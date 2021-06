Joyn & TVNOW: Das sind die neuen Serien und Filme im Juni

Neuheiten auf Joyn und TVNOW

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quelle: joyn.de/tvnow.de Mit den Strea­ming-Portalen Joyn und TVNOW können TV-Sender live gesehen oder Inhalte aus der Media­thek abge­rufen werden. Während Joyn von ProSiebenSat1 Media und Disco­very ange­boten und unter anderem Inhalte dieser Medi­engruppe sowie einiger öffent­lich-recht­licher Sender zur Verfü­gung stehen, bietet TVNOW das Angebot der RTL Group an. Mit einem gebuchten Paket der beiden Strea­ming-Anbieter ist die Auswahl an Serien, Filmen oder Doku­menta­tionen erwei­terbar. Jeden Monat erwei­tern sowohl Joyn als auch TVNOW ihr Angebot und fügen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden neuen Inhalte im Juni.

Diese Serien sind neu auf Joyn

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quelle: joyn.de/tvnow.de Im Juni startet auf Joyn PLUS+ die beliebte Comedy-Serie "Die Läuse­mutter" mit 10 neuen Episoden in die zweite Staffel. Der Direktor der Glücks­baum­schule hat nach den Sommer­ferien große Pläne für die Schule. Zum Leid­wesen des gestressten Lehr­per­sonals und den nervigen Heli­kopter-Eltern möchte Schul­direktor Immel­mann aber keine unbe­quemen Entschei­dungen treffen.

Ein weiteres Serien-High­light dürfte im Juni die erste Staffel der Reality-Show "#offline im Wald" sein. Ab dem 24. Juni müssen sich 6 Social-Media-Stars in dem Boot­camp von Drag­queen Candy Crash diversen span­nenden Outdoor-Chal­lenges stellen. Die größte Heraus­for­derung dürfte für die Influ­encer aller­dings der Verzicht auf Smart­phone, Insta­gram und TikTok sein.

Zusätz­lich erscheinen im Juni die dritte Staffel von "Quan­tico" und der 4. Staffel von "The Ameri­cans" auf Joyn und Joyn PLUS+.

Serien-Neuerschei­nungen auf Joyn

Serien-Neuerschei­nungen auf Joyn

Juni 2021 Datum Serie Staffel 03.06. Life Sentence 1 07.06. Lost 1-6 09.06. The Ameri­cans 4 10.06. Die Läuse­mutter 2 17.06. Dark­ness - Schatten der Vergan­gen­heit 2 24.06. #offline im Wald 1 26.06. Quan­tico 3 30.06. Shooter 3 Stand: Mai 2021

Serien ab Juni auf TVNOW

Auch auf TVNOW bietet der Juni einige Neuerschei­nungen für Seri­enfans. Ein High­light dürfte im Juni der 1. Teil der dritten Staffel von "New Amsterdam" sein. Die Drama-Serie handelt von Dr. Max Goodwin, der ärzt­licher Direktor eines Kran­ken­hauses wird. Goodwin möchte aus einem der ältesten Kran­ken­häuser der USA durch Büro­kratie-Abbau den Pati­enten eine außer­gewöhn­liche Versor­gung bieten. Bei seinem Vorhaben muss er aber mit aller­hand Widrig­keiten kämpfen.

Im Juni startet auf TVNOW auch die neue True-Crime-Doku "Mörde­rische Frauen: Töten aus Lust". In der ersten Folge analy­siert die Krimi­nal­psy­cho­login Dr. Julia Shaw den Fall des "Horror­hauses von Höxter". Ein Paar aus Höxter-Bosse­born lockte Frauen über einen längeren Zeit­raum mittels Kontakt­anzeigen auf ein Bauern­gehöft und miss­han­delte diese dort schwer. Dr. Julia Shaw beleuchtet den Fall und analy­siert, wie aus einem Mädchen mit scheinbar normaler Kind­heit eine eiskalte Sadistin wurde.

Der Juni bietet aber auch für Fans von US-Serien Nach­schub. So starten ab 7. Juni alle sechs Staf­feln von "Lost".

Serien-Neuerschei­nungen auf TVNOW

Serien-Neuerschei­nungen auf TVNOW

Juni 2021 Datum Serie Staffel 01.06. Im Tal der Sonne 1 01.06. Mörde­rische Frauen: Töten aus Lust 1. Folge 01.06. New Amsterdam 3 (Teil1) 01.06. Teen Wolf 1-6 07.06. Lost 1-6 07.06. Villa der Liebe: Fremd­gehen verboten 3 Stand: Mai 2021

Joyn und Joyn PLUS+ Film-Neuheiten

Der Juni bietet für Film-Fans auf Joyn und Joyn PLUS+ kaum Neuheiten. Ledig­lich die Road­movie-Komödie "25 km/h" mit Bjarne Mädel und Lars Eidinger startet ab 30. Juni auf Joyn PLUS+. Als Teen­ager träumten zwei Brüder von einem Roadtrip zur Ostsee, der aber bislang nicht statt­fand. Nun, im Alter von über 40 Jahren, starten die beiden auf den Mofas ihrer Jugend die unter­halt­same Fahrt an die Küste.

Film-Neuerschei­nungen auf Joyn

Film-Neuerschei­nungen auf Joyn

Juni 2021 Datum Film 30.06. 25 km/h Stand: Mai 2021

Neue Filme auf TVNOW

Für Film­freunde bietet der Juni auf TVNOW auch einige Neuerschei­nungen. Zu den High­lights dürfte die exklu­sive Doku­men­tation "Die Schlacht um Britney Spears: Dans, Geld und Kontrolle" sein. Seit nunmehr 13 Jahren steht die Pop-Ikone unter Vormund­schaft ihres Vater. Der briti­sche Jour­nalist Mobeen Azhar verfolgt die Gerichts­pro­zesse und begibt sich auf Spuren­suche.

Mit "Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft" startet im Juni eine Komödie für die gesamte Familie. Der elfjäh­rige Felix, der bereits von mehreren Schulen verwiesen wurde, bekommt eine letzte Chance. Um bei den Jungs seiner neuen Klasse aner­kannt zu werden, muss Felix mehrere Mutproben bestehen. Er muss unter anderem Nachts in die Schule einbre­chen und wird dabei von der schreck­lichen Rektorin Dr. Schmitt-Gössen­wein erwischt. Der sehn­lichste Wunsch von Felix ist in diesem Moment, dass die Rektorin auf die Größe einer Steck­nadel schrumpft. Nachdem sein Wunsch wahr wurde, begeben sich die Rektorin und Felix gemeinsam auf die Suche nach der Ursache für dieses Phänomen.

Des Weiteren starten im Juni mit "Maddie McCann: Jagd nach dem Verdäch­tigen" und "First Ladies: Michelle Obama" zwei weitere sehens­werte Doku­menta­tionen auf TVNOW.

Film-Neuerschei­nungen auf TVNOW

Film-Neuerschei­nungen auf TVNOW

Juni 2021 Datum Film 01.06. Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft 01.06. Maddie McCann: Jagd nach dem Verdäch­tigen 03.06. First Ladies: Michelle Obama 23.06. Die Schlacht um Britney Spears: Fans, Geld und Kontrolle Stand: Mai 2021

Welche Abomo­delle es bei den beiden Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unseren Über­sichten zu Joyn und TVNOW.

