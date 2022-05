Joyn & RTL+: Die neuen Serien und Filme im Mai

Neuheiten auf Joyn und RTL+

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quelle: joyn.de/tvnow.de Mit den Strea­ming-Portalen Joyn und RTL+ können TV-Sender live gesehen oder Inhalte aus der Media­thek abge­rufen werden. Während Joyn von ProSiebenSat1 Media und Disco­very ange­boten und unter anderem Inhalte dieser Medi­engruppe sowie einiger öffent­lich-recht­licher Sender zur Verfü­gung stehen, bietet RTL+ (vormals: TVNOW) das Angebot der RTL Group an. Mit einem gebuchten Paket der beiden Strea­ming-Anbieter ist die Auswahl an Serien, Filmen oder Doku­menta­tionen erwei­terbar. Jeden Monat erwei­tern sowohl Joyn als auch RTL+ ihr Angebot und fügen neue Serien und Filme hinzu. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden neuen Inhalte im Mai.

Diese Serien sind neu auf Joyn

Screenshots/Montage: teltarif.de, Quelle: joyn.de/tvnow.de Im Mai startet auf Joyn die vierte Staffel der Eigen­pro­duk­tion "Das Internat". Die neue Staffel beschäf­tigt sich vor allem mit den Sorgen und Ängsten der Schüler. Denn die letzten Sommer­ferien sind vorbei und nun beginnt der Stress des Lernens. Das Abitur steht vor der Tür und ruft bei so einigen Schü­lern die Frage hervor, was sie später einmal beruf­lich machen wollen. Für manche Schüler ist diese Frage aber noch weit entfernt, denn ihr größtes Ziel ist es, erst einmal die allge­meine Hoch­schul­reife zu erlangen. Seien Sie dabei, wie eine Reihe von Schü­lern sich ihren Weg in die Zukunft bahnt.

Ein weiteres Serien-High­light dürfte im Mai die siebte und letzte Staffel von "Younger" sein. Die allein­erzie­hende Mutter Liza Millers hat ihre dunkle Vergan­gen­heit hinter sich gelassen und strebt nach einem Neuan­fang. Der Heirats­antrag von Charles jedoch lässt sie zwei­feln, ob er wirk­lich der Mann ihrer Träume ist. Dem Beginn eines Liebes­dramas steht also nichts mehr im Wege. Auch Kelsey ist dabei, große Verän­derungen in ihrem Leben vorzu­nehmen und ist auf dem Weg, sich selbst­ständig zu machen.

Zusätz­lich erscheint im Mai die vierte Staffel von "The Ameri­cans".

Serien-Neuerschei­nungen auf Joyn

Mai 2022 Datum Serie Staffel 04.05. Younger 7 12.05. Das Internat 4 18.05. The Ameri­cans 4 Stand: April 2022 April 2022 Datum Serie Staffel 02.04. The Great Fight Night 1 02.04. No Tomorrow 1 (Prime Time) 04.04. Home­land 8 (Prime Time) 04.04. Tommy 1 (Prime Time) 04.04. Damien 1 (Prime Time) 04.04. The Catch 1-2 07.04. Filthy Rich 1 (Prime Time) 07.04. Good Trouble 2 (Prime Time) 11.04. Liebe im Sinn - Das Heirats­expe­riment 1 20.04. The Bold Type 2 22.04. Der Welpen­trainer - auf die Pfoten, fertig, los! 7 26.04. Me, Myself & I 1 (Prime Time) 26.04. NCIS: Hawaii 1 26.04. Stichtag 2 29.04. Empire 2 (Prime Time) Stand: April 2022 März 2022 Datum Serie Staffel 04.03. The Voice Kids 10 05.03. Lost 1-6 05.03. Road to: The Great Fight Night 1 09.03. Halb­pen­sion mit Schmitz 1 12.03. Reign 1 (Prime Time) 15.03. Clarice Star­ling - Das Erwa­chen der Lämmer 1 15.03. Cris­tela 1 (Prime Time) 17.03. Camps for Future 1 19.03. The Masked Singer 6 25.03. Pitch 1 (Prime Time) Stand: März 2022 Februar 2022 Datum Serie Staffel 03.02. Germany's Next Topmodel 17 04.02. Empire 1 (Prime Time) 07.02. Nach­richt von Mama 1 08.02. Bull 5 10.02. Fosse / Verdon 1 (Prime Time) 16.02. Madam Secre­tary 1 (Prime Time) 17.02. Mask Off 4 22.02. Truth be told 1 (Prime Time) 24.02. What We Do in the Shadows 3 Stand: Februar 2022 Januar 2022 Datum Serie Staffel 01.01. Nancy Drew 1 (Prime Time) 06.01. The Masked Dancer 1 12.01. Home­land 7 (Prime Time) 13.01. Haus­party X 1 20.01. Animals Army 1 28.01. Slavik - auf Staats Nacken 3 Stand: Januar 2022 Dezember 2021 Datum Serie Staffel 06.12. Krass Klas­sen­fahrt 13 17.12. Büro der Legenden 1-5 23.12. Jerks 4 Stand: Dezember 2021

