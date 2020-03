Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im April

Die Corona-Krise hält uns in den heimi­schen vier Wänden. Also viel Zeit für Serien, Filme und Doku­menta­tionen. Netflix liefert auch im April viele neue Inhalte, sodass stets für Nach­schub gesorgt ist. Wir verraten Ihnen, auf welche Serien- und Film-High­lights Sie sich freuen können.

Mit Stranger Things, Dark, House of Cards oder Haus des Geldes hat Netflix einige erfolg­reiche Titel im Programm. Neben solchen Eigen­produk­tionen hat der Strea­ming­dienst auch zahl­reiche weitere bekannte Serien, Filme, Doku­menta­tionen sowie Shows im Angebot. Regel­mäßig kommen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Inhalte im April 2020.

Diese Serien sind neu bei Netflix

Netflix-Neuerscheinungen Die Serien-Liste von Netflix im April verspricht viele span­nende und unter­halt­same Stunden vor dem Bild­schirm. Unter den neuen Titeln sind diverse Eigen­produk­tionen sowie auch einige lizen­zierte Serien. Die vierte Staffel von "Haus des Geldes" gehört sicher­lich zu den High­lights in diesem Monat. Nachdem die dritte Staffel mit einem Cliff­hanger endete, erfahren die Fans der spani­schen Bank­räuber-Serie nun endlich wie es weiter geht.

Schräger und lustiger geht es in "Commu­nity" zu. Gleich zu Monats­beginn gibt es alle sechs Staf­feln der US-Sitcom, in deren Mittel­punkt die sieben Mitglieder einer Lern­gruppe am Commu­nity College stehen. Zu den Darstel­lern der sehr unter­schied­lichen Charak­tere gehört unter anderem Chevy Chase.

Zudem können Sie sich auf neue Aben­teuer von "Super­girl", der Cousine von Superman, freuen. In der vierten Staffel der Super­helden-Serie muss sich die Beschüt­zerin von National City sowohl mit einer alien­feind­lichen Grup­pierung ausein­ander­setzen als auch mit Lex Luthor. Mit einer Portion schwarzen Humor lässt sich so manches leichter ertragen. Das beweist auch die Come­dyserie "After Life" von und mit Ricky Gervais. In der zweiten Staffel findet sich Tony, der sich nach dem Tod seiner Frau in brutaler Ehrlich­keit versucht, um die Welt zu bestrafen, dank seiner Freunde mehr und mehr in seinem neuen Leben zurecht.

Serien-Neuerschei­nungen auf Netflix

April 2020 Datum Serie Staffel 01.04. Anlei­tung für einen Drogen­skandal 1) 1 01.04. Commu­nity 1-6 01.04. Marlon 2 01.04. Mascha und der Bär 3 01.04. Mira­culous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir 3 01.04. Nailed It! 1) 4 01.04. Sunderland 'Til I Die 1) 2 01.04. Pokèmon - Die TV-Serie: Sonne und Mond - Ultra-Legenden 3 01.04. Super­girl 4 03.04. Haus des Geldes 1) 4 03.04. Spirit - wild und frei: Reit­akademie 1) 1 06.04. The Big Show Show 1) 1 07.04. Terrace House: Tokio 2019-2020 1) Teil 3 09.04. Hi Score Girl 1) 2 10.04. Brews Brothers 1) 1 15.04. Inno­cence Project - Gerech­tigkeit für Justitia 1) 1 16.04. Fary: Hexa­gone 1) 2 16.04. Fauda 1) 3 17.04. Barbie Dream­house Adven­tures: Go Team Roberts 1 17.04. #blackAF 1) 1 17.04. El Dragón: Die Rück­kehr eines Krie­gers 1) 2 18.04. Hyena 1) 1 19.04. Hi Bye, Mama! 1) 1 20.04. Enthül­lungen zu Mitter­nacht 1) 1 20.04. Gras­gerichte 1) 1 22.04. Erbe gesucht 1) 1 22.04. Final Space 2 22.04. The Story of God with Morgan Freeman 3 22.04. Verrückter Planet 1) 1 23.04. Blumige Aussichten 1) 3 24.04. After Life 1) 2 22.04. Hallo Ninja 1) 2 26.04. The Last Kingdom 1) 4 27.04. Noch nie in meinem Leben 1) 1 29.04. Food­hacks mit Nadiya Hussain 1) 1 29.04. Drei Meter über dem Himmel 1) 1 29.04. Extra­curri­cular 1) 1 30.04. The Forest of Love: Deep Cut 1) 1 30.04. Queen Zaza - Die letzten Drach­fänger 1) 1 30.04. The Victim's Game 1) 1 April ARASHI's Diary-Voyage 1) Folge 8 & 9 April The Circle: Frank­reich 1) 1 Stand: März 2020

1) Netflix Original Serie

Neue Filme auf Netflix

Soll es lieber ein Film statt einer kompletten Serie sein? Kein Problem! Auch Film­freunde werden im April mit Nach­schub versorgt. Da sich Netflix die Rechte an fast allen Titeln aus dem Hause Ghibli gesi­chert hat und im Februar sowie März die ersten von insge­samt 21 Anime-Filmen des renom­mierten japa­nischen Zeichen­trick­film­studios Ghibli in sein Programm aufge­nommen hat, folgen diesen Monat die rest­lichen Filme.

