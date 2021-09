Joyn & TVNOW: Das sind die neuen Serien und Filme im September

Neuheiten auf Joyn und TVNOW

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quelle: joyn.de/tvnow.de Mit den Strea­ming-Portalen Joyn und TVNOW können TV-Sender live gesehen oder Inhalte aus der Media­thek abge­rufen werden. Während Joyn von ProSiebenSat1 Media und Disco­very ange­boten und unter anderem Inhalte dieser Medi­engruppe sowie einiger öffent­lich-recht­licher Sender zur Verfü­gung stehen, bietet TVNOW das Angebot der RTL Group an. Mit einem gebuchten Paket der beiden Strea­ming-Anbieter ist die Auswahl an Serien, Filmen oder Doku­menta­tionen erwei­terbar. Jeden Monat erwei­tern sowohl Joyn als auch TVNOW ihr Angebot und fügen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden neuen Inhalte im September .

Diese Serien sind neu auf Joyn

Neuheiten auf Joyn und TVNOW

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quelle: joyn.de/tvnow.de Im September startet auf Joyn die beliebte Drama-Serie "The Ameri­cans" in die fünfte Staffel. In den 1980er Jahren geben sich die beiden sowje­tischen KGB-Agenten Elizabeth und Phillip Jennings als glück­lich verhei­ratetes Ehepaar in einer Vorstadt von Washington D.C. aus. Im Laufe der Zeit findet Phillip Gefallen an dem Leben in den USA und stellt seine Spio­nage-Tätig­keit in Frage.

Ein weiteres Serien-High­light dürfte im September die zweite Staffel der Comedy-Serie "Trial & Error" sein. Die Serie schil­dert einen Krimi­nal­fall aus Sicht der Vertei­digung. Ab dem 28. September vertei­digt der junge Anwalt Josh Segal die beliebte exzen­tri­sche Erbin Lavinia Peck-Foster, die des Mordes an ihrem Mann beschul­digt wird.

Zusätz­lich erscheinen im September die dritte Staffel von "Check Check" und alle 15 Staf­feln von "Criminal Minds" auf Joyn und Joyn PLUS+.

Serien-Neuerschei­nungen auf Joyn

September 2021 Datum Serie Staffel 02.09. Filthy Rich 1 02.09. Murphy Brown 11 02.09. Seattle Fire­figh­ters 3 06.09. Animal Kingdom 4 06.09. Criminal Minds 1-15 08.09. The Ameri­cans 5 23.09. Check Check 3 24.09. Nicht erregen 1 28.09. Living Bibli­cally 1 28.09. Trial & Error 2 Stand: September 2021 August 2021 Datum Serie Staffel 05.08. Nancy Drew 2 16.08. Me, Myself and I 1 16.08. Grand Hotel 1 19.08. Shame Game 2 28.09. Living Bibli­cally 1 26.08. Jerks 4 Stand: August 2021 Juli 2021 Datum Serie Staffel 01.07. Exit 2 07.07. Grey's Anatomy 17 07.07. Seattle Fire­figh­ters 4 08.07. Atlanta Medical 4 13.07. Trial & Error 1 13.07. Wer stiehlt mir die Show 2 15.07. Die Obert Connec­tion 1 22.07. Doctor Who 12 26.07. Krass Klas­sen­fahrt 11 Stand: Juli 2021 Juni 2021 Datum Serie Staffel 03.06. Life Sentence 1 07.06. Lost 1-6 09.06. The Ameri­cans 4 10.06. Die Läuse­mutter 2 17.06. Dark­ness - Schatten der Vergan­gen­heit 2 24.06. #offline im Wald 1 26.06. Quan­tico 3 30.06. Shooter 3 Stand: Mai 2021 Mai 2021 Datum Serie Staffel 03.05. For The People 1-2 06.05. Achtung Aaron! 1 08.05. Home­land 6 13.05. M.O.M 1 28.05. Gewitter im Herz 1 Stand: Mai 2021 April 2021 Datum Serie Staffel 05.04. Black­fish 1-6 12.04. Promis unter Palmen 2 13.04. Perfect Harmony 1 19.04. Strange Angel 1-2 19.04. Das Internat 2 19.04. The Strain 3 21.04. Grey's Anatomy 17 21.04. Station 19 4 23.04. Star 1 25.04. Beyond 2 26.04. BrainDead 1 27.04. You're the Worst 2 29.04. Jane the Virgin 2 Stand: März 2021

Serien ab September auf TVNOW

Auch auf TVNOW bietet der September einige Neuerschei­nungen für Seri­enfans. Ein High­light dürfte im September die 4. Staffel von "The Good Doctor" sein. Die Zuschauer begleiten den jungen autis­tischen Arzt Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore), der durch seine Insel­bega­bung als Genie gilt und auch komplexe medi­zini­schen Diagnosen treffen kann. Sein Autismus stellt ihn aber durch Probleme mit der sozialen Inter­aktion vor eine große Heraus­for­derung im Kran­ken­haus-Alltag.

