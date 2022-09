Joyn & RTL+: Die neuen Serien und Filme im September

Neuheiten auf Joyn und RTL+

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quelle: joyn.de/tvnow.de Mit den Strea­ming-Portalen Joyn und RTL+ können TV-Sender live gesehen oder Inhalte aus der Media­thek abge­rufen werden. Während Joyn von ProSiebenSat1 Media und Disco­very ange­boten und unter anderem Inhalte dieser Medi­engruppe sowie einiger öffent­lich-recht­licher Sender zur Verfü­gung stehen, bietet RTL+ (vormals: TVNOW) das Angebot der RTL Group an. Mit einem gebuchten Paket der beiden Strea­ming-Anbieter ist die Auswahl an Serien, Filmen oder Doku­menta­tionen erwei­terbar. Jeden Monat erwei­tern sowohl Joyn als auch RTL+ ihr Angebot und fügen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden neuen Inhalte im September.

Diese Serien sind neu auf Joyn

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quelle: joyn.de/tvnow.de Im September startet auf Joyn die erste Staffel der Serie "Claws". Die Serie beschäf­tigt sich mit einer Gruppe von begeis­terten Nagel­desi­gne­rinnen, die mehr als nur ein kleines Geschäft führen wollen. Als sich Desna (Niecy Nash) durch die Geld­wäsche eine berau­schende Zukunft erhofft, wird ihr schnell klar, dass diese Art von Geschäft nichts ist, womit sie zu tun haben möchte. Doch einfach aufhören ohne Folgen ist in einer Welt voller Gangster und Krimi­nellen nur schwer möglich. Gemeinsam mit ihren Kolle­ginnen versucht Desna, einen Ausweg zu finden.

Ein weiteres Serien-High­light dürfte im September die erste Staffel von "Man Seeking Woman" sein. Josh Green­berg hat es nicht wirk­lich leicht mit der Liebe und versucht wirk­lich alles Mögliche, um die Liebe seines Lebens zu finden. Doch wie der Zufall es so will, muss er zuerst die wildesten und verrück­testen Stufen des Datings durch­laufen bis er jemanden kennen­lernt, der seinen Vorstel­lungen entspricht. Freuen Sie sich auf eine unter­halt­same und witzige Comedy-Serie.

Zusätz­lich erscheint im September die 4. Staffel von "Black Sails" sowie die 2. Staffel von "Beyond".

Serien-Neuerschei­nungen auf Joyn

September 2022 Datum Serie Staffel Genre 01.09. Married (Prime­time) 2 Liebes­komödie 01.09. Ab ins Kloster! Rosen­kranz statt Skan­dale 4 Reality-TV 02.09. Empire (Prime­time) 3 Drama, Musik 02.09. Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show 1 Doku-Soap 02.09. Navy CIS 16 Action, Drama 04.09. Das große Backen 10 Spiel­show 05.09. 9-1-1: Notruf L.A. 4 Action, Drama 06.09. Man Seeking Woman (Prime­time) 1 Liebes­komödie 06.09. Navy CIS: L.A. 13 Action, Drama 06.09. Navy CIS 19 Action, Drama 06.09. Late Night Berlin 6 Comedy 07.09. Zervakis und Opden­hövel. Live. 2 Journak 07.09. TV Total 3 Comedy 08.09. Love is King 1 Drama 10.09. Claws (Prime­time) 1 Comedy 15.09. Tele­novela (Prime­time) 1 Comedy 18.09. Beyond (Prime­time) 2 Drama, Fantasy 18.09. Black Sails (Prime­time) 4 Action, Drama 21.09. Home­land (Prime­time) 6 Comedy, Drama 27.09. Me, Myself & I (Prime­time) 1 Comedy 27.09. The McCarthys (Prime­time) 1 Comedy Stand: August 2022 August 2022 Datum Serie Staffel 10.08. This Is Us 1 18.08. Haus­party X - Wer hat den besten Vibe? 1 22.08. The Walking Dead 11 Stand: August 2022 Juli 2022 Datum Serie Staffel 02.07. Life Sentence 1 (Prime­time) 03.07. Deutsch­lands größte Geheim­nisse 2 04.07. Doppelt kocht besser 1 05.07. Roswell - New Mexico 2 05.07. Darüber staunt die Welt - Die witzigsten Urlaubs­desaster 1 05.07. Frau Jordan stellt gleich 3 06.07. For the People 2 07.07. Das große Promi­büßen 1 07.07. Achtung Abzocke - Urlaubs­betrü­gern auf der Spur 8 08.07. 99 - Eine:r schlägt sie alle! 2 08.07. In aller Freund­schaft 20-22 10.07. Beyond 2 10.07. Black Sails 3 12.07. Bless this Mess 2 12.07. Trial & Error 2 15.07. Knossis Kingdom 1 20.07. Madam Secre­tary 3 Stand: Juni 2022 Juni 2022 Datum Serie Staffel 06.06. Animal Kingdom 3 (Prime­time) 07.06. The Come­dians 1 (Prime­time) 12.06. Sleepy Hollow 1 (Prime­time) 13.06. Compli­cations 1 (Prime­time) 16.06. Murphy Brown 1 (Prime­time) 16.06. Tele­novela 1 (Prime­time) 16.06. Jane the Virgin 5 (Prime­time) 27.06. Brain­dead 1 (Prime­time) 29.06. Home­land 5 (Prime­time) Stand: Juni 2022 Mai 2022 Datum Serie Staffel 04.05. Younger 7 12.05. Das Internat 4 18.05. The Ameri­cans 4 Stand: April 2022 April 2022 Datum Serie Staffel 02.04. The Great Fight Night 1 02.04. No Tomorrow 1 (Prime Time) 04.04. Home­land 8 (Prime Time) 04.04. Tommy 1 (Prime Time) 04.04. Damien 1 (Prime Time) 04.04. The Catch 1-2 07.04. Filthy Rich 1 (Prime Time) 07.04. Good Trouble 2 (Prime Time) 11.04. Liebe im Sinn - Das Heirats­expe­riment 1 20.04. The Bold Type 2 22.04. Der Welpen­trainer - auf die Pfoten, fertig, los! 7 26.04. Me, Myself & I 1 (Prime Time) 26.04. NCIS: Hawaii 1 26.04. Stichtag 2 29.04. Empire 2 (Prime Time) Stand: April 2022

