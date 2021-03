Joyn & TVNOW: Das sind die neuen Serien und Filme im April

Neuheiten auf Joyn und TVNOW

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quelle: joyn.de/tvnow.de Mit den Strea­ming-Portalen Joyn und TVNOW können TV-Sender live gesehen oder Inhalte aus der Media­thek abge­rufen werden. Während Joyn von ProSiebenSat1 Media und Disco­very ange­boten und unter anderem Inhalte dieser Medi­engruppe sowie einiger öffent­lich-recht­licher Sender zur Verfü­gung stehen, bietet TVNOW das Angebot der RTL Group an. Mit einem gebuchten Paket der beiden Strea­ming-Anbieter ist die Auswahl an Serien, Filmen oder Doku­menta­tionen erwei­terbar. Jeden Monat erwei­tern sowohl Joyn als auch TVNOW ihr Angebot und fügen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden neuen Inhalte im April.

Diese Serien sind neu auf Joyn

Neuheiten auf Joyn und TVNOW

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quelle: joyn.de/tvnow.de Im April startet die beliebten Joyn Original-Serie „Das Internat" mit 24 brand­neuen Episoden in die zweite Staffel. Die Influ­ecer-Serie handelt vom chao­tischen, drama­tischen und lustigem Zusam­men­leben auf dem Internat.

Ein weiteres Serien-High­light dürften im April die ersten beiden Staf­feln der US-Drama­serie „Strange Angel" sein. Die Serie erzählt die wahre Geschichte des Wissen­schaft­lers Jack Parsons. Der Wissen­schaftler verfolgt im Los Angeles der 1930er Jahre das ambi­tio­nierte Ziel eines Tages zu den Sternen zu fliegen. Im Laufe der Zeit gerät Parsons an den Okkul­tisten Aleister Crowley und beginnt sich mit dessen Reli­gion Thelema ausein­ander­zusetzen. „Strange Angel" ist ab 15. April exklusiv bei Joyn PLUS+ verfügbar.

Zusätz­lich erscheinen im April wöchent­lich Episoden der 17. Staffel der beliebten Kran­ken­haus-Serie „Grey's Anatomy" und der 4. Staffel von „Seattle Fire­figh­ters" auf Joyn und Joyn PLUS+.

Serien-Neuerschei­nungen auf Joyn

Datum Serie Staffel 05.04. Black­fish 1-6 12.04. Promis unter Palmen 2 13.04. Perfect Harmony 1 19.04. Strange Angel 1-2 19.04. Das Internat 2 19.04. The Strain 3 21.04. Grey's Anatomy 17 21.04. Station 19 4 23.04. Star 1 25.04. Beyond 2 26.04. BrainDead 1 27.04. You're the Worst 2 29.04. Jane the Virgin 2 Stand: März 2021

Serien ab April auf TVNOW

Auch auf TVNOW bietet der April einige Neuerschei­nungen für Seri­enfans. Chris­toph Maria Herbst (Strom­berg) schlüpft in die Rolle des Lehrers und Gewohn­heits­trin­kers Tilo Neumann. Sein Leben hat er völlig an die Wand gefahren: In seinem Ex-Haus wohnt seine Ex-Frau mit ihrem neuen Partner. Dieser dreht in Tilos Ex-Wohn­zimmer „Esoterik-Videos" und verdient damit mehr Geld in einem Monat als Tilo in einem Jahr. Im Lehrer­zimmer und im Klas­sen­raum ist Tilo auch nicht sonder­lich beliebt und erfolg­reich. Der Kontakt zu seiner Tochter, die ihm die Schuld an der Tren­nung gibt, exis­tiert auch nicht. Nach einer durch­zechten Nacht hört Tilo plötz­lich Stimmen – aller­dings nicht aufgrund eines Drogen­rau­sches: Das Universum höchst selbst spricht zu ihm. Die Serie „Tilo Neumann und das Universum" ist ab dem 22. April auf TVNOW abrufbar.

Der April bietet aber auch für Fans von US-Serien Nach­schub. So starten ab 1. April alle Staf­feln von „Akte X – Die unheim­lichen Fälle des FBI", „How I Met Your Mother" und „Buffy – im Bann der Dämonen".