Serien ab Mai auf RTL+

Auch auf RTL+ bietet der Mai einige Neuerschei­nungen für Seri­enfans. Ein High­light dürfte im Mai der Start der neuen Serie "Gossip Girl" sein. Die Neuauf­lage der ikoni­schen Serie kommt mit neuen Gesich­tern und verspricht den Zuschauern viel Span­nung. Inner­halb der Upper East Side von Manhattan müssen sich die reichen Teen­ager auf etwas gefasst machen. Ihre dunkelsten Geheim­nisse werden nach und nach von einer myste­riösen Person aufge­deckt. Damit ist die Gruppe junger Leute dem Spiel eines Unbe­kannten hilflos ausge­setzt. Außerdem ist ab dem 1. Mai die vierte Staffel der Kran­ken­hausserie "New Amsterdam" verfügbar.

Im Mai starten auf RTL+ alle drei Staf­feln der Sci-Fi-Serie "Star Trek - Raum­schiff Enter­prise". Beson­ders Fans der Kult-Serie können sich darüber hinaus auf mehrere Staf­feln von "Star Trek - Raum­schiff Voyager", "Star Trek - The Next Gene­ration" und "Star Treck - Deep Space Nine" freuen. Nicht nur die bereits genannten Seri­enreihen nimmt RTL+ in die Media­thek auf, sondern auch die Drama-Serie "Line of Duty", die im Jahr 2012 ihre Premiere feierte. Detec­tive Sergeant Steve Arnott begeht hierbei einen schwer­wie­genden Fehler und wird in eine andere Einheit versetzt; dabei versucht er alles Mögliche, um seine Taten wieder gutzu­machen. Ob ihm das gelingt?

Des Weiteren erscheint im Mai die vierte Staffel von "Magnum P.I." und die erste Staffel von "Now Apoca­lypse" sowie alle vier Staf­feln der Serie "Wild­fire".

Serien-Neuerschei­nungen auf RTL+

Mai 2022 Datum Serie Staffel 01.05. Line of Duty 1-6 01.05. Magnum P.I. 4 01.05. New Amsterdam 4 01.05. Gossip Girl (2021) 1 01.05. Star Trek - Raum­schiff Enter­prise 1-3 01.05 Star Trek - Raum­schiff Voyager 1-7 01.05. Star Trek - The Next Gene­ration 1-7 01.05. Star Trek - Deep Space Nine 1-7 01.05 Star Trek - Enter­prise 1-4 01.05 Now Apoca­lypse 1 01.05 Wild­fire 1-4 02.05 Anna - Tödliche Liebe 1 03.05 Herzog­park 1) 1 05.05 30 Jahre GZSZ - Das große Jubi­läum 1 12.05 Ex on the Beach 3 25.05 Tonis Welt 2) 1 Stand: April 2022

1) Ab dem 3.05. stehen Ihnen 6 Folgen zur Verfü­gung.

