Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Januar

Mit Stranger Things, Dark, House of Cards oder Haus des Geldes hat Netflix einige erfolg­reiche Titel im Programm. Neben solchen Eigen­produk­tionen hat der Strea­ming­dienst auch zahl­reiche weitere bekannte Serien, Filme, Doku­menta­tionen sowie Shows im Angebot. Regel­mäßig kommen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Inhalte im Januar 2020.

Diese Serien sind neu bei Netflix

Netflix-Neuerscheinungen

Das neue Jahr hält einige tolle Serien für Sie bereit. Beson­ders Fans der Wikin­gerserie "Vikings" können sich freuen: Die ehemals exklusiv auf Amazon Prime Video laufende Serie, steht nun auf Netflix zur Verfü­gung. Zudem starten gleich zu Jahres­beginn mit "Spin­ning Out" sowie "Messiah" zwei viel­verspre­chende Serien auf Netflix. Während "Spinnig Out" sich mit der Geschichte der talen­tierten Eiskunst­läuferin Kat Baker beschäf­tigt, die versucht ihre persön­lichen Dämonen in den Griff zu bekommen und gleich­zeitig ihre Karriere retten will, nimmt in "Messiah" eine CIA-Agentin einen charis­mati­schen Anführer einer neuen spiri­tuellen Bewe­gung unter die Lupe, der poli­tische Unruhen verur­sacht. Außerdem heißt es im Januar Abschied nehmen von unseren liebens­würdigen Nerds Sheldon und Co.: Mit der finalen zwölften Staffel endet die beliebte Sitcom "The Big Bang Theory". Darüber hinaus geht die Horror­serie "Chil­ling Adven­tures of Sabrina", die auf der gleich­namigen Comic­buch­reihe (Archie Comics) basiert, in eine neue Runde. Ein weiteres High­light ist die Mini­serie "Dracula" von den Machern von Sher­lock. Außerdem werden die Super­helden­serie "Titans" und die briti­sche Serie "Sex Educa­tion" mit Asa Butter­field und Gillian Anderson fort­gesetzt.

Serien-Neuerschei­nungen auf Netflix

Januar 2020 Datum Serie Staffel 01.01. The Circle 1) 1 01.01. Drogen im Visier 6 01.01. Messiah 1) 1 01.01. Power Rangers Beast Morphers 1 01.01. Spin­ning Out 1) 1 01.01. Vikings 1-5 01.01. Yu-Gi-Oh! 4&5 02.01. Jan de Lichte und seine Bande 1) 1 03.01. Anne with an E 1) 3 04.01. Dracula 1) 1 04.01. Go! Go! Cory Carson 1) 1 08.01. The Big Bang Theory 12 10.01. AJ and the Queen 1) 1 10.01. Bis zum Morgen­grauen 1) 1-5 10.01. I Am a Killer 1) 2 10.01. Medical Police 1) 1 10.01. Omni­präsenz 1) 1 10.01. Pflicht und Schande 1) 1 10.01. Titans 1) 2 10.01. Zumbo's Just Desserts 1) 2 14.01. Kipo und die Welt der Wunder­monster 1) 1 15.01. Grace und Frankie 1) 6 17.01. Ares 1) 1 17.01. Hip Hop Evolu­tion 1) 4 17.01. Sex Educa­tion 1) 2 17.01. Wer kann, der kann 1) 2 20.01. Fami­lien­anhang 1) 2 23.01. The Ghost Bride 1) 1, Teil 2 23.01. October Faction 1) 1 23.01. Saint Seiya: Die Krieger des Zodiac 1) 1, Teil 2 24.01. Chil­ling Adven­tures of Sabrina 1) 3 24.01. Next in Fashion 1) 1 24.01. The Ranch 1) 4, Teil 2 24.01. Verste­cken ist verge­bens 1) 30.01. Ich schweige für dich 1) 1 31.01. Bojack Horseman 1) 6, Teil B 31.01. Diablero 1) 1 31.01. Luna nera 1) 1 31.01. Spec­tros 1) 1 31.01. Ragnarök 1) 1 Stand: Dezember 2019

