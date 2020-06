Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Juli

Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: Netflix Mit "Stranger Things", "Dark", "House of Cards" oder "Haus des Geldes" hat Netflix einige erfolg­reiche Titel im Programm. Neben solchen Eigen­produk­tionen hat der Strea­ming­dienst auch zahl­reiche weitere bekannte Serien, Filme, Doku­menta­tionen sowie Shows im Angebot. Regel­mäßig kommen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Inhalte im Juli 2020.

Screenshot: Netflix Nachdem der Juni zwei­fels­ohne mit einem High­light geendet hat, der dritten und finalen Staffel des deut­schen Netflix-Erfolgs "Dark", bietet Netflix seinen Nutzern auch im Juli eine Viel­zahl an neuen Serien und Staf­fel­starts. Span­nende und unter­halt­same Stunden vor dem Bild­schirm sind damit garan­tiert. Unter den neuen Titeln befinden sich sowohl Eigen­produk­tionen als auch lizen­zierte Serien.

Diesen Monat startet die zweite Staffel einer weiteren erfolg­rei­chen deut­schen Netflix-Produk­tion: "How to Sell Drugs Online (Fast)". Die Coming-of-Age-Come­dy­serie handelt von einem Jugend­li­chen, der von seinem Kinder­zimmer aus zum größten Online-Drogen­dealer Europas wird. Auch in den neuen Folgen dreht sich alles um den Online-Drogen­shop 'MyDrugs', den Moritz mit seinem Freund Lenny führt. Sie werden damit zwar immer erfolg­rei­cher, aber das Geschäft mit den Drogen wird auch immer gefähr­li­cher.

Ein weiterer Staf­fel­start, den viele schon lange herbei­ge­sehnt haben, ist der von "The Umbrella Academy". Am 31. Juli kehren die Hargreeves-Geschwister mit ihren Super­kräften endlich für eine zweite Staffel und insge­samt zehn neuen Folgen zurück. Nachdem die Geschwister in der ersten Staffel vergeb­lich versucht haben, eine aufkom­mende Apoka­lypse zu verhin­dern, müssen sie sich in der zweiten Staffel erneut mit diesem gefähr­li­chen Vorhaben ausein­an­der­setzen.

Außerdem können Sie sich auf die 8. Staffel von "The Suits", die 5. Staffel von "Jane the Virgin" sowie auf die Netflix-Mini­serie "State­less" freuen.

Liv Moore sagt 'Goodbye'. Ab dem 1. Juli können Sie die letzten Folgen von "iZombie" sehen. In der freien Adap­tion der gleich­na­migen Comic­serie steht Liv Moore im Mittel­punkt, die zum Zombie wird und sich fortan von Gehirnen ernährt. Deren Verzehr führt dazu, dass sie die Persön­lich­keit der Verstor­benen annimmt und in Flash­backs auf deren Erin­nerungen zurück­greifen kann. Als Gerichts­me­di­zi­nerin nutzt sie diese Fähig­keiten, um bei der Aufklä­rung von Mord­fällen zu helfen. Doch ist sie nicht der einzige Zombie in Seattle. Mitt­ler­weile ist die Stadt abge­rie­gelt und gilt als Zombie-Stadt. Doch viele Zombies benö­tigen auch viele Hirne. Zudem versucht Ravi weiterhin ein Heil­mittel zu finden.

Auch für "Die Tele­fonis­tinnen" ist die letzte Klappe gefallen. In der ersten spani­schen Netflix-Origi­nal­serie läuten im Madrid der späten 1920er Jahre vier Tele­fonis­tinnen bei dem Versuch, Liebe, Freund­schaft und den modernen Arbeits­platz unter einen Hut zu bekommen, eine Revo­lu­tion ein. In den letzten Folgen der finalen Staffel sind die Frauen, die durch ihre Arbeit in der Zentrale der staat­li­chen Tele­fon­ge­sell­schaft auf ein Leben mit mehr persön­li­cher Unab­hän­gig­keit und größerer gesell­schaft­li­cher Frei­heit hoffen, in der Zeit des spani­schen Bürger­kriegs ange­kommen.

