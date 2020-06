Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Juni

Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: Netflix Mit "Stranger Things", "Dark", "House of Cards" oder "Haus des Geldes" hat Netflix einige erfolg­reiche Titel im Programm. Neben solchen Eigen­produk­tionen hat der Strea­ming­dienst auch zahl­reiche weitere bekannte Serien, Filme, Doku­menta­tionen sowie Shows im Angebot. Regel­mäßig kommen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Inhalte im Juni 2020.

Diese Serien sind neu bei Netflix

Netflix-Neuerscheinungen

Screenshot: Netflix Im Juni bietet Netflix seinen Nutzern eine Viel­zahl an neuen Serien und Staf­fel­starts. Span­nende und unter­halt­same Stunden vor dem Bild­schirm sind damit garan­tiert. Unter den neuen Titeln befinden sich sowohl Eigen­produk­tionen als auch lizen­zierte Serien.

Zu den High­lights diesen Monat gehört zwei­fels­ohne die dritte und finale Staffel des deut­schen Netflix-Erfolgs "Dark". So sollen die vielen Fragen, die sicher­lich nicht nur im Kopf von Jonas herum­schwirren, sondern auch in den Köpfen der Zuschauer endlich beant­wortet werden. Neben den verschie­denen Zeit­ebenen kommt nun die Dimen­sion des Raums hinzu. Durch die Ergän­zung um eine Paral­lel­welt, spielt nun nicht mehr nur die Frage "wann bin ich", sondern auch "in welcher Welt befinde ich mich" eine Rolle. Im Zentrum der Erzäh­lung über zwei Welten, über Licht und Schatten, steht eine tragi­sche Liebes­ge­schichte epischen Ausmaßes. Wird es gelingen den Zyklus sowie die ewig währende und unzer­störbar schei­nende Verkno­tung von Ursache und Wirkung endgültig zu durch­bre­chen?

Vor über 30 Jahren wurden wir dank "Full House" Teil des Tanner-Clans. Nun heißt es jedoch Abschied nehmen: Nachdem 2016 mit "Fuller House" DJ, Steph, Kimmy, Danny, Onkel Jesse und Co. wieder in unser Leben getreten sind, warten jetzt die letzten Folgen auf uns. Wer vor dem großen Finale noch einmal sehen möchte, wie einst alles begann, dem stehen auf Netflix nicht nur die "Fuller-House"-Staffel, sondern auch alle 192 Folgen von "Full House zur Verfü­gung.

Eben­falls zum Abschluss gebracht wird mit der vierten Staffel die kontro­verse High­school-Serie "Tote Mädchen lügen nicht". In der 10 Folgen umfas­senden letzten Staffel müssen sich die Prot­ago­nisten nicht nur mit ihrem bevor­ste­henden High­school-Abschluss ausein­an­der­setzen, sondern auch mit den Geheim­nissen ihrer Vergan­gen­heit. Denn diese bedrohen ihre Zukunft.

Wer es weniger düster mag, kann sich auf ein Wieder­sehen mit einer der unkon­ven­tio­nellsten und verrück­testen Fami­lien der TV-Geschichte freuen: Der Prit­chett-Dunphy-Tucker-Clan ist zurück. Netflix zeigt ab 20. Juni die 10. Staffel der erfolg­rei­chen Mocku­men­tary-Come­dy­serie. Nicht weniger lustig und chao­tisch geht es bei "New Girl" mit Zooey Deschanel zu. Während die ersten sechs Staf­feln bereits Bestand­teil des Ange­bots sind, können Sie ab Anfang Juni Jessica Day, Nick und ihre Freunde in der 7. Staffel noch ein letztes Mal auf ihrem Lebensweg begleiten.

finalen Zudem gibt es neue Folgen der schrägen Anima­ti­ons­serie "Rick and Morty". Des Weiteren können Sie mit der 5. Staffel "Gotham" neue Aben­teuer aus dem Batman-Universum erleben und in der dritten Staffel von "The Sinner" wartet auf Detec­tive Harry Ambrose (Bill Pullman) sein wohl kompli­zier­tester und gefähr­lichster Fall.