2) Ab dem 25.05 stehen Ihnen 6 Folgen zur Verfü­gung. April 2022 Datum Serie Staffel 01.04. ALF 1-4 01.04. Dexter 1-8 01.04. OC., Cali­fornia 1-4 12.04. Star­struck 1 12.04. Gene­ration 1 12.04 Chea­ters 1 12.04. Ever­ything's gonna be OK 1 12.04. You Shall Not Lie 1 12.04 Eden 1 15.04 Der König von Palma 1 Stand: April 2022 März 2022 Datum Serie Staffel 01.03. Beat Bär 1 07.03. Lost 1-6 09.03. WRONG - unzen­siert 1 10.03. Balko Tene­riffa 1 17.03. Einsatz in den Alpen 1 Stand: März 2022 Februar 2022 Datum Serie Staffel 01.02. Doctor Thorne 1 01.02. Agatha Christie's: Zeugin der Anklage 1 01.02. #Like Me! 1 07.02. American Crime 1 - 3 24.02. Der König von Palma 1 24.02. Club Las Piranjas 1 Stand: Februar 2022 Januar 2022 Datum Serie Staffel 01.01. Harte Hunde 7 01.01. Hoodie 1 02.01. Master of Sweets – Die fabel­hafte Welt der Zucker­bäcker 1 03.01. Angela Black 1 10.01. Harrow 3 19.01. Der Bachelor 11 21.01. Ich bin ein Star – Holt mich hier raus 15 31.01. Leon – Glaub nicht alles, was du siehst 1 Stand: Januar 2022 Dezember 2021 Datum Serie Staffel 01.12. The 100 1-7 01.12. Two and a Half Men 7-12 02.12. Allen vs. Farrow 1 02.12. Seattle Fire­figh­ters 1-3 09.12. Ansgar Brink­mann- Der Stra­ßen­fuß­baller 1 09.12. Die Kölner Silves­ter­nacht 1 12.12. Sisi 1 14.12. Are You The One? 3 14.12. Totilas - das Millio­nen­geschäft mit dem Jahr­hun­dert­pferd 1 16.12. Der Rebell - Von Leimen nach Wimbledon 1 19.12. Fried­manns Vier 1 23.12. Too Close 1-3 30.12. Vikings 6 Stand: Dezember 2021

Joyn und Joyn PLUS+ Film-Neuheiten

Joyn bietet Ihnen im Mai den 2019 erschie­nenen Action Thriller "Anna" an. Dieser Film handelt von einer jungen Frau, welche ein Doppel­leben führt. Ihre schein­hei­lige Karriere als Model wird über­schattet von ihren unvor­stell­baren Kräften als Killerin. Im Auftrag der Regie­rung kämpft sie gegen Staats­feinde. Doch ihr Spiel mit dem Feuer endet darin, dass die CIA hinter ihr her ist. Freuen Sie sich auf einen span­nenden und atem­berau­benden Thriller.

Des Weiteren stellt Ihnen Joyn den Film "Der Vorname" zur Verfü­gung. Er beschäf­tigt sich mit der Geburt des gemein­samen Sohnes von Thomas (Florian David Fitz) und Anna (Janina Uhse). Die Offen­barung des Namens ihres Sohnes gegen­über der Familie ruft einen riesigen Streit hervor. Vater Stephan (Chris­toph Maria Herbst) sowie seine Frau Elisa­beth (Caro­line Peters) sind empört und zwei­feln an der Kompe­tenz ihres Sohnes als Vater. Diese lustige Komödie ist ab dem 23. Mai bei Joyn verfügbar.

Film-Neuerschei­nungen auf Joyn

Mai 2022 Datum Film 01.05. Asphalt­gorillas 03.05. 3 Engel für Charlie 17.05. Anna 23.05. Der Vorname Stand: April 2022 April 2022 Datum Film - - Stand: April 2022 März 2022 Datum Film 20.03. Long Shot - Unwahr­schein­lich, aber nicht unmög­lich Stand: März 2022 Februar 2022 Datum Film 01.02. Spider-Man Stand: Februar 2022 Januar 2022 Datum Film Keine Neuerschei­nungen Stand: Januar 2022 Dezember 2021 Datum Film Keine Neuerschei­nungen Stand: Dezember 2021

Neue Filme auf RTL+

Für Film­freunde bietet der Mai auf RTL+ einige Neuerschei­nungen. Mit dabei sind die ersten beiden Teile der Trilogie von Pitch Perfect. Diese Film­reihe beschäf­tigt sich mit der A-cappella-Gruppe der Barden Univer­sity, welche um das Bestehen ihrer talen­tierten Gruppe kämpft. Darüber hinaus erscheint die Komödie "Brautalarm". Diese handelt von einer jungen Frau namens Annie (Kristen Wiig), die in ihrem Leben mit der Liebe und dem Geld zu kämpfen hat. Als ihre beste Freundin Lillian (Maya Rudolph) ihr noch mitteilt, das sie heiraten wird und sie die Rolle der Trau­zeugin einnehmen soll, ist ihr zunächst noch nicht bewusst, auf was sie sich einlässt.

