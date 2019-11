Zattoo, waipu, tv.de, Joyn: Live-TV-Dienste im Vergleich

Obwohl Strea­ming-Dienste für Filme und Serien einen großen Boom erleben: Das lineare Fern­sehen stirbt nicht aus. Dafür sorgen nicht nur Fußball­spiele und andere Sport-Events, sondern auch Show-Sendungen, Konzert-Über­tragungen, aktu­elle Berichte über Wahl­ergeb­nisse oder Diskus­sions­runden. Gleich­zeitig wird heut­zutage erwartet, dass das TV-Programm nicht nur am heimi­schen Kabel­anschluss oder per Sat-Schüssel bereit­steht, sondern per Internet auch unter­wegs auf Smart­phone, Tablet und Laptop.

In den vergan­genen Jahren haben sich mehrere Dienste etabliert, die das Live-Fern­sehpro­gramm zahl­reicher Sender ins Internet streamen. Die Anbieter zeigen mitt­lerweile eine große Auswahl an Sendern kostenlos, teil­weise sogar ohne Anmel­dung. Wer aber Privat- oder Spar­tensender in hoher Auflö­sung im Internet sehen will, sich an der Werbung stört oder weitere Wünsche hat, muss bezahlen.



Live-TV-Dienste im Internet im Vergleich

Warum über­haupt sepa­rate Dienste für Live-TV?

Richtig: Viele Fern­sehsender streamen ihr Programm auf ihrer eigenen Inter­netseite live ins Netz. Doch "Zappen" ist damit nicht möglich, es sei denn man hätte über 50 Lese­zeichen im Browser ange­legt. Außerdem sind viele der Seiten mit Videofenster auf mobilen Geräten eher umständ­lich zu bedienen.

Die im Folgenden vorge­stellten legalen Dienste haben alle den Vorteil, dass sie ganz ohne Soft­ware-Instal­lation direkt im Browser nutzbar sind und einen Gratis-Account haben. Nicht in den Vergleich aufge­nommen haben wir Dienste, die eine Soft­ware-Instal­lation voraus­setzen, ausschließ­lich kosten­pflichtig sind, oder die nur eine kleine Auswahl an Sendern zeigen und beispiels­weise auf die öffent­lich-recht­lichen Sender verzichten.

Die meisten Dienste sind inzwi­schen auf zahl­reichen Platt­formen verfügbar. Außer im Browser können die Nutzer das Programm über Apps für Android und iOS genießen oder dieses per Chro­mecast auf den Fern­seher streamen. Einige Dienste sind auch auf Smart-TVs sowie Amazon Fire TV und Apple TV verfügbar.

Komfort-Funk­tionen oft nur gegen Aufpreis

Gegen­über den Inter­netseiten der Sender bieten die Live-TV-Dienste wie Aufnahme, zeit­versetztes Fern­sehen, Pausieren oder Restart. Hierbei muss man aller­dings beachten, dass dies oft nur in den kosten­pflich­tigen Paketen möglich ist. Mitunter knüpfen die Anbieter von Privat­sendern die Aufnahme in einen Dienst auch daran, dass derar­tige Komfort­funk­tionen unter­bunden werden.

2018 wurde das Geoblo­cking in der EU verboten. Seither müssen alle Dienste in allen EU-Staaten nutzbar sein. Einige Live-TV-Anbieter erlauben die EU-weite Nutzung aller­dings nur mit einem kosten­pflich­tigen Account. Außerdem ist es ratsam, die Account-Regis­trie­rung vor der Reise in Deutsch­land vorzu­nehmen, da es hierbei im Ausland eben­falls Probleme geben kann.

Funk­tionen und Preise der Online-TV-Dienste im Vergleich