Im September startet auf TVNOW auch die neue Drama-Serie "HIT - Wer erzieht hier wen?". In dieser Serie beginnt der unkon­ven­tio­nelle Pädagoge Hugo Ibarra Tolede, der als HIT bekannt ist, sich mit den Problemen der Schul­lei­tung und dem Schul­betrieb ausein­ander­zusetzen. Um einen lang­fris­tigen Weg aus den Problemen zu finden, versucht HIT neun ausge­wählte Problem­schüler mit verschie­denen Methoden und Kursen auf die rich­tige Bahn zu lenken.

Serien-Neuerschei­nungen auf TVNOW

September 2021 Datum Serie Staffel 01.09. Takapu – Ein Tölpel in der Südsee 1 06.09. Criminal Minds 15 15.09. Nihat – Alles auf Anfang 1 15.09. Hit – Wer erzieht hier wen 1 17.09. The Good Doctor 4 27.09. Die skan­dalösen Fälle der Chris­tine Keeler 1 Stand: September 2021 August 2021 Datum Serie Staffel 01.08. Are you the One US? 2 01.08. Mister Twister 1 02.08. Reef Break 1 10.08. The Hand­maid's Tale 3 13.08. The Good Doctor 4 15.08. Spot­light 1-2 16.08. Grand Hotel 1 17.08. Prince Char­ming 3 19.08. Dr. Death 1 19.08. Sankt Maik 3 Stand: August 2021 Juli 2021 Datum Serie Staffel 01.07. Amber - Ein Mädchen verschwindet 1 01.07. Are You The One US 1 01.07. Ex on The Beach US 1 01.07. Obduk­tion – Echte Fälle mit Tsokos und Liefers 1 01.07. Otto's Bastel­kiste 1 01.07. Prin­zessin Diana: Liebe. Macht. Legende. 1 01.07. The Driver 1 05.07. American House­wife 1-3 08.07. Skan­dale und Affären: Die briti­schen Royals 1 22.07. Vikings 1-3 26.07. Emer­gence 1 26.07. Ghis­laine Maxwell: Epsteins scho­ckie­rende Komplizin 1 Stand: Juli 2021 Juni 2021 Datum Serie Staffel 01.06. Im Tal der Sonne 1 01.06. Mörde­rische Frauen: Töten aus Lust 1. Folge 01.06. New Amsterdam 3 (Teil1) 01.06. Teen Wolf 1-6 07.06. Lost 1-6 07.06. Villa der Liebe: Fremd­gehen verboten 3 Stand: Mai 2021 Mai 2021 Datum Serie Staffel 01.05. Back­stage 1-5 01.05. Erben der Nacht 1-2 01.05. Haus Anubis 115 Folgen 01.05. Jagd auf den Heirats­schwindler 4 Folgen 01.05. Nur für Erwach­sene 1 01.05. Prison Break 1-5 01.05. RuPaul's Drag Race UK 2 01.05. The Sister 1 01.05. Zacki und die Zoobande 2 03.05. Eric gegen Steh­fest: In Therapie 1 03.05. For the People 2 13.05. Der Rhein Ruhr Ripper Frank Gust - Das Leben eines Seri­enmör­ders 4 Folgen 15.05. Die Reagans - Ein Power-Paar im Weißen Haus 4 Folgen 15.05. Seeds of Deceit - Kinder einer Lüge 3 Folgen 20.05. Die Obduk­tion - Echte Fälle mit Tsokos und Liefers neue Folge 24.05. America's Next Top Model 24 25.05. Prin­cess Char­ming 1 Stand: Mai 2021 April 2021 Datum Serie Staffel 01.04. 9-1-1 Notruf L.A. 2 Staf­feln 01.04. Akte X - Die unheim­lichen Fälle des FBI 9 Staf­feln 01.04. America's Next Topmodel 23 01.04. Black-ish 6 Staf­feln 01.04. Buffy - im Bann der Dämonen 1-7 01.04. Fast wie Familie 1 01.04. Groovy - der Musik­zau­berer 1 01.04. Heart­land 12 01.04. How I Met Your Mother 1-9 01.04. Temptation Island US 3 07.04. Tonis Welt Folgen 1 & 2 08.04. Mirella Schulze rettet die Welt 1 01.04. Let's Dance Kids 4 Folgen 15.04. Ex on the Beach 2 22.04. Tilo Neumann und das Universum 1 Stand: März 2021

Joyn und Joyn PLUS+ Film-Neuheiten

Der September bietet für Film-Fans auf Joyn und Joyn PLUS+ kaum Neuheiten. Ab 12. September starten der Action-Film "Bumblebee" und die Komödie "Kalte Füße". In dem deutsch-öster­rei­chi­schen Spiel­film "Kalte Füße" bricht der junge wohnungs- und arbeits­lose Klein­kri­minelle in eine abge­legene Villa ein, um seine Schulden zu beglei­chen. Der Haus­herr der Villa, Raimunds Groe­nert, sitzt nach einem Schlag­anfall in einem Roll­stuhl und kann nicht spre­chen. Zur Zeit des Einbruchs ist auch seine Enkel­tochter, die ange­hende Poli­zistin Char­lotte, in der Villa, um ihren Groß­vater zu pflegen. Fälsch­licher­weise hält Char­lotte den Einbre­cher für die neue Pfle­gekraft...

