Am 18. Juni 2019 star­tete der Strea­ming-Dienst Joyn von ProSiebenSat1 Media und Disco­very. Dieses Video-on-Demand-Angebot löste den vorhe­rigen Dienst 7TV ab.

Das Basis-Produkt von Joyn ist zunächst anmel­defrei sowie kostenlos und umfasst derzeit über 50 TV-Sender, deren Live-Programm nach einer Werbe­einblen­dung von mindes­tens einem Spot ange­sehen werden kann. Hierzu zählen die Öffent­lich-Recht­lichen-TV-Sender (in HD-Qualität) sowie TV-Sender (in SD-Qualität) von ProSiebenSat1 Media und Disco­very Deutsch­land. Darüber hinaus beinhaltet das Paket weitere TV-Sender der Sparten Sport, Unter­haltung, Kinder und Musik, wie beispiels­weise Sport 1, Comedy Central, Nick und MTV. Mit der am 26. November 2019 gestar­teten Bezahl­vari­ante Joyn PLUS+ sind mehr TV-Sender, darunter beispiels­weise die Pay-TV-Sender Disco­very Channel oder Euro­sport 2, empfangbar.

Joyn Joyn PLUS+ Kosten

(pro Monat) 0,00 6,99 Gratis-Test - 1 Monat Anmel­dung - ja Sender­anzahl über 50 über 60 Live-Sender Öffent­lich-Recht­liche Das Erste, ZDF, Die Dritten, ARD-alpha, KiKa, ONE, Phoenix, ZDF info, ZDF neo ProSiebenSat1 Media ProSieben, Sat.1, Kabel eins, kabel eins doku, ProSieben Maxx, Sat.1 Gold, sixx Weitere Sender Bloom­berg Tele­vision, CNBC, Comedy Central, Deluxe Music, DMAX, Euro­sport1, HGTV, MTV, Nickel­odeon, N24 Doku, RiC TV, Sport1, TLC, WELT Pay-TV Sender - Disco­very Channel, ProSieben Fun,Euro­sport 2, kabel eins clas­sics, Animal Planet Stand: Februar 2020, Preise in Euro

Die Media­thek von Joyn

Logo vom Streaming-Dienst Joyn Mit Joyn können auch die Inhalte von diversen Media­theken aus dem Sender-Reper­toire ange­sehen werden. Die Media­thek umfasst neben US-Lizenz­ware, wie "Gotham", auch Eigen­produk­tionen von ProSieben und Sat.1, z.B. "Late Night Berlin" oder das Wissens­magazin "Galileo". Aller­dings gibt es meist nicht alle Staf­feln und Folgen, sondern nur eine beschränkte Auswahl. In der Media­thek finden sich auch Origi­nals und Exclu­sives, also Serien, die es nur auf Joyn gibt, derzeit sei hier die dritte Staffel der Serie "jerks" zu nennen. Außerdem soll es auch immer wieder Previews geben, um Sendungen vor der ersten TV-Ausstrah­lung zu sehen.

Die Media­thek von Joyn PLUS+

Mit der Bezahl­vari­ante Joyn PLUS+ ist die Media­thek umfang­reicher. Es stehen mehr Serien und Filme, z.B. 15 Staf­feln der beliebten Kran­kenhaus-Serie Greys Anatomy oder die ersten 2 Staf­feln der Neuauf­lage des Serien-Klas­sikers MacGyver, zur Verfü­gung. Anders als bei der Basis-Vari­ante des Strea­ming-Dienstes wird vor der Wieder­gabe eines PLUS+-Titels keine Werbung abge­spielt. Aller­dings wird auch bei dem bezahlten Abon­nement bei der Wieder­gabe eines "Basis-Titels" eine Werbung einge­blendet.

Die Inhalte von Joyn sind aktuell über den Web-Browser, auf iOS-Geräten (ab iOS 11), auf Android-Geräten (ab Version 5.0), Amazon Fire TV und Smart-TV mit Android TV oder Samsung (Tizen) abrufbar. In der kosten­losen Basis-Vari­ante von Joyn ist die Nutzung außer­halb Deutsch­lands derzeit (noch) nicht möglich. Mit Joyn PLUS+ ist die Nutzung inner­halb der EU möglich. Hierbei ist aber zu beachten, dass die Nutzung der öffent­lich-recht­lichen TV-Sender im Ausland aus lizenz­recht­lichen Gründen nicht möglich ist.

Aussicht: Was plant Joyn für die Zukunft?

Im Anfangs-Stadium von Joyn gibt es noch keine Features, wie z.B. Unter­titel, die aller­dings in Kürze auch verfügbar sein sollen. Laut Joyn steht zudem die Imple­mentie­rung der externen Inhalte von maxdome und dem Euro­sport Player im Fokus der Weiter­entwick­lung. Des Weiteren plant Joyn für die PLUS+-Vari­ante eine Down­load-Funk­tion zu imple­mentieren, um die Inhalte auch unter­wegs ohne Verwen­dung des Daten­volu­mens zu sehen.

