Joyn & RTL+: Die neuen Serien und Filme im August

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quelle: joyn.de/tvnow.de Mit den Strea­ming-Portalen Joyn und RTL+ können TV-Sender live gesehen oder Inhalte aus der Media­thek abge­rufen werden. Während Joyn von ProSiebenSat1 Media und Disco­very ange­boten und unter anderem Inhalte dieser Medi­engruppe sowie einiger öffent­lich-recht­licher Sender zur Verfü­gung stehen, bietet RTL+ (vormals: TVNOW) das Angebot der RTL Group an. Mit einem gebuchten Paket der beiden Strea­ming-Anbieter ist die Auswahl an Serien, Filmen oder Doku­menta­tionen erwei­terbar. Jeden Monat erwei­tern sowohl Joyn als auch RTL+ ihr Angebot und fügen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden neuen Inhalte im August.

Diese Serien sind neu auf Joyn

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quelle: joyn.de/tvnow.de Im August startet auf Joyn die zweite Staffel der Serie "Haus­party X - Wer hat den besten Vibe?". Die Serie beschäf­tigt sich mit einer Gruppe junger Influ­encer, in der sich jeder Einzelne beweisen und von seiner besten Seite zeigen muss. Jeder Teil­nehmer hat das Ziel am meisten Sympa­thie zu erzeugen und somit die Show zu gewinnen. Der Gewinner erhält ein Preis­geld in Höhe von 10.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden. Bekannte Gesichter wie Larissa Neumann, Marek Fritz oder auch Kevin Bongers sind in dieser Produk­tion vertreten.

Ein weiteres Serien-High­light dürfte im August die erste Staffel von "This Is Us" sein. Das Ehepaar Rebecca und Jack Pearson erwartet Dril­linge. Als die Frucht­blase an Jacks Geburtstag platzt, machen sie sich gleich auf den Weg ins Kran­ken­haus. Dabei über­lebt eines der Neuge­borenen nicht. Doch auf dem Weg zurück findet Jack ein Waisen­kind, das vor einer Feuer­wache abge­legt worden ist. Das Waisen­kind findet einen großen Platz im Herzen bei den frisch gewor­denen Eltern. Doch die Zukunft birgt auch seine Schat­ten­seiten.

Zusätz­lich erscheint im August die 11. Staffel von "The Walking Dead".

Serien-Neuerschei­nungen auf Joyn

August 2022 Datum Serie Staffel 10.08. This Is Us 1 18.08. Haus­party X - Wer hat den besten Vibe? 1 22.08. The Walking Dead 11 Stand: August 2022 Juli 2022 Datum Serie Staffel 02.07. Life Sentence 1 (Prime­time) 03.07. Deutsch­lands größte Geheim­nisse 2 04.07. Doppelt kocht besser 1 05.07. Roswell - New Mexico 2 05.07. Darüber staunt die Welt - Die witzigsten Urlaubs­desaster 1 05.07. Frau Jordan stellt gleich 3 06.07. For the People 2 07.07. Das große Promi­büßen 1 07.07. Achtung Abzocke - Urlaubs­betrü­gern auf der Spur 8 08.07. 99 - Eine:r schlägt sie alle! 2 08.07. In aller Freund­schaft 20-22 10.07. Beyond 2 10.07. Black Sails 3 12.07. Bless this Mess 2 12.07. Trial & Error 2 15.07. Knossis Kingdom 1 20.07. Madam Secre­tary 3 Stand: Juni 2022 Juni 2022 Datum Serie Staffel 06.06. Animal Kingdom 3 (Prime­time) 07.06. The Come­dians 1 (Prime­time) 12.06. Sleepy Hollow 1 (Prime­time) 13.06. Compli­cations 1 (Prime­time) 16.06. Murphy Brown 1 (Prime­time) 16.06. Tele­novela 1 (Prime­time) 16.06. Jane the Virgin 5 (Prime­time) 27.06. Brain­dead 1 (Prime­time) 29.06. Home­land 5 (Prime­time) Stand: Juni 2022 Mai 2022 Datum Serie Staffel 04.05. Younger 7 12.05. Das Internat 4 18.05. The Ameri­cans 4 Stand: April 2022 April 2022 Datum Serie Staffel 02.04. The Great Fight Night 1 02.04. No Tomorrow 1 (Prime Time) 04.04. Home­land 8 (Prime Time) 04.04. Tommy 1 (Prime Time) 04.04. Damien 1 (Prime Time) 04.04. The Catch 1-2 07.04. Filthy Rich 1 (Prime Time) 07.04. Good Trouble 2 (Prime Time) 11.04. Liebe im Sinn - Das Heirats­expe­riment 1 20.04. The Bold Type 2 22.04. Der Welpen­trainer - auf die Pfoten, fertig, los! 7 26.04. Me, Myself & I 1 (Prime Time) 26.04. NCIS: Hawaii 1 26.04. Stichtag 2 29.04. Empire 2 (Prime Time) Stand: April 2022 März 2022 Datum Serie Staffel 04.03. The Voice Kids 10 05.03. Lost 1-6 05.03. Road to: The Great Fight Night 1 09.03. Halb­pen­sion mit Schmitz 1 12.03. Reign 1 (Prime Time) 15.03. Clarice Star­ling - Das Erwa­chen der Lämmer 1 15.03. Cris­tela 1 (Prime Time) 17.03. Camps for Future 1 19.03. The Masked Singer 6 25.03. Pitch 1 (Prime Time) Stand: März 2022

