Netflix Original Doku) 23.07. Larva island: Der Film (Netflix Original) 24.07. Der nächt­liche Besu­cher (Netflix Original) 24.07. Dragons: Die jungen Drachen­retter (Netflix Original) 24.07. The Happy Prince 24.07. The Kissing Booth 2 (Netflix Original) 29.07. Die Speed­cuber (Netflix Original Doku) 29.07. The Hater (Netflix Original) 30.07. Trans­for­mers: War for Cyber­tron Trilogy (Netflix Original) 31.07. Seriously Single (Netflix Original) Stand: Juni 2020 Juni 2020 Datum Film 01.06. Chappie 01.06. Chris­tine 01.06. Das flie­gende Auge 01.06. Para­normal Acti­vity: Die Gezeich­neten 01.06. Planet der Affen: Survival 02.06. True: Die Regen­bogen-Rettungs­mis­sion (Netflix Original) 03.06. Der ameri­ka­ni­sche Traum vom Buch­sta­bieren (Netflix-Doku) 05.06. The Last Days of American Crime (Netflix Original) 05.06. Choked: Paisa Bolta Hai (Netflix Original) 07.06. A Star is Born 10.06. Lenox Hill (Netflix-Doku) 12.06. Da 5 Bloods (Netflix Original) 16.06. A Rising Tide 16.06. Hotel Trans­sil­va­nien 3 - Ein Monster Urlaub 18.06. Um ein Schnurr­haar (Netflix Original Anime) 19.06. Klein­reim­stadt (Netflix Original) 19.06. Das erste Lebens­jahr Teil 2 (Netflix-Doku) 19.06. Father Soldier Son (Netflix-Doku) 19.06. Wasp Network (Netflix Original) 19.06. Verirrte Kugel (Netflix Original) 19.06. Yarina Tek Bilet (Netflix Original) 22.06. Stay Alive 24.06. Athletin A (Netflix-Doku) 24.06. Nobody Knows I'M Here (Netflix Original) 26.06. Euro­vi­sion Song Contest: The Story of Fire Saga (Netflix Original) 29.06. Herzen schlagen laut 29.06. Loro - Die Verführten 30.06. Adú (Netflix Original) Juni 2020 One Take (Netflix Original) Stand: Mai 2020

