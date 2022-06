Joyn & RTL+: Die neuen Serien und Filme im Juni

Neuheiten auf Joyn und RTL+

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quelle: joyn.de/tvnow.de Mit den Strea­ming-Portalen Joyn und RTL+ können TV-Sender live gesehen oder Inhalte aus der Media­thek abge­rufen werden. Während Joyn von ProSiebenSat1 Media und Disco­very ange­boten und unter anderem Inhalte dieser Medi­engruppe sowie einiger öffent­lich-recht­licher Sender zur Verfü­gung stehen, bietet RTL+ (vormals: TVNOW) das Angebot der RTL Group an. Mit einem gebuchten Paket der beiden Strea­ming-Anbieter ist die Auswahl an Serien, Filmen oder Doku­menta­tionen erwei­terbar. Jeden Monat erwei­tern sowohl Joyn als auch RTL+ ihr Angebot und fügen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden neuen Inhalte im Juni.

Diese Serien sind neu auf Joyn

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quelle: joyn.de/tvnow.de Im Juni startet auf Joyn die erste Staffel der Serie "Compli­cations". Die Staffel beschäf­tigt sich mit dem Arzt John Ellison (Jason O'Mara), der Zeuge einer Schie­ßerei auf offener Straße wird. Der Leid­tra­gende dieses Attentat ist ein kleiner Junge. John gelingt die Rettung und der Junge kann später im Kran­ken­haus versorgt werden. Doch während seiner Rettungstat erschoss er den Täter. Dies sollte nicht ohne Folgen bleiben, denn sowohl der Junge als auch John geraten dadurch in Lebens­gefahr. Seien Sie dabei, wie ein Arzt für die Gerech­tig­keit und sein Leben kämpft.

Ein weiteres Serien-High­light dürfte im Juni die fünfte Staffel von "Home­land" sein. Die Geheimagentin Carrie Mathison (Clare Danes) lebt mitt­ler­weile in Berlin und fungiert als Sicher­heits­bera­terin. Als ihr Chef Otto Düring eine Geschäfts­reise in den Libanon antreten möchte, kommen bei ihr Zweifel auf. Der Versuch, ihren Chef zu retten, endet in einer Entfüh­rung, und ihr neues Ziel besteht darin, sich nun selbst zu befreien.

Zusätz­lich erscheint im Juni die dritte Staffel von "The Ameri­cans" und die erste Staffel von "Sleepy Hollow".

Serien-Neuerschei­nungen auf Joyn

Juni 2022 Datum Serie Staffel 06.06. Animal Kingdom 3 (Prime­time) 07.06. The Come­dians 1 (Prime­time) 12.06. Sleepy Hollow 1 (Prime­time) 13.06. Compli­cations 1 (Prime­time) 16.06. Murphy Brown 1 (Prime­time) 16.06. Tele­novela 1 (Prime­time) 16.06. Jane the Virgin 5 (Prime­time) 27.06. Brain­dead 1 (Prime­time) 29.06. Home­land 5 (Prime­time) Stand: Juni 2022 Mai 2022 Datum Serie Staffel 04.05. Younger 7 12.05. Das Internat 4 18.05. The Ameri­cans 4 Stand: April 2022 April 2022 Datum Serie Staffel 02.04. The Great Fight Night 1 02.04. No Tomorrow 1 (Prime Time) 04.04. Home­land 8 (Prime Time) 04.04. Tommy 1 (Prime Time) 04.04. Damien 1 (Prime Time) 04.04. The Catch 1-2 07.04. Filthy Rich 1 (Prime Time) 07.04. Good Trouble 2 (Prime Time) 11.04. Liebe im Sinn - Das Heirats­expe­riment 1 20.04. The Bold Type 2 22.04. Der Welpen­trainer - auf die Pfoten, fertig, los! 7 26.04. Me, Myself & I 1 (Prime Time) 26.04. NCIS: Hawaii 1 26.04. Stichtag 2 29.04. Empire 2 (Prime Time) Stand: April 2022 März 2022 Datum Serie Staffel 04.03. The Voice Kids 10 05.03. Lost 1-6 05.03. Road to: The Great Fight Night 1 09.03. Halb­pen­sion mit Schmitz 1 12.03. Reign 1 (Prime Time) 15.03. Clarice Star­ling - Das Erwa­chen der Lämmer 1 15.03. Cris­tela 1 (Prime Time) 17.03. Camps for Future 1 19.03. The Masked Singer 6 25.03. Pitch 1 (Prime Time) Stand: März 2022 Februar 2022 Datum Serie Staffel 03.02. Germany's Next Topmodel 17 04.02. Empire 1 (Prime Time) 07.02. Nach­richt von Mama 1 08.02. Bull 5 10.02. Fosse / Verdon 1 (Prime Time) 16.02. Madam Secre­tary 1 (Prime Time) 17.02. Mask Off 4 22.02. Truth be told 1 (Prime Time) 24.02. What We Do in the Shadows 3 Stand: Februar 2022 Januar 2022 Datum Serie Staffel 01.01. Nancy Drew 1 (Prime Time) 06.01. The Masked Dancer 1 12.01. Home­land 7 (Prime Time) 13.01. Haus­party X 1 20.01. Animals Army 1 28.01. Slavik - auf Staats Nacken 3 Stand: Januar 2022