Film-Neuerschei­nungen auf Joyn

September 2021 Datum Film 12.09. Bumblebee 12.09. Kalte Füße Stand: September 2021 August 2021 Datum Film 08.08. Nur ein kleiner Gefallen Stand: August 2021 Juli 2021 Datum Film 02.07. Forget about Nick Stand: Juli 2021 Juni 2021 Datum Film 30.06. 25 km/h Stand: Mai 2021 Mai 2021 Datum Film 27.05. Escape Room 29.05. Heat 29.05. Sicario 2 30.05. Bad Spies Stand: Mai 2021 April 2021 Datum Film 01.04. Hop: Oster­hase oder Super­star? 03.04. Pulp Fiction 11.04. No Way Out 21.04. Fack ju Göhte Stand: März 2021

Neue Filme auf TVNOW

Für Film­freunde bietet der September auf TVNOW wenige Neuerschei­nungen. Zu den High­lights dürfte die roman­tische Komödie "Die nackte Wahr­heit" mit Kathe­rine Heigl und Gerard Butler sein. In dem Film stellt die Fern­seh­pro­duzentin Abby Richter sehr hohe Ansprüche an den seit langer Zeit gesuchten idealen Mann. Aufgrund von abschwä­chenden Einschalt­quoten ihrer Sendung heuert ihr Chef den Gast­mode­rator Mike Chadway an. Mike ist als chau­vinis­tischer TV-Kollege bekannt, der mit vulgärem Humor Frauen und Bezie­hungen in seiner Show analy­siert. Abby findet den Macho zunächst sehr wider­lich, aber durch die stei­genden Einschalt­quoten arran­giert sie sich mit der Zusam­men­arbeit. Schließ­lich bietet Mike ihr einen Deal an: Er findet für sie den passenden Mann oder er kündigt den Job.

Des Weiteren startet im September mit "Gott, Du kannst ein Arsch sein" eine weitere sehens­werte Romanze auf TVNOW.

Film-Neuerschei­nungen auf TVNOW

September 2021 Datum Film 01.09. Die nackte Wahr­heit 05.09. Gott, du kannst ein Arsch sein Stand: September 2021 August 2021 Datum Film 01.08. Die Hoch­zeit meines besten Freundes 01.08. Glück 01.08. Gott - Von Ferdi­nand von Schi­rach 01.08. Grill den Henssler Sommer-Special 01.08. Peter Rabbit 01.08. Terror - Ihr Urteil 02.08. Prinz Andrew und der Epstein-Skandal 09.08. This Changes Ever­ything- Frauen an die Macht Stand: August 2021 Juli 2021 Datum Film 01.07. 30 über Nacht 01.07. Das Glück dieser Erde 01.07. Haben Sie das von den Morgans gehört? 01.07. In my dreams 01.07. Mit besten Absichten 01.07. Nick und Norah – Sound­track einer Nacht 01.07. The Song 01.07. Verliebt in die Braut 10.07. I feel pretty 26.07. The Circle Stand: Juli 2021 Juni 2021 Datum Film 01.06. Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft 01.06. Maddie McCann: Jagd nach dem Verdäch­tigen 03.06. First Ladies: Michelle Obama 23.06. Die Schlacht um Britney Spears: Fans, Geld und Kontrolle Stand: Mai 2021 Mai 2021 Datum Film 01.05. Dance Academy - The Movie 01.05. Dance Flick - Der aller­letzte Tanz­film 01.05. Die dunkle Seite von Tinder 01.05. Foot­loose (2011) 01.05. Ghost - Nach­richt von Sam 01.05. Like Crazy 01.05. My Favo­rite Wedding 01.05. Save the Last Dance 01.05. Save the Last Dance 2 01.05. Solange Du da bist 01.05. Zu scharf, um wahr zu sein 05.05. Killing Escobar Stand: Mai 2021 April 2021 Datum Film 01.04. Der Hobbit: Eine uner­war­tete Reise 01.04. Der Hobbit: Smaugs Einöde 01.04. Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere 01.04. Der ganz normale Wahn­sinn - Working Mum 01.04. Ein ganzes halbes Jahr 01.04. Forever My Girl 01.04. How to be Single 01.04. Midnight Sun - Alles für dich 01.04. Miss Body­guard - In High Heels auf der Flucht 01.04. Spring Brea­kers 01.04. Tomb Raider (2018) 01.04. Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie 01.04. Wenn ich bleibe 07.04. Club der roten Bänder - Wie alles begann Stand: März 2021

Welche Abomo­delle es bei den beiden Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unseren Über­sichten zu Joyn und TVNOW.

Anzeige:

Mehr zum Thema Joyn TV

Mehr zum Thema TV Now

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.