1) Netflix Original Serie

Dezember 2019 Datum Serie Staffel 01.12. Geheim­nisse des Univer­sums 1 01.12. Gormiti 1 01.12. Magic Kairo 1 01.12. Mira­culous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir 4 01.12. Sonic X 1 02.12. The Lies Within 1) 2 02.12. Team Kaylie 2 04.12. Los Briceño: Eine Familie auf Rädern 1) 1 04.12. Magie für die Menschen 1) 2 05.12. Apache: The Life of Carlos Tevez 1) 1 05.12. V-Wars 1) 1 05.12. Weih­nachten zu Hause 1) 1 06.12. Astro­nomy Club: Die Sketch Show 1 06.12. Die Auser­wählte 1) 2 06.12. Fuller House 1) 5 06.12. Geständ­nisse eines Mörders 1 06.12. Karakai Jozu no Takagi-san 2 06.12. Triad Princess 1) 1 06.12. Three Days of Christmas 1) 1 06.12. Virgin River 1) 1 09.12. Weih­nachten mit Fami­lien­anhang 15.12. The Amazing World of Gumball 1-3 15.12. Clarence 1 17.12. Chief of Staff 1) 2 18.12. Sound­track 1) 1 19.12. Ultra­violett - Amateur­detek­tive im Internet 1) 1 20.12. The Witcher 1) 1 24.12. Lost in Space - Verschollen zwischen fremden Welten 1) 2 24.12. Terrace House: Tokio 2019-2020: Teil 2 1) 2 26.12. Fast & Furious Spy Racers 1 26.12. Salva­tion 2 26.12. You - Du wirst mich lieben 1) 2 26.12. Basar des Schick­sals 1) 1 27.12. Atiye: Die Gabe 1) 1 30.12. Alexa und Katie 3 31.12. Mein Nachbar 1) 1 31.12. The Olli e& Moon Show 1 31.12. Palast Yanxi: Aben­teuer einer Prin­zessin 1) 2 Dezember 2019 Adven­ture Time - Aben­teuer­zeit mit Finn und Jake 5 & 6 Stand: November 2019

1) Netflix Original Serie

November 2019 Datum Serie Staffel 01.11. Atypical 1) 3 01.11. Death Parade 1 01.11. Drive 1 01.11. The Eccentric Family 1 01.11. Girls' Last Tour 1 01.11. Goblin Slayer 1 01.11. Haikyu!! 2 01.11. Hallo Ninja 1) 1 01.11. Hache 1) 1 01.11. Is this a Zombie? 1 01.11. K: Seven Stories 1-3 01.11. Kleo und Lukas 1 01.11. Lego Friends - Freun­dinnen auf Mission 2 01.11. Modern Family 9 01.11. Queer Eye: We're in Japan! 1) 1 01.11. Tora­dora 1 01.11. Wir sind die Welle 1) 1 04.11. The Devil Next Door 1) 1 05.11. The End of the F***ing World 1) 2 05.11. She-Ra und die Rebellen-Prin­zessinnen 1) 4 06.11. Green­leaf 4 06.11. SCAMS 1 08.11. Busted! 1) 2 08.11. Grünes Ei mit Speck 1) 1 09.11. Little Things 1) 1 12.11. Mars 2 13.11. Mara­dona in Mexico 1 14.11. The Stranded 1) 1 15.11. American Horror Story: Apoca­lypse 1) 8 15.11. Hinter Gittern 1) 2 15.11. Der Club 1) 1 15.11. Lama Lama 1) 2 15.11. I'm With the Band: Nasty Cherry 1) 1 15.11. Spiel­zeug - Das war unsere Kind­heit 1) 8 17.11. The Crown 1) 3 20.11. Z Nation 5 20.11. Wer hat den kleinen Grégory getötet? 1) 1 21.11. Mortel 1) 1 22.11. High Seas 1) 2 22.11. Dolly Partons Herzens­geschichten 1) 1 22.11. Keiner wacht 1) 1 22.11. Wer kann, der kann! Merry Christmas 1) 2 27.11. Der Verbrau­cher­markt: Ein kaputtes System 1 27.11. Broken 1 28.11. Levius 1) 1 28.11. Merry Happy Whatever 1) 1 29.11. Sugar Rush Christmas 1 Stand: November 2019