Serien ab September auf RTL+

Auch auf RTL+ bietet der September einige Neuerschei­nungen für Seri­enfans. Ein High­light dürfte im September der Start der Comedy-Serie "Astrid & Lilly Save The World" sein. Die beiden jungen Teen­ager Astrid (Jana Morrison) und Lilly (Samantha Aucoin) führen ein schwie­riges Leben in der High­school und genießen kein wirk­lich gutes Ansehen. Als sie sich von allen nega­tiven Personen mit einem Tanz befreien wollen, öffnen sie aus Versehen ein Portal zu einer anderen Welt, in der Monster die Absicht haben die Welt zu zerstören. Jetzt liegt es an ihnen, die Monster auszu­löschen und ihre nicht sehr netten Mitschüler und Lehrer zu retten.

Im September startet auf RTL+ auch die erste Staffel der Serie "And Just Like That...". Im Mittel­punkt der Serie steht das Leben von Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) und Char­lotte (Kristin Davis). Mit dem Nach­folger der beliebten Serie "Sex and the City" werden erneut die kompli­zierten Dinge im Leben, wie Freund­schaft und Liebe, aufge­griffen. In dieser Neuauf­lage finden insbe­son­dere Themen wie Social Media im Zusam­men­hang mit sexu­eller Beläs­tigung einen großen Platz. Freuen Sie sich auf eine wieder­keh­rende und zugleich ikoni­sche Serie.

Des Weiteren erscheinen im September die erste Staffel von "Herr Raue reist!" sowie die erste Staffel von "30 größte Momente: Adele" sowie die Staf­feln 7-9 der Serie "Dallas".

Serien-Neuerschei­nungen auf RTL+

September 2022 Datum Serie Staffel Genre 01.09. Astrid and Lilly Save the World 1 Action, Comedy 01.09. Herr Raue reist! 1 Doku 01.09. 30 größte Momente: Adele 1 Doku 01.09. Der Fall Bill Cosby 1 Doku 10.09. And Just Like That... 1 Liebes­komödie 15.09. Minx 1 Comedy 15.09. Hacks 1 Comedy, Drama 15.09 Dallas 7-9 Liebes­drama 15.09. Schalke 04 - Zurück zum Wir 1 Doku 18.09. Das Haus der Träume 1 Drama Stand: August 2022

August 2022 Datum Serie Staffel 01.08. Spar­tacus: Blood and Sand 1 01.08. Spar­tacus: Gods of the Arena 1 01.08. Spar­tacus: Venge­ance 1 01.08. Spar­tacus: War of the Damned 1 01.08. The Lefto­vers 1-3 01.08. Ever­ything's gonna be OK 2 01.08. Dawson's Creek 1-4 01.08 Ernest & Rebecca 1 15.08. The Thing About Pam 1 15.08. The Good Doctor 5 15.08. Dallas 4-6 15.08. PEN15 2 (Teil 2) 15.08. 4400 1 (Teil 2) 20.08. Agatha Christie's - Ein Schritt ins Leere 1 22.08. Made for Love 1 26.08. Shame­less 1-3 Stand: August 2022