Serien ab August auf RTL+

Auch auf RTL+ bietet der August einige Neuerschei­nungen für Seri­enfans. Ein High­light dürfte im August der Start der Serie "Made for Love" sein. Die junge Hazel fühlt sich in der Bezie­hung zu ihrem Mann Byron einge­engt und kontrol­liert. Byron ist nämlich ein Genie im Bereich der Tech­nologie und setzt seine Erfin­dungen unter anderem für die Über­wachung ein. Doch sein neustes Projekt soll alles über­treffen, denn ein implan­tierter Chip in Hazel und Byron soll beide für immer vereinen. Als Hazel davon erfährt, möchte sie die Schei­dung, aber dies ist leichter gesagt als getan. Freuen Sie sich auf eine span­nende und mitrei­ßende Serie im August.

Im August startet auf RTL+ auch die erste Staffel der Serie "The Thing About Pam". Im Mittel­punkt der Serie steht der Mord an Betsy Faria (Katy Mixon). Ihr Ehemann Russ (Glenn Fleshler) wird für den Mord an Betsy verhaftet und verur­teilt. Doch Pam Hupp (Renée Zell­weger), die als gute Freundin galt, ist in diesem Fall nicht ganz so unschuldig wie es scheint. Über die Zeit geraten immer mehr Infor­mationen ans Licht und Pam rückt immer mehr ins Visier der Polizei. Doch wer wird nun endgültig für diese grau­same Tat bestraft? Die Antwort auf die auf wahren Bege­ben­heiten beru­hende Frage finden Sie ab dem 15. August auf RTL+.

Des Weiteren erscheinen im August die fünfte Staffel von "The Good Doctor" und die zweite Staffel von "Ever­ything's gonna be OK" sowie die Staf­feln 1-3 der Serie "The Lefto­vers".

Serien-Neuerschei­nungen auf RTL+

August 2022 Datum Serie Staffel 01.08. Spar­tacus: Blood and Sand 1 01.08. Spar­tacus: Gods of the Arena 1 01.08. Spar­tacus: Venge­ance 1 01.08. Spar­tacus: War of the Damned 1 01.08. The Lefto­vers 1-3 01.08. Ever­ything's gonna be OK 2 01.08. Dawson's Creek 1-4 01.08 Ernest & Rebecca 1 15.08. The Thing About Pam 1 15.08. The Good Doctor 5 15.08. Dallas 4-6 15.08. PEN15 2 (Teil 2) 15.08. 4400 1 (Teil 2) 20.08. Agatha Christie's - Ein Schritt ins Leere 1 22.08. Made for Love 1 26.08. Shame­less 1-3 Stand: August 2022