Serien-Neuerschei­nungen auf Netflix

Juni 2020 Datum Serie Staffel 01.06. Angels of Death 1 01.06. Bad Banks 2 01.06. Gotham 5 01.06. Revo­lu­tio­nary Love 1 01.06. Dear my Friends 1 01.06. Keeping Up with the Karda­shians 1 & 2 01.06. Below Deck 1-7 01.06. Married to Medi­cine 1 02.06. Fuller House 1) 5 Teil 2 04.06. Baki: Die Saga vom Raitai Turnier 1) 2 04.06. M'entends-tu? 1) 1 04.06. Hospital Play­list 1) 1 05.06. Tote Mädchen lügen nicht 1) 4 05.06. Queer Eye 1) 5 09.06. New Girl 7 10.06. Reality Z 1) 1 12.06. F is for Family 1) 4 12.06. Dating Around 1) 2 12.06. Kipo und die Welt der Wunder­monster 1) 2 12.06. Krimi­nal­fall: Die Suche 1) 1 12.06. Das Grab im Wald 1) 1 13.06. Alexa & Katie 1) 4 13.06. The King: Eternal Monarch 1) 1 14.06. The Black­list 2 14.06. Marcella 1) 3 17.06. Mr. Igle­sias 1) 2 17.06. Rick and Morty 4 18.06. The Order 1) 2 19.06. The Sinner: Jamie 1) 3 19.06. Der Boden ist Lava 1) 1 19.06. Most Beau­tiful Thing 1) 2 19.06. The Poli­ti­cian 1) 2 20.06. Modern Family 10 24.06. 24 1-9 24.06. Crazy Deli­cious 1) 1 26.06. Heim­spiel (Doku-Reihe) 1) 1 26.06. Leben und lieben 1) 1 27.06. Dark 1) 3 30.06. Brand New Animal 1) 1 Juni 2020 It's Okay To Not Be Okay 1) 1 Stand: Mai 2020

1) Netflix Original Serie Mai 2020 Datum Serie Staffel 01.05. Beinahe glück­lich 1) 1 01.05. Holly­wood 1) 1 01.05. Into the Night 1) 1 06.05. Workin' Moms 1) 4 07.05. Scissor Seven 1) 2 08.05. The Eddy 1) 1 08.05. Berlin, Berlin 1-4 08.05. Dead to Me 1) 2 08.05. The Hollow 2 08.05. Rusty Valley Resto­rers 1) 2 08.05. Valeria 1) 1 11.05. Border­town 1) 3 11.05. Gerichts­ver­fahren in den Medien 1) 1 15.05. Der unschein­bare Juan­quini 1) 1 15.05. White Lines 1) 1 15.05. Magie für die Menschen 1) 3 15.05. She-Ra und die Rebellen-Prin­zessinnen 5 16.05. Die Königin und der Eroberer 1) 1 18.05. Der große Blumen­kampf 1) 1 19.05. Süße Magno­lien 1) 1 22.05. Geschichts­h­appen 1) 1 22.05. Selling Sunset 1) 2 22.05. Trailer Park Boys: The Animated Series 1) 2 22.05. Control Z 1) 1 23.05. Der Denver-Clan 1) 3 24.05. Rugal 1) 1 28.05. Doro­he­doro 1 28.05. Intui­tion 1) 1 29.05. Queen of the South 4 29.05. Some­body Feed Phil 3 29.05. Space Force 1) 1 Mai 2020 Snow­piercer 1) 1 Mai 2020. Blood & Water 1) 1 Stand: April 2020