Juli 2022 Datum Serie Staffel 01.07. Gene­ration 1 01.07. New Amsterdam 4 01.07. Magnum P.I. 4 01.07. Dance Academy 3 01.07. Frankie 1 01.07. Mofy 1-3 01.07. Oliver Maass 1 01.07 Otto's Bastel­kiste 1 01.07. Patrick Pacard 1 01.07. Polo 1-2 01.07. Q Pootle 5 1 01.07. Robin Hood 1 01.07. Sam Fox - Extreme Adven­tures 1 01.07. Scooter: Super-Spezi­alagent 1 01.07. Sher­lock Yack - Zoo Detec­tive 1 15.07. Star­struck 2 15.07. 4400 1 15.07. DC's Star­girl 1-2 15.07. Dallas 1-3 Stand: Juni 2022

Juni 2022 Datum Serie Staffel 01.06. One Of Us Is Lying 1 01.06. Vampire Diaries 1-8 01.06. Lega­cies 1-3 01.06. The Origi­nals 1-5 01.06. Queer as Folk 1-3 01.06. The Royals 1-4 02.06. Der Schiffs­arzt 1 15.06 Charmed (2018) 3 15.06. Small­ville 1-3 15.06. Nancy Drew 1 28.06. Strafe 1 28.06. Das weiße Schweigen 1 Stand: Juni 2022

Mai 2022 Datum Serie Staffel 01.05. Line of Duty 1-6 01.05. Magnum P.I. 4 01.05. New Amsterdam 4 01.05. Gossip Girl (2021) 1 01.05. Star Trek - Raum­schiff Enter­prise 1-3 01.05 Star Trek - Raum­schiff Voyager 1-7 01.05. Star Trek - The Next Gene­ration 1-7 01.05. Star Trek - Deep Space Nine 1-7 01.05 Star Trek - Enter­prise 1-4 01.05 Now Apoca­lypse 1 01.05 Wild­fire 1-4 02.05 Anna - Tödliche Liebe 1 03.05 Herzog­park 1) 1 05.05 30 Jahre GZSZ - Das große Jubi­läum 1 12.05 Ex on the Beach 3 25.05 Tonis Welt 2) 1 Stand: April 2022

1) Ab dem 3.05. stehen Ihnen 6 Folgen zur Verfü­gung.

2) Ab dem 25.05 stehen Ihnen 6 Folgen zur Verfü­gung. April 2022 Datum Serie Staffel 01.04. ALF 1-4 01.04. Dexter 1-8 01.04. OC., Cali­fornia 1-4 12.04. Star­struck 1 12.04. Gene­ration 1 12.04 Chea­ters 1 12.04. Ever­ything's gonna be OK 1 12.04. You Shall Not Lie 1 12.04 Eden 1 15.04 Der König von Palma 1 Stand: April 2022

Joyn und Joyn PLUS+ Film-Neuheiten

Joyn bietet Ihnen auch im September mehrere filmi­sche Neuerschei­nung. Das High­light in diesen Monat ist sicher­lich der Film "Friedhof der Kuschel­tiere" von Star-Autor Stephen King. Die noch junge Familie Creed zieht von Boston aufs Land und erhofft sich einen ruhigen Neuan­fang. Doch der Neuan­fang wird von dem Tod ihrer Katze über­schattet. Ihr neuer Nachbar Jud (John Lithgow) kennt einen Weg, um die Katze wieder zum Leben zu erwe­cken. Doch schnell stellt sich heraus, dass dies eine schlechte Idee war. Es passieren nach und nach unheim­liche Dinge und der Vater der Familie Dr. Louis Creed (Jason Clarke) sieht sich dazu gezwungen einen schreck­lichen Entschluss zu fassen.

Des Weiteren stellt Joyn Ihnen für diesen Monat den Film "Scary Movie" und "Step Up To The Streets" zur Verfü­gung.