Juli 2022 Datum Serie Staffel 01.07. Gene­ration 1 01.07. New Amsterdam 4 01.07. Magnum P.I. 4 01.07. Dance Academy 3 01.07. Frankie 1 01.07. Mofy 1-3 01.07. Oliver Maass 1 01.07 Otto's Bastel­kiste 1 01.07. Patrick Pacard 1 01.07. Polo 1-2 01.07. Q Pootle 5 1 01.07. Robin Hood 1 01.07. Sam Fox - Extreme Adven­tures 1 01.07. Scooter: Super-Spezi­alagent 1 01.07. Sher­lock Yack - Zoo Detec­tive 1 15.07. Star­struck 2 15.07. 4400 1 15.07. DC's Star­girl 1-2 15.07. Dallas 1-3 Stand: Juni 2022

Juni 2022 Datum Serie Staffel 01.06. One Of Us Is Lying 1 01.06. Vampire Diaries 1-8 01.06. Lega­cies 1-3 01.06. The Origi­nals 1-5 01.06. Queer as Folk 1-3 01.06. The Royals 1-4 02.06. Der Schiffs­arzt 1 15.06 Charmed (2018) 3 15.06. Small­ville 1-3 15.06. Nancy Drew 1 28.06. Strafe 1 28.06. Das weiße Schweigen 1 Stand: Juni 2022

Mai 2022 Datum Serie Staffel 01.05. Line of Duty 1-6 01.05. Magnum P.I. 4 01.05. New Amsterdam 4 01.05. Gossip Girl (2021) 1 01.05. Star Trek - Raum­schiff Enter­prise 1-3 01.05 Star Trek - Raum­schiff Voyager 1-7 01.05. Star Trek - The Next Gene­ration 1-7 01.05. Star Trek - Deep Space Nine 1-7 01.05 Star Trek - Enter­prise 1-4 01.05 Now Apoca­lypse 1 01.05 Wild­fire 1-4 02.05 Anna - Tödliche Liebe 1 03.05 Herzog­park 1) 1 05.05 30 Jahre GZSZ - Das große Jubi­läum 1 12.05 Ex on the Beach 3 25.05 Tonis Welt 2) 1 Stand: April 2022

1) Ab dem 3.05. stehen Ihnen 6 Folgen zur Verfü­gung.

2) Ab dem 25.05 stehen Ihnen 6 Folgen zur Verfü­gung. April 2022 Datum Serie Staffel 01.04. ALF 1-4 01.04. Dexter 1-8 01.04. OC., Cali­fornia 1-4 12.04. Star­struck 1 12.04. Gene­ration 1 12.04 Chea­ters 1 12.04. Ever­ything's gonna be OK 1 12.04. You Shall Not Lie 1 12.04 Eden 1 15.04 Der König von Palma 1 Stand: April 2022 März 2022 Datum Serie Staffel 01.03. Beat Bär 1 07.03. Lost 1-6 09.03. WRONG - unzen­siert 1 10.03. Balko Tene­riffa 1 17.03. Einsatz in den Alpen 1 Stand: März 2022

Joyn und Joyn PLUS+ Film-Neuheiten

Joyn bietet Ihnen auch im August eine filmi­sche Neuerschei­nung. Das High­light in diesen Monat ist der Film "Once Upon A Time In Holly­wood" von Star-Regis­seur Quentin Taran­tino. In den Haupt­rollen spielen Leonardo DiCaprio den heraus­ragenden Western-Schau­spieler Rick Dalton und Brad Pitt sein Stunt­double Cliff Booth. Doch die Film­branche verän­dert sich, und so müssen beide neue Wege einschlagen, um ihren Erfolg zu sichern. Einen passenden und über­zeu­genden Auftrag zu finden, der ihren Ansprü­chen gerecht wird, ist trotz ihrer Erfolge nicht so leicht.

Des Weiteren stellt Joyn für diesen Monat leider keine weiteren Filme zur Verfü­gung.

