Joyn & RTL+: Die neuen Serien und Filme im August

Neuheiten auf Joyn und RTL+

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quelle: joyn.de/tvnow.de Mit den Strea­ming-Portalen Joyn und RTL+ können TV-Sender live gesehen oder Inhalte aus der Media­thek abge­rufen werden. Während Joyn von ProSiebenSat1 Media ange­boten und unter anderem Inhalte dieser Medi­engruppe sowie einiger öffent­lich-recht­licher Sender zur Verfü­gung stehen, bietet RTL+ (vormals: TVNOW) das Angebot der RTL Group an. Mit einem gebuchten Paket der beiden Strea­ming-Anbieter ist die Auswahl an Serien, Filmen oder Doku­menta­tionen erwei­terbar. Jeden Monat erwei­tern sowohl Joyn als auch RTL+ ihr Angebot und fügen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden neuen Inhalte im August.

Diese Serien sind neu auf Joyn

Neuheiten auf Joyn und RTL+

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quelle: joyn.de/tvnow.de Im August startet auf Joyn die erste Staffel der Serie "The Pier". Die Serie handelt von einer verhei­raten Frau, welche beruf­lich sowie im privaten Leben nicht glück­licher sein könnte. Sie selbst konnte erst vor kurzem beruf­lich den nächsten Meilen­stein errei­chen. Auch ihr schwer beschäf­tigter Mann, welcher sich momentan im Ausland befindet, gratu­liert ihr. Das Leben von Alejandra scheint perfekt zu sein, bis eines Tages ein Anruf eines Poli­zei­beamten eingeht und dieser ihr mitteilt, dass ihr geliebter Oscar sich anschei­nend umge­bracht haben soll.

Ein weiteres Serien-High­light dürfte im August die erste Staffel von "Futurama" sein. Diese Science-Fiction-Zeichen­trick­serie erzählt die Geschichte des inter­stel­laren Liefer­unter­neh­mens Planet Express aus dem 31. Jahr­hun­dert. Gezeigt wird der Alltag der zwei Mitar­beiter, die außerdem eine Menge an Aben­teuern erleben.

Zusätz­lich erscheint im August die 8. Staffel von "Friends" sowie die 1. Staffel von "Charmed - Zauber­hafte Hexen".

Serien-Neuerschei­nungen auf Joyn

August 2023 Datum Serie Staffel Genre 01.08. Charmed - Zauber­hafte Hexen 1 Drama 02.08. Friends 8 Sitcom 02.08. Unheim­liche Videos - Wahr­heit oder Fake? 1 Doku 02.08. Futurama 1 Sitcom 03.08. Unsere kleine Farm 8 Drama 03.08. Tokyo Vice 1 Drama 04.08. Cut It - Die VorHAIR NachHAIR Show 2 Doku-Soap 04.08. Die besten Come­dians Deutsch­land 2 Komödie 04.08. The Pier 1 Drama 06.08. Das verschwun­dene Gold der Azteken 1 Doku 31.08. Party Workers 1 Reality-TV Stand: Juli 2023

Serien ab August auf RTL+

Auch auf RTL+ bietet der August einige Neuerschei­nungen für Seri­enfans. Ein High­light dürfte im August der Start der Reality-Serie "My Mom, Your Dad" sein. Diese Reality-TV-Show soll Eltern dazu bringen, einen Partner fürs Leben zu finden. Dabei sollen ihnen die Kinder helfen, denn diese entscheiden nicht nur mit, sondern müssen in Sachen Dating ihren Eltern noch einmal unter die Arme greifen.

Im August startet auf RTL+ auch die fünfte Staffel der Serie "Tempta­tion Island US". Im Mittel­punkt der Serie steht die Stra­pazier­fähig­keit von 12 Paaren, welche sepa­riert werden und einer Belas­tungs­probe durch verfüh­reri­sche Singles unter­liegen. Welches der Paare nach der Sendung noch zu zweit den Test verlässt, erfahren die Zuschauer ab dem. 1. August.