Juli 2020 Datum Serie Staffel 01.07. Abby Hatcher 1 01.07. iZombie 5 01.07. Kid-E-Cats 2 01.07. Sag ja: Hoch­zeit aus heiterem Himmel 1) 1 01.07. Teen Titans Go! 5 01.07. Unsolved Myste­ries 1) 1 01.07. Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werk­zeug­gürtel 1) 2 02.07. Mystic Pop-up Bar 1) 1 02.07. Warrior Nun 1) 1 03.07. Der Baby­sitter-Club 1) 1 03.07. JU-ON: Origins 1) 1 03.07. Southern Survival 1) 1 03.07. Die Tele­fonis­tinnen 1) 5.2 08.07. State­less 1) 1 09.07. Japan sinkt:2020 1) 1 09.07. The Protector 1) 4 10.07. Dating Around - Brasi­lien 1) 1 10.07. Hallo Ninja 1) 3 10.07. Um die Welt mit Zac Efron 1) 1 10.07. Die zwölf Geschwo­renen 1) 1 13.07. Knight­fall 2 14.07. Das Geschäft mit Drogen (Doku­serie) 1) 15.07. Dunkle Leiden­schaft 1) 1 15.07. Haut­ent­schei­dung: Vorher - Nachher 1) 1 15.07. Hotel Del Luna 2 16.07. Indian Matchma­king 1) 1 17.07. Cursed - Die Auser­wählte 1) 1 17.07. Mund zu Mund 1) 1 18.07. Suits 8, Teil 1 21.07. How to Sell Drugs Online (Fast) 1) 2 22.07. Norsemen 1) 3 22.07. Stadt der Angst: New York gegen die Mafia (Doku­serie) 1) 22.07. Zeichen 1) 1 26.07. Sing On! Spain 1) 1 26.07. Good Girls 1) 3 28.07. Jane the Virgin 5 29.07. Die härtesten Gefäng­nisse der Welt 1) 4 31.07. Rache ist süß 1) 1 31.07. The Umbrella Academy 1) 2 31.07. Vis a Vis: El Oasis 1) 1 Stand: Juni 2020

1) Netflix Original Serie Juni 2020 Datum Serie Staffel 01.06. Angels of Death 1 01.06. Bad Banks 2 01.06. Gotham 5 01.06. Revo­lu­tio­nary Love 1 01.06. Dear my Friends 1 01.06. Keeping Up with the Karda­shians 1 & 2 01.06. Below Deck 1-7 01.06. Married to Medi­cine 1 02.06. Fuller House 1) 5 Teil 2 04.06. Baki: Die Saga vom Raitai Turnier 1) 2 04.06. M'entends-tu? 1) 1 04.06. Hospital Play­list 1) 1 05.06. Tote Mädchen lügen nicht 1) 4 05.06. Queer Eye 1) 5 09.06. New Girl 7 10.06. Curon 1) 1 10.06. Reality Z 1) 1 12.06. Frank Elstner: Wetten, das war's..? 1) 1 12.06. F is for Family 1) 4 12.06. Dating Around 1) 2 12.06. Kipo und die Welt der Wunder­monster 1) 2 12.06. Krimi­nal­fall: Die Suche 1) 1 12.06. Das Grab im Wald 1) 1 13.06. Alexa & Katie 1) 4 13.06. The King: Eternal Monarch 1) 1 14.06. The Black­list 2 14.06. Marcella 1) 3 17.06. Mr. Igle­sias 1) 2 17.06. Rick and Morty 4 18.06. The Order 1) 2 19.06. The Sinner: Jamie 1) 3 19.06. Der Boden ist Lava 1) 1 19.06. Most Beau­tiful Thing 1) 2 19.06. The Poli­ti­cian 1) 2 20.06. Modern Family 10 24.06. 24 1-9 24.06. Crazy Deli­cious 1) 1 26.06. Heim­spiel (Doku-Reihe) 1) 1 26.06. Leben und lieben 1) 1 27.06. Dark 1) 3 30.06. Brand New Animal 1) 1 Juni 2020 It's Okay To Not Be Okay 1) 1 Stand: Mai 2020

