Joyn & RTL+: Die neuen Serien und Filme im Juli

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quelle: joyn.de/tvnow.de Mit den Strea­ming-Portalen Joyn und RTL+ können TV-Sender live gesehen oder Inhalte aus der Media­thek abge­rufen werden. Während Joyn von ProSiebenSat1 Media und Disco­very ange­boten und unter anderem Inhalte dieser Medi­engruppe sowie einiger öffent­lich-recht­licher Sender zur Verfü­gung stehen, bietet RTL+ (vormals: TVNOW) das Angebot der RTL Group an. Mit einem gebuchten Paket der beiden Strea­ming-Anbieter ist die Auswahl an Serien, Filmen oder Doku­menta­tionen erwei­terbar. Jeden Monat erwei­tern sowohl Joyn als auch RTL+ ihr Angebot und fügen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden neuen Inhalte im Juli.

Diese Serien sind neu auf Joyn

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quelle: joyn.de/tvnow.de Im Juli startet auf Joyn die erste Staffel der Drama-Serie "Life Sentence". Die Staffel beschäf­tigt sich mit der jungen Stella (Lucy Hale), die an Krebs erkrankt ist. Sie beschließt, alles das zu machen, worauf sie Lust hat, bevor sie stirbt. Als ihre Ärzte ihr mitteilen, dass der Krebs nun doch geheilt ist und sie dem Tod entgehen wird, ändern sich ihre Prio­ritäten. Die hervor­ragende Nach­richt hat aber auch ihre Schat­ten­seiten, denn ihre alte Lebens­weise zieht auch einige Konse­quenzen mit sich. Um nun ihr geschenktes zweites Leben wieder auf die Reihe zu bekommen, benö­tigt sie so einiges an Hilfe von ihrer Familie und ihren Freunden.

Ein weiteres Serien-High­light dürfte im Juli die zweite Staffel von "For the People" sein. Die sechs jungen Anwälte werden auch in der Fort­set­zung wieder auf die Probe gestellt und müssen beweisen, dass sie zu den besten der Welt gehören. Gleich zu Beginn der Serie muss sich Sandra (Britt Robertson) einem schwie­rigen Fall widmen, denn der Tod eines US-Sena­tors kann nicht einfach so vertuscht werden.

Zusätz­lich erscheint im Juli die zweite Staffel von "Deutsch­lands größte Geheim­nisse" und die erste Staffel von "Doppelt kocht besser".

Serien-Neuerschei­nungen auf Joyn

Juli 2022 Datum Serie Staffel 02.07. Life Sentence 1 (Prime­time) 03.07. Deutsch­lands größte Geheim­nisse 2 04.07. Doppelt kocht besser 1 05.07. Roswell - New Mexico 2 05.07. Darüber staunt die Welt - Die witzigsten Urlaubs­desaster 1 05.07. Frau Jordan stellt gleich 3 06.07. For the People 2 07.07. Das große Promi­büßen 1 07.07. Achtung Abzocke - Urlaubs­betrü­gern auf der Spur 8 08.07. 99 - Eine:r schlägt sie alle! 2 08.07. In aller Freund­schaft 20-22 10.07. Beyond 2 10.07. Black Sails 3 12.07. Bless this Mess 2 12.07. Trial & Error 2 15.07. Knossis Kingdom 1 20.07. Madam Secre­tary 3 Stand: Juni 2022 Juni 2022 Datum Serie Staffel 06.06. Animal Kingdom 3 (Prime­time) 07.06. The Come­dians 1 (Prime­time) 12.06. Sleepy Hollow 1 (Prime­time) 13.06. Compli­cations 1 (Prime­time) 16.06. Murphy Brown 1 (Prime­time) 16.06. Tele­novela 1 (Prime­time) 16.06. Jane the Virgin 5 (Prime­time) 27.06. Brain­dead 1 (Prime­time) 29.06. Home­land 5 (Prime­time) Stand: Juni 2022 Mai 2022 Datum Serie Staffel 04.05. Younger 7 12.05. Das Internat 4 18.05. The Ameri­cans 4 Stand: April 2022 April 2022 Datum Serie Staffel 02.04. The Great Fight Night 1 02.04. No Tomorrow 1 (Prime Time) 04.04. Home­land 8 (Prime Time) 04.04. Tommy 1 (Prime Time) 04.04. Damien 1 (Prime Time) 04.04. The Catch 1-2 07.04. Filthy Rich 1 (Prime Time) 07.04. Good Trouble 2 (Prime Time) 11.04. Liebe im Sinn - Das Heirats­expe­riment 1 20.04. The Bold Type 2 22.04. Der Welpen­trainer - auf die Pfoten, fertig, los! 7 26.04. Me, Myself & I 1 (Prime Time) 26.04. NCIS: Hawaii 1 26.04. Stichtag 2 29.04. Empire 2 (Prime Time) Stand: April 2022 März 2022 Datum Serie Staffel 04.03. The Voice Kids 10 05.03. Lost 1-6 05.03. Road to: The Great Fight Night 1 09.03. Halb­pen­sion mit Schmitz 1 12.03. Reign 1 (Prime Time) 15.03. Clarice Star­ling - Das Erwa­chen der Lämmer 1 15.03. Cris­tela 1 (Prime Time) 17.03. Camps for Future 1 19.03. The Masked Singer 6 25.03. Pitch 1 (Prime Time) Stand: März 2022 Februar 2022 Datum Serie Staffel 03.02. Germany's Next Topmodel 17 04.02. Empire 1 (Prime Time) 07.02. Nach­richt von Mama 1 08.02. Bull 5 10.02. Fosse / Verdon 1 (Prime Time) 16.02. Madam Secre­tary 1 (Prime Time) 17.02. Mask Off 4 22.02. Truth be told 1 (Prime Time) 24.02. What We Do in the Shadows 3 Stand: Februar 2022