1) Netflix Original Serie

Oktober 2019 Datum Serie Staffel 01.10. Family Guy 16 01.10. Free! Iwatobi Swim Club 1 01.10. Free! Eternal Summer 1 02.10. Leben ohne Papiere 1 03.10. Die sechs Hände der Rache 1 04.10. Big Mouth 1) 3 04.10. El Dragón: Die Rück­kehr eines Krie­gers 1 04.10. My Country: The New Age 1) 1 04.10. Peaky Blin­ders - Gangs of Birmingham 1) 5 04.10. Raising Dion 1) 1 07.10. Match! Tennis Juniors 1) 1 09.10. Rhythm + Flow 1) 2 09.10. The Walking Dead 9 10.10. River­dale 1) 4 10.10. Ultra­marine Magmell 1 11.10. Insa­tiable 1) 2 11.10. Plan Coeur 1) 2 17.10. The Unlisted 1 18.10. Baby 1) 2 18.10. Blumige Aussichten 1 18.10. Living with Yourself 1) 1 18.10. Toon 1 und 2 24.10. Daybreak 1) 1 25.10. Brother­hood 1) 1 25.10. Green­house Academy 1) 3 25.10. Krasse Pranks 1) 1 25.10. Niquelao Spain 1 25.10. The Kominsky Method 1) 2 25.10. BoJack Horseman 5 25.10. Monzon 1 30.10. Pose 1) 2 31.10. Nowhere Man 1) 2 Stand: Oktober 2019

1) Netflix Original Serie

September 2019 Datum Serie Staffel 06.09. Élite 2 06.09. The Spy 1) 1 13.09. Unbe­lievable 1 20.09. Disen­chant­ment 2 20.09. Criminal 1) 1 20.09. Fastest Car 1) 2 20.09. The Hockey Girls 1) 1 20.09. Vagabond 1) 1 23.09. Team Kaylie (Netflix Kids & Family) 1 25.09. Abstrakt: Design als Kunst (Netflix Original Doku­menta­tion) 2 25.09. Glitch 1) 3 26.09. Brooklyn Nine-Nine 5 26.09. Explained (Netflix Original Doku­menta­tion) 2 26.09. How to Get Away with Murder 2 27.09. Bard of Blood 1) 1 27.09. Dragons - Die jungen Drachen­retter (Netflix Kids & Family) 1 27.09. The Poli­tician 1) 1 27.09. Skylines 1) 1 27.09. Vis a vis 1) 4 29.09. Tiny House Nation USA 1) 2 Sept. 2019 RuPaul's Drag Race 11 Stand: September 2019

1) Netflix Original Serie

August 2019 Datum Serie Staffel 01.08. Arrow 6 01.08. Koro Sensei Quest 1 01.08. iZombie 4 02.08. Basket­ball oder nichts 1) 1 02.08. Dear White People 1) 3 02.08. Derry Girls 1) 2 02.08. SHE-RA und die Rebellen-Prin­zessinnen 1) 3 08.08. Der nackte Regis­seur 1) 1 08.08. Wu Assas­sins 1) 1 09.08. Die Tele­fonis­tinnen 1) 4 09.08. Glow 1) 3 09.08. Sintonia 1) 1 15.08. Cannon Busters 1) 1 15.08. Parfum 1 16.08. QB1: Beyond the Lights 1) 3 18.08. Mind­hunter 1) 2 21.08. Hyper­drive 1) 1 29.08. Workin' Moms 1) 3 30.08. Der dunkle Kris­tall: Ära des Wider­stands 1) 1 30.08. The A List 1) 1 Aug. 2019 Der Pate von Bombay 1) 2 Stand: August 2019

1) Netflix Original Serie

Neue Filme auf Netflix

Wer lieber einen guten Film bevor­zugt, bekommt im Januar eben­falls Nach­schub. Zu den High­lights gehört sicher­lich das oscar­prämierte Drama "Call me by your Name". Der Film erzählt von der Affäre zwischen einem 17-Jährigen Jungen mit dem 24-jährigen Assis­tenten seines Vaters in den 1980er Jahren. Mit den "Goonies" können Sie sich auf einen wirk­lichen Klas­siker freuen. Fami­lien­freund­lich geht es auch mit Bibi&Tina zu. Netflix nimmt gleich alle vier Filme ins Programm.