Film-Neuerschei­nungen auf Joyn

September 2022 Datum Film Genre 01.09. Friedhof der Kuschel­tiere Horror 04.09. Step Up: Miami Heat Musik, Drama 04.09. Step Up To The Streets Musik, Drama 06.09. Scary Movie Komödie 06.09. Army of One - Ein Mann auf gött­licher Mission Komödie, Krimi 06.09. München Drama Stand: August 2022 August 2022 Datum Film 30.08. Once Upon A Time In Holly­wood Stand: August 2022 Juli 2022 Datum Film 02.07. Ghost in the Shell 02.07. Open Water 05.07. Holmes & Watson 06.07. Leichen unterm Fußboden - Seri­enkiller Dennis Nilsen 08.07. Para­normal Aciti­vity: Ghost Dimen­sion 11.07. Kirsch­blüten - Hamani 11.07. Drei­vier­tel­mond 12.07. Killing Season Stand: Juni 2022 Juni 2022 Datum Film - - Stand: Juni 2022 Mai 2022 Datum Film 01.05. Asphalt­gorillas 03.05. 3 Engel für Charlie 17.05. Anna 23.05. Der Vorname Stand: April 2022 April 2022 Datum Film - - Stand: April 2022

Neue Filme auf RTL+

Für Film­freunde bietet der September auf RTL+ mehrere Neuerschei­nungen. Mit dabei ist der Film "The Wolf of Wall Street". In den 80er Jahren versucht der junge Jordan Belfort (Leonardo di Caprio) sich als Börsen­makler an der berühmten Wall Street durch­zusetzen. Durch einen Börsen­crash im Jahr 1987 hat er seinen Job verloren und wurde zum Umdenken gezwungen. Mit der Grün­dung seiner Firma erlangte er sehr schnell viel Aufmerk­sam­keit und Geld, auch wenn sich nicht alle einge­setzten Mittel im Bereich der Lega­lität befanden. Dies führt auch dazu, dass das FBI ein Auge auf ihn wirft und ihn beob­achtet. Der Erfolg und die Gier nach mehr macht Jordan krank und unbe­rechenbar, was seine Geschäfte durchaus negativ beein­flusst.

Außerdem erscheinen im September auf RTL+ "Fifty Shades of Grey" und "Departed - Unter Feinden".

Film-Neuerschei­nungen auf RTL+

September 2022 Datum Film Genre 01.09. Blood Diamond Action, Drama 01.09. Departed - Unter Feinden Drama, Komödie 01.09. Der Medicus Action, Drama 01.09. Der perfekte Mann Liebes­komödie 01.09. Ein perfekter Mord Drama 01.09. Fifty Shades of Grey Drama, Liebes­film 01.09. Gefähr­liche Liebe Drama 01.09. Honey Musik 01.09. Honey 2 Musik 01.09. Immer Ärger mit 40 Liebes­komödie 01.09. Inside Man Drama, Mystery 01.09. Mord nach Plan Thriller 01.09. Spy Game Action 01.09. Taking Lives - Für Dein Leben würde er töten Thriller 01.09. The Wolf of Wall Street Komödie Stand: August 2022 August 2022 Datum Film 01.08. The Life After 01.08. Wacken Stand: August 2022 Juli 2022 Datum Film 01.07. Pira­ten­sender Power­play 01.07. Zwei Nasen tanken Super 01.07. Die Einsteiger 01.07. Die Super­nasen 01.07. Das kalte Herz 01.07. Der Schatz von Fidschi 01.07. Die Wilden Hühner 01.07. Mein genialer Handy­geist 01.07. Zauber­riff 07.07. Todes­rätsel mit Liefers und Tsokos - Der Fall Whitney Houston 15.07. Sweethe­arts 29.07. Mythos Playboy Stand: Juni 2022 Juni 2022 Datum Film 01.06. Der Junge muss an die frische Luft 01.06. Ich bin dann mal weg Stand: Mai 2022 Mai 2022 Datum Film 01.05. Mädchen Mädchen 01.05. Mädchen Mädchen 2 - Loft oder Liebe 01.05. All Inclu­sive 01.05. Brautalarm 01.05. Bridget Jones - Am Rande des Wahn­sinns 01.05. Bridget Jones - Scho­kolade zum Früh­stück 01.05. Mamma Mia! 01.05. Nie wieder Sex mit der Ex 01.05. Notting Hill 01.05. Pitch Perfect 01.05. Pitch Perfect 2 01.05. Was passiert, wenn's passiert ist 07.05. 100 Dinge 28.05. Ostwind - Aris Ankunft 28.05. Ostwind - Aufbruch nach Ora 28.05. Ostwind - Zusammen sind wir frei 28.05. Ostwind 2 Stand: April 2022 April 2022 Datum Film 01.04. Baller­mann 6 01.04. Die Ollie & Moon Show 01.04. Asterix bei den Briten 01.04. Asterix & Obelix - Im Auftrag Ihrer Majestät 05.04. Weil wir Cham­pions sind 23.04. We Love to Dance Stand: April 2022

Welche Abomo­delle es bei den beiden Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unseren Über­sichten zu Joyn und RTL+.

