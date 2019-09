Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Oktober

Mit Stranger Things, Dark, House of Cards oder Haus des Geldes hat Netflix einige erfolg­reiche Titel im Programm. Neben solchen Eigen­produk­tionen hat der Strea­ming­dienst auch zahl­reiche weitere bekannte Serien, Filme, Doku­menta­tionen sowie Shows im Angebot. Regel­mäßig kommen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Inhalte im Oktober 2019.

Diese Serien sind neu bei Netflix

Netflix-Neuerscheinungen

Netflix liefert seinen Nutzern im Oktober eine Viel­zahl an neuen Serien, sodass gemüt­liche Stunden auf der heimi­schen Couch garan­tiert sind. Mit der zweiten Staffel von "Insa­tiable" bringt der Strea­ming-Dienst seine kontro­verse Drame­dyserie zurück auf den Bild­schirm: Eine ehemals über­gewich­tige Schü­lerin will nun Schön­heits­königin werden und sich an all ihren Peini­gern rächen. Die auf den Archie-Comics basie­rende Serie "River­dale" geht in die vierte Runde. Archie und seine Freunde müssen sich neben den alltäg­lichen Teen­ager­problemen auch noch mit River­dales dunklen Geheim­nissen ausein­ander­setzen. Wer im Hallo­ween-Monat lieber Zombies sehen möchte, kann sich auf die neunte Staffel der Erfolgs­serie "Walking Dead" freuen. Fans von Anima­tions­serien kommen sicher­lich mit den neuen Staf­feln von Family Guy und Big Mouth auf ihre Kosten.

Neuerschei­nungen auf Netflix

Datum Serie Staffel 20.09. Criminal 1) 1 20.09. Disen­chant­ment 1) 1 (Teil 2) 20.09. Fastest Car 1) 2 20.09. The Hockey Girls 1) 1 20.09. Vagabond 1) 1 23.09. Team Kaylie (Netflix Kids & Family) 1 25.09. Abstrakt: Design als Kunst (Netflix Original Doku­menta­tion) 2 25.09. Glitch 1) 3 26.09. Brooklyn Nine-Nine 5 26.09. Explained (Netflix Original Doku­menta­tion) 2 26.09. How to Get Away with Murder 2 27.09. Bard of Blood 1) 1 27.09. Dragons - Die jungen Drachen­retter (Netflix Kids & Family) 1 27.09. The Poli­tician 1) 1 27.09. Skylines 1) 1 27.09. Vis a vis 1) 4 29.09. Tiny House Nation USA 1) 2 Sept. 2019 RuPaul's Drag Race 11 01.10. Family Guy 16 01.10. Free! Iwatobi Swim Club 1 01.10. Free! Eternal Summer 1 02.10. Leben ohne Papiere 1 03.10. Die sechs Hände der Rache 1 04.10. Big Mouth 1) 3 04.10. El Dragón: Die Rück­kehr eines Krie­gers 1 04.10. My Country: The New Age 1) 1 04.10. Peaky Blin­ders - Gangs of Birmingham 1) 5 04.10. Raising Dion 1) 1 07.10. Match! Tennis Juniors 1) 1 09.10. Rhythm + Flow 1) 2 09.10. The Walking Dead 9 10.10. River­dale 1) 4 10.10. Ultra­marine Magmell 1 11.10. Heim­gesucht: Unglaub­liche Zeugen­berichte 1) 2 11.10. Insa­tiable 1) 2 11.10. Plan Coeur - Der Liebes­plan 1) 2 17.10. The Unlisted 1 18.10. Baby 1) 2 18.10. Blumige Aussichten 2 18.10. Inte­rior Design Masters 1) 2 18.10. Living with Yourself 1) 1 18.10. MeatEater 1) 8 18.10. Toon 1 und 2 24.10. Daybreak 1) 1 25.10. Brother­hood 1) 1 25.10. Green­house Academy 1) 3 25.10. Krasse Pranks 1) 1 25.10. The Kominsky Method 1) 2 25.10. Monzon 1 30.10. Pose 1) 2 31.10. Nowhere Man 1) 2 Stand: September 2019

1) Netflix Original Serie

Neue Filme auf Netflix

Film­freunde bekommen diesen Monat eben­falls wieder Nach­schub. "El Camino: A Brea­king Bad Movie" wird vor allem von Fans der Hits­erie "Brea­king Bad" mit Span­nung erwartet. In dem Thriller, der auf der fünf Staf­feln umfas­senden Serie basiert und von Seri­enschöpfer Vince Gilligan stammt, gibt es ein Wieder­sehen mit Jesse Pinkman. Die Zuschauer erfahren endlich, was mit ihm nach den Ereig­nissen des Seri­enfi­nales passierte und wie es mit ihm weiter­geht. Zu den weiteren High­lights, die Netflix im Oktober ins Programm nimmt, gehören "John Wick: Kapitel 2" mit Keanu Reeves, "Still Alice" mit Juli­anne Moore, Kristen Stewart und Alec Baldwin sowie "The Revenat - Der Rück­kehrer" mit Leonardo DiCaprio in der Haupt­rolle.

Film-Neuerschei­nungen auf Netflix

Datum Film 20.09. Zwischen zwei Farnen (Netflix Original Film) 20.09. Der Mensch Bill Gates (Netflix Original Doku­menta­tion) 22.09. Bad Moms 24.09. Jeff Dunham: Beside Himself (Netflix Original Comedy) 25.09. Vogel­lieb­haber (Netflix Original Doku­menta­tion) 27.09. In the Shadow of the Moon (Netflix Original Film) 27.09. Stur­gill Simpson Pres­ents Sound & Fury (Netflix Original Anime) 29.09. Great News 29.09. Mo Gilligan: Momentum (Netflix Original Comedy) 01.10. Das Morgan Projekt 01.10. Hacksaw Ridge - Die Entschei­dung 01.10. I, Robot 01.10. Let's be Cops - Die Party Bullen 01.10. Wild Card 02.10. Heirats­willig 02.10. Living Undo­cumented 03.10. The Revenant - Der Rück­kehrer 04.10. Im hohen Gras 11.10. Der verrückte Professor 11.10. El Camino: A Brea­king Bad Movie (Netflix Original Film) 11.10. Frac­tured (Netflix Original Film) 11.10. La influ­encia - Böser Einfluss 11.10. The Forest of Love (Netflix Original Film) 11.10. Wolken­bruchs wunder­liche Reise in die Arme einer Schickse (Netflix Original Film) 12.10. Banlie­usards - Du hast die Wahl 15.10. Still Alice - Mein Leben ohne gestern 16.10. Ghosts of Sugar Land 16.10. John Wick: Kapitel 2 18.10. Die Geld­wäscherei 18.10. Eli (Netflix Original Film) 18.10. Seven­teen 18.10. Tell Me Who I Am (Doku­mentar­film) 18.10. The Laund­romat (Netflix Original Film) 18.10. Upstarts 23.10. Break­fast, Lunch und Dinner (Doku­mentar­film) 25.10. Der Biss der Klap­perschlange 25.10. Dole­mite Is My Name 29.10. All Saints 30.10. Flat­liners Oktober 2019 Wounds Stand: September 2019