Serien ab Juni auf RTL+

Auch auf RTL+ bietet der Juni einige Neuerschei­nungen für Seri­enfans. Ein High­light dürfte im Juni der Start der neuen und eigen­pro­duzierten Serie "Der Schiffs­arzt" sein. In der Haupt­rolle befindet sich Moritz Otto, der die Rolle des Dr. Eric Leon­hard über­nimmt. Zu Beginn erhält er eine grau­envolle Nach­richt: Seine schwan­gere Frau ist an Bord des Schiffes verschwunden. Neben der Suche nach seiner Frau muss der Arzt auch seinen Verpflich­tungen nach­gehen. Diese Doppel­belas­tung macht ihm schwer zu schaffen. Für die Polizei ist Dr. Leon­hard zu allem Übel auch noch der Haupt­ver­däch­tige für die Entfüh­rung.

Im Juni starten auf RTL+ auch alle acht Staf­feln der Fantasy-Serie "Vampire Diaries". Das junge Teen­ager­mäd­chen Elena lernt in dieser Serie zwei Brüder kennen, die ihr geheim­nis­voll vorkommen. Als sie heraus­findet, dass sie es mit zwei Vampiren zu tun hat, wird sie aus ihrer ganz normalen Welt in eine voller Myste­rien und über­natür­lichen Wesen gezogen.

Des Weiteren erscheint im Juni die dritte Staffel von "Charmed (2018)" und die erste Staffel von "One Of Us Is Lying" sowie die Staf­feln 1-4 der Serie "The Royals".

Serien-Neuerschei­nungen auf RTL+

Juni 2022 Datum Serie Staffel 01.06. One Of Us Is Lying 1 01.06. Vampire Diaries 1-8 01.06. Lega­cies 1-3 01.06. The Origi­nals 1-5 01.06. Queer as Folk 1-3 01.06. The Royals 1-4 02.06. Der Schiffs­arzt 1 15.06 Charmed (2018) 3 15.06. Small­ville 1-3 15.06. Nancy Drew 1 28.06. Strafe 1 28.06. Das weiße Schweigen 1 Stand: Juni 2022

Mai 2022 Datum Serie Staffel 01.05. Line of Duty 1-6 01.05. Magnum P.I. 4 01.05. New Amsterdam 4 01.05. Gossip Girl (2021) 1 01.05. Star Trek - Raum­schiff Enter­prise 1-3 01.05 Star Trek - Raum­schiff Voyager 1-7 01.05. Star Trek - The Next Gene­ration 1-7 01.05. Star Trek - Deep Space Nine 1-7 01.05 Star Trek - Enter­prise 1-4 01.05 Now Apoca­lypse 1 01.05 Wild­fire 1-4 02.05 Anna - Tödliche Liebe 1 03.05 Herzog­park 1) 1 05.05 30 Jahre GZSZ - Das große Jubi­läum 1 12.05 Ex on the Beach 3 25.05 Tonis Welt 2) 1 Stand: April 2022

1) Ab dem 3.05. stehen Ihnen 6 Folgen zur Verfü­gung.

2) Ab dem 25.05 stehen Ihnen 6 Folgen zur Verfü­gung. April 2022 Datum Serie Staffel 01.04. ALF 1-4 01.04. Dexter 1-8 01.04. OC., Cali­fornia 1-4 12.04. Star­struck 1 12.04. Gene­ration 1 12.04 Chea­ters 1 12.04. Ever­ything's gonna be OK 1 12.04. You Shall Not Lie 1 12.04 Eden 1 15.04 Der König von Palma 1 Stand: April 2022 März 2022 Datum Serie Staffel 01.03. Beat Bär 1 07.03. Lost 1-6 09.03. WRONG - unzen­siert 1 10.03. Balko Tene­riffa 1 17.03. Einsatz in den Alpen 1 Stand: März 2022 Februar 2022 Datum Serie Staffel 01.02. Doctor Thorne 1 01.02. Agatha Christie's: Zeugin der Anklage 1 01.02. #Like Me! 1 07.02. American Crime 1 - 3 24.02. Der König von Palma 1 24.02. Club Las Piranjas 1 Stand: Februar 2022 Januar 2022 Datum Serie Staffel 01.01. Harte Hunde 7 01.01. Hoodie 1 02.01. Master of Sweets – Die fabel­hafte Welt der Zucker­bäcker 1 03.01. Angela Black 1 10.01. Harrow 3 19.01. Der Bachelor 11 21.01. Ich bin ein Star – Holt mich hier raus 15 31.01. Leon – Glaub nicht alles, was du siehst 1 Stand: Januar 2022

Joyn und Joyn PLUS+ Film-Neuheiten

Joyn bietet im Juni leider keine filmi­schen Neuerschei­nungen.