1) Netflix Original Serie Mai 2020 Datum Serie Staffel 01.05. Beinahe glück­lich 1) 1 01.05. Holly­wood 1) 1 01.05. Into the Night 1) 1 06.05. Workin' Moms 1) 4 07.05. Scissor Seven 1) 2 08.05. The Eddy 1) 1 08.05. Berlin, Berlin 1-4 08.05. Dead to Me 1) 2 08.05. The Hollow 2 08.05. Rusty Valley Resto­rers 1) 2 08.05. Valeria 1) 1 11.05. Border­town 1) 3 11.05. Gerichts­ver­fahren in den Medien 1) 1 15.05. Der unschein­bare Juan­quini 1) 1 15.05. White Lines 1) 1 15.05. Magie für die Menschen 1) 3 15.05. She-Ra und die Rebellen-Prin­zessinnen 5 16.05. Die Königin und der Eroberer 1) 1 18.05. Der große Blumen­kampf 1) 1 19.05. Süße Magno­lien 1) 1 22.05. Geschichts­h­appen 1) 1 22.05. Selling Sunset 1) 2 22.05. Trailer Park Boys: The Animated Series 1) 2 22.05. Control Z 1) 1 23.05. Der Denver-Clan 1) 3 24.05. Rugal 1) 1 28.05. Doro­he­doro 1 28.05. Intui­tion 1) 1 29.05. Queen of the South 4 29.05. Some­body Feed Phil 3 29.05. Space Force 1) 1 Mai 2020 Snow­piercer 1) 1 Mai 2020. Blood & Water 1) 1 Stand: April 2020

1) Netflix Original Serie April 2020 Datum Serie Staffel 01.04. Anlei­tung für einen Drogen­skandal 1) 1 01.04. Commu­nity 1-6 01.04. Marlon 2 01.04. Mascha und der Bär 3 01.04. Mira­culous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir 3 01.04. Nailed It! 1) 4 01.04. Sunderland 'Til I Die 1) 2 01.04. Pokèmon - Die TV-Serie: Sonne und Mond - Ultra-Legenden 3 01.04. Super­girl 4 03.04. Haus des Geldes 1) 4 03.04. Spirit - wild und frei: Reit­akademie 1) 1 06.04. The Big Show Show 1) 1 07.04. Terrace House: Tokio 2019-2020 1) Teil 3 09.04. Hi Score Girl 1) 2 10.04. Brews Brothers 1) 1 15.04. Inno­cence Project - Gerech­tigkeit für Justitia 1) 1 16.04. Fary: Hexa­gone 1) 2 16.04. Fauda 1) 3 17.04. Barbie Dream­house Adven­tures: Go Team Roberts 1 17.04. #blackAF 1) 1 17.04. El Dragón: Die Rück­kehr eines Krie­gers 1) 2 18.04. Hyena 1) 1 19.04. Hi Bye, Mama! 1) 1 20.04. Enthül­lungen zu Mitter­nacht 1) 1 20.04. Gras­gerichte 1) 1 22.04. Erbe gesucht 1) 1 22.04. Final Space 2 22.04. The Story of God with Morgan Freeman 3 22.04. Verrückter Planet 1) 1 23.04. Blumige Aussichten 1) 3 24.04. After Life 1) 2 22.04. Hallo Ninja 1) 2 26.04. The Last Kingdom 1) 4 27.04. Noch nie in meinem Leben 1) 1 29.04. Food­hacks mit Nadiya Hussain 1) 1 29.04. Drei Meter über dem Himmel 1) 1 29.04. Extra­curri­cular 1) 1 30.04. The Forest of Love: Deep Cut 1) 1 30.04. Queen Zaza - Die letzten Drach­fänger 1) 1 30.04. The Victim's Game 1) 1 April ARASHI's Diary-Voyage 1) Folge 8 & 9 April The Circle: Frank­reich 1) 1 Stand: März 2020