Film-Neuerschei­nungen auf Netflix

Januar 2020 Datum Film 01.01. 2 Millionen Dollar Trink­geld 01.01. Agent ohne Namen 01.01. Bibi &Tina - Der Film 01.01. Bibi &Tina voll verhext 01.01. Bibi &Tina: Mädchen gegen Jungs 01.01. Bibi &Tina: Tohu­wabohu Total 01.01. Birth of the Dragon 01.01. Das Haus am See 01.01. Die Erfin­dung der Wahr­heit 01.01. Facing the Giants 01.01. Ghost Stories (Netflix Original) 01.01. Die Goonies 01.01. Lara Croft: Tomb Raider 01.01. Last Man Stan­ding 01.01. Logan - The Wolverine 01.01. Salt 01.01. Schutz­engel 01.01. South Park - Der Film 03.01. Alle Sommer­sprossen der Welt (Netflix Original) 09.01. Subur­bicon 10.01. Scissur Seven (Netflix Origina) 13.01. Rampage - Big meets Bigger 15.01. Auge um Auge (Netflix Original) 16.01. Ni no Kuni (Netflix Original) 17.01. A Fall from Grace (Netflix Original) 17.01. Lebe zweimal, liebe einmal (Netflix Original) 21.01. Fortune Feimster: Sweet &Salt (Netflix Original) 23.01. Flug­modus (Netflix Original) 24.01. A Sun (Netflix Original) 26.01. Vir Das: For India (Netflix Original) 28.01. 13 Hours 28.01. Alex Fernández: Der beste Come­dian der Welt (Netflix Original) 28.01. Paul, Apostel of Christ 29.01. Call me by your Name 29.01. Die Erde bei Nacht (Netflix Original Doku) 29.01. Verbün­dete Feinde (Netflix Original) 31.01. 37 Seconds (Netflix Original) 31.01. Der schwarze Diamant (Netflix Original) Stand: Dezember 2019

Dezember 2019 Datum Film 01.12. An deiner Seite 01.12. Bad Sitter 01.12. Dead Kids (Netflix Original Film) 01.12. Gegen jede Chance 01.12. Hidden Figures - unbe­kannte Heldinnen 01.12. Lass mich mal ran! - Als junge ist sie spitze) 01.12. Spy Girls - D.E.B.S. 02.12. Cinde­rella Story - Christmas Wich 03.12. The First Temp­tation of Christ 04.12. The Insi­dious: The Last Key 05.12. A Christmas Prince: The Royal Baby (Netflix Original Film) 06.12. Marriage Story (Netflix Original Film) 06.12. Jack White­hall: Weih­nachten mit meinem Vater (Netflix Original Film) 13.12. 6 Under­ground (Netflix Original Film) 16.12. Honey 16.12. Midnight Run - 5 Tage bis Mitter­nacht 16.12. Ready Player One 18.12. Don't F**k with Cats: Die Jagd nach einem Internet-Killer (Netflix Original Film) 19.12. Nach der Razzia (Netflix Original Film) 20.12. Die Zwei Päpste (Netflix Original Film) 23.12. The 15:17 to Paris 24.12. Como caído del cielo: Pedros Zugabe 26.12. The App 28.12. Hot Gimmick: Girl meets Boy 31.12. Fifty Shades of Black - Gefähr­liche Liebe Stand: November 2019