Film-Neuerschei­nungen auf Joyn

Juni 2022 Datum Film - - Stand: Juni 2022 Mai 2022 Datum Film 01.05. Asphalt­gorillas 03.05. 3 Engel für Charlie 17.05. Anna 23.05. Der Vorname Stand: April 2022 April 2022 Datum Film - - Stand: April 2022 März 2022 Datum Film 20.03. Long Shot - Unwahr­schein­lich, aber nicht unmög­lich Stand: März 2022 Februar 2022 Datum Film 01.02. Spider-Man Stand: Februar 2022 Januar 2022 Datum Film Keine Neuerschei­nungen Stand: Januar 2022

Neue Filme auf RTL+

Für Film­freunde bietet der Juni auf RTL+ zwei Neuerschei­nungen. Mit dabei ist der Film "Der Junge muss an die frische Luft". Zu Beginn der 70er Jahre entdeckt der erst neun­jäh­riger Junge Hans-Peter sein Talent als Komiker. Obwohl er als Außen­seiter ange­sehen wird, verfolgt er weiterhin sein Ziel, Menschen zum Lachen zu bringen. Doch wie das Schicksal es so will, erleidet die Mutter von Hans-Peter eine schwere Krank­heit, in der sich die ganze Familie verliert. Trotz der Verzweif­lung aller hört Hans-Peter nie mit dem Versuch auf, jemanden ein Lächeln in Gesicht zu zaubern. Der Film basiert auf der Auto­bio­grafie des deut­schen Komi­kers Hape Kerke­lings.

Außerdem erscheint im Juni auf RTL+ die Verfil­mung von Hape Kerke­lings Best­seller "Ich bin dann mal Weg".

Film-Neuerschei­nungen auf RTL+

Juni 2022 Datum Film 01.06. Der Junge muss an die frische Luft 01.06. Ich bin dann mal weg Stand: Mai 2022 Mai 2022 Datum Film 01.05. Mädchen Mädchen 01.05. Mädchen Mädchen 2 - Loft oder Liebe 01.05. All Inclu­sive 01.05. Brautalarm 01.05. Bridget Jones - Am Rande des Wahn­sinns 01.05. Bridget Jones - Scho­kolade zum Früh­stück 01.05. Mamma Mia! 01.05. Nie wieder Sex mit der Ex 01.05. Notting Hill 01.05. Pitch Perfect 01.05. Pitch Perfect 2 01.05. Was passiert, wenn's passiert ist 07.05. 100 Dinge 28.05. Ostwind - Aris Ankunft 28.05. Ostwind - Aufbruch nach Ora 28.05. Ostwind - Zusammen sind wir frei 28.05. Ostwind 2 Stand: April 2022 April 2022 Datum Film 01.04. Baller­mann 6 01.04. Die Ollie & Moon Show 01.04. Asterix bei den Briten 01.04. Asterix & Obelix - Im Auftrag Ihrer Majestät 05.04. Weil wir Cham­pions sind 23.04. We Love to Dance Stand: April 2022 März 2022 Datum Film 01.03. Dieses bescheu­erte Herz 08.03. A Women's Story 08.03. Weil du ein Wunder bist 10.03. Die Bolz­platz­könige - Mein Weg zum Profi 14.03. Missing Peggy 15.03. The Best of Me - Mein Weg zu Dir 15.03. The Choice 30.03. Entrissen - Die verschwun­denen Babys der DDR Stand: März 2022 Februar 2022 Datum Film 01.02. Dirty Dancing (2017) 01.02. Diana 01.02. Rubinrot 01.02. Saphir­blau 01.02. Smaragd­grün 01.02. Born to Dance - Zwei Herzen. Ein Beat. 01.02. Dancing in the Streets - Body Language 01.02. Halt mich fest 01.02. Kids in love 01.02. LenaLove 01.02. Walking on Sunshine 01.02. Die Unfass­baren 01.02. Die Unfass­baren 2 01.02. Since­rely, Yours, Truly - Für immer dein 01.02. The Dating List 01.02. Mode, Märchen und Manhattan 07.02. Walter Sedl­mayr - Outing durch Mord 17.02. MSV - Mein Herz schägt numa hier 24.02. Baum & Möhring - Im Einsatz mit deut­schen Spezi­alein­heiten Stand: Februar 2022 Januar 2022 Datum Film 10.01. Der käuf­liche König – Rudolph Moshammer Stand: Januar 2022

Welche Abomo­delle es bei den beiden Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unseren Über­sichten zu Joyn und RTL+.