1) Netflix Original Serie März 2020 Datum Serie Staffel 01.03. Tut Tut Cory Flitzer 1) 2 05.03. Cast­levania 1) 3 06.03. The Protector 1) 3 06.03. Para­dise PD 1) 2 07.03. Ugly Deli­cious 1) 2 08.03. Cham­pions 1 11.03. On My Block 1) 3 11.03. The Circle: Brasi­lien 1) 1 11.03. Dirty Money - Geld regiert die Welt 1) 2 13.03. 100 Leute 1) 1 13.03. BEASTARS 1) 1 13.03. Blutiger Trip 1) 1 13.03. Crazy Ex-Girl­friend 1 13.03 Elite 1) 3 13.03. Kingdom 1) 2 13.03. The Valhalla Murders 1) 1 13.03. Women of the Night 1) 1 16.03. The Boss Baby: Back in Busi­ness 1) 3 19.03. Altered Carbon: Resleeved 1) 1 20.03. Archi­balds große Pläne 1) 2 20.03. Der Brief für den König 1) 1 20.03. Buddi 1) 1 20.03. Dino Girl Gauko 1) 2 20.03. Feel Good 1) 1 20.03. Green­house Academy 1) 4 20.03. Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker 1) 1 23.03. Dein Zuhause gehört mir 1 23.03. Freud 1) 3 25.03. YooHoo: Retter in der Not 1) 3 26.03. 7Seeds 1) Teil 2 26.03. Black Light­ning 1) 3 26.03. Unor­thodox 1) Mini­serie in 4 Teilen 27.03. Car Masters - Von Schrott zu Reichtum 1) 2 27.03. Il processo 1) 1 27.03. Ozark 1) 3 31.03. Naruto Ship­puden 1-10 März The English Game 1) 1 Stand: Februar 2020

1) Netflix Original Serie Februar 2020 Datum Serie Staffel 05.02. Der Apotheker 1) 1 05.02. Outlander 4 07.02. Locke & Key 1) 1 07.02. My Holo Love 1) 1 08.02. Van Helsing 1) 4 13.02. Liebe macht blind 1) 1 13.02. Narcos: Mexico 1) 2 14.02. Taj Mahal 1989 1) 1 14.02. Die Tele­fonis­tinnen 1) 5 21.02. Gente­field 1) 1 21.02. Eine Frau räumt auf 1) 1 21.02. Spec­tros 1) 1 24.02. Better Call Saul 1) 5 26.02. I Am Not Okay With This 1) 1 27.02. Altered Carbon - Das Unsterb­lich­keits­programm 1) 2 27.02. Followers 1) 1 28.02. Queen Sono 1) 1 28.02. Formula 1: Drive to Survive 1) 2 28.02. Unauf­haltsam 1) 1 28.02. Restau­rants of the Edge 1) 1 29.02. The Break 2 Stand: Januar 2020

1) Netflix Original Serie Januar 2020 Datum Serie Staffel 01.01. The Circle 1) 1 01.01. Drogen im Visier 6 01.01. Messiah 1) 1 01.01. Power Rangers Beast Morphers 1 01.01. Spin­ning Out 1) 1 01.01. Vikings 1-5 01.01. Yu-Gi-Oh! 4&5 02.01. Jan de Lichte und seine Bande 1) 1 03.01. Anne with an E 1) 3 04.01. Dracula 1) 1 04.01. Go! Go! Cory Carson 1) 1 08.01. The Big Bang Theory 12 10.01. AJ and the Queen 1) 1 10.01. Bis zum Morgen­grauen 1) 1-5 10.01. I Am a Killer 1) 2 10.01. Medical Police 1) 1 10.01. Omni­präsenz 1) 1 10.01. Pflicht und Schande 1) 1 10.01. Titans 1) 2 10.01. Zumbo's Just Desserts 1) 2 14.01. Kipo und die Welt der Wunder­monster 1) 1 15.01. Grace und Frankie 1) 6 17.01. Ares 1) 1 17.01. Hip Hop Evolu­tion 1) 4 17.01. Sex Educa­tion 1) 2 17.01. Wer kann, der kann 1) 2 20.01. Fami­lien­anhang 1) 2 23.01. The Ghost Bride 1) 1, Teil 2 23.01. October Faction 1) 1 23.01. Saint Seiya: Die Krieger des Zodiac 1) 1, Teil 2 24.01. Chil­ling Adven­tures of Sabrina 1) 3 24.01. Next in Fashion 1) 1 24.01. The Ranch 1) 4, Teil 2 24.01. Verste­cken ist verge­bens 1) 30.01. Ich schweige für dich 1) 1 31.01. Bojack Horseman 1) 6, Teil B 31.01. Diablero 1) 1 31.01. Luna nera 1) 1 31.01. Spec­tros 1) 1 31.01. Ragnarök 1) 1 Stand: Dezember 2019