1) Netflix Original Serie April 2020 Datum Serie Staffel 01.04. Anlei­tung für einen Drogen­skandal 1) 1 01.04. Commu­nity 1-6 01.04. Marlon 2 01.04. Mascha und der Bär 3 01.04. Mira­culous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir 3 01.04. Nailed It! 1) 4 01.04. Sunderland 'Til I Die 1) 2 01.04. Pokèmon - Die TV-Serie: Sonne und Mond - Ultra-Legenden 3 01.04. Super­girl 4 03.04. Haus des Geldes 1) 4 03.04. Spirit - wild und frei: Reit­akademie 1) 1 06.04. The Big Show Show 1) 1 07.04. Terrace House: Tokio 2019-2020 1) Teil 3 09.04. Hi Score Girl 1) 2 10.04. Brews Brothers 1) 1 15.04. Inno­cence Project - Gerech­tigkeit für Justitia 1) 1 16.04. Fary: Hexa­gone 1) 2 16.04. Fauda 1) 3 17.04. Barbie Dream­house Adven­tures: Go Team Roberts 1 17.04. #blackAF 1) 1 17.04. El Dragón: Die Rück­kehr eines Krie­gers 1) 2 18.04. Hyena 1) 1 19.04. Hi Bye, Mama! 1) 1 20.04. Enthül­lungen zu Mitter­nacht 1) 1 20.04. Gras­gerichte 1) 1 22.04. Erbe gesucht 1) 1 22.04. Final Space 2 22.04. The Story of God with Morgan Freeman 3 22.04. Verrückter Planet 1) 1 23.04. Blumige Aussichten 1) 3 24.04. After Life 1) 2 22.04. Hallo Ninja 1) 2 26.04. The Last Kingdom 1) 4 27.04. Noch nie in meinem Leben 1) 1 29.04. Food­hacks mit Nadiya Hussain 1) 1 29.04. Drei Meter über dem Himmel 1) 1 29.04. Extra­curri­cular 1) 1 30.04. The Forest of Love: Deep Cut 1) 1 30.04. Queen Zaza - Die letzten Drach­fänger 1) 1 30.04. The Victim's Game 1) 1 April ARASHI's Diary-Voyage 1) Folge 8 & 9 April The Circle: Frank­reich 1) 1 Stand: März 2020

1) Netflix Original Serie März 2020 Datum Serie Staffel 01.03. Tut Tut Cory Flitzer 1) 2 05.03. Cast­levania 1) 3 06.03. The Protector 1) 3 06.03. Para­dise PD 1) 2 07.03. Ugly Deli­cious 1) 2 08.03. Cham­pions 1 11.03. On My Block 1) 3 11.03. The Circle: Brasi­lien 1) 1 11.03. Dirty Money - Geld regiert die Welt 1) 2 13.03. 100 Leute 1) 1 13.03. BEASTARS 1) 1 13.03. Blutiger Trip 1) 1 13.03. Crazy Ex-Girl­friend 1 13.03 Elite 1) 3 13.03. Kingdom 1) 2 13.03. The Valhalla Murders 1) 1 13.03. Women of the Night 1) 1 16.03. The Boss Baby: Back in Busi­ness 1) 3 19.03. Altered Carbon: Resleeved 1) 1 20.03. Archi­balds große Pläne 1) 2 20.03. Der Brief für den König 1) 1 20.03. Buddi 1) 1 20.03. Dino Girl Gauko 1) 2 20.03. Feel Good 1) 1 20.03. Green­house Academy 1) 4 20.03. Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker 1) 1 23.03. Dein Zuhause gehört mir 1 23.03. Freud 1) 3 25.03. YooHoo: Retter in der Not 1) 3 26.03. 7Seeds 1) Teil 2 26.03. Black Light­ning 1) 3 26.03. Unor­thodox 1) Mini­serie in 4 Teilen 27.03. Car Masters - Von Schrott zu Reichtum 1) 2 27.03. Il processo 1) 1 27.03. Ozark 1) 3 31.03. Naruto Ship­puden 1-10 März The English Game 1) 1 Stand: Februar 2020

1) Netflix Original Serie Februar 2020 Datum Serie Staffel 05.02. Der Apotheker 1) 1 05.02. Outlander 4 07.02. Locke & Key 1) 1 07.02. My Holo Love 1) 1 08.02. Van Helsing 1) 4 13.02. Liebe macht blind 1) 1 13.02. Narcos: Mexico 1) 2 14.02. Taj Mahal 1989 1) 1 14.02. Die Tele­fonis­tinnen 1) 5 21.02. Gente­field 1) 1 21.02. Eine Frau räumt auf 1) 1 21.02. Spec­tros 1) 1 24.02. Better Call Saul 1) 5 26.02. I Am Not Okay With This 1) 1 27.02. Altered Carbon - Das Unsterb­lich­keits­programm 1) 2 27.02. Followers 1) 1 28.02. Queen Sono 1) 1 28.02. Formula 1: Drive to Survive 1) 2 28.02. Unauf­haltsam 1) 1 28.02. Restau­rants of the Edge 1) 1 29.02. The Break 2 Stand: Januar 2020