Serien-Neuerschei­nungen auf TVNOW

Datum Serie Staffel 01.04. 9-1-1 Notruf L.A. 2 Staf­feln 01.04. Akte X - Die unheim­lichen Fälle des FBI 9 Staf­feln 01.04. America's Next Topmodel 23 01.04. Black-ish 6 Staf­feln 01.04. Buffy - im Bann der Dämonen 1-7 01.04. Fast wie Familie 1 01.04. Groovy - der Musik­zau­berer 1 01.04. Heart­land 12 01.04. How I Met Your Mother 1-9 01.04. Temptation Island US 3 07.04. Tonis Welt Folgen 1 & 2 08.04. Mirella Schulze rettet die Welt 1 01.04. Let's Dance Kids 4 Folgen 15.04. Ex on the Beach 2 1) 22.04. Tilo Neumann und das Universum 1 Stand: März 2021

Joyn und Joyn PLUS+ Film-Neuheiten

Der April bietet auch für Film-Fans einige High­lights auf Joyn und Joyn PLUS+. Hierzu zählt mit Sicher­heit Quentin Taran­tinos Meis­ter­werk „Pulp Fiction". Das beliebte Gangser-Epos gilt als einer der besten Filme der 1990er Jahre.

Ein weiteres Film-High­light dürfte der dritte Teil der deut­schen Erfolgs­komödie „Fack ju Göhte" sein. Der enga­gierte Lehrer Zeki Müller (Elyas M'Barek) möchte seine Chaos­klasse möglichst gut auf das Abitur vorzu­bereiten. Nach einem Berufs­wahl­test werden den Schü­lern der Klasse keine posi­tiven Zukunfts­per­spek­tiven in Aussicht gestellt. Zusätz­lich droht aufgrund von kata­stro­phalen Zuständen eine Schlie­ßung der Schule. Diese Unan­nehm­lich­keiten sorgen für eine sinkende Moti­vation sowie ein erhöhtes Frus­tra­tions­level und stellen Zeki vor ganz neue Heraus­for­derungen. Ab dem 10. April ist „Fuck ju Göhte 3" auf Joyn PLUS+ abrufbar.

Film-Neuerschei­nungen auf Joyn

Datum Film 01.04. Hop: Oster­hase oder Super­star? 03.04. Pulp Fiction 11.04. No Way Out 21.04. Fack ju Göhte Stand: März 2021

Neue Filme auf TVNOW

Für Film­freunde bietet der April auf TVNOW auch einige Neuerschei­nungen. Mit dem „Tomb Raider" aus dem Jahr 2018 startet ein Aben­teu­erfilm basie­rend auf die gleich­namige Computer-Spiel­reihe.

In „Spring Brea­kers" wollen vier Studen­tinnen, die bereits seit der Grund­schule beste Freun­dinnen sind, zum Spring Break nach Florida reisen, um dort ihre Ferien zu verbringen. Für die Reise fehlt ihnen aller­dings das Geld. Aus diesem Grund beschließen drei der jungen Frauen ein Diner in ihrer College-Stadt auszu­rauben. Während der Reise werden die vier Freun­dinne vor unge­wöhn­liche Heraus­for­derungen gestellt.

Mit „Forever My Girl", „Der ganz normale Wahn­sinn - Working Mum" und den drei Teilen von „Der Hobbit" verspricht der April viel Unter­hal­tung auf TVNOW.

Film-Neuerschei­nungen auf TVNOW

Datum Film 01.04. Der Hobbit: Eine uner­war­tete Reise 01.04. Der Hobbit: Smaugs Einöde 01.04. Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere 01.04. Der ganz normale Wahn­sinn - Working Mum 01.04. Ein ganzes halbes Jahr 01.04. Forever My Girl 01.04. How to be Single 01.04. Midnight Sun - Alles für dich 01.04. Miss Body­guard - In High Heels auf der Flucht 01.04. Spring Brea­kers 01.04. Tomb Raider (2018) 01.04. Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie 01.04. Wenn ich bleibe 07.04. Club der roten Bänder - Wie alles begann Stand: März 2021

Welche Abomo­delle es bei den beiden Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unseren Über­sichten zu Joyn und TVNOW.