Soll es lieber ein Film statt einer kompletten Serie sein? Kein Problem! Auch Film­freunde werden im Juni mit Nach­schub versorgt. Gleich zu Beginn des Monats stehen unter anderem mit "The Wolf of Wall Street" - von Martin Scor­sese und mit Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie und Matthew McConaughey -, "Mr. Brooks - Der Mörder in dir mit Kevin Costner und Demi Moore sowie "Der Knochen­jäger" mit Denzel Washington und Ange­lina Jolie einige Block­buster zum Anschauen bereit.

Mit "The Equa­lizer 2" wartet zudem ein weiterer Thriller mit Denzel Washington in der Haupt­rolle auf Sie. Robert McCall war ein Killer, der für die Regie­rung arbei­tete. Heute ist er ein Agent im Ruhe­stand, der sich um die Menschen in seinem Wohn­viertel kümmert. Doch dann meldet sich seine Vergan­gen­heit zurück. Seine ehema­lige Kollegin und Freundin wird während einer Ermitt­lung ermordet. Robert will das nicht einfach so hinnehmen, viel­mehr will er Rache für den Verlust.

In dem Netflix-Film "The Old Guard" wird Char­lize Theron zur unsterb­li­chen Krie­gerin und in der Teenie-Romanze "The Kissing Booth 2" (Netflix Original Film) müssen Elle und Noah heraus­finden, wie sehr sie dem anderen vertrauen und was bezie­hungs­weise wen sie wirk­lich wollen.

Zudem können Sie mit "Phan­tas­ti­sche Tier­wesen: Grin­del­walds Verbre­chen" in das Harry-Potter-Universum eintau­chen. In der Vorge­schichte zur Harry-Potter-Film­reihe erfahren wir mehr über die Vergan­gen­heit von Albus Dumble­dore und Grin­del­wald. Als dem schwarzen Magier Gellert Grin­del­wald (Johnny Depp) die Flucht aus dem Gefängnis gelingt, baut er sich eine große Anhän­ger­schaft auf, um die Vorherr­schaft der Magier über die Muggel durch­zu­setzen. Da Dumble­dore (Jude Law) selbst den Kampf nicht führen kann, bittet er seinen früheren Schüler Newt Scamander (Eddie Redmayne) um Hilfe, um Grin­del­wald aufzu­halten.