Film-Neuerschei­nungen auf Joyn

August 2022 Datum Film 30.08. Once Upon A Time In Holly­wood Stand: August 2022 Juli 2022 Datum Film 02.07. Ghost in the Shell 02.07. Open Water 05.07. Holmes & Watson 06.07. Leichen unterm Fußboden - Seri­enkiller Dennis Nilsen 08.07. Para­normal Aciti­vity: Ghost Dimen­sion 11.07. Kirsch­blüten - Hamani 11.07. Drei­vier­tel­mond 12.07. Killing Season Stand: Juni 2022 Juni 2022 Datum Film - - Stand: Juni 2022 Mai 2022 Datum Film 01.05. Asphalt­gorillas 03.05. 3 Engel für Charlie 17.05. Anna 23.05. Der Vorname Stand: April 2022 April 2022 Datum Film - - Stand: April 2022 März 2022 Datum Film 20.03. Long Shot - Unwahr­schein­lich, aber nicht unmög­lich Stand: März 2022

Neue Filme auf RTL+

Für Film­freunde bietet der August auf RTL+ zwei Neuerschei­nungen. Mit dabei ist der Film "The Life After". Zu Beginn des Films schließt das junge Mädchen Vada (Jenna Ortega) neue Freund­schaften. Über­schattet von einem Schick­sals­schlag möchte sie ihren lang­wei­ligen Alltag nieder­legen. Dafür beginnt sie mehr zu riskieren, wobei sie ganz viele neue Erfah­rungen sammelt. Die neuen Risiken eröffnen ihr ein ganz anderes Leben: Ein Leben, was sie sich immer gewünscht hat. Ihre Freundin Mia (Maddie Ziegler) hilft ihr dabei, sich neu zu defi­nieren.

Außerdem erscheint im August auf RTL+ "Wacken".

Film-Neuerschei­nungen auf RTL+

August 2022 Datum Film 01.8. The Life After 01.08. Wacken Stand: August 2022 Juli 2022 Datum Film 01.07. Pira­ten­sender Power­play 01.07. Zwei Nasen tanken Super 01.07. Die Einsteiger 01.07. Die Super­nasen 01.07. Das kalte Herz 01.07. Der Schatz von Fidschi 01.07. Die Wilden Hühner 01.07. Mein genialer Handy­geist 01.07. Zauber­riff 07.07. Todes­rätsel mit Liefers und Tsokos - Der Fall Whitney Houston 15.07. Sweethe­arts 29.07. Mythos Playboy Stand: Juni 2022 Juni 2022 Datum Film 01.06. Der Junge muss an die frische Luft 01.06. Ich bin dann mal weg Stand: Mai 2022 Mai 2022 Datum Film 01.05. Mädchen Mädchen 01.05. Mädchen Mädchen 2 - Loft oder Liebe 01.05. All Inclu­sive 01.05. Brautalarm 01.05. Bridget Jones - Am Rande des Wahn­sinns 01.05. Bridget Jones - Scho­kolade zum Früh­stück 01.05. Mamma Mia! 01.05. Nie wieder Sex mit der Ex 01.05. Notting Hill 01.05. Pitch Perfect 01.05. Pitch Perfect 2 01.05. Was passiert, wenn's passiert ist 07.05. 100 Dinge 28.05. Ostwind - Aris Ankunft 28.05. Ostwind - Aufbruch nach Ora 28.05. Ostwind - Zusammen sind wir frei 28.05. Ostwind 2 Stand: April 2022 April 2022 Datum Film 01.04. Baller­mann 6 01.04. Die Ollie & Moon Show 01.04. Asterix bei den Briten 01.04. Asterix & Obelix - Im Auftrag Ihrer Majestät 05.04. Weil wir Cham­pions sind 23.04. We Love to Dance Stand: April 2022 März 2022 Datum Film 01.03. Dieses bescheu­erte Herz 08.03. A Women's Story 08.03. Weil du ein Wunder bist 10.03. Die Bolz­platz­könige - Mein Weg zum Profi 14.03. Missing Peggy 15.03. The Best of Me - Mein Weg zu Dir 15.03. The Choice 30.03. Entrissen - Die verschwun­denen Babys der DDR Stand: März 2022

Welche Abomo­delle es bei den beiden Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unseren Über­sichten zu Joyn und RTL+.