Serien ab Juli auf RTL+

Auch auf RTL+ bietet der Juli einige Neuerschei­nungen für Seri­enfans. Ein High­light dürfte im Juli der Start der Serie "Robin Hood" sein. Der Kämpfer für soziale Gerech­tig­keit begibt sich auf neue Aben­teuer, um das Gute zu wahren. Mithilfe seines treuen Freiers Much (Sam Troughton), der ihm ewigen Dienst verspro­chen hat, reist er in seine Heimat. Dort erwartet die beiden das Eben­bild eines Schurken. Robin kann es nicht dulden, dass der Sheriff von Nottingham (Keith Allen) sich bei den armen Bürgern berei­chert, und erklärt dem Ober­haupt den Krieg.

Im Juli startet auf RTL+ auch die erste Staffel der Serie "Gene­ration". Im Mittel­punkt hierbei stehen mehrere High­school-Schüler, die gerade in ihrer Findungs­phase bezüg­lich ihrer Sexua­lität stehen. Dabei gehören tradi­tio­nelle Rollen­ver­tei­lungen der Vergan­gen­heit an. Frei sein und das Leben genießen ist ihr Lebens­motto, doch die konser­vativen Fami­lien­mit­glieder und die jungen Teen­ager geraten immer wieder anein­ander. Freuen Sie sich auf eine brand­neue Coming-of-Age-Serie, die seit dem 1. Juli auf RTL+ verfügbar ist.

Des Weiteren erscheint im Juli die vierte Staffel von "New Amsterdam" und die dritte Staffel von "Dance Academy" sowie die Staf­feln 1-3 der Serie "Mofy".

Serien-Neuerschei­nungen auf RTL+

Juli 2022 Datum Serie Staffel 01.07. Gene­ration 1 01.07. New Amsterdam 4 01.07. Magnum P.I. 4 01.07. Dance Academy 3 01.07. Frankie 1 01.07. Mofy 1-3 01.07. Oliver Maass 1 01.07 Otto's Bastel­kiste 1 01.07. Patrick Pacard 1 01.07. Polo 1-2 01.07. Q Pootle 5 1 01.07. Robin Hood 1 01.07. Sam Fox - Extreme Adven­tures 1 01.07. Scooter: Super-Spezi­alagent 1 01.07. Sher­lock Yack - Zoo Detec­tive 1 15.07. Star­struck 2 15.07. 4400 1 15.07. DC's Star­girl 1-2 15.07. Dallas 1-3 Stand: Juni 2022