Juli 2020 Datum Film 01.07. #Anne Frank - Parallel Stories 01.07. 47 Meters Down 01.07. American Mary 01.07. Draft Day - Tag der Entschei­dung 01.07. El Prac­ti­cante (Netflix Original) 01.07. Feinde - Hostiles 01.07. Horns 01.07. Der Knochen­jäger 01.07. Meine Cousine Rachel 01.07. Mickey Blue Eyes 01.07. Mr. Brooks - Der Mörder in Dir 01.07. Nympho­ma­niac Uncut 01.07. Parker 01.07. Scoop - Der Knüller 01.07. The Stran­gers: Opfer­nacht 01.07. Table 19 - Liebe ist fehl am Platz 01.07. twisted 01.07. The Wolf of Wall Street 01.07. Unter der Sonne Ricciones (Netflix Original) 03.07. Babam (My Father) 03.07. Despe­rados (Netflix Original) 06.07. Die Fürsten der Dunkel­heit 08.07. Mucho Mucho Amor: Die Legende von Walter Mercado (Netflix Original Doku) 10.07. The Old Guard (Netflix Original) 10.07. Der Claudia-Kishi-Club (Netflix Original Doku) 10.07. I Feel Pretty 13.07. Cube 13.07. DJ Cinde­rella (Netflix Original) 14.07. The Equa­lizer 2 15.07. Die Fremd­geher (Netflix Original) 16.07. Fatal Affair (Netflix Original) 16.07. Ashley Garcia: Genius in Love (Netflix Original) 20.07. Aliens vs. Predator 2 20.07. Prome­theus - Dunkle Zeichen 21.07. Phan­tas­ti­sche Tier­wesen: Grin­del­walds Verbre­chen 21.07. Slender Man 22.07. Street­food: Latein­ame­rika (Netflix Original Doku) 23.07. Larva island: Der Film (Netflix Original) 24.07. Der nächt­liche Besu­cher (Netflix Original) 24.07. Dragons: Die jungen Drachen­retter (Netflix Original) 24.07. The Happy Prince 24.07. The Kissing Booth 2 (Netflix Original) 29.07. Die Speed­cuber (Netflix Original Doku) 29.07. The Hater (Netflix Original) 30.07. Trans­for­mers: War for Cyber­tron Trilogy (Netflix Original) 31.07. Seriously Single (Netflix Original) Stand: Juni 2020 Juni 2020 Datum Film 01.06. Chappie 01.06. Chris­tine 01.06. Das flie­gende Auge 01.06. Para­normal Acti­vity: Die Gezeich­neten 01.06. Planet der Affen: Survival 02.06. True: Die Regen­bogen-Rettungs­mis­sion (Netflix Original) 03.06. Der ameri­ka­ni­sche Traum vom Buch­sta­bieren (Netflix-Doku) 05.06. The Last Days of American Crime (Netflix Original) 05.06. Choked: Paisa Bolta Hai (Netflix Original) 07.06. A Star is Born 10.06. Lenox Hill (Netflix-Doku) 12.06. Da 5 Bloods (Netflix Original) 16.06. A Rising Tide 16.06. Hotel Trans­sil­va­nien 3 - Ein Monster Urlaub 18.06. Um ein Schnurr­haar (Netflix Original Anime) 19.06. Klein­reim­stadt (Netflix Original) 19.06. Das erste Lebens­jahr Teil 2 (Netflix-Doku) 19.06. Father Soldier Son (Netflix-Doku) 19.06. Wasp Network (Netflix Original) 19.06. Verirrte Kugel (Netflix Original) 19.06. Yarina Tek Bilet (Netflix Original) 22.06. Stay Alive 24.06. Athletin A (Netflix-Doku) 24.06. Nobody Knows I'M Here (Netflix Original) 26.06. Euro­vi­sion Song Contest: The Story of Fire Saga (Netflix Original) 29.06. Herzen schlagen laut 29.06. Loro - Die Verführten 30.06. Adú (Netflix Original) Juni 2020 One Take (Netflix Original) Stand: Mai 2020 Mai 2020 Datum Film 01.05. All Day and a Night (Netflix Original) 01.05. Begabt - Die glei­chung eines Lebens 01.05. Fred 2: Night of the Living Fred 01.05. GoodFellas - Drei Jahr­zehnte in der Mafia 01.05. Kind 44 01.05. Das Leuchten der Erin­nerung 01.05. Mrs. Serial Killer (Netflix Original) 01.05. Nur die halbe Geschichte (Netflix Original) 01.05. St. Vincent 01.05. Super Mario Bros. 01.05. The Untouch­a­bles - Die Unbe­stech­li­chen 01.05. Wilson - Der Welt­ver­bes­serer 04.05. Eleanor & Colette 05.05. Jerry Sein­feld: 23 Hours to Kill (Netflix Original Comedy Special) 12.05. 