1) Netflix Original Serie Januar 2020 Datum Serie Staffel 01.01. The Circle 1) 1 01.01. Drogen im Visier 6 01.01. Messiah 1) 1 01.01. Power Rangers Beast Morphers 1 01.01. Spin­ning Out 1) 1 01.01. Vikings 1-5 01.01. Yu-Gi-Oh! 4&5 02.01. Jan de Lichte und seine Bande 1) 1 03.01. Anne with an E 1) 3 04.01. Dracula 1) 1 04.01. Go! Go! Cory Carson 1) 1 08.01. The Big Bang Theory 12 10.01. AJ and the Queen 1) 1 10.01. Bis zum Morgen­grauen 1) 1-5 10.01. I Am a Killer 1) 2 10.01. Medical Police 1) 1 10.01. Omni­präsenz 1) 1 10.01. Pflicht und Schande 1) 1 10.01. Titans 1) 2 10.01. Zumbo's Just Desserts 1) 2 14.01. Kipo und die Welt der Wunder­monster 1) 1 15.01. Grace und Frankie 1) 6 17.01. Ares 1) 1 17.01. Hip Hop Evolu­tion 1) 4 17.01. Sex Educa­tion 1) 2 17.01. Wer kann, der kann 1) 2 20.01. Fami­lien­anhang 1) 2 23.01. The Ghost Bride 1) 1, Teil 2 23.01. October Faction 1) 1 23.01. Saint Seiya: Die Krieger des Zodiac 1) 1, Teil 2 24.01. Chil­ling Adven­tures of Sabrina 1) 3 24.01. Next in Fashion 1) 1 24.01. The Ranch 1) 4, Teil 2 24.01. Verste­cken ist verge­bens 1) 30.01. Ich schweige für dich 1) 1 31.01. Bojack Horseman 1) 6, Teil B 31.01. Diablero 1) 1 31.01. Luna nera 1) 1 31.01. Spec­tros 1) 1 31.01. Ragnarök 1) 1 Stand: Dezember 2019

1) Netflix Original Serie

Neue Filme auf Netflix

Soll es lieber ein Film statt einer kompletten Serie sein? Kein Problem! Auch Film­freunde werden im Juni mit Nach­schub versorgt. Gleich zu Beginn des Monats warten zwei Science-Fiction-Filme auf Sie, die unter­schied­li­cher nicht sein könnten: In "Chappie" steht ein ausran­gierter Poli­zei­ro­boter im Mittel­punkt, der lernt, wie ein Mensch zu fühlen und zu denken und in "Planet der Affen: Survival" stehen die intel­li­genten Affen um Anführer Caesar im Krieg mit den von der Seuche stark dezi­mierten Menschen. Insbe­son­dere eine Spezi­al­ein­heit unter Führung des brutalen Colonel (Woody Harrelson) will Caesar um jeden Preis tot sehen.

Freunde von Musik­filmen kommen eben­falls auf ihre Kosten. Aber auch hier könnten die Filme nicht unter­schied­li­cher sein. In der oscar­prä­mierten Musik­ro­manze "A Star is Born" wird der Musiker Jackson Maine (Bradley Cooper) auf dem Höhe­punkt seiner Karriere auf das musi­ka­li­sche Talent der jungen Ally (Lady Gaga) aufmerksam. Er beginnt sie zu fördern und schnell entwi­ckelt sich auch eine Liebes­be­zie­hung zwischen den beiden. Doch während Jack­sons Stern langsam zu sinken beginnt und er immer mehr dem Alkohol verfällt, steigt der von Ally immer weiter auf. Heiter geht es hingegen in der Musik­ko­mödie "Euro­vi­sion Song Contest: The Story Of Fire Saga" zu. In dem Netflix-Film wollen sich Will Ferrell als Lars und Rachel McAdams als Sigrit in Wikin­ger­helm und Glitzer-Outfit ihren sehn­lichsten Traum erfüllen und am größten Gesangs­wett­be­werb der Welt teil­nehmen.