Des Weiteren erscheinen im August die erste Staffel von "Sugar: Die wahre Geschichte der Cocaine Babes", die erste Staffel von "Game Keepers" sowie die Staffel 6 der Serie "The Good Doctor".

Serien-Neuerschei­nungen auf RTL+

August 2023 Datum Serie Staffel Genre 01.08. Tempta­tion Island US 5 Reality-TV 01.08. Sugar: Die wahre Geschichte der Cocaine Babes 1 Doku 04.08. Game Keepers 1 Action 05.08. Bastian Bielen­dorfer live: Lustig, aber wahr! 1 Komödie 06.08. Grill den Henssler: Sommer Special 1 Kochen 08.08. Der Mallorca-Makler: Marcel Remus & sein Immo­bilien-Team 1 Doku 09.08. Diana 1 Doku 15.08. My Mom, Your Dad 1 Reality-TV 15.08. The Good Doctor 6 Drama 17.08. Are You The One? Reali­tystars in Love 3 Reality-TV Stand: Juli 2023



Joyn und Joyn PLUS+ Film-Neuheiten

Joyn bietet Ihnen auch im August mehrere filmi­sche Neuerschei­nung. Das High­light in diesen Monat ist sicher­lich der Film "How to Make Love Like an Englishman". Ein engli­scher Professor für roman­tische Lite­ratur namens Richard Haig (Pierce Brosnan) hat keine wirk­lichen Bezugs­punkte zur wahren Liebe. Die Studentin Kate und ihre ältere Schwester finden jedoch, dass sich daran etwas ändern sollte.

Des Weiteren stellt Joyn Ihnen für diesen Monat den Film "Vidocq - Herr­scher der Unter­welt" und "Lieder klingen am Lago Maggiore" zur Verfü­gung.

Film-Neuerschei­nungen auf Joyn

August 2023 Datum Film Genre 01.08. ProSieben THEMA: Genme­dizin. Darf der Mensch Gott spielen? Doku 03.08. Die größten Lego-Geheim­nisse - Die Steine, die die Welt verän­dern Doku 03.08. Star­light Express Repor­tage Doku 04.08. How to Make Love Like an Englishman Komödie 05.08. Vidocq - Herr­scher der Unter­welt Drama 05.08. High-Rise Action 06.08. Lieder klingen am Lago Maggiore Drama 06.08. Mein Mann, das Wirt­schafts­wunder Komödie 06.08. Das Liebes­karus­sell Komödie 06.08. Via Mala 1 + 2 + 3 Drama 07.08. Bad Spies Komödie 10.08. Tier­ret­terin Judith Pein - Einsatz im Kriegs­gebiet Doku Stand: Juli 2023

Neue Filme auf RTL+

Für Film­freunde bietet der August auf RTL+ mehrere Neuerschei­nungen. Mit dabei ist der Film "Jerry Maguire: Spiel des Lebens". Ende der 90er Jahre versucht ein Sport­agent namens Jerry Maguire (Tom Cruise) nach seiner Kündi­gung selbst durch­zustarten. Mit dabei: Avery Bishop (Kelly Preston). Die beiden lernen sich bei ihrer Suche nach dem Erfolg besser kennen und merken, dass es zwischen ihnen funkt.

Außerdem erscheint im August auf RTL+ der Film "Spiel auf Bewäh­rung".

Film-Neuerschei­nungen auf RTL+

August 2023 Datum Film Genre 15.08. Spiel auf Bewäh­rung Drama 15.08. Jerry Maguire: Spiel des Lebens Komödie Stand: Juli 2023

Welche Abomo­delle es bei den beiden Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unseren Über­sichten zu Joyn und RTL+.

Anzeige:

Mehr zum Thema Joyn TV

Mehr zum Thema RTL+