Außerdem erscheinen im Mai auf RTL+ unter anderem "Mamma Mia!" und "Notting Hill".

Film-Neuerschei­nungen auf RTL+

Mai 2022 Datum Film 01.05. Mädchen Mädchen 01.05. Mädchen Mädchen 2 - Loft oder Liebe 01.05. All Inclu­sive 01.05. Brautalarm 01.05. Bridget Jones - Am Rande des Wahn­sinns 01.05. Bridget Jones - Scho­kolade zum Früh­stück 01.05. Mamma Mia! 01.05. Nie wieder Sex mit der Ex 01.05. Notting Hill 01.05. Pitch Perfect 01.05. Pitch Perfect 2 01.05. Was passiert, wenn's passiert ist 07.05. 100 Dinge 28.05. Ostwind - Aris Ankunft 28.05. Ostwind - Aufbruch nach Ora 28.05. Ostwind - Zusammen sind wir frei 28.05. Ostwind 2 Stand: April 2022 April 2022 Datum Film 01.04. Baller­mann 6 01.04. Die Ollie & Moon Show 01.04. Asterix bei den Briten 01.04. Asterix & Obelix - Im Auftrag Ihrer Majestät 05.04. Weil wir Cham­pions sind 23.04. We Love to Dance Stand: April 2022 März 2022 Datum Film 01.03. Dieses bescheu­erte Herz 08.03. A Women's Story 08.03. Weil du ein Wunder bist 10.03. Die Bolz­platz­könige - Mein Weg zum Profi 14.03. Missing Peggy 15.03. The Best of Me - Mein Weg zu Dir 15.03. The Choice 30.03. Entrissen - Die verschwun­denen Babys der DDR Stand: März 2022 Februar 2022 Datum Film 01.02. Dirty Dancing (2017) 01.02. Diana 01.02. Rubinrot 01.02. Saphir­blau 01.02. Smaragd­grün 01.02. Born to Dance - Zwei Herzen. Ein Beat. 01.02. Dancing in the Streets - Body Language 01.02. Halt mich fest 01.02. Kids in love 01.02. LenaLove 01.02. Walking on Sunshine 01.02. Die Unfass­baren 01.02. Die Unfass­baren 2 01.02. Since­rely, Yours, Truly - Für immer dein 01.02. The Dating List 01.02. Mode, Märchen und Manhattan 07.02. Walter Sedl­mayr - Outing durch Mord 17.02. MSV - Mein Herz schägt numa hier 24.02. Baum & Möhring - Im Einsatz mit deut­schen Spezi­alein­heiten Stand: Februar 2022 Januar 2022 Datum Film 10.01. Der käuf­liche König – Rudolph Moshammer Stand: Januar 2022 Dezember 2021 Datum Film 01.12. A Summer to Remember 01.12. Das Mädchen und der Kommissar 01.12. Der Prinz & Ich – König­liches Aben­teuer 01.12. Die total perfekte Hoch­zeit 01.12. Ein Rezept zum Verlieben 01.12. Für immer in meinem Herzen 01.12. Hint Of Love… eine Prise Liebe 01.12. Hope Ranch 01.12. Just for the Summer 01.12. Liebe mit Herz und Hund 01.12. Plattfuß am Nil 01.12. Plattfuß in Afrika 01.12. Plattfuß in Hong Kong 01.12. Romance Retreat – Urlaub fürs Herz 01.12. Royal Ever After: Ein Prinz zu Silvester 01.12. Royally Ever After: Ich heirate einen Prinzen 01.12. Sie nannten ihn Plattfuß 01.12. Take Care 10.12. Chris­tine 10.12. Drei Hasel­nüsse für Aschen­brödel 10.12. Liebe braucht keine Ferien 10.12. Ludwig II. 10.12. Mädchen­jahre einer Königin 10.12. Sissi 10.12. Sissi – die junge Kaiserin 10.12. Sissi – Schick­sals­jahre einer Kaiserin 10.12. Tatsäch­lich… Liebe Stand: Dezember 2021

Welche Abomo­delle es bei den beiden Strea­ming-Diensten gibt, lesen Sie in unseren Über­sichten zu Joyn und RTL+.