In dem Kriegs­drama "Da 5 Bloods" von Spike Lee kehren vier afro­ame­ri­ka­ni­sche Vete­ranen Jahr­zehnte nach dem Krieg auf der Suche nach den Über­resten ihres Trup­pen­füh­rers nach Vietnam zurück. Sie glauben, dass dort ein verschol­lener Schatz liegen soll. Doch die Schre­cken des Krieges sind nicht vergessen.

Film-Neuerschei­nungen auf Netflix

Juni 2020 Datum Film 01.06. Chappie 01.06. Chris­tine 01.06. Das flie­gende Auge 01.06. Para­normal Acti­vity: Die Gezeich­neten 01.06. Planet der Affen: Survival 02.06. True: Die Regen­bogen-Rettungs­mis­sion (Netflix Original) 03.06. Der ameri­ka­ni­sche Traum vom Buch­sta­bieren (Netflix-Doku) 05.06. The Last Days of American Crime (Netflix Original) 05.06. Choked: Paisa Bolta Hai (Netflix Original) 07.06. A Star is Born 10.06. Lenox Hill (Netflix-Doku) 12.06. Da 5 Bloods (Netflix Original) 16.06. A Rising Tide 16.06. Hotel Trans­sil­va­nien 3 - Ein Monster Urlaub 18.06. Um ein Schnurr­haar (Netflix Original Anime) 19.06. Klein­reim­stadt (Netflix Original) 19.06. Das erste Lebens­jahr Teil 2 (Netflix-Doku) 19.06. Father Soldier Son (Netflix-Doku) 19.06. Wasp Network (Netflix Original) 19.06. Verirrte Kugel (Netflix Original) 19.06. Yarina Tek Bilet (Netflix Original) 22.06. Stay Alive 24.06. Athletin A (Netflix-Doku) 24.06. Nobody Knows I'M Here (Netflix Original) 26.06. Euro­vi­sion Song Contest: The Story of Fire Saga (Netflix Original) 29.06. Herzen schlagen laut 29.06. Loro - Die Verführten 30.06. Adú (Netflix Original) Juni 2020 One Take (Netflix Original) Stand: Mai 2020 Mai 2020 Datum Film 01.05. All Day and a Night (Netflix Original) 01.05. Begabt - Die glei­chung eines Lebens 01.05. Fred 2: Night of the Living Fred 01.05. GoodFellas - Drei Jahr­zehnte in der Mafia 01.05. Kind 44 01.05. Das Leuchten der Erin­nerung 01.05. Mrs. Serial Killer (Netflix Original) 01.05. Nur die halbe Geschichte (Netflix Original) 01.05. St. Vincent 01.05. Super Mario Bros. 01.05. The Untouch­a­bles - Die Unbe­stech­li­chen 01.05. Wilson - Der Welt­ver­bes­serer 04.05. Eleanor & Colette 05.05. Jerry Sein­feld: 23 Hours to Kill (Netflix Original Comedy Special) 12.05. 12 Strong - Die wahre Geschichte der US-Horse Soldiers 08.05. 18 Geschenke (Netflix Original) 08.05. Berlin, Berlin 08.05. Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werk­zeug­gürtel 08.05. White­star 10.05. The Nun 11.05. Have a Good Trip: Adven­tures in Psyche­de­lics (Netflix-Doku) 12.05. True: Magi­sche märchen 13.05. The Wrong Missy (Netflix Original) 15.05. Ich liebe dich, Spinner! (Netflix Original) 22.05. 8 MIle 22.05. E.T. Der Außer­ir­di­sche 22.05. Die kleinen Strolche 22.05. Ted 22.05. Die Turtel­tauben (Netflix Original) 26.05. Hannah Gadsby: Douglas 27.05. I'm No Longer Here (Netflix Original) 08.05. Late Night - Die Show ihres Lebens Stand: April 2020 April 2020 Datum Film 01.04. Choked (Netflix Original) 01.04. Pom Poko 01.04. Stimme des Herzens - Whisper of the Heart 01.04. Das wandelnde Schloss 01.04. Der Mohn­blumen­berg 01.04. Wie der Wind sich hebt 01.04. Erin­nerungen an Marnie 01.04. The Iliza Shle­singer Skatch Shoe (Netflix Original Comedy Special) 01.04. David Batra: Der Elefant im Raum (Netflix Original Comedy Special) 01.04. Julian Schnabel: A Private Portrait 01.04. Mädel­strip 01.04. Magno­lien aus Stahl 01.04. Chro­niken der Unter­welt - City of Bones 01.04. Criminal Squad - Dirty Jobs, Dirty Cops 01.04. Sniper: Legacy 01.04. Gregs Tage­buch - Böse Falle! 