In "Tyler Rake: Extrac­tion" wird "Thor"-Darsteller Chris Hems­worth zum furcht­losen Söldner, der den entführten Sohn eines Drogen­barons retten soll. Mit "Beton­rausch" geht eine weitere Netflix-Eigen­produk­tion aus Deutsch­land an den Start. Drei Immo­bili­enbe­trüger (Frede­rick Lau, David Kross und Janina Uhse) verdienen mit ihren ille­galen Geschäften viel Geld und landen dadurch in einem Strudel aus Lügen, Betrug und Drogen. Doch jede Blase platzt irgend­wann einmal. Was passiert, wenn Ideale auf die bittere Realität treffen, zeigt das Drama "Sergio", als der UN-Diplomat Sergio Vieira de Mello im Irak in Lebens­gefahr gerät.

Fami­lien­freund­licher geht es in "Gregs Tage­buch - Böse Falle!" zu. Der vierte Teil der Film­reihe basiert auf dem neuten Buch der erfolg­reichen Reihe von Jeff Kinney und handelt von einem Fami­lien­ausflug zu Omas 90. Geburtstag, der außer Kontrolle gerät. Wer es lieber reali­täts­ferner mag, kann sich den Fanta­syfilm "Chro­niken der Unter­welt - City of Bones" zu Gemüte führen. Der Film basiert auf dem ersten Band der Schät­tenjäger-Bücher von Cassandra Clare.

Auto­biogra­fisch wird es in "The Infil­trator". Im Mittelpuntk des Thril­lers steht der Agent der Zoll­behörde Floridas Robert Mazur, gespielt von Brea­king-Bad-Star Bryan Cran­ston, der in der 80er Jahren durch verdeckte Ermitt­lungen nicht die Drogen der krimi­nellen Orga­nisa­tionen verfolgen will, sondern die Finanz­ströme.

Film-Neuerschei­nungen auf Netflix

April 2020 Datum Film 01.04. Choked (Netflix Original) 01.04. Pom Poko 01.04. Stimme des Herzens - Whisper of the Heart 01.04. Das wandelnde Schloss 01.04. Der Mohn­blumen­berg 01.04. Wie der Wind sich hebt 01.04. Erin­nerungen an Marnie 01.04. The Iliza Shle­singer Skatch Shoe (Netflix Original Comedy Special) 01.04. David Batra: Der Elefant im Raum (Netflix Original Comedy Special) 01.04. Julian Schnabel: A Private Portrait 01.04. Mädel­strip 01.04. Magno­lien aus Stahl 01.04. Chro­niken der Unter­welt - City of Bones 01.04. Criminal Squad - Dirty Jobs, Dirty Cops 01.04. Sniper: Legacy 01.04. Gregs Tage­buch - Böse Falle! 01.04. Ponyo 02.04. Violet Ever­garden und das Band der Freund­schaft 03.04. Haus des Geldes: Das Phänomen (Netflix Original) 03.04. Coffee & Kareem (Netflix Original) 04.04. Geheimnis eines Lebens 06.04. Unge­horsam 09.04. The Infil­trator 10.04. LA Origi­nals (Netflix Original) 10.04. Mein WWE Main Event (Netflix Original) 10.04. Love Wedding Repeat (Netflix Original) 10.04. La vie scolaire - Schul­alltag(Netflix Original) 10.04. Tiger­tail (Netflix Original) 10.04. Der weiße Hai - Die Abrech­nung 10.04. Meg 13.04. Spiel­macher 14.04. Chris D'Elia: No Pain (Netflix Original Comedy Special) 16.04. Mauricio Meirelles: Das führt zu Chaos (Netflix Original Comedy Special) 17.04. Sergio (Netflix Original) 17.04. Beton­rausch (Netflix Original) 17.04. Erde und Blut (Netflix Original) 20.04. Teen Titans Go! To the Movies 21.04. Midd­leditch & Schwartz (Netflix Original Comedy Special) 22.04. Das Schweigen des Sumpfes (Netflix Original) 22.04. Plagi Breslau - Die Seuchen Bres­laus (Netflix Original) 22.04. Circus of Books (Netflix Original) 22.04. Familie Will­oughby (Netflix Original) 24.04. Tyler Rake: Extrac­tion (Netflix Original) 24.04. Yours Since­rely, Kanan Gill (Netflix Original Comedy Special) 27.04. Crazy Ritch 29.04. A Secret Love (Netflix Original) 29.04. Cyntoia Brown: die Geschichte einer begna­digten Mörderin (Netflix Original) 30.04. Reich­lich verliebt (Netflix Original) 30.04. Dange­rous Lies (Netflix Original) Stand: März 2020