November 2019 Datum Film 01.11. The King (Netflix Original Film) 01.11. Weih­nachten in der Wildnis (Netflix Original Film) 01.11. Der Mann ohne Gravi­tation (Netflix Original Film) 01.11. Legend of the Galactic Heroes: Die neue These 01.11. Yu-Gi-Oh! Der Film 01.11. Yu-Gi-Oh! 3D: Bonds Beyond Time 01.11. My Little Pony - Freund­schaft ist Magie: Das beste Geschenk 01.11. Erlöse uns von dem Bösen 01.11. Why Him? 05.11. Seth Meyers: Lobby Baby (Netflix Stand-Up-Comedy) 08.11. Tage wie diese (Netflix Original Film) 08.11. Para­dise Beach (Netflix Original Film) 12.11. Game Night 12.11. Jeff Garlin: Our Man in Chicago (Netflix Stand-Up-Comedy) 15.11. The Disaster Artist 15.11. House Arrest (Netflix Original Film) 15.11. Klaus (Netflix Original Film) 15.11. Wo die Erde bebt (Netflix Original Film) 16.11. All Eyez on me 19.11. Jumanji: Will­kommen im Dschungel 19.11. Wer ist Daddy? 19.11. Iliza: Unveiled (Netflix Stand-Up-Comedy) 21.11. The Knight before Christmas (Netflix Original Film) 22.11. Mon frère - Mein Bruder(Netflix Original Film) 16.11. Aus dem Nichts 26.11. Mike Birbiglia: The New One (Netflix Stand-Up-Comedy) 27.11. The Irishman (Netflix Original Film) 28.11. Holiday Rush (Netflix Original Film) 28.11. John Crist: I Ain't Prayin' For That (Netflix Stand-Up-Comedy) 29.11. 96 Hours - Taken 3 (Extended Cut) 29.11. Arctic Dogs (Netflix Original Film) 29.11. Atlan­tique (Netflix Original Film) 29.11. Ich habe meinen Körper verloren Stand: November 2019

Oktober 2019 Datum Film 01.10. Das Morgan Projekt 01.10. Hacksaw Ridge - Die Entschei­dung 01.10. I, Robot 01.10. Let's be Cops - Die Party Bullen 01.10. Wild Card 02.10. Heirats­willig 02.10. Living Undo­cumented 03.10. The Revenant - Der Rück­kehrer 04.10. Im hohen Gras 11.10. Der verrückte Professor 11.10. El Camino: A Brea­king Bad Movie (Netflix Original Film) 11.10. The Forest of Love (Netflix Original Film) 15.10. Still Alice - Mein Leben ohne gestern 16.10. Ghosts of Sugar Land 16.10. John Wick: Kapitel 2 18.10. Die Geld­wäscherei 18.10. Eli (Netflix Original Film) 18.10. Tell Me Who I Am (Doku­mentar­film) 18.10. The Laund­romat (Netflix Original Film) 23.10. Break­fast, Lunch und Dinner (Doku­mentar­film) 25.10. Der Biss der Klap­perschlange 25.10. Dole­mite Is My Name 28.10. Eine japa­nische Sumo­ringerin 28.10. Eine 3-minü­tige Umar­mung 29.10. All Saints 30.10. Flat­liners Oktober 2019 Wounds Stand: Oktober 2019

September 2019 Datum Film 20.09. Zwischen zwei Farnen (Netflix Original Film) 20.09. Der Mensch Bill Gates (Netflix Original Doku­menta­tion) 22.09. Bad Moms 24.09. Jeff Dunham: Beside Himself (Netflix Original Comedy) 25.09. Vogel­lieb­haber (Netflix Original Doku­menta­tion) 27.09. In the Shadow of the Moon (Netflix Original Film) 27.09. Stur­gill Simpson Pres­ents Sound & Fury (Netflix Original Anime) 29.09. Great News 29.09. Mo Gilligan: Momentum (Netflix Original Comedy) Stand: September 2019

August 2019 Datum Film 01.08. Besser geht's nicht 01.08. Die Insel der beson­deren Kinder 01.08. I Am Legend 02.08. Other­hood (Netflix Original Film) 09.08. Rockos modernes Leben: Alles bleibt anders 15.08. Geostorm 15.08. Thor: Tag der Entschei­dung (Marvel Studios) 16.08. Der Duft der Frauen 16.08. Der Prinz von Ägypten 16.08. Einer von sechs (Netflix Original Film) 16.08. Inglou­rious Bastards 16.08. Vertigo - Aus dem reich der Toten 16.08. Zurück in die Zukunft 21.08. ... Und dann kam Polly 22.08. ES 29.08. Coco: Leben­diger als das Leben (Disney Pixar) 29.08. Falling Inn Love (Netflix Original Film) Stand: August 2019