01.04. Ponyo 02.04. Violet Ever­garden und das Band der Freund­schaft 03.04. Haus des Geldes: Das Phänomen (Netflix Original) 03.04. Coffee & Kareem (Netflix Original) 04.04. Geheimnis eines Lebens 06.04. Unge­horsam 09.04. The Infil­trator 10.04. LA Origi­nals (Netflix Original) 10.04. Mein WWE Main Event (Netflix Original) 10.04. Love Wedding Repeat (Netflix Original) 10.04. La vie scolaire - Schul­alltag(Netflix Original) 10.04. Tiger­tail (Netflix Original) 10.04. Der weiße Hai - Die Abrech­nung 10.04. Meg 13.04. Spiel­macher 14.04. Chris D'Elia: No Pain (Netflix Original Comedy Special) 16.04. Mauricio Meirelles: Das führt zu Chaos (Netflix Original Comedy Special) 17.04. Sergio (Netflix Original) 17.04. Beton­rausch (Netflix Original) 17.04. Erde und Blut (Netflix Original) 20.04. Teen Titans Go! To the Movies 21.04. Midd­leditch & Schwartz (Netflix Original Comedy Special) 22.04. Das Schweigen des Sumpfes (Netflix Original) 22.04. Plagi Breslau - Die Seuchen Bres­laus (Netflix Original) 22.04. Circus of Books (Netflix Original) 22.04. Familie Will­oughby (Netflix Original) 24.04. Tyler Rake: Extrac­tion (Netflix Original) 24.04. Yours Since­rely, Kanan Gill (Netflix Original Comedy Special) 27.04. Crazy Ritch 29.04. A Secret Love (Netflix Original) 29.04. Cyntoia Brown: die Geschichte einer begna­digten Mörderin (Netflix Original) 30.04. Reich­lich verliebt (Netflix Original) 30.04. Dange­rous Lies (Netflix Original) Stand: März 2020 März 2020 Datum Film 01.03. Nausicaä - Prin­zessin aus dem Tal der Winde 01.03. Prin­zessin Mononoke 01.03. Meine Nach­barn die Yamadas 01.03. Chihiros Reise ins Zauber­land 01.03. Arri­etty - Die wunder­same Welt der Borger 01.03. Die Legende der Prin­zessin Kaguya 01.03. Alien: Cove 01.03. Bo und der Weih­nachts­stern 01.03. Gringo 01.03. Die letzte Festung 01.03. Das König­reich der Katzen 01.03. Sleepy Hollow 01.03. Winchester - Das Haus der Verdammten 03.03. Taylor Tomlinson: Quarter-Life-Crisis (Stand-Up) 04.03. Sliver 04.03. Über­leben! 06.03. Guilty (Netflix Original) 06.03. Jonas - Vergiss mich nicht (Netflix Original) 06.03. Spenser Confi­dential (Netflix Original) 06.03. Die Stille des Todes (Netflix Original) 07.03. Batman Begins 07.03. The Dark Knight 08.03. Sitara: Lass Mädchen ihren Traum erfüllen (Netflix Original) 09.03. Viel­mach­glas 10.03. Marc Maron: End Times Fun (Netflix Original Comedy Special) 13.03. Lost Girls (Netflix Original) 13.03. Gokarts (Netflix Original) 15.03. How to Party with Mom 15.03. Leprechaun Returns 15.03. Molly' Game - Alles auf eine Karte 20.03. Über das Ergebnis hinaus (Netflix Original) 20.03. Maska (Netflix Original) 20.03. Die Schlacht (Netflix Original) 20.03. Fangio - Der Mann, der die Maschinen zähmte (Netflix Original Doku) 22.03. I, Tonya 22.03. War Dogs 23.03. Sol