Juni 2022 Datum Serie Staffel 01.06. One Of Us Is Lying 1 01.06. Vampire Diaries 1-8 01.06. Lega­cies 1-3 01.06. The Origi­nals 1-5 01.06. Queer as Folk 1-3 01.06. The Royals 1-4 02.06. Der Schiffs­arzt 1 15.06 Charmed (2018) 3 15.06. Small­ville 1-3 15.06. Nancy Drew 1 28.06. Strafe 1 28.06. Das weiße Schweigen 1 Stand: Juni 2022

Mai 2022 Datum Serie Staffel 01.05. Line of Duty 1-6 01.05. Magnum P.I. 4 01.05. New Amsterdam 4 01.05. Gossip Girl (2021) 1 01.05. Star Trek - Raum­schiff Enter­prise 1-3 01.05 Star Trek - Raum­schiff Voyager 1-7 01.05. Star Trek - The Next Gene­ration 1-7 01.05. Star Trek - Deep Space Nine 1-7 01.05 Star Trek - Enter­prise 1-4 01.05 Now Apoca­lypse 1 01.05 Wild­fire 1-4 02.05 Anna - Tödliche Liebe 1 03.05 Herzog­park 1) 1 05.05 30 Jahre GZSZ - Das große Jubi­läum 1 12.05 Ex on the Beach 3 25.05 Tonis Welt 2) 1 Stand: April 2022

1) Ab dem 3.05. stehen Ihnen 6 Folgen zur Verfü­gung.

2) Ab dem 25.05 stehen Ihnen 6 Folgen zur Verfü­gung. April 2022 Datum Serie Staffel 01.04. ALF 1-4 01.04. Dexter 1-8 01.04. OC., Cali­fornia 1-4 12.04. Star­struck 1 12.04. Gene­ration 1 12.04 Chea­ters 1 12.04. Ever­ything's gonna be OK 1 12.04. You Shall Not Lie 1 12.04 Eden 1 15.04 Der König von Palma 1 Stand: April 2022 März 2022 Datum Serie Staffel 01.03. Beat Bär 1 07.03. Lost 1-6 09.03. WRONG - unzen­siert 1 10.03. Balko Tene­riffa 1 17.03. Einsatz in den Alpen 1 Stand: März 2022 Februar 2022 Datum Serie Staffel 01.02. Doctor Thorne 1 01.02. Agatha Christie's: Zeugin der Anklage 1 01.02. #Like Me! 1 07.02. American Crime 1 - 3 24.02. Der König von Palma 1 24.02. Club Las Piranjas 1 Stand: Februar 2022

Joyn und Joyn PLUS+ Film-Neuheiten

Joyn bietet Ihnen auch im Juli einige filmi­sche Neuerschei­nungen. Ein High­light in diesen Monat dürfte mitunter der Film "Ghost in the Shell" sein. In der Haupt­rolle ist hierbei Scar­lett Johansson, die die Figur Major verkör­pert. Ein grau­samer Unfall führte dazu, dass sie in einen Cyborg verwan­delt wurde, um ihr Über­leben zu sichern. Ihre nun außer­gewöhn­lichen Fähig­keiten sollen zur Bekämp­fung des Bösen einge­setzt werden. Bei einem Einsatz jedoch findet sie heraus, dass ihre Vergan­gen­heit anders verlaufen ist, als ihr ständig vermit­telt worden ist.

Darüber hinaus können Sie sich auf den Film "Open Water", "Leichen unterm Fußboden - Seri­enkiller Dennis Nilsen" sowie "Killing Season" freuen.

Film-Neuerschei­nungen auf Joyn

Juli 2022 Datum Film 02.07. Ghost in the Shell 02.07. Open Water 05.07. Holmes & Watson 06.07. Leichen unterm Fußboden - Seri­enkiller Dennis Nilsen 08.07. Para­normal Aciti­vity: Ghost Dimen­sion 11.07. Kirsch­blüten - Hamani 11.07. Drei­vier­tel­mond 12.07. Killing Season Stand: Juni 2022 Juni 2022 Datum Film - - Stand: Juni 2022 Mai 2022 Datum Film 01.05. Asphalt­gorillas 03.05. 3 Engel für Charlie 17.05. Anna 23.05. Der Vorname Stand: April 2022 April 2022 Datum Film - - Stand: April 2022 März 2022 Datum Film 20.03. Long Shot - Unwahr­schein­lich, aber nicht unmög­lich Stand: März 2022 Februar 2022 Datum Film 01.02. Spider-Man Stand: Februar 2022

