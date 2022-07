Musik-Streaming im Internet: Musik-Flats im Überblick

Musik-Flatrates im Überblick

CD und MP3-Down­loads waren gestern, heut­zutage wird Musik per Strea­ming gehört. Zu dieser Einschät­zung kommen viele Strea­ming-Anbieter, aber auch immer mehr Künstler, Plat­tenla­bels und Musik­hörer. Kein Wunder: Lässt sich mit den Musik-Flat­rates doch viel Geld sparen: Statt sich Alben für 12 bis 20 Euro zu kaufen und im besten Fall um die 20 Songs zu haben, bekommt der Nutzer eines Musik-Strea­ming-Dienstes für weniger Geld Zugriff auf sehr viel mehr Lieder: 60 Millionen Songs und mehr haben die meisten Anbieter mitt­lerweile in ihren Musik-Biblio­theken.

Die meisten Ange­bote lassen sich auch mobil nutzen - und dann sogar ohne Internet: Seine Lieblings­songs und Play­listen kann sich der Kunde bei vielen Musik-Strea­ming-Platt­formen auf Handy, Tablet oder PC herunter­laden. Einige bieten sogar die Kopp­lung mit HiFi-Geräten an, sodass der CD-Player der Anlage über­flüssig wird.

Unterscheidungs­merkmale der Strea­ming-Ange­bote sind weniger der Preis, sondern mehr die Features, die Verfügbar­keit auf den mobilen End­geräten sowie die einge­schränkte oder werbe­finan­zierte Nutz­barkeit ohne monat­liche Grund­gebühr. Wir haben alle diese Infor­mationen über­sicht­lich für Sie zusammen­gestellt.