Levante (Netflix Original) 24.03. Proud Mary 25.03. Curtiz (Netflix Original) 25.03. Sommer der Krüp­pelbe­wegung (Netflix Original Doku) 27.03. The Decline (Netflix Original) 27.03. Uncorked (Netflix Original) 27.03. Das Zeichen des Teufels (Netflix Original) 28.03. DC Super Hero Girls 29.03. Catch me! Stand: Februar 2020 Februar 2020 Datum Film 01.02. Die Jones - Spione von nebenan 01.02. The Birth of a Nation - Aufstand zur Frei­heit 01.02. House of Wax 01.02. Hexen hexen 01.02. High Speed! . Free" Star­ting Days 01.02. Das Schloss im Himmel 01.02. Mein Nachbar Totoro 01.02. Kikis kleiner Liefer­service 01.02. Tränen der Erin­nerung - Only Yesterday 01.02. Porco Rosso 01.02. Flüs­tern des Meeres - Ocean Waves 01.02. Die Chro­niken von Erdsee 01.02. Love Jacked 03.02. Fences 03.02. Hell or High Water 05.02. Finale in Berlin 03.02. Mercen­aire - Ein Leben mit Rugby 05.02. Omas Hoch­zeit (Netflix Original) 06.02. Cagaster of an Insect Cage 07.02. Burg Schre­cken­stein 2 - Küssen (nicht) verboten 07.02. Horse Girl (Netflix Original) 08.02. The Coldest Game (Netflix Original) 11.02. Q Ball 12.02. To All The Boys: P.S. I Still Love You (Netflix Original) 13.02. Deine Geschichte in Dragon Quest 14.02. Isi & Ossi (Netflix Original) 15.02. Poseidon 15.02. A Night­mare on Elm Street 20.02. Das endlose Graben (Netflix Original) 21.02. Glitch Techs 21.02. Das Letzte, was er wollte (Netflix Original) 22.02. Peter Hase 24.02. The Expan­ding Universe of Ashley Garcia 25.02. Ocean's 8 27.02. Pokémon: Mewtu schlägt zurück - Evolu­tion 28.02. All die verdammt perfekten Tage (Netflix Original) Stand: Januar 2020 Januar 2020 Datum Film 01.01. 2 Millionen Dollar Trink­geld 01.01. Agent ohne Namen 01.01. Bibi &Tina - Der Film 01.01. Bibi &Tina voll verhext 01.01. Bibi &Tina: Mädchen gegen Jungs 01.01. Bibi &Tina: Tohu­wabohu Total 01.01. Birth of the Dragon 01.01. Das Haus am See 01.01. Die Erfin­dung der Wahr­heit 01.01. Facing the Giants 01.01. Ghost Stories (Netflix Original) 01.01. Die Goonies 01.01. Lara Croft: Tomb Raider 01.01. Last Man Stan­ding 01.01. Logan - The Wolverine 01.01. Salt 01.01. Schutz­engel 01.01. South Park - Der Film 03.01. Alle Sommer­sprossen der Welt (Netflix Original) 09.01. Subur­bicon 10.01. Scissur Seven (Netflix Origina) 13.01. Rampage - Big meets Bigger 15.01. Auge um Auge (Netflix Original) 16.01. Ni no Kuni (Netflix Original) 17.01. A Fall from Grace (Netflix Original) 17.01. Lebe zweimal, liebe einmal (Netflix Original) 21.01. Fortune Feimster: Sweet &Salt (Netflix Original) 23.01. Flug­modus (Netflix Original) 24.01. A Sun (Netflix Original) 26.01. Vir Das: For India (Netflix Original) 28.01. 13 Hours 28.01. Alex Fernández: Der beste Come­dian der Welt (Netflix Original) 28.01. Paul, Apostel of Christ 29.01. Call me by your Name 29.01. Die Erde bei Nacht (Netflix Original Doku) 29.01. Verbün­dete Feinde (Netflix Original) 31.01. 37 Seconds (Netflix Original) 31.01. Der schwarze Diamant (Netflix Original) Stand: Dezember 2019

Anzeige:

Welche Abomo­delle es beim Markt­führer unter den Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unserer Netflix-Über­sicht