12 Strong - Die wahre Geschichte der US-Horse Soldiers 08.05. 18 Geschenke (Netflix Original) 08.05. Berlin, Berlin 08.05. Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werk­zeug­gürtel 08.05. White­star 10.05. The Nun 11.05. Have a Good Trip: Adven­tures in Psyche­de­lics (Netflix-Doku) 12.05. True: Magi­sche märchen 13.05. The Wrong Missy (Netflix Original) 15.05. Ich liebe dich, Spinner! (Netflix Original) 22.05. 8 Mile 22.05. E.T. Der Außer­ir­di­sche 22.05. Die kleinen Strolche 22.05. Ted 22.05. Die Turtel­tauben (Netflix Original) 26.05. Hannah Gadsby: Douglas 27.05. I'm No Longer Here (Netflix Original) 08.05. Late Night - Die Show ihres Lebens Stand: April 2020 April 2020 Datum Film 01.04. Choked (Netflix Original) 01.04. Pom Poko 01.04. Stimme des Herzens - Whisper of the Heart 01.04. Das wandelnde Schloss 01.04. Der Mohn­blumen­berg 01.04. Wie der Wind sich hebt 01.04. Erin­nerungen an Marnie 01.04. The Iliza Shle­singer Skatch Shoe (Netflix Original Comedy Special) 01.04. David Batra: Der Elefant im Raum (Netflix Original Comedy Special) 01.04. Julian Schnabel: A Private Portrait 01.04. Mädel­strip 01.04. Magno­lien aus Stahl 01.04. Chro­niken der Unter­welt - City of Bones 01.04. Criminal Squad - Dirty Jobs, Dirty Cops 01.04. Sniper: Legacy 01.04. Gregs Tage­buch - Böse Falle! 01.04. Ponyo 02.04. Violet Ever­garden und das Band der Freund­schaft 03.04. Haus des Geldes: Das Phänomen (Netflix Original) 03.04. Coffee & Kareem (Netflix Original) 04.04. Geheimnis eines Lebens 06.04. Unge­horsam 09.04. The Infil­trator 10.04. LA Origi­nals (Netflix Original) 10.04. Mein WWE Main Event (Netflix Original) 10.04. Love Wedding Repeat (Netflix Original) 10.04. La vie scolaire - Schul­alltag(Netflix Original) 10.04. Tiger­tail (Netflix Original) 10.04. Der weiße Hai - Die Abrech­nung 10.04. Meg 13.04. Spiel­macher 14.04. Chris D'Elia: No Pain (Netflix Original Comedy Special) 16.04. Mauricio Meirelles: Das führt zu Chaos (Netflix Original Comedy Special) 17.04. Sergio (Netflix Original) 17.04. Beton­rausch (Netflix Original) 17.04. Erde und Blut (Netflix Original) 20.04. Teen Titans Go! To the Movies 21.04. Midd­leditch & Schwartz (Netflix Original Comedy Special) 22.04. Das Schweigen des Sumpfes (Netflix Original) 22.04. Plagi Breslau - Die Seuchen Bres­laus (Netflix Original) 22.04. Circus of Books (Netflix Original) 22.04. Familie Will­oughby (Netflix Original) 24.04. Tyler Rake: Extrac­tion (Netflix Original) 24.04. Yours Since­rely, Kanan Gill (Netflix Original Comedy Special) 27.04. Crazy Ritch 29.04. A Secret Love (Netflix Original) 29.04. Cyntoia Brown: die Geschichte einer begna­digten Mörderin (Netflix Original) 30.04. Reich­lich verliebt (Netflix Original) 30.04. Dange­rous Lies (Netflix Original) Stand: März 2020 März 2020 Datum Film 01.03. Nausicaä - Prin­zessin aus dem Tal der Winde 01.03. Prin­zessin Mononoke 01.03. Meine Nach­barn die Yamadas 01.03. Chihiros Reise ins Zauber­land 01.03. Arri­etty - Die wunder­same Welt der Borger 01.03. Die Legende der Prin­zessin Kaguya 01.03. Alien: Cove 01.03. Bo und der Weih­nachts­stern 01.03. Gringo 01.03. Die letzte Festung 01.03. Das König­reich der Katzen 01.03. Sleepy Hollow 01.03. Winchester - Das Haus der Verdammten 03.03. Taylor Tomlinson: Quarter-Life-Crisis (Stand-Up) 04.03. Sliver 04.03. Über­leben! 