Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im August

Mit Stranger Things, Dark, House of Cards oder Haus des Geldes hat Netflix einige erfolg­reiche Titel im Programm. Neben solchen Eigen­produk­tionen hat der Strea­ming­dienst auch zahl­reiche weitere bekannte Serien, Filme, Doku­menta­tionen sowie Shows im Angebot. Regel­mäßig kommen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Inhalte im August 2019.

Diese Serien sind neu bei Netflix

Der Juli endet mit der finalen siebten Staffel von "Orange is the New Black". Die Emmy-prämierte Serie über Piper Chapman, die im Frau­enknast landet, nachdem sie ihre Vergan­genheit einholt, wird zum Abschluss geführt. Im August können Nutzer mit "Glow" wieder in die Frau­enw­rest­ling-Liga im Los Angeles der 1980er Jahre eintau­chen und in "Mind­hunter" FBI-Agenten dabei beob­achten, wie sie in die Psyche von Seri­enkil­lern eindringen. Ausflüge in die Fantasy-Welt sind dank "Der dunkle Kris­tall: Ära des Wider­stands" möglich und in "Sintonia" erwartet die Zuschauer eine Welt voller Musik, Drogen und Reli­gion. Aber nicht nur Netflix Original Serien finden sich auf der Neuerschei­nungs­liste, sondern auch Serien wie "Arrow" und "iZombie" werden mit den nächsten Staf­feln fort­gesetzt.

Datum Serie Staffel 26.07. Orange is the New Black 1) 7 01.08. Arrow 6 01.08. Koro Sensei Quest 1 01.08. iZombie 4 02.08. Basket­ball oder nichts 1) 1 02.08. Dear White People 1) 3 02.08. Derry Girls 1) 2 02.08. SHE-RA und die Rebellen-Prin­zessinnen 1) 3 08.08. Der nackte Regis­seur 1) 1 08.08. Wu Assas­sins 1) 1 09.08. Die Tele­fonis­tinnen 1) 4 09.08. Glow 1) 3 09.08. Sintonia 1) 1 15.08. Cannon Busters 1) 1 15.08. Parfum 1 16.08. QB1: Beyond the Lights 1) 3 18.08. Mind­hunter 1) 2 21.08. Hyper­drive 1) 1 29.08. Workin' Moms 1) 3 30.08. Der dunkle Kris­tall: Ära des Wider­stands 1) 1 30.08. The A List 1) 1 Aug. 2019 Der Pate von Bombay 1) 2 27.09. The Poli­tician 1) 1 27.09. Skylines 1) 1 Sept. 2019 Vagabond 1) 1 Stand: Juli 2019

1) Netflix Original Serie

Neue Filme auf Netflix

Film­freunde bekommen diesen Monat eben­falls wieder Nach­schub. Denn Netflix erwei­tert sein Film-Angebot um einige namhafte Titel. Neben neuen Eigen­produk­tionen können bald auch Klas­siker wie "Zurück in die Zukunft" oder Quentin Taran­tinos Oscar-nommi­nierter Block­buster "Inglou­rious Basterds" auf Ihrer persön­lichen Watch­liste landen. Mit "Coco - Leben­diger als das Leben" ist ab August ein weiterer Disney-Pixar-Film auf Netflix zu sehen sowie mit "Thor: Tag der Entschei­dung" eine Produk­tion aus den Marvel Studios.

Datum Film 31.07. The Red Sea Diving Resort (Netflix Original Film) 01.08. Besser geht's nicht 01.08. Die Insel der beson­deren Kinder 01.08. I Am Legend 02.08. Other­hood (Netflix Original Film) 09.08. Rockos modernes Leben: Alles bleibt anders 15.08. Geostorm 15.08. Thor: Tag der Entschei­dung (Marvel Studios) 16.08. Der Duft der Frauen 16.08. Der Prinz von Ägypten 16.08. Einer von sechs (Netflix Original Film) 16.08. Inglou­rious Basterds 16.08. Vertigo - Aus dem reich der Toten 16.08. Zurück in die Zukunft 21.08. ... Und dann kam Polly 22.08. ES 29.08. Coco: Leben­diger als das Leben (Disney Pixar) 29.08. Falling Inn Love (Netflix Original Film) Stand: Juli 2019

