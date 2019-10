Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im November

Mit Stranger Things, Dark, House of Cards oder Haus des Geldes hat Netflix einige erfolg­reiche Titel im Programm. Neben solchen Eigen­produk­tionen hat der Strea­ming­dienst auch zahl­reiche weitere bekannte Serien, Filme, Doku­menta­tionen sowie Shows im Angebot. Regel­mäßig kommen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Inhalte im November 2019.

Diese Serien sind neu bei Netflix

Netflix-Neuerscheinungen

Netflix liefert seinen Nutzern im November wieder jede Menge Serien-Nach­schub. Gleich zum Monats­beginn gibt es ein Wieder­sehen mit einer der lustigsten und modernsten Patch­work­fami­lien im Fern­sehen: dem Prit­chett-Delgado-Dunphy-Clan. Während in den USA derzeit die elfte und letzte Staffel von "Modern Family" läuft, können sich Fans hier­zulande auf die neunte Staffel der Comedy-Serie freuen. Fort­gesetzt werden im Herbst auch zwei beliebte Netflix-Serien: Die düstere Comedy-Serie "The End of the F***ing World - basie­rend auf der gleich­namigen Graphic-Novel-Reihe - sowie die briti­sche Drama­serie "The Crown". Erstere dreht sich um eine psycho­pathi­schen Teen­ager und eine aben­teuer­lustige Rebellin. Letz­tere widmet sich dem Leben der jungen briti­schen Königin Elisa­beth II. Ein weiteres High­light wartet mit der neuen deut­schen Netflix-Produk­tion "Wir sind die Welle" auf Sie. Zudem kommen diesen Monat Freunde von Anime voll auf ihre Kosten. Denn der Strea­ming­dienst nimmt gleich mehrere Anime-Serien in sein Programm auf.

Neuerschei­nungen auf Netflix

Datum Serie Staffel 25.10. Brother­hood 1) 1 25.10. Green­house Academy 1) 3 25.10. Krasse Pranks 1) 1 25.10. The Kominsky Method 1) 2 25.10. Monzon 1 30.10. Pose 1) 2 31.10. Nowhere Man 1) 2 01.11. Atypical 1) 3 01.11. Death Parade 1 01.11. The Eccentric Family 1 01.11. Girls' Last Tour 1 01.11. Goblin Slayer 1 01.11. Haikyu!! 2 01.11. Hallo Ninja 1) 1 01.11. Hache 1) 1 01.11. Is this a Zombie? 1 01.11. K: Seven Stories 1-3 01.11. Kleo und Lukas 1 01.11. Lego Friends - Freun­dinnen auf Mission 2 01.11. Modern Family 9 01.11. Queer Eye: We're in Japan! 1) 1 01.11. Tora­dora 1 01.11. Wir sind die Welle 1) 1 05.11. The End of the F***ing World 1) 2 05.11. She-Ra und die Rebellen-Prin­zessinnen 1) 4 06.11. Green­leaf 4 06.11. SCAMS 1 08.11. Busted! 1) 2 08.11. Grünes Ei mit Speck 1) 1 09.11. Little Things 1) 1 12.11. Mars 2 14.11. The Stranded 1) 1 15.11. American Horror Story: Apoca­lypse 1) 8 15.11. Hinter Gittern 1) 2 15.11. Der Club 1) 1 15.11. Lama Lama 1) 2 15.11. Spiel­zeug - Das war unsere Kind­heit 1) 8 17.11. The Crown 1) 3 20.11. Z Nation 5 21.11. Mortel 1) 1 22.11. High Seas 1) 2 22.11. Dolly Partons Herz­geschichten 1) 1 22.11. Wer kann, der kann! Merry Christmas 1) 2 28.11. Merry Happy Whatever 1) 1 Stand: Oktober 2019

1) Netflix Original Serie

Neue Filme auf Netflix

Wer lieber Filme als Serien schaut, kann bei der Menge an neuen Inhalten viele Stunden auf dem heimi­schen Sofa verbringen. Mit Span­nung erwartet wird der neue Mafia­film "The Irishman" von Martin Scor­sese mit Robert De Niro und Al Pacino in den Haupt­rollen. Soll es doch lieber ruhiger zugehen und ein Fami­lien­abend vor dem Fern­seher werden, können Sie sich mit "Klaus", dem ersten Anima­tions­film von Netflix - bereits auf Weih­nachten einstimmen. Zu den weiteren High­lights zählen wohl "The Disaster Artist" von und mit James Franco, die Film­biografie "All Eyez on Me" über den Rapper Tupac Shakur sowie die Thriller-Komödie "Game Night".

Film-Neuerschei­nungen auf Netflix

Datum Film 25.10. Der Biss der Klap­perschlange 25.10. Dole­mite Is My Name 29.10. All Saints 30.10. Flat­liners Oktober 2019 Wounds 01.11. The King (Netflix Original Film) 01.11. Weih­nachten in der Wildnis (Netflix Original Film) 01.11. Der Mann ohne Gravi­tation (Netflix Original Film) 01.11. Legend of the Galactic Heroes: Die neue These 01.11. Yu-Gi-Oh! Der Film 01.11. Yu-Gi-Oh! 3D: Bonds Beyond Time 01.11. My Little Pony - Freund­schaft ist Magie: Das beste Geschenk 01.11. Erlöse uns von dem Bösen 01.11. Why Him? 05.11. Seth Meyers: Lobby Baby (Netflix Stand-Up-Comedy) 08.11. Tage wie diese (Netflix Original Film) 08.11. Para­dise Beach (Netflix Original Film) 12.11. Game Night 15.11. The Disaster Artist 15.11. House Arrest (Netflix Original Film) 15.11. Klaus (Netflix Original Film) 15.11. Wo die Erde bebt (Netflix Original Film) 16.11. All Eyez on me 19.11. Jumanji: Will­kommen im Dschungel 19.11. Wer ist Daddy? 21.11. The Knight before Christmas (Netflix Original Film) 22.11. Mon frère - Mein Bruder(Netflix Original Film) 16.11. Aus dem Nichts 27.11. The Irishman (Netflix Original Film) 28.11. Holiday Rush (Netflix Original Film) 29.11. 96 Hours - Taken 3 (Extended Cut) 29.11. Arctic Dogs (Netflix Original Film) 29.11. Atlan­tique (Netflix Original Film) 29.11. Ich habe meinen Körper verloren Stand: Oktober 2019