Neue Filme auf RTL+

Für Film­freunde bietet der Juli auf RTL+ mehrere Neuerschei­nungen. Mit dabei ist der Film "Sweethe­arts". Zu Beginn des Films leidet Franny (Karo­line Herfurth) an massiven Panik­atta­cken, auch ihr Job wird dadurch negativ beein­flusst. Parallel wird in dem Film die junge Frau Mel (Hannah Herz­sprung) thema­tisiert, welche sich durch einen Über­fall finan­ziell retten möchte. Die beiden begegnen sich das erste Mal bei dem Raub, wobei Franny die Geisel von Mel wird. Unwei­ger­lich lernen sich beide besser kennen und sehen sich gezwungen, beiein­ander zu bleiben. Dabei gerät so einiges außer Kontrolle. Freuen Sie sich auf einen unter­halt­samen Film, der Ihnen bei RTL+ zur Verfü­gung gestellt wird.

Außerdem erscheint im Juli auf RTL+ "Pira­ten­sender Power­play" sowie "Das kalte Herz".

Film-Neuerschei­nungen auf RTL+

Juli 2022 Datum Film 01.07. Pira­ten­sender Power­play 01.07. Zwei Nasen tanken Super 01.07. Die Einsteiger 01.07. Die Super­nasen 01.07. Das kalte Herz 01.07. Der Schatz von Fidschi 01.07. Die Wilden Hühner 01.07. Mein genialer Handy­geist 01.07. Zauber­riff 07.07. Todes­rätsel mit Liefers und Tsokos - Der Fall Whitney Houston 15.07. Sweethe­arts 29.07. Mythos Playboy Stand: Juni 2022 Juni 2022 Datum Film 01.06. Der Junge muss an die frische Luft 01.06. Ich bin dann mal weg Stand: Mai 2022 Mai 2022 Datum Film 01.05. Mädchen Mädchen 01.05. Mädchen Mädchen 2 - Loft oder Liebe 01.05. All Inclu­sive 01.05. Brautalarm 01.05. Bridget Jones - Am Rande des Wahn­sinns 01.05. Bridget Jones - Scho­kolade zum Früh­stück 01.05. Mamma Mia! 01.05. Nie wieder Sex mit der Ex 01.05. Notting Hill 01.05. Pitch Perfect 01.05. Pitch Perfect 2 01.05. Was passiert, wenn's passiert ist 07.05. 100 Dinge 28.05. Ostwind - Aris Ankunft 28.05. Ostwind - Aufbruch nach Ora 28.05. Ostwind - Zusammen sind wir frei 28.05. Ostwind 2 Stand: April 2022 April 2022 Datum Film 01.04. Baller­mann 6 01.04. Die Ollie & Moon Show 01.04. Asterix bei den Briten 01.04. Asterix & Obelix - Im Auftrag Ihrer Majestät 05.04. Weil wir Cham­pions sind 23.04. We Love to Dance Stand: April 2022 März 2022 Datum Film 01.03. Dieses bescheu­erte Herz 08.03. A Women's Story 08.03. Weil du ein Wunder bist 10.03. Die Bolz­platz­könige - Mein Weg zum Profi 14.03. Missing Peggy 15.03. The Best of Me - Mein Weg zu Dir 15.03. The Choice 30.03. Entrissen - Die verschwun­denen Babys der DDR Stand: März 2022 Februar 2022 Datum Film 01.02. Dirty Dancing (2017) 01.02. Diana 01.02. Rubinrot 01.02. Saphir­blau 01.02. Smaragd­grün 01.02. Born to Dance - Zwei Herzen. Ein Beat. 01.02. Dancing in the Streets - Body Language 01.02. Halt mich fest 01.02. Kids in love 01.02. LenaLove 01.02. Walking on Sunshine 01.02. Die Unfass­baren 01.02. Die Unfass­baren 2 01.02. Since­rely, Yours, Truly - Für immer dein 01.02. The Dating List 01.02. Mode, Märchen und Manhattan 07.02. Walter Sedl­mayr - Outing durch Mord 17.02. MSV - Mein Herz schägt numa hier 24.02. Baum & Möhring - Im Einsatz mit deut­schen Spezi­alein­heiten Stand: Februar 2022

Welche Abomo­delle es bei den beiden Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unseren Über­sichten zu Joyn und RTL+.