06.03. Guilty (Netflix Original) 06.03. Jonas - Vergiss mich nicht (Netflix Original) 06.03. Spenser Confi­dential (Netflix Original) 06.03. Die Stille des Todes (Netflix Original) 07.03. Batman Begins 07.03. The Dark Knight 08.03. Sitara: Lass Mädchen ihren Traum erfüllen (Netflix Original) 09.03. Viel­mach­glas 10.03. Marc Maron: End Times Fun (Netflix Original Comedy Special) 13.03. Lost Girls (Netflix Original) 13.03. Gokarts (Netflix Original) 15.03. How to Party with Mom 15.03. Leprechaun Returns 15.03. Molly' Game - Alles auf eine Karte 20.03. Über das Ergebnis hinaus (Netflix Original) 20.03. Maska (Netflix Original) 20.03. Die Schlacht (Netflix Original) 20.03. Fangio - Der Mann, der die Maschinen zähmte (Netflix Original Doku) 22.03. I, Tonya 22.03. War Dogs 23.03. Sol Levante (Netflix Original) 24.03. Proud Mary 25.03. Curtiz (Netflix Original) 25.03. Sommer der Krüp­pelbe­wegung (Netflix Original Doku) 27.03. The Decline (Netflix Original) 27.03. Uncorked (Netflix Original) 27.03. Das Zeichen des Teufels (Netflix Original) 28.03. DC Super Hero Girls 29.03. Catch me! Stand: Februar 2020 Februar 2020 Datum Film 01.02. Die Jones - Spione von nebenan 01.02. The Birth of a Nation - Aufstand zur Frei­heit 01.02. House of Wax 01.02. Hexen hexen 01.02. High Speed! . Free" Star­ting Days 01.02. Das Schloss im Himmel 01.02. Mein Nachbar Totoro 01.02. Kikis kleiner Liefer­service 01.02. Tränen der Erin­nerung - Only Yesterday 01.02. Porco Rosso 01.02. Flüs­tern des Meeres - Ocean Waves 01.02. Die Chro­niken von Erdsee 01.02. Love Jacked 03.02. Fences 03.02. Hell or High Water 05.02. Finale in Berlin 03.02. Mercen­aire - Ein Leben mit Rugby 05.02. Omas Hoch­zeit (Netflix Original) 06.02. Cagaster of an Insect Cage 07.02. Burg Schre­cken­stein 2 - Küssen (nicht) verboten 07.02. Horse Girl (Netflix Original) 08.02. The Coldest Game (Netflix Original) 11.02. Q Ball 12.02. To All The Boys: P.S. I Still Love You (Netflix Original) 13.02. Deine Geschichte in Dragon Quest 14.02. Isi & Ossi (Netflix Original) 15.02. Poseidon 15.02. A Night­mare on Elm Street 20.02. Das endlose Graben (Netflix Original) 21.02. Glitch Techs 21.02. Das Letzte, was er wollte (Netflix Original) 22.02. Peter Hase 24.02. The Expan­ding Universe of Ashley Garcia 25.02. Ocean's 8 27.02. Pokémon: Mewtu schlägt zurück - Evolu­tion 28.02. All die verdammt perfekten Tage (Netflix Original) Stand: Januar 2020 Januar 2020 Datum Film 01.01. 2 Millionen Dollar Trink­geld 01.01. Agent ohne Namen 01.01. Bibi &Tina - Der Film 01.01. Bibi &Tina voll verhext 01.01. Bibi &Tina: Mädchen gegen Jungs 01.01. Bibi &Tina: Tohu­wabohu Total 01.01. Birth of the Dragon 01.01. Das Haus am See 01.01. Die Erfin­dung der Wahr­heit 01.01. Facing the Giants 01.01. Ghost Stories (Netflix Original) 01.01. Die Goonies 01.01. Lara Croft: Tomb Raider 01.01. Last Man Stan­ding 01.01. Logan - The Wolverine 01.01. Salt 01.01. Schutz­engel 01.01. South Park - Der Film 03.01. Alle Sommer­sprossen der Welt (Netflix Original) 09.01. Subur­bicon 10.01. Scissur Seven (Netflix Origina) 13.01. Rampage - Big meets Bigger 15.01. Auge um Auge (Netflix Original) 16.01. Ni no Kuni (Netflix Original) 17.01. A Fall from Grace (Netflix Original) 17.01. Lebe zweimal, liebe einmal (Netflix Original) 21.01. Fortune Feimster: Sweet &Salt (Netflix Original) 23.01. Flug­modus (Netflix Original) 24.01. A Sun (Netflix Original) 26.01. Vir Das: For India (Netflix Original) 28.01. 13 Hours 28.01. Alex Fernández: Der beste Come­dian der Welt (Netflix Original) 28.01. Paul, Apostel of Christ 29.01. Call me by your Name 29.01. Die Erde bei Nacht (Netflix Original Doku) 29.01. Verbün­dete Feinde (Netflix Original) 31.01. 37 Seconds (Netflix Original) 31.01. Der schwarze Diamant (Netflix Original) Stand: Dezember 2019

